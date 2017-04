Test Prosjekt «Gjemmekontor» - Dag 3

Denne artikkelserien ble opprinnelig publisert i påsken 2016, men har blitt løftet frem igjen i år til glede for nye lesere.

Jeg er på den tredje dagen av Prosjekt «gjemmekontor», men det er bare den andre dagen på hytta. Som du kanskje husker gikk ikke den første dagen akkurat etter planen, men i går kom jeg meg i alle fall frem og fikk satt opp kontoret.

Jeg skal nemlig snike meg til litt ekstra påskeferie, og har tatt kontoret med opp på en strømløs hytta på fjellet.

Planen om å rømme det åpne kontorlandskapet i byen, for å finne arbeidsro i et enda åpnere naturlandskap på fjellet, ble litt vingeskutt da jeg måtte dele hytta med to andre turgåere i går. For all del, det var hyggelige damer, og de kom jo ikke til hytta før etter det som burde vært endt kontortid, så ingen sure miner her. Men arbeidsroen uteble, og dermed trenger jeg en produktiv dag i dag, for å gjøre opp for det tapte.

Vi våkner tidlig alle tre. Den lille sikringshytta jeg skal bo på har bare ett oppholdsrom, som også fungerer som soverom; så når én står opp, våkner resten. Men det er en fin dag å våkne til, og de første solstrålene er allerede på vei over bakketoppen i øst. Det er bra, for hytta jeg er på har ikke innlagt strøm; istedet er jeg i stor grad avhengig av de bærbare solcellepanelene og nødbatteriene jeg har tatt med.

Naturens fred er bra, men en god lydbok i friluft er ikke så verst det heller

Damene skal videre på sin ferd over fjellet så snart som mulig, men det å gjøre både seg og trekkhunder klar til en lang dagsmarsj er ikke gjort i en håndvending. Jeg kan med andre ord ikke regne med rare arbeidsroen de neste par timene, så da finner jeg like greit frem skiene og tar en god morgentur, først som sist. Da kommer jeg litt sent i gang med arbeidsdagen, men frisk luft og mosjon må da vel være bra for produktiviteten.

Det er ikke noe å si på landskapet i alle fall. Foto: Kristoffer Møllevik

Stillheten i fjellet er himmelsk. Her er det ikke noe behov for støydempende hodetelefoner for å dekke til kontorlandskapets telefonsamtaler og bråkete lufteanlegg. Stillheten og roen som gir plass til egne tanker og refleksjoner, er for mange en viktig del av det å være tett på naturen. Men kritsj-kratsjet av ski og staver i hard snø, kan du få ha for deg selv. Selv kamuflerer jeg det heller med en god lydbok. For øyeblikket går det i The Martian, som er både spennende og morsom.

Mobiltelefonen er avspiller, men smarttelefoner liker seg dårlig i vinterkulda. Løsningen er å beskytte den mot elementene ved å ha den i innerlomma på skijakken, slik at den ikke blir for kald. Ulempen med innerlomma på skijakken, er at den gjerne blir litt klam i de verste motbakkene. Løsningen er et vanntett deksel (som du kan lese om her) og et par trådløse øreplugger fra Plantronics.

Test: Plantronics BackBeat Fit

Jeg skrev litt om hvorfor jeg valgte ørepluggene i den første artikkelen, og nå har jeg altså fått testet dem ut i praksis. BackBeat Fit ligger godt oppå og rundt øret, mens selve pluggen kan minne litt om den nye ørepluggtypen fra Apple. Denne formen er kanskje ikke for alle, men jeg liker den. De sitter svært godt; jeg kan både løpe, hoppe, og antageligvis gå på trynet, uten at de faller av. Det siste har jeg ikke prøvd, men jeg tror altså det skulle gått fint. I alle fall med lue på.

BackBeat Fit er IP57 sertifisert, som vil si at pluggene skal tåle kortvarig neddykking i vann (ned til én meters dyp i 30 minutter); så de egner seg nok ikke til en svømmetur, men skal tåle både snø, regn og svette uten problemer.

Vår testeksemplar er i blått, men BackBeat Fit kommer også i en limegrønn og en hvit utgave. Foto: Kristoffer Møllevik

Det eneste jeg ikke er veldig begeistret for når det kommer til formen, er at den halvstive bøylen som går rundt nakken, kan legge press på pluggene hvis den blir liggende mot hetta på jakken. Det ødelegger litt for komforten, men jeg kan unngå det med å fikse litt ekstra på hetta eller legge gummibøylen under lua. Og på en annen side er denne gummibøylen mer solid enn de spinkle ledningene som ofte ellers går fra øre til øre på slike trådløse øreplugger, så BackBeat Fit er nok mindre utsatt for kontaktfeil på ledningen.

Litt knotete betjening

Hver øreplugg har to knapper, én stor «hovedknapp» (med merke) med en mindre knapp over. Foto: Kristoffer Møllevik

De trådløse ørepluggene er enkle i bruk, med én stor og én liten knapp på hvert øre. På venstre side fungerer den store knappen som play/pause-knapp, mens den lille styrer volumet. Trykk én gang for å skru opp, hold inne noen sekunder for å skru ned. På høyre side fungerer den store knappen for å svare eller avslutte samtaler hvis noen ringer, mens den lille forteller meg hvor mye batteri som er igjen.

Play/pause er lett tilgjengelig på den store knappen på høyre øre, og denne brukes også til å hoppe et spor frem ved at jeg trykker kjapt på den to ganger, eller et spor tilbake ved at jeg holder den inne i to-tre sekunder (et mykt pip gir beskjed når det er nok). Den lille knappen på venstresiden styrer volumet på samme måte; trykk en gang for å skru opp, og hold inne for å skru ned. Dette er en lite presis måte å styre volumet på, og det ender alltid med at jeg skrur litt mer ned enn jeg egentlig vil. Det hadde det vært bedre med to knapper, men det er ikke noe krise.

Det eneste som fungerer virkelig dårlig, er at av en eller annen grunn hopper Audible ett helt kapittel tilbake hvis jeg ved en feil trykker på telefonknappen i stedet for play/pause-knappen. Jeg vet ikke om feilen ligger hos Audible eller Plantronics, men det skjer ikke i appene fra Tidal, Apples egen musikkapp eller Podcaster. Frem til jeg lærte meg å ikke gjøre det, var det i alle fall fryktelig irriterende, for da måtte jeg finne frem telefonen for å bla meg tilbake til der jeg var. Og det kan jeg ikke gjøre her på fjellet, for minusgradene kommer til å få telefonen til å stenge ned, og da får jeg jo i alle fall ikke vite hvordan det går med Mark Watney (The Martian).

God batteritid og god lyd

Det innebygde batteriet skal gi opp til 8 timer musikkavspilling, og hvis ikke hodetelefonene får noe signal på en stund (10 minutter, tror jeg), slår de seg av selv, slik at jeg for eksempel ikke våkner til flatt batteri hvis jeg glemmer å skru dem av før jeg tar kveld.

Her på fjellet er det ikke så mye forstyrrelser, men jeg har også testet dem på vei til og fra jobb, og tilkoblingen er stor sett stabil over alt. Det eneste stedet der jeg opplever at lyden bryter et halvt sekund nå og da, er foran Oslo S, uten at jeg vet helt hvorfor. Kanskje det er ekstra mye forstyrrelser der, ikke vet jeg. Men selv der er det uansett ikke mye, så det er ikke akkurat noe problem.

Både passformen, den halvåpne lyden og nakkebøylen er selvsagt ikke for alle, det kommer litt an på hva du foretrekker. Foto: Kristoffer Møllevik

Vi forventer ikke at såpass nette, trådløse øreplugger kan erstatte skikkelige musikk-øreklokker, men lyden er likevel overraskende bra. Hverken diskanten eller mellomtonene kan beskrives som krystallklar, men de er tydelige, og bedre enn standardørepluggene som fulgte med telefonen.

Pluggene slipper inn litt lyd utenfra, slik at jeg hører litt av omgivelsene. Akkurat her på fjellet har det kanskje ikke så mye å si, men på vei til jobb er det for eksempel fint å kunne høre trafikken. Dette går litt ut over bassen (noe du merker hvis du presser pluggene litt inn i øret), men ikke mer enn at jeg kan leve med det. Poenget med BackBeat fit er ikke audiofil nytelse, de skal fungere på farten, og til sitt bruk gir de god nok lyd.

Det er surt å jobbe inne i byen i penværet, men nesten verre på fjellet

Etter en par timers skitur, kommer jeg tilbake til hytta klokka 10. Det ville vært litt seint å kommet inn på kontoret nå, men ikke verre enn at jeg antakeligvis kunne mumlet noe stygt om NSB eller noe slikt og kommet unna med det, så jeg tror det skal gå fint. Et stykke unna kan jeg se damene har gått videre på sin stødige ferd over fjellheimen, og med litt dårlig samvittighet er jeg lettet over at arbeidsroen igjen kan senke seg. Jeg håper det ikke kommer flere som skal bo i sikringsbua (den lille hytta jeg sover i), men hvis det gjør det, får jeg heller flytte meg når jeg skal jobbe. Alle som kommer til fots (eller på ski) skal være velkomne i Turistforeningens hytter, det er noe av det fine med dem.

Mens det kan være surt å sitte på et kontor i byen og jobbe i finværet, er det nesten enda verre å måtte sitte inne på hytta. Foto: Kristoffer Møllevik

Jeg setter raskt opp «gjemmekontoret» igjen, og skriver på Plantronics-testen som står over her. Jeg er fortsatt alene klokka 14, og synes jeg har fått jobbet godt, men nå begynner fjellet selv å bli distraherende. For mens det kanskje er litt surt å sitte på et kontor i byen og jobbe i finværet, er det nesten enda verre å sitte inne på hytta i finværet å jobbe; «so close, but yet so far», om du skjønner. Klokka 15 får jeg nok. Jeg har rett og slett ikke samvittighet til å sitte innendørs når det er så flott ute. På med skiene, jeg har fortsatt et par timer med dagslys.

Jeg rettferdiggjør det overfor meg selv ved å si at jeg tar igjen det tapte i kveld. Dessuten, siden det har vært en så bra dag for solcelle-ladingen, kan jeg sikkert unne meg en film også. Nettbrettet jeg jobber på har jo tross alt innebygget projektor, så en improvisert hjemmekino bør være mulig å få til.

I morgen skal vi se nærmere på hvordan jeg får strøm på hytta; jeg har nemlig med meg mer enn bare solcellepaneler!

