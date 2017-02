Test Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung begynner virkelig å få dreisen på A-serien sin i år. Prismessig ligger den fortsatt litt høyt, og Galaxy A5 starter på drøyt 4000 kroner. Men da får du en telefon som er både lekker å se til og tett mot elementene. På sett og vis er dette en Galaxy S7 på sparebluss.

Samsung Galaxy A5 Størrelse: 14,61 x 7,14 x 0,79 cm

Vekt: 157 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1920 x 1080 piksler, Super AMOLED

Maskinvare: Samsung Exynos 7780, åtte kjerner, Cortex A53@1,9 GHz, Mali T830MP3 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 gigabyte, plass for minnekort

Operativsystem: Android 6 Marshmallow + Samsung Touch Wiz

Teknologi: USB type-C

Kamera: 16 MP, f/1.9, video inntil 1080p

Batteri: 3000 mAh Pris: Drøyt 4000 kroner

Men gitt at inneværende toppmodell har gått ned i pris og nå koster bare tusen kroner mer enn A5 er det store spørsmålet om det er en tusenlapp det er fornuftig å tviholde på?

For mange er jeg tilbøyelig til å si nei. Men spørsmålet er ikke helt enkelt.

Les testen av Samsung Galaxy S7 her »

Mange gode egenskaper

Du er unnskyldt dersom du sliter med å se forskjell på Galaxy A5 og den litt eldre, men heftigere, Galaxy S7. Etter flere runder der Samsung gradvis har gjort finpuss på A-serien, deler den nå designspråk med S-serien, men enda viktigere enn det – akkurat som toppmodellen er A5 og lillebror, A3, vanntette.

Det er det ikke mange som er i dette prisområdet. Galaxy A5 koster såvidt over 4000 kroner, som slett ikke er så verst for en fersk Samsung-modell. Det er litt kort avstand mellom den og Galaxy S7 i dag, men man kan anta både at prisene synker litt etter lansering, slik de har gjort for S7, og at det vil komme en mer påkostet S8 på toppen etter hvert.

Designen på Galaxy A5 er svært lik toppmodellen Galaxy S7. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Uansett er det altså rundt tusen kroner å spare her, samtidig som man får beholde et par av Galaxy S7s viktigste egenskaper, altså tetting og design.

Da blir det store spørsmålet; hvordan er resten? Samsungs toppmodell i dag har antakeligvis fortsatt markedets beste mobilkamera om vi ser bort fra tjuvtriks som ekstra kameralinser og varianter av optisk zoom.

Originalen, om vi får kalle den det, har dessuten noe av den raskeste innmaten i noen mobiltelefon. Det er en forholdsvis imponerende forløper A5 ligger såpass tett inntil, gitt at få telefoner har klart å holde på både kamera- og ytelsestroner i opp mot ett helt år tidligere. Utviklingen her går tross alt fort.

La oss begynne med ytelsen, denne gangen. Det er tross alt et av de viktigere sparepunktene i denne telefonen.

Først litt om det tekniske ...

En luke på toppen tar imot minnekortet, hvis du har. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Inni den bor det, som det så ofte gjør i Samsung-produkter, en egenprodusert Exynos-brikke. Det er snakk om Exynos 7880 Octa, altså en åttekjernet brikke. De åtte kjernene det er snakk om er ARMs Cortex A53, og de tikker ved inntil 1,9 GHz. Oppå det igjen har den grafikkløsningen Mali-T830MP3, altså en trekjernet løsning igjen hentet fra ARM. Mali-løsningene har forøvrig opphav i Trondheim og Falanx, for en del år tilbake.

Ser vi til Galaxy S7 er det en Exynos 8890 Octa som bor i den nordiske varianten. Den har også åtte kjerner, men fire av dem er byttet ut med Samsungs egne høyytelseskjerner som går under navnet Mongoose, mens de fire andre er Cortex A53 - akkurat som de du finner i A5, men med lavere klokkehastighet på 1,6 GHz.

Kort sagt, Galaxy A5 har prosessorkjernene toppmodellene ofte bruker som hvilekjerner. Cortex A53-kjernene er sliterne som går i gang når telefonen ikke ellers er overbelastet og bare skal bruke minst mulig strøm på å komme i mål med rutineoppdrag. Men her er altså klokkehastigheten noenlunde høy.

En vel så viktig forskjell mellom de to produktene er grafikkdelen. Der det er en tolvkjernet(!) variant av Mali T880-løsningen i Galaxy S7, er det en trekjernet variant av vesentlig svakere T830 som står i Galaxy A5.

... men hvordan er den i praksis?

Galaxy A5 har en nokså uvanlig høyttalerplassering. Lyden her er litt veik, og kunne godt vært kraftigere. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Slik ser det altså ut på papiret. Men det er som kjent hvordan det fungerer i praksis som er viktigst.

Det første jeg merker meg er at menyene i denne telefonen er basert på Android 6, og ikke nyere Android 7 Nougat. Det til tross for at selskapet er i ferd med å oppdatere Galaxy S7, og Note 7 hadde den nye Android-versjonen den korte tiden den var ute i fjor høst.

I praksis er ytelsen her en litt blandet opplevelse. Noen ganger går alt veldig, veldig raskt, mens andre ganger må man vente litt. Det er aldri de helt store ventetidene, men det kan være noe så enkelt som at innstillingsmenyen drøyer et halvt sekund mer enn vanlig på å hoppe frem på skjermen, eller at telefonens kamera bruker litt lenger tid enn ventet på å knipse ferdig et foto.

For de fleste praktiske formål er likevel dette en ganske kvikk telefon. Men den er merkbart tregere enn toppmodellene med tungt tilpassede menyer, så som Galaxy S7 fra Samsung selv og Mate 9 Pro fra Huawei.

En luke på siden av telefonen har plass for SIM-kortet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Disse igjen er bittelitt tregere i opplevd hastighet enn Googles egne Nexus- og Pixel-modeller, samt en del Motorola-modeller med tilnærmet ren Android.

Det er i grunnen ikke noen stor krise at Galaxy A5 er tregere enn toppmodeller. Det forventer vi jo. Men underveis i denne testen er det ett navn som har gnagd i bakhodet; Honor 8.

Den utklasser Galaxy A5 både på opplevd og målt ytelse . Den er også billigere enn A5, men vanntett er den ikke. Man får ikke alt man vil ha.

I målingene våre ser vi at Exynos-brikken inni Galaxy A5 gjør en hederlig innsats på total ytelse, mens enkeltkjerneytelsen og 3D-ytelsen er forholdsvis svak.

Gule stolper: Snapdragon 820, Brune stolper: Snapdragon 821AB, Svart stolpe: Snapdragon 821, Blå stolper: egenutviklede systembrikker

Funksjoner i Touch Wiz

Selv om dette ikke er noe flaggskip på ytelse spiller du uten problemer mange av de nyeste spillene på Galaxy A5. Det skal sies at akkurat til spilling er høyttalerplasseringen på denne telefonen ganske utmerket. Lyden låter mye mer direkte fra telefonen enn dersom høyttaleren hadde vært plassert under. Hvis bare lyden var bedre i utgangspunktet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsungs Touch Wiz-menyer pleide å inneholde omfattende funksjonalitet. Når Android i seg selv manglet støtte for noe, ble Touch Wiz gjerne Samsungs løsning for å få de ønskede funksjonene på plass. En gang i tiden handlet det om funksjoner som Group Play som, hvis du hadde mange Galaxy S4-er, kunne spille den samme musikken fra alle sammen. Den betydelig mer nyttige sikkerhetsfunksjonaliteten i Knox var også et greit argument for Touch Wiz inntil mesteparten av denne funksjonaliteten ble flyttet inn i Googles eget Android-prosjekt.

Så hva gjenstår av fordeler og ulemper med løsningen i Galaxy A5?

Det er fortsatt en del nyttige og smarte idéer her. For eksempel kan skjermen holde seg på dersom mobilens frontkamera ser at du titter på den. En praktisk løsning som har fungert godt i flere generasjoner Galaxy-modeller.

En annen praktisk funksjon er løsningen som lar deg låse ned innhold eller apper i en lukket mappe. Dette er på sett og vis restene av det som pleide å være Knox. I dag er det heller ikke bare Samsung som har slike låste mapper på telefonene sine. Også Huawei og en rekke andre tilbyr dette.

Ellers kan man notere at appen som logger skritt og fysisk utfoldelse, S-Health, stadig er på plass. Det samme er en praktisk filutforsker og en e-postleser. Sistnevnte er det strengt tatt dobbelt opp av her nå som Gmail også fungerer fint med Exchange-løsninger, men Samsungs variant har et utall innstillingsmuligheter og er kanskje ønskelig å bruke for enkelte.

App-o-rama

Samsungs Touch Wiz har ikke endret seg så mye strukturelt de siste årene. Det er stadig enkelt å bruke, selv om det har fått et renere utseende med tiden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som vanlig er det Samsungs egen nettleser og ikke Chrome som er standard her. Igjen er det snakk om litt dobbelfunksjonalitet, for Chrome ligger og lurer her den også. Om enn i en mappe full av Google-apper.

En annen mappe er merket med Microsoft, og inneholder de viktigste appene fra det holdet. Dermed får du Word, Excel og PowerPoint rett ut av esken på en Galaxy A5. Skype, OneDrive og OneNote følger også med, men det er nok de to første av appene som er aller nyttigst for flest, ettersom regneark og dokumenter er ganske vanlig innhold i e-poster.

Samsung har moderert utvalget egne apper som følger med på telefonene sine litt, men tatt i betraktning at også alt av stort og smått fra Microsoft og Google følger med, er det fortsatt litt i meste laget. Eksempelvis er nok andelen mobilbrukere som faktisk benytter seg av Google Hangouts-appen forsvinnende liten.

Batteri som varer lenge

Telefonen har støtte for minnekort, men merkelig nok har den to luker i rammen. En kjempeluke ser ut til å kunne ha plass for både minnekort og SIM-kort, men bare plassen for minnekortet er åpen. Antakeligvis er det plass for begge deler i denne luken for varianter som selges med støtte for to samtidige SIM-kort.

I vår nordiske utgave er det imidlertid enda en luke for det ene SIM-kortet som er støttet. En litt pussig løsning, men la gå.

Høyttaleren er på siden av telefonen. Den spiller moderat høyt, og nesten uten merkbar bass i det hele tatt. Nå er ingen mobiltelefoner spesielt sterke på dette, men mange er sterkere enn denne. Det låter litt veikt, rett og slett.

Batteritiden er et hyggelig punkt for Galaxy A5. Den sutter og smatter på det 3000 mAh store batteriet i det som føles som evigheter. En lang arbeidsdag med nettsurfing, musikklytting med kabel og Bluetooth og bruk av en liten haug tjenester, og batteriet har gått fra 100% til 70%. Påregn et par dagers brukstid om du ikke trykker på den ved hver eneste anledning.

Her er det også greit å få med at vår testtelefon har hatt funksjonen som gir konstant oppdatering på skjermen påskrudd. Dermed har AMOLED-skjermen alltid hatt noe å vise, også når den ikke har vært i bruk. Antakeligvis vil batteritiden oppleves som enda litt bedre om jeg skrur av denne funksjonen, men det har det ikke vært behov for.

Hurtiglader følger med

Det er en del kjekke funksjoner bygget inn i Touch Wiz, men det blir også en del rot med mange forhåndsinstallerte apper. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Når du først trenger å lade den er det kjekt å vite at Samsung legger ved hurtiglader i pakken. Her må du altså ikke handle inn ekstra ladere for å få noe som telefonen støtter og markedsføres med.

I løpet av rundt 55 minutter gikk Galaxy A5-en fra 9 prosent batteri til 80 prosent batteri. Det er ikke så aller verst.

En ting Samsung har gjort noen år, men fått bemerkelsesverdig lite heder for, er at skjermen virkelig kan gå lavt i lysstyrke uten at man opplever flimmer eller annet krøll. Nå er ikke flimring så fryktelig vanlig lenger, men de fleste mobiltelefoner stopper ganske tidlig på skalaen når man prøver å stille ned lyset. Ikke Galaxy A5. Her kan skjermen gå nesten helt i svart, men du kan fortsatt lese den om det er mørkt rundt deg.

Det er helt utmerket for lesing i mørket. Blir det likevel for skarpt? Da kan du aktivere kveldsmodusen som gjør skjermen enda litt mykere og gulere i fargetonen. Få andre mobilskjermer er like behagelige når det er kliss mørkt rundt en enn Samsungs AMOLED-skjermer.

Det er ellers greit å notere seg at både skjermtastaturet og lyd under samtale er av det ålreite slaget.

Tar gode bilder, men ikke like gode som ...

Et ålreit kamera i en telefon som koster tusen kroner mindre enn en med et fantastisk kamera. Jeg ville lagt i noen ekstra kroner for en Galaxy S7. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet kan ta bilder med inntil 16 megapiksler. Optikken er forholdsvis lyssterk, men noen optisk stabilisering, som i Galaxy S7, får du ikke. Den har også enda litt bedre optikk, og er lavere oppløst med bedre bildebrikke.

Galaxy A5 er likevel en habil fotograf. Bilder flest fra telefonen blir gode, og den har ingen tydelige problemer med fokus, slik mange telefoner med nokså enkelt kamerarigg har. Det er tross alt ikke noe laserassistert fokus her. Kun en enkelt vanlig kameralinse og LED-lys til blits.

Noen ganger merkes det at ytelsen i telefonen kunne vært litt bedre. Der Galaxy S7 har en tendens til å gjøre ferdig fotograferingen på et blunk så lenge lyset er godt nok, må av og til Galaxy A5 ha litt lenger tid. Den liker heller ikke bevegelser like godt som toppmodellen. Selv ikke når det er greit med lys utendørs.

Skal du ha et virkelig godt mobilkamera er det vanskelig å forsvare den lille tusenlappen som er mellom Galaxy A5 og kamerakongen selv. Forutsatt at man har muligheten bør man altså heller gå for toppmodellen om dette området er viktig.

Se for øvrig galleri med bilder tatt med Galaxy A5 helt nederst i denne testen.

Konklusjon

USB type-C og vanlig hodetelefonkontakt er på plass. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet er altså én ting som gjør det vanskeligere å velge A5 fremfor S7. Kameraet i A5 er slett ikke dårlig, men i S7 snakker vi om et kamera som har holdt stand mot alle toppmodeller som har blitt kastet etter det i snart et helt år i strekk. Det er definitivt en uvanlig bragd.

I utgangspunktet står Galaxy A5-skjermen alltid på. Det ser ikke ut til å kreve noe særlig strøm, samtidig som det er svært nyttig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den andre store og viktige tingen er den opplevde ytelsen. Ytelsesmålinger er så sin sak. Vi har sett tilsynelatende trege telefoner være langt mer behagelige å bruke enn toppmodeller før. Igjen er det en litt blandet opplevelse å bruke A5. Den yter som regel greit, men ikke alltid. Den målte ytelsen er relativt lav, om det skulle være interessant. Men det er pausene som irriterer. De er noen hakk mer påtakelige enn i Galaxy S7.

Velg ett hakk opp om du kan

Igjen må jeg presisere at dette ikke er noen dårlig telefon. Så langt derifra. Men den møter mektig hard konkurranse, både fra Samsungs eget modellutvalg og fra aktører som Huawei.

Galaxy A5 er en utmerket tass, og å tilbringe noen dager med den har vært trivsel fra ende til annen. Men skulle jeg kjøpt telefon selv, ville valget mellom A5 og S7 egentlig blitt ganske enkelt. Er vi først over 4000 kroner, kan vi like gjerne si 5000 og bli garantert en av de beste mobilopplevelsene man kan oppdrive i dag. Store deler av denne testen ble også skrevet med Huaweis Honor 8 som en fyrlykt i bakhodet. Hvorfor får du se i alternativboksene under.