Test Redmi Note 7

Vi vasser i rimelige kinesiske mobiler for tiden. Samtidig kjøper vi ikke så mange av dem, hvis vi skal tro på statistikken.

Men kanskje er vi dumme som ignorerer disse telefonene, når vi ofte kunne kjøpt fire og fem billige modeller for prisen av telefonene det selges mest av i Norge?

Redmi Note 7 er én av telefonene som skal forsøke å overbevise oss om det. Det er hakket mer kjente Xiaomi som står bak denne telefonen, og med tanke på prisen er det ingenting å si på spesifikasjonene.

Redmi Note 7 Størrelse: 15,92 x 7,52 x 0,81 cm

Vekt: 186 gram

Skjerm: 6,3 tommer, IPS, 2340 x 1080 piksler

Maskinvare: Snapdragon 660, 8 kjerner, 4x Kryo 260 @ 2,2 GHz + 4x Kryo 260 @ 1,8 GHz), 4 GB RAM, Adreno 512 GPU

Lagringsplass: 64 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 9 + MIUI 10.2

Teknologi: Støtter Quick Charge 4-ladere

Kamera: 48 MP, f/1.8 + 5 MP, f/2.4 bokeh-sensor Selfie: 13 MP, f/2.2

Batteri: 4000 mAh

Pris: Fra 2200 kroner

Det som kanskje roper høyest mot meg fra spesifikasjonsarket er et kamera på 48 megapiksler. Greit nok - Huawei reklamerer også med absurde mengder kamerapiksler for tiden, men at en telefon til drøye totusenlappen skal delta i megapikselracet? Det høres vel mest ut som en gimmick, men ved grundig utprøving av kameraet er det kanskje ikke fullt så enkelt.

Store anonyme kjempe

Det som skriker nest høyest mot meg er størrelsen. Note 7 er tykk, høy og bred. Dette er på ingen måte en liten telefon - den er faktisk litt høyere enn en iPhone Xs Max, og litt tykkere over mesteparten av baksiden er den også. Men litt smalere og litt lettere er den enn Apples største telefon.

Designen er vel det som best kan beskrives som forholdsvis pregløs. Selv i dagens marked, der nesten alle mobiltelefoner likner på hverandre. Vår testenhet er en svart klump med en kamerahump på baksiden og en knapt synlig rund fingerleser i midten litt lenger ned. Forsiden består av en skjerm med dråpeformet kamera og en liten dobbelthakeramme nederst.

Kjedelige saker, altså. Men det er pent nok og ser solid nok ut til å koste de 22 hundrelappene den koster. Vanntetting eller annen fuktsikring glimrer med sitt fravær, men i denne prisklassen er det bare Motorola som holder på med slikt.

God å bruke

Skjermen kunne vært litt mer lyssterk i møte med kraftig sol. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Menyene er i praksis de samme som du får på Xiaomier flest. MIUI er raskt og enkelt å bruke. Det skiller seg litt fra Android-telefoner flest ved at det ikke har noen appmeny bak hjemmeskjermene. Det er også relativt store forskjeller mot andre Android-telefoner i innstillingsmenyene, med en litt annerledes organisering og en del valg som du ikke får av alle produsenter.

For eksempel kan Note 7 vise nettverkshastigheten i topplinjen på skjermen slik at du til enhver tid vet hvor fort telefonen laster ned. Du kan også få den til å skru seg av og på etter fastsatte klokkeslett.

En nyttig funksjon få andre telefoner har hatt er muligheten til å sette en separat datagrense for mobilen når den brukes som nettverksruter for andre dingser. For eksempel hvis du er på tur i utlandet og skal dele nett til PC-en samtidig som du beholder kontroll over akkurat hvor mye data den kan spise. Muligheten til å videredele hotellnettet som både Samsung og Huawei gir deg i nyere mobiltelefoner er imidlertid ikke å finne i Redmi Note 7.

Du kan ellers velge mellom snarveistaster på skjermen eller sveipebaserte menyer. Sveipene minner mest om løsningen du finner i Huawei-telefonene. Et sveip opp fra bunnen leder til hjemmeskjermene, mens sveip inn fra sidene av skjermen leder ett hakk tilbake.

En funksjon du stort sett kun finner på kinesiske mobilmodeller for tiden er IR-fjernkontrollen. Det følger med en veldig enkel app med oversikt over TV-er og lydanlegg flest, slik at du kjapt kan bruke Redmi Note 7 som fjernkontroll, hvis du vil.

Kameraet skal ta bilder i 48 megapikslers oppløsning. Men det er i hovedsak 12 megapiksler som når frem til bildefilene dine. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

48 megapiksler er tøys, men ...

Så fort den har litt lys å jobbe med blir ikke bildene så aller verst. Se flere testbilder fra Redmi Note 7 i bildekarusellen nederst. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det kommer kanskje ikke som noen kjempestor overraskelse, men når telefonen leverer fra seg bilder i 8000 x 6000 piksler er det for en stor del grums den leverer.

Og den skal egentlig ikke levere så store bilder. Snapdragon 660-brikken støtter ikke egentlig den fulle oppløsningen fra 48-megapikselbrikken som lurer under kameralinsen på baksiden. Poenget med de mange megapikslene er heller todelt - markedsføring, der 48 megapiksler alltid vil være låte bedre enn 12, og en teknikk som kalles «pixel binning». Det handler om å slå sammen informasjonen fra flere piksler, slik at man potensielt kan forkaste den bråkete pikselen og få et skarpere og mer støyfritt bilde.

Og Redmi Note 7 leverer ganske så ålreit på kamerafronten. Selv ned i relativt lav belysning. Kameraet har nok en tendens til å kjøre litt lange eksponeringstider, så det er ikke alltid bilder av ting i bevegelse etter skumring blir så gode - men generelt treffer den bra og det er sjelden bildene blir håpløst uskarpe.

Telefonen må dessuten ha en ganske aggressiv støyfjerning i programvaren som jobber sammen med nedskaleringen fra 48 til 12 megapiksler. For svart er som regel ganske kullsvart i nattbildene. Her slipper stort sett ikke støy gjennom i det hele tatt - men det går også på bekostning av detaljer der den faktisk har litt lys å jobbe med.

Alt i alt får du svært solid kameraytelse gitt prisklassen fra Redmi Note 7. Det er få andre telefoner til denne prisen som leverer like gode bilder enten det er mørkt eller midt på lyse dagen.

Men Xiaomis egen og knallgode Mi A2 beviser selv at du klarer deg med 12 megapikslers kamera for å ta omtrent like gode bilder.

MIUI-menyene er de samme som du finner på Xiaomi-telefoner flest. De er raske og har mange fine funksjoner. Men vi hadde nok satt enda større pris på en Redmi Note 7 med Android One-stempel på ryggen og helt rene Google-menyer. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God på batteritid og ringing

Den nevnte Mi A2 er god på omtrent alt Redmi Note 7 er god på, bortsett fra på batteritiden. Der kommer vi ikke unna at Mi A2 med sitt 3000 mAh store batteri er en éndagstelefon for brukere flest, mens Redmi Note 7 med sine 4000 mAh for svært mange vil klare seg et par dager mellom ladingene.

Hvis du har en kjapp lader fra før går det også lynende raskt å lade opp, siden Quick Charge 4 er støttet av telefonen. Men i esken er det bare en vanlig 2 amperes lader uten hurtigladefunksjoner som er med. Det betyr ladetid fra null til hundre på et par timer.

Telefonen støtter tale over 4G (VoLTE) uansett om du bruker Ice, Telia eller Telenor, og det betyr god lydkvalitet i samtaler, rask tilkobling og at telefonen vil klare seg fint etter hvert som 3G-nettet forsvinner.

Et gjennomsiktig plastdeksel følger med i esken. Det gjør grei nytte for seg, men slites raskt og samler fingermerker som om det sto om livet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Målt ytelse

Den målte ytelsen er omtrent som forventet for en telefon med Snapdragon 660 innabords. Tallene blir noe høyere enn for andre telefoner med samme brikke - noe som enten kan skyldes mer effektiv programvare eller at ytelsen i brikken presses opp under ytelsestesting. Her har det vært forholdsvis mye fusk å melde om de siste årene.

Men uansett er det ikke snakk om de store avvikene sammenliknet med konkurrentene, og den leverer i hvert fall ikke dårligere resultater. Dermed bekrefter tallene inntrykket vi lenge har hatt av telefoner med akkurat denne brikken og Snapdragon 600-serien; du får knall ytelse og god stabilitet uten å måtte blakke deg helt.

En perle blant mye skrot

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Titter du på mobiltelefoner under 3000 kroner er det fortsatt mange fallgruver å gå i. Det florerer av elendige kamera og middels brukeropplevelser. Både Samsung og Huawei har sine inngangsmodeller i stivpyntet plast som later som om de er ekte velbygget vare i glass og metall. Ser vi til Sony vil selv over 3000 kroner gi deg en ganske dårlig brukeropplevelse med Xperia 10.

Skal du ha en god og rimelig mobiltelefon er det viktig å ha blikket godt festet på hvem som gir deg mest av det viktigste. Og akkurat nå er det Xiaomi som sammen med Nokia og Motorola driver feltet under 3000 kroner - fra disse leverandørene er det nær umulig å tråkke feil. Og Redmi Note 7 er nok et bevis på at Xiaomi kan sine saker, selv om de to merkenavnene hevder å ha skilt lag.

Her får du en knallbra telefon med flott skjerm, flott brukeropplevelse, godt kamera og lang batteritid for rundt 2200 kroner.

Det største savnet mot Mi A2 er at Redmi Note 7 ikke har Android One-stempel, og dermed får sine oppdateringer fra Xiaomi og ikke rett fra Google. Men hvis raske oppdateringer og ren Android ikke er kjempeviktig for deg får du igjen litt i form av bedre batteritid.

