Test Qnap TS-451A

Det begynner å nærme seg to år siden vi testet Qnap TS-451, som er en NAS vi virkelig har gode minner fra. Vi ble derfor glade da det i høst ble kjent at den var på vei i en ny versjon.

Med modellbetegnelsen TS-451A høres det ikke ut som mye har skjedd, men her er det forandringer både innvendig og utvendig. Nykomlingen har en ny prosessor og fått minnekortleser, flere USB 3.0-porter, porter for lyd, støtte for 4K, har noe som heter «USB QuickAccess» og kommer med fjernkontroll.

Altså snakker vi potensielt om en skikkelig allrounder av en NAS.

Qnap TS-451A er altså dagens testobjekt, og som du kan se har den i hvert fall beholdt den småkjipe plaststilen til forgjengeren – selv om «frontstripa» nå har blitt lysegrønn og spriter det hele litt opp.

Formen på boksen er ganske typisk for NAS-er flest. Den har diskrammer i front, er 17 centimeter høy og veier 2,1 kg før du begynner å skru inn harddisker i den. Rammene tar for øvrig både 3,5- og 2,5-tommers harddisker.

Innvendig en sitter en Intel Celeron N3060-prosessor. Denne er utstyrt med to kjerner og støtter både 4K og maskinvareakselerert kryptering.

Videre blir denne modellen levert i versjoner på 1 x 2 GB RAM eller 2 x 2 GB RAM. Qnap sendte oss sistnevnte, som altså gir oss 4 GB minne totalt. Dette er anbefalt og/eller påkrevd dersom du skal kjøre virtualisering eller ønsker å bruke NAS-en som en PC – eksempelvis med Linux Station.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Skulle du av en eller annen grunn trenge mer minne, er det også mulig å bytte ut alt og putte inn åtte GB RAM totalt.

Ytelsesmessig klarer ikke TS-451A helt å holde følge med forgjengeren TS-451, men den helt store forskjellen er det ikke. Den nye utgaven kan dessuten skilte med bedre skriveytelse til krypterte volum.

Mer om ytelse finner du på neste side av testen >>>

Fysiske kvaliteter

Til venstre for de fire diskbrønnene sitter av/på-knappen, diverse statuslys, SD-minnekortleser og to USB-porter, hvorav én er en vanlig USB 3.0 mens den andre er av typen Micro-B SuperSpeed.

Sistnevnte port er ment for den nevnte USB QuickAccess-funksjonaliteten, som betyr at man kan koble NAS-en til en egnet PC og bruke den som en DAS (Direct Access Storage) – altså som en slags ekstern harddisk.

Dette kan være kjekt dersom du har et tregt eller tungt belastet nettverk, eller av en annen grunn ønsker å overføre filer direkte mellom din datamaskin og NAS-en uten at det går via nettverket.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Den andre USB-porten i front kan brukes sammen med hurtigkopieringsknappen, som kan settes opp slik at et trykk på denne sørger for å kopiere innholdet til eller fra en forhåndsbestemt mappe på NAS-en.

På baksiden av TS-451A er det også noen forandringer fra forgjengeren. Det har dukket opp en ekstra USB 3.0-port, mens de to USB 2.0-portene har forvunnet. Til gjengjeld er det nå kommet en 3,5 millimeters jackport for lyd inn og tilsvarende for lyd ut.

Merk også at NAS-en er utstyrt med to gigabit LAN-porter. Disse kan settes opp til å kjøre i tandem for enda bedre ytelse – i beste fall rundt 200 MB per sekund, skal vi tro hjemmesidene. Vi har dog kun testet TS-451A med én LAN-port i drift.

Det er også verdt å få med seg at denne modellen kan ekspandere utover sine fire brønner ved hjelp av Qnap UX-500P eller Qnap UX-800P, som er USB 3.0-tilkoblede ekspansjonskabinett med plass til henholdsvis fem og åtte harddisker.

Installasjon og bruk

Å koble seg opp mot NAS-en kan gjøres på flere måter, men det aller enkleste er kanskje å bruke Qnaps egen Qfinder Pro-applikasjon som kan installeres på en av de andre PC-ene du har i huset. Programmet finnes for Chromebook og Linux i tillegg til OS X og Windows.

En enkel veiviser kan hjelpe deg med installasjonen.

Qfinder finner NAS-en og hjelper til med oppsettet, som kan gjøres detaljert eller kjapt og enkelt. Det brukes dessuten til den nevnte USB QuickAccess-funksjonaliteten.

Qnaps operativsystem er bygd på Linux og kalles QTS. I skrivende stund er denne kommet til versjon 4.2 og byr på et «app»-inspirert og moderne grensesnitt med nedlastbare apper eller moduler.

OS-et er ryddig, relativt intuitivt og er stort sett på høyde med det du får med en NAS fra Asustor eller Synology – gode saker, med andre ord.

Qnap har også en hel del mobilapper som sammen med «privatsky»-tjenesten myQNAPcloud Service gjør at du enkelt kan få tilgang på innholdet uansett hvor du befinner deg.

QTS 4.3 kan du selv teste ut med en «live demo» på Qnaps hjemmesider.

HybridDesk Station

En fullstendig liste over egenskaper og spesifikasjoner finner du på hjemmesidene til TS-451A. NAS-en kan fikse det meste innen lagring, nedlasting, fildeling, servertjenester og overvåkning. I tillegg kan du bruke NAS-en som datamaskin eller mediesenter.

HD Station har et «3-meters grensesnitt» og kommer med sine egne apper.

Sistnevnte gjøres ved hjelp av NAS-ens HDMI-utgang og appen HD (HybridDesk) Station. Akkurat hvordan dette virker skrev vi en del om under testen av Qnap HS-251. Hos TS-451A er det altså også blitt støtte for 4K-oppløsning i opp til 30 Hz.

Noen av «kompanjong-appene» til HD Station har dog blitt byttet ut, nå er det eksempelvis Plex Home Theater som er det foretrukne mediesenteret. Appen HD Player kan også benyttes.

Lett champagnefarget fjernkontroll. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Ettersom HD Station har et typisk «TV-grensesnitt» kan den også styres med den inkluderte fjernkontrollen. Andre MCE-fjernkontroller skal også være kompatible.

For å styre mediesenterdelen kan du dessuten koble datamus og/eller tastatur til eventuelt ledige USB-porter. Smartmobil- eller nettbrettbrukere kan eventuelt laste ned fjernkontrollappen Qremote.

4K-oppløsning støttes opp til 30 Hz.

Qnap skryter av at prosessoren i TS-451A skal takle 4K-video, både når det gjelder lokal avspilling og direkte transkoding for å sende lavere oppløst video til mindre enheter som eksempelvis nettbrett og mobiltelefoner.

Men dette må selvfølgelig også støttes av aktuell programvare. I HD Station må da YouTube og Netflix kjøres gjennom nettleseren Chrome, som betyr maksimum 720p-oppløsning for sistnevnte. 4K-innhold glir heller ikke på YouTube med dette oppsettet.

Ved lokal avspilling av H.264-kodede filer gjør HD Station en anstendig jobb, men ettersom HDMI-utgangen på TS-451A ikke er den nyeste HDMI 2.0, er oppdateringsfrekvensen i 4K begrenset til maks 30 Hz.

Direke transkoding til en mobil på det trådløse nettet testet vi også, og om ikke imponerende så viste dette seg i det minste å fungere som avertert. Kvaliteten vil dog være avhengig av om NAS-en benyttes til noe særlig annet samtidig.

USB QuickAccess

Vi var så vidt innom USB Micro-B SuperSpeed-porten i fronten av NAS-en, som altså kan brukes til «USB QuickAccess» – hvor du da kan koble NAS-en direkte til en PC via USB fremfor over det trådløse nettverket. Alt du trenger er å installere Qfinder Pro på PC-en du skal koble til.

Vi testet USB QuickAccess mot et par PC-er med Windows, og kan rapportere om at dette fungerer utmerket.

Qfinder-applikasjonen oppretter en egen «Direct Link IP» til USB-koblingen.

I praksis lager USB QuickAccess en egen IP-adresse for USB-porten, så det fungerer stort sett som å være koblet til PC-en over et nettverk. Hastigheten er som typisk for eksterne USB-enheter på NAS-er – i vårt tilfelle rundt 110 MB/s ved sekvensiell lesing og skriving.

For full fart med USB QuickAccess trenger du en Micro-B SuperSpeed-kabel. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Vi stusser dog litt over at Qnap har valgt å gå for en USB Micro-B SuperSpeed-port i stedet for en USB Type-C – spesielt når det heller ikke følger med en USB Micro-B SuperSpeed-kabel i esken.

Den eneste gode grunnen vi kan komme på for dette er at de aller fleste i det minste har en vanlig Micro-USB-kabel hjemme. Denne kan da brukes, om enn med lavere hastigheter – rundt 40 MB/s.

Konklusjon

Qnap TS-451A når ikke helt opp til forgjengeren TS-451 når det gjelder rene overføringshastigheter, og koster dessuten en femhundrelapp mer. Likevel er det ingen tvil om at det er en forbedret utgave.

For selv om den kanskje ikke ser ut som en million kroner, er TS-451A en fryktelig allsidig NAS. Du kan bruke den som nettopp en avansert NAS og personlig sky, som et mediesenter med fjernkontroll og 4K, som en slags Linux-PC eller som en ekstern harddisk med USB QuickAccess.

Misforstå oss rett – den vil ikke gjøre en bedre jobb enn et dyrt dedikert mediesenter eller en konvensjonell ekstern harddisk. Men denne NAS-en gir deg muligheten til å benytte den som noe annet enn en typisk NAS dersom du skulle være i beit og/eller liker mye funksjonalitet.

Den er i tillegg stillegående og kan skaleres opp med flere harddisker og/eller mer RAM dersom behovet skulle melde seg.

Alt i alt har vi derfor et skikkelig artig produkt som kan anbefales til den som setter pris på noen ekstra salgs- og fiklepunkter.

Karaktermessig velger vi å legge den på en nier, hvor vi også la den litt rimeligere forgjengeren TS-451. Men det er snart et par år siden, og i dag rangerer vi TS-451 bak TS-451A.

Samtidig er vi ikke villige til å gi noen høyere karakter. Ved siden av et par kjepphester tenker vi da spesielt på at konkurrenter som Netgear og Synology har begynt å få på plass Btrfs – et relativt nytt og på papiret sikrere filsystem – hos nye NAS-er i denne prisklassen.

Men for de fleste NAS-er som brukes i et hjemmemiljø er dette fremdeles et stykke unna, så dersom du er interessert i Qnap TS-451A burde du ikke la dette stoppe deg.

For øvrig tipser vi om at det snart kommer en test av en Synology-hjemmemodell med Btrfs også, så det kan muligens være verdt å vente et par uker hvis det er vanskelig å bestemme seg.