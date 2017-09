Test ReMarkable

Norske reMarkable gjorde stor suksess på Kickstarter og andre folkefinansieringsplattformer, og nå er endelig produktet på vei ut til Kickstarter-backere verden over.

Konseptet er enkelt, men samtidig litt komplisert: Et digitalt lese- og skrivebrett som skal replisere følelsen av å skrive og lese på papir.

E-papir

Baksiden er laget i aluminium, med noen små gummistriper i topp og bunn. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Skjermen er et såkalt "Electronic Paper Display" som også Amazon bruker i sine Kindle-lesebrett, men reMarkable mener å ha løst problemet med forsinkelse når du bruker skjermpenn, slik at brettet også kan brukes til skriving og tegning.

Mer nøyaktig betyr det en forsinkelse på 55 millisekund for reMarkable, mens Microsofts Surface Pro har 21 millisekund og siste iPad Pro bare 20 millisekund.

Nordmennene har kalt sin skjermteknologi Canvas, og er klare på at funksjonaliteten fortsatt er under utvikling, og at brettet vil bli stadig bedre i tiden fremover.

Rent fysisk er reMarkable-brettet en ganske slank og smekker sak. Skjermen måler 10,3 tommer diagonalt, og er med det en drøy halvtomme større enn skjermen på en vanlig iPad.

Den har en oppløsning på 1872 x 1404 piksler, og med det en pikseltetthet på 226 DPI. Det høres kanskje ikke enormt mye ut, men det skal svært godt gjøres å se individuelle piksler her, og reMarkable-skjermen fremstår som skarp og fin.

Til tegning er det bedre alternativer enn reMarkable. Her Tek.nos frilansjournalist Torstein Norum Bugge i aksjon.

Denne type skjerm har ikke noen form for baklys. Det gjør at den ikke kan brukes i mørket, men samtidig at den fungerer bedre jo mer lys det er rundt deg – på samme måte som vanlig papir.

reMarkable påpeker selv at brettet ikke har noen glassdeler, og er "i praksis uknuselig". Den påstanden har vi ikke forsøkt å teste, men faktum er likevel at reMarkable fremstår som et svært solid produkt uten noen form for slark eller knirking. Baksiden er kledd i aluminium med strategisk plasserte gummilister for at det ikke skal skli rundt om du legger det på et bord.

Veik maskinvare

Vekten er på lave 350 gram, altså godt over 100 gram lettere enn den siste iPad-modellen. Det gjør den uproblematisk å holde selv over lengre perioder, men akkurat for håndholdt bruk skulle vi kanskje ønsket at hele baksiden var gummiert, da det hadde gitt enda bedre grep.

Innvendig finner vi en ARM A9-prosessor på 1 GHz, en halv gigabyte RAM og 8 GB lagring. I seg selv ikke spesielt imponerende, men med tanke på at alt er svart-hvitt her bør det holde en god stund - reMarkable oppgir selv 100.000 sider med notater.

reMarkable er litt plaget med såkalt ghosting, altså at litt av forrige skjermbilde skinner gjennom til neste. For å synliggjøre problemet litt ekstra, har vi dratt opp kontrast og ned eksponeringen her. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Når du skrur på reMarkable første gang får du forespørsel om hvorvidt du har en reMarkable-konto, og hvis ikke blir du fortalt hvor du skal navigere for å opprette en. Det må imidlertid gjøres på en annen enhet, for reMarkable har ingen nettleser eller andre funksjoner vi vanligvis forbinder med et nettbrett. Dette er spesiallaget for de få funksjonene det har, og lite annet.

Du blir også advart mot at e-ink-teknologien gjør at skjermen kan ha et visst «problem» med såkalt ghosting, altså at det forrige skjermbildet skinner litt igjennom i det nye.

Dette er definitivt merkbart, litt som om du bytter side og blekket fra forrige side lekker gjennom, men er rett og slett en bieffekt av teknologien som brukes, ved at skjermen ikke laster inn hele skjermbildet på nytt for hver gang. Det forsvinner uansett etter en stund, og er heller ikke voldsomt irriterende.

reMarkable er et norskutviklet "skrivebrett" hvor formålet er å gjøre veldig lite, men å gjøre det veldig bra. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Topp til skribling

VG-tegner Roar Hagen mente at reMarkable ikke kunne nå opp til iPad Pro-en hans, men det var hovedsaklig på grunn av programvaren. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hovedattraksjonen med reMarkable er den påstått papirlignende skribleopplevelsen, og vi kan definitivt melde om at dette er det nærmeste vi så langt har kommet. Det følger med en penn med en spesiell høyfriksjonstupp, som reMarkable hevder skal holde i cirka tre uker før tuppen må byttes. Åtte ekstra tupper følger med, pluss én i et lite hulrom i selve pennen.

Pennen kombinert med den litt ru overflaten på reMarkable-skjermen gjør at det føles veldig likt som å skrive på vanlig papir, og forsinkelsen er også såpass liten at det ikke går utover opplevelsen i nevneverdig grad. Litt forsinkelse kan merkes, men ikke mer enn forventet, og reMarkable oppgir at brettet skal kunne merke 2048 nivåer av trykk fra pennen, i tillegg til om den er vinklet eller ei.

Jeg skriver rett og slett veldig likt som jeg gjør på vanlig papir, selv om brettet selvfølgelig ikke klarer å emulere følelsen av å skrive på en blokk med hundrevis av ark bak. Om du som meg liker å notere for hånd, er sjansen veldig stor for at du liker følelsen også av å notere på reMarkable.

Slik så det ut da VGs hustegner Roar Hagen fikk leke litt med reMarkable. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Du kan ellers velge mellom penn, blyant og tusj, i tillegg til markeringstusj og viskelær. Sistnevnte skulle vi gjerne sett at var mulig å gjøre direkte med pennen uten å måtte gå veien om menyen, men siden pennen ikke er batteridrevet er det sannsynligvis en utopi.

Vi lot også VGs legendariske avistegner Roar Hagen få leke seg litt med reMarkable. Han bruker til vanlig en iPad Pro og tegneprogrammet ProCreate, og syntes ved første øyekast at reMarkable-funksjonene var litt for begrensede til hans bruk – i alle fall om tanken er at han skal kunne tegne direkte fra for eksempel en rettssal og levere fortløpende.

Han mener imidlertid at iPaden er lite egnet til å notere på, noe som kan være en utfordring om han skal ha med tekst på tegningene sine. Han mente dette aspektet var langt bedre på reMarkable.

Du kan for øvrig jobbe i lag her, akkurat som for eksempel i Photoshop. Den litt begrensede maskinvarekraften gjør imidlertid at dette kan føles litt som sirup, og det fungerer heller ikke spesielt godt å flytte lagene innbyrdes. For tegning oppleves også forsinkelsen som hakket for lang.

Filtetuiet er i praksis essensielt, ettersom det er eneste måten å feste pennen på. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Maler for det meste

Hovedmenyen ser slik ut. Herfra har du stort sett full oversikt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

reMarkable kjører et Linux-basert operativsystem kalt Codex, og du kan lage ulike notatbøker for ulike temaer, med ulike maler for hver bok. Her finnes alt fra linjer, ruter, noteark, ukeplaner, dreiebøker og mye annet, så det bør være mulig å finne det du er ute etter.

Under skjermen finner du tre knapper, hvor de to til høyre og venstre brukes til å gå frem og tilbake mellom sider og den i midten går tilbake til hjemskjermen. Disse klarer stort sett å holde seg inaktive mens du skriver, men iblant virker det som om håndleddsavvisningen ikke fungerer helt som den skal, og reMarkable hopper til neste side uten at det er meningen. Her har brettet litt å gå på.

Det følger med et utall maler til notatblokkene dine. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Navigeringen mellom sider er også det fremste beviset for at det ikke er allverden av maskinkraft som sitter på innsiden her. Om du forsøker å hoppe mange sider fremover med en gang du har åpnet en notatbok, får du fort et "Jeg jobber"-ikon og må vente et par sekunder før du får opp den aktuelle siden. Dette er riktignok ikke et problem så fort brettet har rukket å laste inn hele dokumentet i minnet, i alle fall om det ikke er snakk om mange hundre sider.

Du kan også laste opp PDF-er eller bøker i ePub-format til brettet, som synkroniserer seg automatisk mot et program du kan installere på PC-en eller mobilen, men sistnevnte er foreløpig kun i betaversjon. Synkroniseringen har i vår erfaring fungert upåklagelig. Om du legger inn en ny fil på PC-en, dukker den vanligvis opp på brettet etter bare noen få sekunder - og vice versa. Formatstøtten skal også bli bedre etter hvert, ifølge reMarkables nettsider.

At du må bytte tupp på penna med jevne mellomrom er litt irriterende. Her etter snaue to uker med middels bruk. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Markeringene du gjør i ePub-filer skaleres ikke om du endrer tekststørrelse eller liknende. Og de stemmer absolutt ikke overens med hvordan fila vises på PC-skjermen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Notér direkte i boka

Undertegnede har ingen utpreget erfaring med e-boklesere, men skulle kanskje ønske skjermen akkurat for dette formålet var hakket hvitere. Den grå bakgrunnen blir litt i overkant dunkel, og skjermen er jo også betraktelig større enn de fleste dedikerte ebok-lesere, som gjerne har 6 tommers skjerm. Det kan imidlertid være en god ting om du foretrekker litt større tekst enn bøker flest gjerne har uten at det blir helt i lettlest-kategorien.

Om du legger inn pensum eller annet du skulle ønske å notere i, kan du også notere i bøkene på samme måte som du kunne gjort på papir, med det unntaket at alt her er svart-hvitt. Vi opplevde at notatene synkroniseres på akkurat samme måte som alt annet, men at ebøkene (i ePub-format, ikke PDF-er) på brettet ikke tegnes opp på samme måten som i appen på PC-en, og at notatene derfor plasseres helt feil fra hvor vi hadde ment at de skulle være.

Torstein mener: reMarkable gjør en del riktig for deg som liker å tegne, men samtidig er det ingen tvil om at vanlige nettbrett er bedre for akkurat dette formålet. Spesielt den relativt lange forsinkelsen, de lange ventetidene og den til dels dårlige tegneappen gjør det til en totalt sett slitsom opplevelse. Du får riktig nok en ganske grei tegneapp, hvor du kan velge blant en del verktøy. Men navigasjonen i appen er frustrerende, for alt av kommandoer følges av alt fra et par øyeblikk til mangfoldige sekunder ventetid. Lagfunksjonaliteten er dessuten svært begrenset (maks 5 lag), og særdeles dårlig implementert. Å bytte lagenes rangering er nær sagt umulig, til tross for at muligheten er der – det er bare lite responsivt. Vi savner også flere verktøy og graderinger, og til tross for at pennen skal være trykksensitiv er effekten forbløffende fraværende. Torstein Norum Bugge, frilansjournalist Tek.no

Om du endrer tekststørrelse eller font i dokumentet på brettet, går det også utover notatene, som ikke endres, og dermed også blir ubrukelige. Denne funksjonen virker altså noe uferdig.

For moro skyld la vi også inn en Aftenposten-utgave i PDF-versjon, og selv om det i utgangspunktet fungerer helt fint, blir rett og slett teksten rimelig liten og ikke minst bilder veldig unyanserte. Og selv om spesifikasjonslisten til reMarkable oppgir multitouch-funksjonalitet, finnes det ingen form for tofingerzoom eller liknende her. Om du vil zoome inn, må du plent gjøre det med pennen og menyen, og det er knotete. Fingeren kan for øvrig kun brukes på menyen i hjørnet, ellers er du avhengig av pennen.

Batteriet holder i dag i et par-tre dager med middels bruk i et par timer om dagen, noe som i seg selv ikke er voldsomt imponerende. reMarkable mener selv de skal klare å skvise ganske mye mer ut av det 3000 mAh store batteriet, og sier hovedfokus nå er å øke batterilevetiden betraktelig.

De sier til Tek.no at målet på litt sikt er at man skal kunne bruke reMarkable aktivt et par timer hver dag og ha nok batteri til en hel arbeidsuke på én lading. Det vil i tilfelle være en solid forbedring fra i dag, og vi får eventuelt oppdatere med nye inntrykk ved en senere anledning.

reMarkable sier også at de skal jobbe med å bedre responsiviteten i programvaren, innføre mer swiping og touch-funksjonalitet og liknende.

E-papir-skjermen blir bedre med mer lys, akkurat som vanlig papir. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Vi heier jo litt ekstra på produkter det står "designed in Norway" på - selv om de lages i Kina. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

reMarkable er egentlig et ganske komplisert produkt å vurdere. På én side er det et relativt funksjonsfattig produkt som ikke gjør noe av det vi forventer av et nettbrett til 6000 kroner. Du kan ikke engang svare på en e-post her.

Samtidig er det ikke det som er meningen med reMarkable. Det er et høyst spesialisert nisjeprodukt for alle dem som aller helst foretrekker å notere eller tegne på papir, men synes det er irriterende å måtte drasse rundt på faktiske notisblokker det er umulig å ha system i, scanne inn notater og liknende.

Og akkurat for dem gjør produktet akkurat det reMarkable lovet. Sammenliknet med alle andre nettbrett med tilhørende penn er det helt fabelaktig å skrible på, og det er kjempepraktisk å kunne ha et nærmest uendelig arsenal av ulike notisblokker og oppsett klart i veska. Canvas-skjermen føles nesten som å skrive på papir, og hver av de ulike skriveredskapene emulerer virkeligheten på en svært god måte.

Når det er sagt, så gjenstår det åpenbart en del finpuss her. Ghostingen er ganske fremtredende her, knappene under skjermen sliter iblant litt med å skjønne at de ikke skal hoppe mellom sider mens du skriver og ikke minst: Batteritiden er foreløpig litt middels.

reMarkable gjør jobben, men ikke stort mer enn det – i alle fall på nåværende tidspunkt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Uansett synes vi dette er en god begynnelse for norske reMarkable, og vi er rimelig sikre på at de fleste som har kjøpt dette produktet til forhåndssalgsprisen kommer til å bli rimelig fornøyde.

For alle andre er vi litt usikre på om prisen helt forsvarer hva du får. Det er nemlig ikke til å komme unna at utsalgsprisen er rimelig stiv. 6000 kroner skal reMarkable ha for selve brettet og pennen, og så må du ut med 800 kroner ekstra for den tilhørende (og rimelig lekre) bærevesken i filt. Denne er også relativt essensiell, ettersom brettet i seg selv ikke har noen plass til å oppbevare pennen.

6800 kroner for et produkt som ikke gjør stort annet enn å erstatte notisblokkene dine og eventuelt lar deg ta med e-bøkene dine på farten, altså. Det skal du ha et ganske spesialisert bruksområde for at skal være verdt det - spesielt med tanke på at en iPad Pro i 10,5-tommers-versjon koster fra 6990 kroner.

PS: Foreløpig er reMarkable kun til salg gjennom produsentens nettsted, men de sier målet er større distribusjon etter hvert.

