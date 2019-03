Test Samsung Galaxy Buds

Samsungs helt trådløse øreplugger Gear IconX har ikke akkurat overbegeistret oss her i Tek.no, men med årets modell har Samsung byttet navn til Galaxy Buds. Er alle gode ting tre for Samsung?

Det er i alle fall helt sikkert at det har skjedd utvikling siden de tidligere generasjonene. For det første er etuiet blitt betraktelig mindre enn tidligere, og er nå omtrent på nivå med Apples AirPods-etui i totalvolum. Det er det ikke mange andre som har klart å få til.

AirPods-etuiet er nok fortsatt hakket hendigere for å ha i lomma, siden det er lavere enn Galaxy Buds-etuiet, men sistnevnte er i alle fall blitt en god del mer lommevennlig enn tidligere.

Selve pluggene er også blitt noe mindre, og er med det blant de mer diskré produktene i denne kategorien vi har sett. Tiden hvor helt trådløse øreplugger behøver å stikke flere centimeter ut av øret er heldigvis over – i alle fall for noen.

Pluggene klikker dessuten veldig lett på plass i etuiet. Små magneter «guider» dem til å klikke fast på riktig sted, og det er nærmest umulig å sette dem inn feil, slik vi har sett tilfeller av med andre produkter.

Puter og vinger holder pluggene på plass

Galaxy Buds-etuiet sammen med Airpods-etuiet. Sistnevnte er fortsatt et ørlite hakk mer lommevennlig, men Samsung nærmer seg. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

I esken følger det med tre sett gummiputer og tre sett «haker» som holder pluggene på plass i ørene, og du bør som vanlig bruke litt tid på å finne den perfekte kombinasjonen for akkurat dine ører. Disse hakene er betraktelig mindre enn vingene vi har sett på mange andre produkter, og krever også mindre fikling for å få plass i ørene.

Konsekvensen er teoretisk sett at de ikke sitter like godt på plass som plugger med ørevinger, men i praksis synes vi Samsungs løsning er god. De sitter svært godt på plass, og går fint an å bruke til trening og andre aktiviteter hvor du risikerer å riste mye på hodet.

Samsung har laget en lik type tilkoblingsløsning for Android-telefoner som AirPods har på iOS, hvor du bare holder pluggene i nærheten av telefonen, og så spretter det opp en tilkoblingsforespørsel. Det er svært praktisk. Om du vil bruke Galaxy Buds med iPhone må du gjennom en vanlig oppsettsprosess i bluetooth-menyen, men pluggene går rett i paringsmodus når du åpner etuiet, så det er gjort på et lite halvminutt også her.

Galaxy Buds-etuiet sammen med forrige generasjons Samsung-plugger IconX. Den nye versjonen er krympet betydelig, selv om designet i stor grad er beholdt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Touchkontrollere

Samsung har beholdt de små touchpanelene på utsiden av hver plugg, og de fungerer omtrent slik vi er vante med fra liknende produkter:

Ett tapp: Spill/pause

To tapp: Hopp en låt frem, svar/legg på samtale

Tre tapp: Hopp en låt tilbake

Også pluggene er krympet en god del. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dette gjelder for både høyre og venstre plugg, men Samsung har også lagt inn muligheten for å velge selv hva det å holde inne touchpanelet skal gjøre. Standardvalget er å aktivere stemmeassistenten på enheten din, men du kan også velge å aktivere såkalt «ambient sound», som slipper inn lyd fra omgivelsene, eller henholdsvis volum opp og ned på den høyre og venstre pluggen.

Vi beholdt stemmeassistenten på den venstre pluggen, og satte den høyre opp til å aktivere lydinnslipp fra omgivelsene. Det er dog litt underlig at Samsung ikke gir oss mulighet til å aktivere ambient-funksjonen permanent på denne måten, men kun mens du holder inne tasten.

Du kan for øvrig også velge å skru touchpanelene helt av, skulle du foretrekke det. Her har kanskje en viss annen produsent noe å lære.

Komforten er stort sett god, men det kan hende du må gjennom en liten tilvenningsperiode der pluggene gnager litt etter en tids bruk. Det avhenger selvfølgelig også litt på størrelsen på hakene du velger.

God lyd, men...

Galaxy Wear-appen er svært brukervennlig. Den har også en «Find my earbuds»-funksjon som får pluggene til å lage en liten kvitrelyd hvis de er innen rekkevidde. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lydmessig har vi stort sett de samme innvendingene som vi hadde mot IconX, både i første og andre generasjon. Samsungs AKG-merkede lyd er stor, fyldig og stort sett veldig tilfredsstillende. Den er bare litt i overkant lys i diskanten, og det gjør at låter som er lyst mikset fremstår som ganske slitsomme om vi forsøker å skru opp volumet.

En litt mer avrundet topp hadde vært å foretrekke, for ellers er det faktisk veldig mye å like her. Lydbildet er relativt luftig, det er godt med basstrøkk å finne og generelt ganske velbalansert gjennom hele registeret. Vi skulle nok ønsket oss ørlite mer dynamikk i mellomtonen, som til tider blir flat og dårlig definert fra resten av lydbildet.

Lydkvaliteten er dessuten betraktelig verre fra iPhone, hvor problemene med lys diskant og flat mellomtone er enda verre. Vi vil kanskje gå så langt som å si at iPhone-eiere bør holde seg langt unna Galaxy Buds. De får heller ikke tilgang til ambient-modusen vi nevnte tidligere, og det finnes heller ingen Galaxy Wear-app til iOS.

Til info har vi i hovedsak brukt Huawei P20 Pro og Galaxy S10 til denne testen, hvor sistnevnte drar fordel av at Galaxy Buds bruker en egen Samsung-kodek. De støtter Apples AAC, men ikke Aptx, som er kodeken Android-telefoner bruker for å øke lydkvaliteten over Bluetooth. Det gjør egentlig at iPhone burde hatt en fordel mot Huaweien, men det har den altså ikke i praksis.

Galaxy Wear-appen har for øvrig en svært enkel equalizer med innstillingene Dynamic (standard), Bass boost, Treble boost, Soft og Clear. Av disse er det kanskje Bass boost som kommer nærmest å løse diskantproblemet, men den gjør også som bassmoduser flest resten av lydbildet hakket mer ullent, så helt uten minuser er den ikke. Bassen blir heller ikke spesielt mye mer fremtredende, den bare toner ned diskanten noe.

Solid batteri

Batteritiden skal også være forbedret fra tidligere, med solide seks timer på én lading. Etuiet inneholder også litt over en ekstra lading, så total brukstid skal være 13 timer før du må til med kabelen igjen.

Seks timer er foreløpig helt i toppsjiktet i helt trådløs-kategorien, mens 13 timer totalt er omtrent midt på treet. Nevnte AirPods holder for eksempel fem timer på én lading, mens total brukstid med batteriet i etuiet er solide 24 timer. Etuiet støtter også trådløs lading via Qi-standarden, enten fra en ladeplate eller fra en telefon med støtte for å lade andre enheter trådløst, som Samsungs egen Galaxy S10 eller Huaweis Mate 20 Pro.

Det er ikke mye ut av øret Galaxy Buds-pluggene stikker. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtalekvaliteten oppfattes som ganske god, spesielt med tanke på at det er snakk om plugger som sitter helt inne i øret, uten noen mikrofonpinne eller liknende.

I travle og trafikkerte Oslo-gater oppfattet motparten oss helt fint, men noterte at det sannsynligvis ville være slitsomt å føre lengre samtaler, ettersom dynamikken i samtalelyden var ganske begrenset.

I vår ende var det også fullstendig brukbart, og vi setter pris på at Samsung-pluggene leverer samtalelyden i begge ører. Samtidig kan det virke som om de har litt trøbbel med synkroniseringen innimellom, for vi opplever litt «hikke» i tilkoblingen mellom dem iblant.

Tilkoblingen var også et problem like etter lansering, men midt i testperioden kom det en programvareoppdatering som skulle løse problemene, og siden har vi ikke opplevd nevneverdige problemer med tilkoblingen - verken mellom pluggene og mobilen eller dem imellom. I tjukkeste sentrum har vi opplevd at pluggene har hatt problemer i et lite brøkdel et par ganger, men ikke på noen måte så mye at det er mer enn mildt plagsomt.

En siste ting som må bemerkes er at Galaxy Buds har litt problemer med synkroniseringen av lyd og bilde under videoavspilling. Problemet er minimalt på Samsungs egen S10, men Huawei-telefonen har akkurat nok forsinkelse til at det oppleves som forstyrrende. iPhonen vi testet med var enda et lite hakk verre, men virket å være verre ved Youtube-avspilling enn hos Netflix.

Konklusjon

Samsung gjør små forbedringer generasjon for generasjon, og Galaxy Buds krymper først og fremst både etui og plugger til et betraktelig mer praktisk nivå enn før.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Batterilevetiden er god, touchkontrollene fungerer stort sett helt greit og lydkvaliteten er absolutt ikke verst. Hovedproblemet er en litt slitsomt lys diskant som gjør at det å skru opp volumet ikke er spesielt behagelig.

Lydkvaliteten sammen med iPhone er også et potensielt problem, men vi ser ikke at veldig mange iPhone-brukere vil velge disse over for eksempel AirPods. Brukervennligheten, passformen og batterilevetiden gjør dessuten at vi til dels kan tilgi det lille som mangler på lydfronten.

Alt i alt er det ganske mye å like med Galaxy Buds, og kanskje spesielt hvor lite du trenger å tenke på dem etter at du har tatt dem ut av etuiet og plassert dem i øret.

Dette er definitivt et habilt alternativ til Jabra Elite 65t og andre gode allround-plugger. Prisen er heller ikke avskrekkende, på snaut 1600 kroner i skrivende stund – om du ikke fikk dem gratis sammen med S10-en din, da. Da har du sannsynligvis grunn til å være storfornøyd, og Samsung-brukere kan legge på minst en halv karakter under.