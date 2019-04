TEST: Samsung Galaxy A50

Samsung har aldri vært spesielt gode på de billigste og mellomdyre telefonene. Det er mobilene i Galaxy Note- og Galaxy S-seriene som har dratt koreanerne opp til markedsledelsen de har i dag.

Men nå trues den ledelsen av flere kinesiske mobilprodusenter.

Mottrekket heter Galaxy A50. En forholdsvis rimelig Samsung-mobil med prislapp på rundt 3600 kroner.



Dermed er prisen siktet tydelig inn mot de rimelige modellene fra Nokia, OnePlus og Xiaomi - for å nevne noen. Spesifikasjonsarket viser akkurat det samme.

Flott design og skjerm

Samsung Galaxy A50 Størrelse: 15,85 x 7,47 x 0,77 cm

Vekt: 166 gram

Skjerm: 6,4 tommer, OLED, 2340 x 1080 piksler

Maskinvare: Samsung Exynos 9610, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,3 GHz + 4x Cortex A53@1,7 GHz), Mali G72 MP3 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 9 + OneUI

Teknologi: USB-C

Kamera: 25 MP, f/1.7, fasedeteksjon, 8 MP ultravidvinkel f/2.2 fast fokus, 5 MP dybdekamera for bokeh Selfie: 25 MP, f/2.0

Batteri: 4000 mAh, hurtiglading

Batteri: 4000 mAh, hurtiglading

Pris: 3600 kroner

Her får du en knallgod AMOLED-skjerm, digert batteri og masse lagringsplass. For bare ett år siden hadde det vært helt utenkelig med disse spesifikasjonene i en Samsung-telefon i denne prisklassen.

Tidligere pleide du også å måtte gi avkall på god design for å få heftige spesifikasjoner i lave prisklasser. Også her overrasker Galaxy A50. Vår testmobil har en metallisk blå bakside som grenser mot turkis - en farge jeg aldri har sett på mobiltelefoner før.

Men det er greit å være klar over at selv om den ser ut til å være laget i glass og metall, er det bare juks. Samsung kaller materialet i A50 for intet mindre enn «3D Glasstic» - og vi snakker altså om et polert plastmateriale som skal likne mest mulig på glass.

Øverst til venstre på baksiden er det et felt med tre kamera. Litt utradisjonelt snakker vi om et vanlig kamera, et vidvinkelkamera og ett kamera bare for innsanking av dybdeinformasjon til portrettbilder.

De nye OneUI-menyene er veldig lette å bruke, men kanskje ikke like lette å drive. Galaxy A50 sliter innimellom med menybøren. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Middels opplevd ytelse

Galaxy A50 er utstyrt med Samsungs nye OneUI-menyer. Dette er et fabelaktig intuitivt og raskt menysystem på de litt dyrere modellene. Men i A50 faller ytelsen noe. Den oppleves ikke som fullt så kvikk som vi kanskje hadde forventet.

Men A50 er heller aldri treg. Kjenner du noen av Samsungs tidligere telefoner i prisklassen er det uansett hyggelig at dette er den så langt kjappeste av Samsungs rimeligere telefoner. Og brukervennligheten i OneUI er vanskelig å klage på. Du må sjelden strekke tommelen ut av ledd for å nå skjermelementer.

I kombinasjon med sporadiske tregheter kan noen av menyenes animasjoner likevel bli irriterende. For eksempel når du skroller i innstillingsmenyene og telefonen utvider kategorioverskriften øverst. Dette er et fint grep på en S10 eller Note 9, der alt skjer umiddelbart. Noen ganger akkompagneres det av en pause på A50 - dermed trykker jeg på feil sted når animasjonen plutselig går i gang et lite øyeblikk etter at jeg har trukket i menyene.

Det må understrekes at dette er tregheter som først og fremst er synlige i sammenlikning med de aller beste telefonene i samme prisklasse, og toppmodellene til to og tre ganger prisen av en Galaxy A50.

Hvis du vil vite mer om funksjonene og designen på OneUI har vi en grundigere gjennomgang i testen av Galaxy S10 »

Du slipper helt unna Bixby-tast på denne Galaxyen. Av fysiske taster har den bare låsetast og volumtaster. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God batteritid, laber fingerleser

Det store batteriet holder lenge. Hvis det er batteritid på linje med Galaxy S10+ og P30 Pro du vil ha, så får du det her uten å betale altfor mye. Vi snakker altså om et par dagers bruk mellom hver lading.

Lading går forholdsvis fort med Galaxy A50, og det følger med hurtiglader i esken. Det skal sies at det finnes enda raskere ladere der ute, men så lenge et kjapt pitstop på et kvarter-tjue minutter gir deg nok guff til å klare deg ut dagen har teknologien i stor grad gjort sin nytte.

Galaxy A50 har i likhet med S10 fingerleser i skjermen. Men her er det en optisk leser som brukes. I likhet med S10 er det slett ikke alltid A50 lyser opp indikatoren som viser hvor du skal trykke når mobilen er i bevegelse. Det gjør at jeg nok en gang opplever at jeg stadig bommer på hvor jeg skal trykke, og ofte ender opp med å skru på skjermen manuelt med låsetasten.

Dette irritasjonsmomentet har ikke Huaweis telefoner med samme teknologi - der trenger du knapt flytte på telefonen før et fingeravtrykk dukker opp på riktig del av skjermen.

På Galaxy A50 er imidlertid ikke indikatoren for fingeravtrykket det største problemet. Dette er én av de tregere fingerleserne jeg har vært borti. Det betyr at det tar en hel liten evighet å legge til et nytt fingeravtrykk. Og der fingerleseren på nevnte S10 jobber ekstremt raskt hvis du først legger fingeren på riktig sted, er leseren på A50 vesentlig mer krevende.

Her får du kun én høyttaler, men til gjengjeld får du både hodetelefonkontakt og hurtiglading. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Målt ytelse

Den målte ytelsen i Galaxy A50 er et lite stykke bak flere av fjorårets toppmodeller. Det skulle bety at den har nok av futt til å klare seg gjennom noen oppdateringer før den blir påtrengende treg. Det kan også bety at Samsung kan bli kvitt noen av treghetene som er der i dag i kommende oppdateringer.

Middels som kamera

Vidvinkelkameraet på Galaxy A50 kan ta veldig stilige bilder, men bildekvaliteten er ikke på topp enten du velger vidvinkel eller vanlig kamera. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy A50 tar forholdsvis flotte bilder med hovedkameraet. Og jeg fascineres av de stilige .. eh, komposisjonene vidvinkelen kan by på. Men: Vidvinkelen gir svært dårlig bildekvalitet langs kantene av bildet, og kvaliteten midt på er ikke alltid optimal, den heller. Det kan være lurt å bare bruke vidvinkelkameraet som attåtløsning på ferie.

Hovedkameraet gir noen hakk kvassere kvalitet enn vidvinkelkameraet, men heller ikke der blir vi spesielt imponert. Selv under optimale forhold med mye dagslys tegner Galaxy A50-kameraet opp et relativt bråkete bilde. Her ser mye av bildestøyen ut til å være komprimeringsstøy.

Men telefonen er relativt flink til å «lyve på seg» bildekvalitet. På mobilskjermen ser det meste godt nok ut. Og det gjør også kveldsbildene fra A50. Hvis du zoomer inn eller viser bildet på en større skjerm ser du imidlertid fort at telefonen først og fremst har tegnet opp de viktigste kontrastlinjene i bildet. Alt av detaljer mellom de store skillene er visket bort, og bildene ser veldig maleriske ut.

Galaxy A50 - blanda drops

Da jeg først så spesifikasjonsarket til Galaxy A50 fikk jeg virkelig trua. Samsung har alltid overpriset og undermotorisert sine rimeligere telefoner. Og de har ikke vært alene; omtrent alle de tradisjonelle mobilprodusentene har gjort det samme. Kineserne som har blitt aktuelle de siste to årene derimot gjør ikke det.

Og spesifikasjonene til A50 gjør det tydelig at den er Samsungs motreaksjon. De angriper en rekke av områdene kineserne har gjort det bedre på. Men de bommer litt på finpussen. Kameraet tar ikke gode nok bilder - Xiaomi Mi A2 til rundt 2000 kroner tar vesentlig bedre bilder enn A50 gjør. Og med ren Android fra Google er den også en raskere og bedre telefon å bruke.

Men A50 kommer med et digert batteri og masse lagringsplass. Samsungs AMOLED-skjermer er uslåelige uansett prisklassen de befinner seg i. Designen er flottere enn det meste annet du finner i prisklassen, men samtidig lyver den litt om holdbarhet, siden det hverken er glass eller metall på utsiden av denne telefonen.

Jeg sitter igjen med følelsen av at Galaxy A50 med ren Android i stedet for Samsungs menyer virkelig kunne kilt toppmodellene under beina. Men dagens utgave klarer det ikke helt.

