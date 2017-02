Test Philips 55POS901F OLED

Det begynner å bli en god stund siden vi testet en toppmodell fra Philips. Nå har imidlertid selskapet kommet med en ny modell – en OLED-TV som på papiret kan gi noen og enhver en real nesestyver.

Modellen vi snakker heter Philips 55POS901F, en fullblods 4K-TV med HDR-støtte som altså bruker det samme OLED-panelet fra LG som Panasonic og Sony også gjør. I tillegg holder selskapet fast ved sin lysteknologi Ambilight, som definitivt er med å skille denne modellen fra hordene.

Den nye modellen kommer som 55 tommer, og prislappen starter rett rundt 30 000 kroner. Altså er den langt fra den billigste OLED-en du får kjøpt. Men likevel er den blant de aller beste vi har testet.

Rene linjer

Den nye toppmodellen til Philips er flott å se på – selv om den er ganske enkel av seg. Dette er nemlig en stilren skjerm som takket være OLED-teknologien også er syltynn i ytterkantene.

Foten på POS910F er stilig å se på. Legg også merke til «lydplanken» under selve skjermen. Foto:

Fremsiden av TV-en er for det aller meste preget av selve panelet, og det kan se ut som bildet strekker seg helt ut i kantene. Dog blir det igjen en liten centimeter når du slår på TV-en ut mot ytterkantene, hvor en blankpolert metallramme avslutter det hele.

Baksiden av skjermen er også viet en del oppmerksomhet, hvor metall er en gjenganger. Skjermen er ganske tynn av seg på midten av baksiden, til tross for at denne delen av skjermen huser alle tilkoblingene og elektronikken til TV-en.

Nedenfor selve panelet har Philips plassert en dedikert lydplanke, som foruten å se bra ut, også serverer deg en ganske habil lydopplevelse. Her syns vi at Film-modusen gir deg den beste lyden.

Android kommer seg

Den andre siden har et fullverdig tastatur. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I løpet av de siste par årene har det kommet en del TV-er på markedet som kjører Googles Android-plattform. Og denne har vi til tider vært ganske misfornøyde med. Barnesykdommer som ustabilitet og småfeil har vært gjengangerne.

Philips er en av selskapene som bruker denne plattformen, men nå begynner ting å endre seg. Først og fremst er det lite tvil om at denne nye toppmodellen har rikelig med krutt under panseret, for operasjoner og lastetid er noe du ikke merker stort til. Her lastes Netflix inn på et blunk, og starter avspillingen omtrent momentant.

Android-plattformen ser ganske like ut, men er nå mer stabil. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Samtidig begynner plattformen å få has på alle småfeilene som ofte fikk TV-ene til å fryse for korte perioder. Likevel er det fortsatt en vei å gå før Googles løsning klarer å tukte de aller beste løsningene på markedet – som etter vår mening er Tizen (Samsung) og WebOS (LG).

Til å navigere deg rundt i menyene trenger du en god fjernkontroll, og dette får du om du kjøper deg et eksemplar av denne OLED-TV-en. Riktignok er den ganske storvokst og klumpete av seg, men den har et ess i ermet som vi setter pris på.

Den har nemlig to sider, hvor den ene er en tradisjonell kontroll, mens den andre er et fullverdig tastatur. Dette er en løsning som Philips har hatt lenge, og det gjør jobben med å taste inn tekst langt enklere enn å måtte hoppe frem og tilbake på et virtuelt tastatur på selve skjermen.

Et sortnivå LCD bare kan drømme om

Når det kommer til bildekvalitet så viser Philips at de er en del av det gode selskap. POS901F bruker som nevnt LGs OLED-panel, mens resten av elektronikken er det selskapet selv som har utviklet.

Clarkson ser skarp ut på Philips POS901F. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Er du på jakt etter et knallgodt sortnivå er OLED generelt i en klasse for seg – også denne modellen. Det smitter også over på fargene, som er meget habile på denne TV-en. Dog skal det sies at du får et bedre resultat om du tar deg bryet med å kalibrere skjermen skikkelig, selv om ISF-modusene er ganske gode rett ut av esken.

Skjermen er velbalansert mellom de ulike grunnfargene, og skarpheten er det heller ikke mye å utsette på. Vi har tidligere gitt LGs OLED-skjermer litt trekk for å være litt ujevne på bevegelse, og her må vi si at Philips gjør en bedre jobb. Selv under meget raske bevegelser bevarer skjermen fatningen godt.

Og om du setter på innhold i 4K HDR, våkner denne skjermen virkelig til liv. Med bedre farger og kontraster, får filmen en ekstra dimensjon. Vi vil også gi denne skjermen et pluss i margen for å takle gjenskinn på en god måte.

Samtidig fortsetter Ambilight å gi oss en ekstra dimensjon når vi ser film. Det hele blir rett og slett mer behagelig å se på.

Slik ble resultatet etter at vi justerte bildet. Jo nærmere prikkene er senter av firkantene, jo mer korrekt er fargene. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Likevel har denne skjermen en liten svakhet på bildekvalitet – og dette er noe vi har opplevd på flere OLED-modeller. For selv om skjermen er en mester på å gjengi helt sort, er den ikke så god til å vise mørke detaljer. Her opplever vi ofte at detaljer som vi ellers ser på en god LCD-TV ender opp som helt sorte på denne OLED-modellen. Det er ikke et enormt problem, men i denne prisklassen er det en viktig ting å poengtere.

Konklusjon

Dette er altså Philips sin første OLED-TV, og hva får du for de rundt 30 000 kronene denne modellen koster? Du får en av de mest gjennomførte OLED-TV-ene vi har testet – selv om også denne har sine utfordringer.

Philips har laget en design det er lett å like, hvor enkelhet og solide materialer gjør et solid inntrykk i stuen din. Android-plattformen begynner dessuten å bli ganske moden, hvor en rekke småfeil og ustabilitet er blitt luket vekk. Samtidig pakker denne skjermen kraftig skyts under panseret, som igjen resulterer i en meget rask respons når du surfer blant apper og andre interaktive løsninger.

Samtidig må vi slå et lite slag for Ambilight-teknologien. Denne er bedre enn noen gang, og ikke minst gir den deg det lille ekstra nå skal se film. Via menyene kan du justere hvilken farge du har på veggen bak TV-en, slik at skjermen kan ta høyde for dette når den skal skyte de ulike fargene opp på veggen din.

Philips sin første OLED er vel gjennomført, og fortjener et Anbefalt-stempel i vår bok. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Likevel er det ikke alt som er helt rosenrødt. POS901F sliter nemlig litt med å gjengi alle mørke detaljer på en skikkelig måte. Med dette mener vi detaljer som ligger tett på sort, hvor resultatet ofte blir at detaljene viskes ut i helt sort i stedet.

Samtidig er ikke dette en skjerm som egner seg spesielt godt til å spille på. Våre målinger viser en inputlag på rundt 40 millisekunder ved en oppløsning på 1080p, hvilket plasserer denne skjermen midt på treet.

Bortsett fra dette får du gnistrende bildekvalitet med POS901F. Den er etter vår mening en modell som er fullt på høyde med LGs E6-serie i samme størrelse. I tillegg får du Ambilight-funksjonen med på kjøpet, og det i seg selv kan være en avgjørende faktor for mange.

Dette er med andre ord en TV vi uten skrupler trygt kan anbefale deg. Her får du bunnsolid kvalitet hele veien, noe du vel også bør forvente når du legger 30 000 kroner på bordet for en 55 tommer stor TV.

