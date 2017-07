Test RHA Dacamp L1

Er du en av mange som har et par gode hodetelefoner hjemme i stuen? Da finnes det muligheter for å bruke disse på farten også – selv om mobiltelefonen din ikke har nok krefter til å drive dem.

Løsningen er såkalte lomme-forsterkere med innebygget DAC, en løsning som kan hente ut lyden fra telefonen din og bearbeide signalene slik at de er gode nok for litt mer kresne og tungdrevne hodetelefoner.

Nå har vi fått inn RHA Dacamp L1 til test. Dette er på papiret en kompakt kruttønne som burde ha nok krefter til å puste liv i det fleste hodetelefoner. Slike krefter får du imidlertid ikke billig, hvor du i skrivende stund må ut med nesten 5 500 kroner for et eksemplar.

RHA Dacamp L1 Utgangseffekt ved 16 Ohm: 300 mW

Utgangseffekt ved 300 Ohm: 28 mW

Utgansinpedans: 2,2 Ohm

THD+N: >0,0018%

Dynamisk Rekkevidde: 111 dB

PCM samlingsfrekvenser: 44,1 Hz - 384

Hz ved 16 / 24 / 32 bit

DSD Samplingfrekvenser: 2,8224 MHz (DSD64), 5,6448 MHz (DSD128), 11,2896 MHz (DSD256)

Inngangsforbindelsser: 3,5 mm linjeutgang, USB A, USB micro-B, mini TOSLINK Optisk

Utgangsforbindelser: 3,5 mm linjeutgang, 3,5 mm hodetelefonutgang, 4-pin Mini XLR (balansert)

Batteri: 4000 mAh

Batteritid: 10 timer

Dimensjon: 118 x 73 x 20 mm

Vekt: 233 g

Pris: Cirka 5500 kroner.

Kraftig plugg

Det er et solid produkt som kommer ut av esken, og det er ikke en bitteliten enhet det er snakk om. Vektnåla stopper på 233 gram, hvilket betyr at denne kombinert med en nymotens mobiltelefon fort nærmer seg en halvkilo.

Likevel har RHA klart å utforme denne enheten slik at den ikke har skarpe kanter som kan hekte seg opp når du skal ha den ut av lommen eller sekken. Forsterkeren har et skall av grått aluminium som gir en god kvalitetsfølelse, og under vår testperiode har denne overflaten tålt mye juling uten å få riper.

TEST: Fire virkelig kostbare par hodetelefoner: Disse koster til sammen over 60 000 kroner

Smarte justerings-hjul

Denne lommeforsterkeren har ikke mange knapper eller brytere. Den eneste den har finner du på undersiden av produktet, og den lar deg velge hvilken inngang du har tenkt å bruke.

Utover dette har modellen fire hjul, og disse er noe av det vi virkelig liker med Dacamp L1. Tre av hjulene finner du på siden av enheten, og disse lar deg personifisere lyden ved å endre på hvor mye bass eller diskant som skal sendes videre til hodetelefonene dine.

Med det siste hjulet justerer du hvor mye styrke signalet som skal sendes til hodetelefonene skal ha (såkalt gain). Dette er hendig med tanke på at motstanden til ulike hodetelefoner varierer, og at da kan du sette den verdien som passer ditt hodesett best.

Vi liker godt de tre justeringshjulene på siden av forsterkeren. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

På toppen av enheten sitter det fjerde hjulet, og dette er en kombinert av/på-bryter og volumkontroll.

Måten RHA har løst dette på har vi virkelig sansen for. Hjulene er store og få, som gjør det enkelt å treffe riktig om du har forsterkeren i lommen, uten at du må ta den frem for å se.

Allsidig

En annen ting vi liker godt med denne lommeforsterkeren fra RHA er at den er meget allsidig i hvilke plattformer den støtter.

Disse inngangene har du å velge mellom. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Om vi starter med mobiltelefoner er du stort sett dekket på alle modeller, hvor Dacamp L1 har to USB-innganger, en vanlig og en micro-variant. Vi testet både iPhone og Android-modeller på denne forsterkeren, og alle fungerte uten problemer.

Vil du bruke iPhone må du ta ladekabelen som følger med og sette denne inn i den vanlige USB-porten. Når du kobler den til kommer enheten opp i listen på telefonen, og da er det bare å spille musikk til enheten er tom for batteri.

Det samme gjelder Android, hvor forskjellen er at du i stedet bruker micro-USB-en. Med i pakken følger det med to USB-kabler, en vanlig til micro, og en kort micro til micro-variant. Den siste er ment for å bruke mot mobiler, og er kort fordi det også følger med strikker som lar deg smekke mobilen og forsterkeren sammen til en klump – slik at de ikke skal gnisse unødvendig mot hverandre i lommen. Et minus med denne løsningen er at strikken gjerne dekker til deler av mobilen. Og det blir en stor pakke å ha i samme lomme.

Det følger med strikker så du kan feste forsterkeren til for eksempel en mobil. Praktisk med tanke på at den ikke blir gnissende mot mobilen, men strikken går også over skjermen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Men du må ikke ha en mobil eller nettbrett for å ta i bruk Dacamp L1. Den har også en optisk inngang for deg som vil koble til eksternt utstyr som bruker denne overføringen. Samtidig kan enheten også kobles direkte til en PC med den ene USB-kabelen som følger med.

Med andre ord er dette en lommeforsterker som kan kobles til det aller meste av utstyr.

Flere utganger

Når du har fått koblet til en kilde så har du i tillegg flere utganger å velge mellom.

Den vanligste er en tradisjonell 3,5 millimeter jack-port som passer for de aller fleste hodetelefoner. Porten er plassert i den andre enden av enheten versus hva du kobler til, hvor du også finner volumkontrollen.

Skulle du trenge en balansert utgang så har denne modellen det. For på den andre siden av jack-porten finner vi en mini XLR. Modellen har også en optisk utgang for deg som måtte trenge det. Den sitter plassert på undersiden av forsterkeren.

Nok av krefter

Du kan velge mellom minijack eller mini-XLR for å koble til hodetelefonene dine. Legg også merke til volum-hjulet i midten. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når mobilen din ikke har nok krefter til å drive hodetelefonene dine, vil Dacamp L1 i de aller fleste tilfeller ta over denne oppgaven med bravur.

Vi har et lite arsenal av hodetelefoner, og vi begynner med noen som har relativt lav motstand, nemlig Sony MDR-Z1R. Disse er på 64 ohm, og forsterkeren har ingen problemer med å forsyne disse med nok krefter.

Ikke før vi hekter på Sennheiser HS 800 S (300 Ohm), merker vi at forsterkeren begynner å møte skikkelig motstand. Disse klokkene er også kjent for å være nokså tungdrevne, og selv om bassen muligens kunne vært et lite hakk bedre, må vi si at Dacamp L1 definitivt kan brukes mot disse klokkene.

Ut av esken er det en ren og nøytral klang du får ut fra forsterkeren. Akkurat slik vi liker det. I stedet kan du finjustere hvor mye bass og diskant du foretrekker via de forskjellige hjulene på siden av enheten.

Forsterkeren har gode evner til å holde hodetelefonene i ørene, og dynamikken er det lite å utsette på med alle klokkene vi testet. Det er heller ingen sus eller ulyd å høre, så dette er et velfungerende produkt på alle måter.

Konklusjon

RHA viser virkelig muskler med sin nye Dacamp L1, som vi egentlig ikke har noe spesielt å sette fingeren annet enn en sviende prislapp. Samtidig skal det sies at du fort må opp i denne prisklassen for å få en lommeforsterker som har nok krefter å by på.

RHA DACAMP L1 er et meget gjennomført produkt. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utseende og kvalitetsinntrykket du får av denne lomme-forsterkeren er knallbra, hvor den er ganske så kompakt samtidig som den er robust. Denne er tydelig utformet for å tå påkjenningene det innebærer å være bærbare.

Dacamp L1 er ikke veldig storvokst av seg, men den slår godt fra seg, og vil i de aller fleste tilfeller kunne drive hodetelefonene dine uten nevneverdige problemer. Samtidig liker vi godt at du kan finstille nivåene for bass og diskant, slik at lyden blir akkurat slik du liker den.

Her får du altså nok med krefter, og takket være godt med batterikapasitet holder Dacamp ut rundt ti timer mellom hvert besøk til laderen.

Alt i alt er det kun prisen vi syns er sviende, utenom dette treffer RHA blink på det aller meste etter vår mening.