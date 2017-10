Test Pioneer Rayz/Rayz Plus

Lightning-kontakten Apple for tiden sverger til på iPhone og iPad har en stor fordel sammenliknet med en vanlig minijack-inngang: Den kan forsyne tilkoblede produkter med strøm.

Det gjør blant annet at hodetelefoner med Lightning-kontakt kan tilby aktiv støykansellering uten eget batteri, noe vi først så på Libratone Q Adapt In-Ear. Nå er turen kommet til Pioneers variant av det samme, kalt Pioneer Rayz og Rayz Plus.

Den eneste forskjellen på de to er at Plus har en ekstra liten boks nederst på kabelen med en ekstra Lightning-inngang. Det er praktisk fordi du da kan lade telefonen samtidig som du lytter til musikk, noe som løser en av de store minusene med at minijacken forsvant.

Egen, justerbar knapp

Fjernkontrollen er veldig behagelig å bruke. Den fjerde knappen kan du til dels konfigurere selv. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Pioneer Rayz er minimalistiske og stilfulle øreplugger i grått og stålfinish, selv om du tydelig kan kjenne at materialene faktisk er plast. En lang og slank fjernkontroll er plassert der kablene fra de to pluggene møtes, og den inneholder fire taster. I tillegg til de tre vanlige tastene finner vi nemlig en fjerde, og denne kan du velge funksjon på fra Pioneers tilhørende app.

Som standard er knappen konfigurert som følger: Ett trykk skrur støykanselleringen av og på, dobbelttapp skrur av og på HearThrough-funksjonen som lar deg høre omgivelsene selv med ørepluggene i, og å holde inne starter kalibreringsfunksjonen for støyreduksjonen. Du kan også velge at at den skal brukes til å deaktivere mikrofonen eller starte Apple Music, blant annet.

Tastene er ellers fine og enkle å ha med å gjøre. De er lette å skille fra hverandre med fingeren, og gir fra seg en tydelig respons på hvert trykk.

Kanalplugger

Rayz er kanalplugger av typen som skal helt inn i øregangen for å skape best mulig forsegling. Det følger med fire størrelser (S/M/L/XXL) av silikonputer, i tillegg til tre størrelser av skum. Som vanlig er det svært viktig at du bruker tid på å finne det puteparet som passer best for deg, da spesielt bassgjengivelsen avhenger veldig av forseglingen du klarer å skape.

Det følger med et godt utvalg puter i både skum og silikon. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Undertegnede fikk best resultater med mediumstørrelsen av silikon, men skulle kanskje ønske det fantes noen form for ørevinger eller liknende for å holde dem enda litt bedre på plass. Disse må justeres med jevne mellomrom, spesielt om du beveger på deg, er min erfaring.

Støykanselleringen virker omtrent å være på par med det vi opplevde da vi testet Libratone Q Adapt, og det er en god ting. På en USA-tur nylig fant vi at Rayz kansellerer vekk en stor del av den jevne støyen fra flymotoren, mens andre, ujevne lyder fortsatt slipper gjennom. På sistnevnte er nok Bose fortsatt hakket hvassere enn de øvrige.

På kontoret har de absolutt ingen problemer med å fjerne støyen fra aircondition-anlegget, mens kollegenes småprat eller knatring på tastaturet fortsatt godt kan høres. Litt irriterende er det også at du fortsatt kan høre en viss susing fra elektronikken om du ikke spiller musikk, men den høres ikke om du har noe som helst spillende. Vi savner kanskje også en mulighet for manuell justering av støyreduksjonen, slik at vi kunne ha endret om vi var uenige med den automatiske kalibreringen - som riktignok stort sett gjør en god jobb.

Svært god lyd

Lydkvaliteten er sannsynligvis det Pioneer har vært best kjent for tidligere, og erfaringen kan høres godt også her. Lydbildet er stort og luftig, og balansen mellom bass, mellomtone og diskant stort sett helt topp. Alle delene av registeret får skinne, og de er også hakket mer veloppløst og detaljert enn Libratone.

«Flat», som er standardinnstillingen i equalizeren i Rayz-appen, låter allerede rimelig bra, men om du som meg foretrekker litt mer dytt i bunnen og en litt mer fremtredende topp, er det lite i veien for å dra litt i spakene her.

Rayz Plus har altså denne lille boksen nederst på ledningen. Den må du betale 300 kroner ekstra for. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

«Enhanced»-innstillingen, hvor både bunn og topp er dratt opp betraktelig, synes vi kanskje er litt i overkant kreativ, men et sted mellom der begynner det å låte veldig bra. Dette er rett og slett gøy å høre på, og de blir heller aldri skjærende i toppen, så du kan skru opp volumet til særs høye nivåer om du skulle ønske det.

Skal vi pirke, er kanskje ikke dynamikken mellom den nedre mellomtonen og dypbassen alltid helt på topp, men det kan kun høres i enkelte låter. Rayz runder også av litt mer i toppen enn enkelte andre vi har hørt. Knitringen i stemmen til Kari Bremnes har vi for eksempel hørt mer gåsehudfremkallende før, uten at det betyr at det ikke låter veldig bra også her.

Om vi sammenlikner med bildebehandling, er det andre hodetelefoner som kanskje skrur til litt hardere i oppskarpingsprosessen. Rayz velger en litt mykere signatur, men det kan se (eller i dette tilfellet høres) bra ut, det og.

Vær imidlertid oppmerksom på at de ikke er helt tette og lekker litt, slik at det fort kan være litt sjenerende for sidemannen på bussen om du spiller høyt.

Ørepluggene har etter et par firmwareoppdateringer også fått en funksjon som gjør at musikken settes på pause om du tar ørepluggene ut av øret. Det fungerer greit, men det tar et par sekunder før de oppfatter at pluggene er ute av ørene, og iblant aktiveres ikke funksjonen før du slipper dem ut av hendene og lar dem dingle fra klipsen i kragen. Motsatt vei fungerer det imidlertid utmerket, og lyden starter umiddelbart når du setter dem tilbake i ørene.

Konklusjon

Pioneer Rayz er gode øreplugger for Lightning-formatet. Men hvor fremtidssikkert er egentlig det? Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Pioneer Rayz og Rayz Plus låter fabelaktig, har en rimelig god støydempingsfunksjon og et par andre småtriks oppi ermet. De koster heller ikke mer enn 1295 kroner i skrivende stund (1590 for Rayz Plus), og det er tilfeldigvis omtrent nøyaktig det samme som hovedkonkurrenten Libratone Q Adapt In-Ear gjør, etter at de har sunket betraktelig siden lansering.

Det er faktisk ganske mye hodetelefoner for pengene, og av disse to ville vi nok valgt Pioneer, om du ikke foretrekker plugger som ikke går fysisk inn i ørekanalen. Rayz låter hakket mer veloppløst enn Q Adapt, og har også bedre kontroll på instrumentseparasjonen. De låter rett og slett hakket mer sofistikerte.

Ankepunktet mot begge to er imidlertid fortsatt at Lightning-kontakten er fryktelig lite fleksibel. Du kan ikke bruke dem mot underholdningssystemet på fly, for eksempel, og du kan ikke engang koble dem til Apples egne bærbare maskiner. Blant annet dét gjør nok at vi sannsynligvis hadde gått for et trådløst sett om vi skulle valgt selv i dag - selv om det ville ført til at vi gikk glipp av aktiv støykansellering til denne prisen.

Det minste de kunne ha gjort er å legge ved en Lightning-til-minijack-adapter.

