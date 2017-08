Test Samsung Galaxy J5 (2017)

Flott design pleide å være forbeholdt de aller dyreste mobilene. Men nå begynner det å bli mer å velge mellom i de lavere prisklassene. Galaxy J5 er en telefon til rundt 2600 kroner, men med et ytre som slett ikke ville skjemmet en to og tre ganger så dyr telefon.

Svært velbygget

Den dypblå telefonen som landet på pulten min i forrige uke minner på forsiden om en sammensveising av flere av Samsungs tidligere Galaxy S-design. Legg til et svært flott aluminiumschassis og en smule modernisert innmat, og du har Galaxy J5.

Samsung Galaxy J5 (2017) Størrelse: 14,6 x 7,1 x 0,8 cm

Vekt: 160 gram

Skjerm: 5,2 tommer, Super AMOLED, 1280 x 720 piksler

Maskinvare: Samsung Exynos 7870 Octa, åtte kjerner - Cortex A53 @1,59 GHz, Mali T830MP2 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB (rundt 10 GB ledig), plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.0 + Samsung Experience 8.1

Teknologi: Fingerleser

Kamera: 13 MP, f/1.7, HDR(manuell), frontkamera: 13 MP, f/1.9

Batteri: 3000 mAh

Pris: Rundt 2600 kroner

Telefonen har 5,2 tommers skjerm med lite ramme rundt langsiden av skjermen, men tradisjonelle, voksne rammer over og under. De smale rammene på langsidene og den avrundede aluminiumen som strekker seg rundt baksiden gjør at denne telefonen oppleves som kompakt og svært behagelig å holde.

Svakt avrundet glass fra sidene og inn over skjermen bidrar til designopplevelsen. På toppen av det hele er den rett og slett pent bygget. Jeg har sett aluminiumstelefoner med vesentlig mindre wow-faktor enn det denne gir når den tas opp av lommen.

Flott skjerm, men variabel ytelse

Menyer og ikoner er de samme som på Galaxy S8, men ytelsen er dessverre ikke like god.. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

AMOLED-skjermen har ikke den høyeste oppløsningen man kan tenke seg, men 720p fungerer greit nok når den tross alt ikke er større. Bildekvaliteten er ellers tipp topp, selv om HDR-løsninger og ekstrem lysstyrke først er å finne i mer påkostede modeller.

På skjermen er det Android 7 og Samsungs menygrafikk som kjører. Menyene her er på mange områder identiske med de du finner i Galaxy S8. Det kanskje mest merkbare området er at varslinger på hjemmeskjermene er med, og at du kan sveipe opp og ned på hjemmeskjermen for å hente inn appmenyen.

Du kan sette inn to SIM-kort samtidig som du har et minnekort i Galaxy J5.. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det fungerer for det meste meget bra, med jevne overganger og animasjoner. Men det sakker av og til av litt. Det virker deler av tiden som om telefonen er helt på grensen av å få det til å flyte jevnt. I målingene yter likevel telefonen såpass godt at den burde få til å flyte raskt hele tiden, men opplevelsen er altså litt blandet.

Akkurat hvor hardt vi skal bedømme dette urene travet er litt vanskelig å si, i et produkt som det aller meste av tiden oppfører seg fint og flott. Men akkurat som med nylig testede Nokia 3 og Nokia 5 er det slik at du må påregne ett og annet bråstopp her, og du får bedre opplevd ytelse i samme prisklasse. Bare ikke nødvendigvis i like fin innpakning om prisen skal være den samme.

God på det grunnleggende

Man skal være veldig forsiktig med Galaxy J5 for å ikke få uskarpheter i bildene om lyset blir for dårlig. Selv i helt ålreit kontorbelysning kan kameraet være en utfordring.. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et fornuftig utvalg apper fra Google og Microsoft følger med, og ellers nesten ingenting. Eneste unntak er Facebook-appen, som ligger preinstallert. Det er ikke mulig å fjerne de vedlagte appene helt, noe som kunne vært nyttig i en telefon med skarve 10 gigabyte tilgjengelig lagring ut av esken.

Heldigvis er det plass for minnekort her, og minnekortet kan stå i samtidig med to SIM-kort.

Som telefon fungerer den bra, med meget god lydkvalitet under tale, et godt skjermtastatur og helt ålreit batteritid. Høyttaleren som er bygget inn her er imidlertid ikke så bråkete av seg, så om du av og til sliter med å høre telefonen din ringe er kanskje ikke dette en god erstatning. Ellers burde den dog være utmerket til oppgaven.

Kameraet tar bilder med 13 megapikslers oppløsning, og gir helt fine bilder utendørs. Det finner ålreite eksponeringer selv under relativt vanskelige forhold med mye mørkt og mye lyst i samme bilde, men HDR-eksponeringer må du aktivere selv. Det skjer ikke automatisk.

Der kameraet kommer litt til kort er i innendørs belysning. Det skal ikke mye til å pådra seg bevegelsesuskarpheter her. Dette er en telefon som liker mye lys, så innendørs må du holde telefonen svært rolig når du tar bildet, eller aktivere hjelp fra LED-blitsen.

Frontkameraet tar bilder i samme oppløsning, men er litt mindre lysfølsomt enn hovedkameraet. En vri som fortsatt er ganske uvanlig er at Samsung har dyttet inn LED-blits også på forsiden av telefonen, slik at mørke omgivelser ikke skal utelukke selfier.

Oppsummering og alternativer

Til en prislapp på 2600 kroner er Galaxy J5 en fryktelig vanskelig telefon å vurdere. For du får knapt telefoner med et penere ytre i samme prisklasse. Unntaket er Huaweis P10 Lite, som koster omtrent det samme og er bygget i glass.

Uansett er det naturlig å anta at du som vurderer Galaxy J-serien har design som en del av årsaken. Og da er det ikke fryktelig mange andre steder å snu seg.

Det som likevel er helt sikkert, er at om du er villig til å fire litt på designkravene, får du vesentlig bedre brukeropplevelser og kamera enn her for omtrent samme pris. I enkelte av alternativene får du også ulike grader av vanntålighet - da er det spesielt mot Motorola det er naturlig å kikke, ettersom produsenten har satt inn samtlige av sine modeller med et beskyttende belegg.

