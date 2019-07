TEST: Samsung Galaxy A20e

Galaxy A20e er Samsungs nest billigste Galaxy A-modell, og den ligger på et sted mellom 1800 og 2000 kroner.

Erfaringsmessig sløyfer Samsung ganske mye funksjonalitet og ytelse etter hvert som du klatrer ned prisstigen, men kan det tenkes at A20e gir en bedre opplevelse?

Telefonen ser i hvert fall ganske bra ut rett ut av esken. En blank bakside i metallisk blå plast har også to kamera, en blits og en fingerleser i seg. Baksiden strekker seg rundt kantene og frem mot skjermen - det er altså ikke noen egen ramme rundt telefonen.

Galaxy A20e er liten og hendig sammenliknet med telefoner flest, med en bredde på såvidt under sju centimeter. Vekten er også forholdsvis lav, sammenliknet med de mange telefonene bygget i nærmere to hekto glass og metall.

Førsteinntrykket er i og for seg positivt, selv om mange ville foretrukket et mer slitesterkt materiale på baksiden enn plast.

Hvis bare ytelsen hadde vært i nærheten av akseptabel.

Det er en pent designet telefon dette her. Baksiden er imidlertid i plast, så den bør ikke slenge i lommer sammen med nøkler, for eksempel. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det går så treeeeegt

Samsung Galaxy A20e Størrelse: 14,74 x 6,97 x 0,84 cm

Vekt: 141 gram

Skjerm: 5,8 tommer, LCD PLS (tils. ca. IPS), 1560 x 720 piksler

Maskinvare: Exynos 7884, 2 x Cortex A73@ 1,6 GHz + 6x Cortex A53@ 1,35 GHz, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB (drøyt 20 tilgjengelig), MicroSD-plass

Operativsystem: Android 9 + One UI

Teknologi: Hurtiglading med inkludert lader

Kamera: 13 MP f/1.9 + 5 MP f/2.2 (vidvinkel) Selfie: 8 MP f/2.0

Batteri: 3.000 mAh

Pris: Fra 1.800 kroner

Samsung har lært seg å lage meget gode menysystem i form av One UI som er lett å finne frem i og svært godt for énhåndsbruk. Borte er de til dels forvirrende dagene med Touch Wiz og et utall til dels ulogiske valg. Bent frem ryddig har det blitt.

Men hva hjelper det når alt går sirupstreigt?

Hvis du åpner meldingsappen eller din foretrukne lynmeldingsapp må du vente noen sekunder med et svart felt nederst på skjermen der tastaturet skulle vært. Hvis du forsøker å søke etter noe i innstillingsmenyen bruker telefonen flere sekunders betenkningstid.

Ja, bare det å åpne innstillingsmenyen tar tid. Riktig nok ikke så fryktelig lang tid, men du rekker å titte ned på tannhjulet midt på skjermen et sekund eller to. Det er første gang jeg har opplevd å se «venteskjermen» til en innstillingsmeny.

Noen ganger er telefonen så treig at den snubler i seg selv. For eksempel hvis du vil skrolle i menyer og legger fingeren på skjermen. Da forstår den ikke alltid at det er det du prøver på, og aktiverer i stedet funksjonen du legger fingeren på i stedet. Den tilhørende ventetiden for enhver funksjon i Galaxy A20e gjør at irritasjonen får akkurat nok tid til å småkoke ytterligere.

For all del. Forstå meg rett. Galaxy A20e er ikke ubrukelig.

Det er talende nok at det må sies på den måten, men du kan sikkert fint leve med denne telefonen om du må. Den gjør det den skal, men den forutsetter tålmodighet og litt ventetid for nesten alt.

Og det blir dessverre verre. Ytelsen her er bånn i bøtta på de fleste vis.

Fingerleseren er skikkelig irriterende. Den leser stadig feil og den bruker lang tid på å åpne telefonen. Den ligger også såpass jevnt mot baksiden at den kan være vanskelig å føle seg frem til. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Elendig biometri

Når du skal inn i telefonen har du ansiktslås og fingeravtrykk å hjelpe deg med, i tillegg til de sedvanlige kode- og mønstervariantene. Fingerleseren er praktisk plassert midt på baksiden, men som for et par tidligere Galaxy S-modeller har produsenten bare såvidt nedfelt fingerleseren i plasten. Dermed kan det være litt vanskelig å føle seg frem til den.

To-tre ... av og til fire og fem forsøk må til før telefonen våkner. Ofte reagerer den ikke i det hele tatt på at jeg legger fingeren på leseren. Jeg må gjerne trykke litt ekstra hardt på leseren for at den skal reagere - en egenskap jeg ikke forbinder med tradisjonelle fingerlesere. Det hjelper lite at den er blant de raskeste telefonene jeg har prøvd til å lese inn fingeravtrykket første gang.

Jeg har forsøkt å legge til flere fingeravtrykk på telefonen, og det virker ikke som om problemet er med de innleste fingeravtrykkene i seg selv.

Ansiktslåsen er på samme måte. En litt snasen skjermeffekt lyser opp en animasjon rundt frontkameraet, omtrent slik den gjør når du aktiverer frontkameraet på en Galaxy S10. Titt ned på kameraet og vent. Noen ganger åpner telefonen seg, andre ganger ikke. Den er noen hakk raskere og mer pålitelig med denne løsningen enn med fingeravtrykket, men ganske ofte låser den ikke opp på denne måten heller.

Frontkameraet fungerer greit, mens hovedkameraet er ganske dårlig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Labert kamera

På nettsidene sine skryter Samsung av de flotte bildene du kan ta med Galaxy A20e. De hevder til og med at den er utstyrt med profesjonelt kamera. Det er lov å mistenke at en PR-avdeling en plass har tatt for mye Møllers Tran da beskrivelsene av Galaxy A20e ble drømt opp.

Kameraet her er helt ordinært for sin prisklasse, og det betyr at det er elendig sammenliknet med de beste i klassen - så som Xiaomi Mi A2 eller Redmi Note 7.

På den positive siden knipser Galaxy A20e bilder nær uten forsinkelse. Jeg slipper å vente på at kameraet skal tenke seg ferdig hver gang, slik jeg måtte med langt mer påkostede Galaxy A80. Men når alt kommer til alt hadde jeg nok valgt ventetiden og den helt ålreite bildekvaliteten fra A80 foran grøten A20e ofte byr på.

Det skal ikke være spesielt mørkt før bevegelsesuskarpheter blir et tema med denne telefonen. Og strengt tatt blir nesten alle bilder, også de tatt i godt lys, litt uklare og fuzzy.

Som seg hør og bør for en telefon i de lavere prisklassene er imidlertid selfiekameraet helt greit. Det virker faktisk som det gir skarpere bilder i den samme innebelysningen som hovedkameraet sliter litt med.

Hurtiglader følger med, og telefonen lades via USB-C. Hodetelefontilkobling hører også med. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så noen positive ting

Batteriet i Galaxy A20e er ikke så stort, men det varer likevel lenge nok. Når du går tom for strøm kan du lade batteriet raskt - for her har Samsung lagt ved hurtiglader i esken. En relativ sjeldenhet for så rimelige telefoner. Telefonen lader også med USB-C, slik at du slipper å hente frem lageret av utgamle Micro-USB-kabler.

Det er også kjekt med både minnekortplass og en forholdsvis ærlig markedsføring på lagringsplassen - samsung oppgir både at det er 32 gigabyte totalt på telefonen, og at plassen du kan bruke er på drøyt 20 gigabyte. Ingenting oppsiktsvekkende, selvsagt, men i hvert fall ikke like bananas som å si at kameraet her er profesjonelt.

Hodetelefonkontakten i bunnen av Galaxy A20e vil nok også bli satt pris på av enkelte.

Til slutt

Jeg kunne sagt mye mer om Galaxy A20e. Den middelmådige LCD-skjermen i en serie som ellers har fine AMOLED-skjermer kunne vært nevnt. Det detaljribbede vidvinkelkameraet har vi ikke vært innom.

Det er egentlig ikke nødvendig å gå i så mye større detalj om akkurat denne telefonen. Hovedbudskapet er enkelt; styr unna Galaxy A20e. Du kan bruke pengene dine mye bedre enn på denne frustrerende telefonen.

For eksempel kan du kjøpe én av de tre ålreite konkurrentene under: