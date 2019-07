TEST: Samsung Galaxy A80

Galaxy A80 er Samsungs svar på sprø kinesiske telefoner med heldekkende skjerm og sprø kameraløsninger.

Samsungs måte å unngå kamerahull i skjermen på er et kamera som løftes og spinner rundt. Dermed er hovedkameraet i Galaxy A80 også selfiekameraet.

Den store Super AMOLED-skjermen på 6,7 tommer dekker så godt som hele forsiden av telefonen. En tynn ramme på et par millimeter følger den hele veien rundt, foruten i bunnen der den er litt tykkere.

Og apropos stor - det er en diger telefon, dette. Med en vekt på godt over to hekto og en bredde som er nærmere åtte centimeter enn sju er ikke dette en telefon for deg som har små labber. Alternativt må du forberede deg på å bruke telefonen med to hender til enhver tid. Det er i grunnen mest behagelig også for oss med store bjørnelabber.

Telefonen har ellers metallramme rundt glasset på forsiden og baksiden.

Samsung Galaxy A80 Størrelse: 16,52 x 7,65 x 0,93 cm

Vekt: 220 gram

Skjerm: 6,7 tommer, Super AMOLED, 2400 x 1080 piksler, Gorilla Glass 3

Maskinvare: Snapdragon 730, åtte kjerner, 2x Kryo 470 Gold@ 2,2 GHz + 6x Kryo 470 Silver@ 1,8 GHz, Adreno 618 GPU, 8 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB lagring, ikke minnekortplass

Operativsystem: Android 9 + One UI

Teknologi: Time of Flight-kamera, svært rask lading

Kamera: 48 MP f/2.0 + 8 MP f/2.2 ultravid + ToF-kamera for bokeh

Batteri: 3.700 mAh

Pris: 6.300 kroner

Mangler «Samsung-funksjoner»

Galaxy A80 har seks mangler sammenliknet med en del andre Samsung-telefoner.

Galaxy A80 er ikke vanntett slik Galaxy S- og Note-modellene vanligvis er.

Den har ikke hodetelefontilkobling.

Det er ikke plass til minnekort i den.

Trådløs lading er ikke støttet.

Ingen HDR-støtte i skjermen

Den har ikke dedikert Bixby-knapp.

Galaxy A80 finnes i varianter med rosa glass og gullkanter eller hvitt glass og sølvfargede kanter. En svart versjon finnes også. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sistnevnte «mangel» nok være en god nyhet for mange, ettersom tjenesten ikke fungerer fullt ut i Norge og knappen er mest i veien på mobilene som har den.

Du kan imidlertid aktivere Bixby også på denne telefonen. Assistenten ligger her som nyhetsskjerm til venstre for de vanlige hjemmeskjermene, og du kan starte assistenten med et eget ikon i menyene.

De andre funksjonene er imidlertid løsninger Samsung har skjemt oss bort med i de mer påkostede modellene sine – så det er alltid litt skuffende å ikke se dem i telefoner som koster nord om 6.000 kroner.

Men så er Galaxy A80 et ganske annerledes beist uansett.

Skjermen er god, men du får billigere Samsung-mobiler med vesentlig bedre skjermer enn denne. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Endelig heldekkende AMOLED

I Galaxy S10 og S10+ tok Samsung vekk rammene på topp og bunn av skjermen, men erstattet dem med hull øverst i skjermen til frontkameraet. De gjorde en artig gimmick av det, og det ble utgangspunkt for mange fine mobilbakgrunner - men det var like fullt en skjerm med hull i.

Galaxy A80 er den første telefonen fra Samsung med heldekkende skjerm, og det gjør underverker for filminnlevelsen.

Samtidig er det verdt å nevne at for en telefon som koster rundt 6.300 kroner i skrivende stund er fraværet av både HDR-støtte i skjermen og stereolyd merkbart. At den går ned fra Galaxy S-modellenes skyhøye oppløsning er ikke like nøye eller merkbart. Men HDR for fulle mugger på et godt Samsung-panel kan få mobilskjermer til å føles langt større enn de er. Det er i høyeste grad både synlig og merkbart, i motsetning til de ekstra pikslene, som jeg ikke savner nevneverdig i Galaxy A80.

Men dette er likevel en svært ålreit skjerm. Den er stor og den er lyssterk. Fargegjengivelsen er god, med modusen «Naturlig» som automatisk valg ved første oppstart. Du kan selv velge «Livlig»-modusen eller justere fargene trinnløst dit du måtte ønske om du vil ha et mer sprettent bilde.

Samsungs One UI-menyer er laget for énhåndsbruk selv når mobilene blir ganske store. Mange av de viktigste menyelementene er flyttet ned på skjermen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Raske og gode menyer

I motsetning til mange Samsung-modeller og -serier som markedsføres som rimeligere eller underlegne toppseriene er ytelsen i Galaxy A80 helt upåklagelig. Menyene snurrer radig forbi uten sjenerende stopp eller hakking. Det skyldes nok at det tross alt er ganske mye krefter inni her – prosessoren er ikke så vanvittig mange knepp unna de du finner i årets toppmodeller.

Det hjelper godt når Samsung ikke har rykte på seg for å lage de mest lettdrevne mobilmenyene.

Men om de ikke er enkle å drive er de i hvert fall enkle å bruke. Samsungs One UI-menyer er laget spesielt for store skjermer. De forenkler énhåndsbruk ved å flytte innholdet du vil trykke på så langt ned som mulig, mens innholdet som bare må ses blir værende høyt oppe.

Løsningen fungerer meget bra og har siden den kom vært en av de aller beste menyene for Android-telefoner.

Kameraet spretter opp og snurrer rundt når du skal bruke mobilen til å knipse selfier. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Snurrekameraet

Snurrekameraet på toppen er den viktigste enkeltegenskapen på denne telefonen. Det er både stilig og nyttig – mekaniske kamera er på moten for tiden, og i en variant som denne betyr det at hovedkameraet ditt blir selfiekamera. Galaxy A80 har dermed et utmerket frontkamera helt uten å ha frontkamera.

Men det skyldes først og fremst at konkurransen om å ha det beste frontkameraet ikke er voldsomt sterk.

Beste hovedkamera er det imidlertid langt mer konkurranse om, og der når ikke Galaxy A80 opp. Den er ikke kjempelangt unna toppmodellene, men den har et par nykker som toppmodellene ikke har.

Det største usikkerhetsmomentet ved Galaxy A80, og andre telefoner med liknende løsninger, er motordelen som flytter kameraet opp og ned. Hva skjer om du får noen sandkorn i lomma etter sommerens strabaser og ett eller to av dem forviller seg inn? Samsung har heller ikke latt det være ansiktsgjenkjenning i denne mobilen, noe som tyder på at mekanismen kanskje ikke er tenkt å åpne og lukke seg så altfor ofte. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det kanskje viktigste irritasjonsmomentet er at kameraet bruker svært lang tid på å fokusere - og det er slett ikke snakk om at det kan knipse det %/#"#/!#"%¤&/! bildet før fokuseringen er ferdig. I stedet venter det til du holder telefonen helt bunnstabilt før det tar et bilde av hva du nå enn måtte peke på etter at actionen er over.

Dernest er den ikke så god på eksponering og farger som Samsung pleier å være når det koster litt. En lyseblå himmel med ildrød solnedgang ble i stedet tegnet opp som lilla, og HDR-funksjonen som ble skrudd på gjorde lite for å motvirke at landskapet under himmelhvelvingen ble mørkt og undereksponert.

Kameraet gjør også til dels svært synlig overoppskarping med tydelige lyse områder rundt kontrastområder i bildet.

Som hovedkamera blir dette stormende middels fra en aktør som vet veldig godt hvordan et godt mobilkamera skal lages.

Galaxy A80 er forholdsvis pen å se til, men den er veldig stor sammenliknet med mobiler flest. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og det er flere dårlige nyheter

Til tross for den enorme størrelsen og vekten på Galaxy A80 får Samsung bare plass til et batteri på 3700 mAh. Det er ikke egentlig så lite - det er 200 mAh større enn i fjorårets Galaxy S9+, for eksempel. Men sammenliknet med andre telefoner på denne størrelsen fra andre produsenter, eller med årets toppmodeller fra Huawei og Samsung, er det smått.

Skal du først bære rundt på over to hekto telefon kjennes det som en tapt mulighet at ikke batteriet er større. For noen er trådløs lading også viktig, og for en telefon med denne tonnasjen burde det være innafor å få til. Det sagt – vår testmobil har tatt for seg svært sakte av strømreservene, men med et større batteri kunne den vart enda lenger.

Men kanskje samtalelyden er ålreit, da?

Kjappe og gode One UI-menyer er noe av det beste ved denne telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her har Samsung valgt en piezoelektrisk høyttaler som skjuler seg bak skjermen. Det er ikke en vanlig samtalehøyttaler på denne. Men det regnet jeg egentlig med var greit. Det er flere år siden Xiaomi Mi Mix, som var først med en slik løsning, kom på markedet. I år har både LG og Huawei valgt en slik vri i henholdsvis G8 ThinQ og P30 Pro. Det låter stort sett greit, og plager ikke omgivelsene i nevneverdig grad.

Men med Galaxy A80 føles det som om hele telefonen vibrerer forholdsvis kraftig under samtale. Lyden er heller ikke allverden, med en viss «naboen har party»-faktor over det hele.

Heldigvis er Samsungs skjermtastatur ett av de bedre skjermtastaturene du får i mobiltelefoner, så til meldingstasting er den store og responsive skjermen helt utmerket.

Målt ytelse

Den praktiske ytelsen er helt ok, og også den målte ytelsen plasserer seg i de noenlunde greie dalførene. Den får høye, men ikke oppsiktsvekkende, Geekbench-resultater. Som betyr at langt de fleste apper og systemoppdateringer for en stund fremover burde fungere fint og uten tregheter. Spillytelsen ligger noe lavere, men også den er helt ok - i hvert fall til de vanligste spillene på markedet.

A-serien strekker seg fra noen av de billigste mobilene i Samsungs utvalg til noen av de dyrere. Til venstre ser du Galaxy A20e, som ligger på rundt 1700 kroner. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Det er nesten en vedtatt sannhet at mobiler har blitt litt kjedelige i 2019. Strengt tatt var de det i fjor også. Men vi ser små lyspunkter, og Galaxy A80 er unektelig ett av dem, med sin uvanlige design og sitt motoriserte kamera.

Men design for designens del uten at kvalitetene blir med på lasset hjelper ikke så mange. Og det er forholdsvis enkle bommerter Samsung har gjort her.

Kameraet kunne vært kvassere. Telefonen kunne hatt bedre telefonlyd. Batteriet skulle gjerne vært litt større, og hvor er støtten for trådløs lading? Skjermen skulle dessuten hatt HDR.

Jeg synes nesten jeg hører produsenten i det fjerne: «Men Galaxy A80 markedsføres jo ikke som en toppmodell. Det du vil ha er toppmodellfunksjoner?»

Og det er kanskje ikke naturlig å forvente alt mulig i en A-serietelefon fra Samsung som starter på rundt 6.300 kroner. Men går du ned 600 kroner i pris fra Galaxy A80 får du Galaxy S9+ fra i fjor – og den krysser av for nesten alt det Galaxy A80 ikke har. Og i prisklassen A80 starter i begynner vi også å bli farlig nærme OnePlus 7 Pro, Huawei P30 Pro og Samsungs egen Galaxy Note 9.

Med et så sterkt felt av konkurrenter skal du være ekstremt opptatt av selfier for å velge Galaxy A80. Og strengt tatt ... er Asus' utmerkede Zenfone 6 bedre på det meste, selfier inkludert, og billigere er den også.

Alternativene til Galaxy A80