Test Panasonic TX-65EX780

Panasonic var lenge markedslederen blant plasma-TV-er. Da denne teknologien døde ut for noen år siden, stod selskapet igjen med LCD-TV-er, – og etterhvert OLED-skjermer.

Vi har allerede testet selskapets nye råtass av en OLED-TV, EZ950, som er den beste TV-en vi har testet hittil på bildekvalitet.

Samtidig har ikke selskapet på noen måte gitt slipp på LCD-teknologien. På testbenken har vi nå funnet plass til Panasonics nyeste toppmodell innen denne kategorien, TX-65EX780. Prislappen er i skrivende stund på rett under 27 000 kroner for et eksemplar på 65 tommer.

Skjermen har rammer i børstet metall. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Foten gir deg mulighet til å dreie skjermen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Robust med en vri

Dette er en tung og robust TV. Ut av esken merker vi fort at dette ikke er noen lettvekter, og ser vi nøyere på skjermen skjønner vi raskt hvorfor.

Panasonic har nemlig tatt i bruk mye metall i designet på denne modellen. Rammene er ikke blant de tynneste og slankeste vi har sett, men likevel måler de ikke mer enn rundt en centimeter i bredden. I dybden måler TV-en et par centimeter.

Den børstede aluminiumen gir et solid kvalitetsinntrykk, og ikke minst rene linjer. Likevel er det ikke rammene som er spesielt denne TV-en. Det er det foten som er.

Menyen er kurant og enkel å skjønne seg på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dette er en 65 tommer stor TV, og som regel når du beveger deg opp i denne størrelsen, mister du muligheten til å svinge skjermen via foten. Det gjør du ikke her.

På baksiden har selskapet nemlig laget et festesystem som er massivt nok til å gi deg muligheten til å svinge skjermen. Samtidig kan du også få kjøpt en lengre stamme som ekstrautstyr, slik at den kan stå rett på gulvet uten å trenge en benk.

I vårt tilfelle fikk vi kun testet standard-utgaven, men vi kan fortelle at denne løsningen virker å være veldig solid. Selve foten er flott utformet, men den er i krommet plast. Det er litt nedtur, og står ikke helt i stil med resten av TV-ens metalloverflater.

Inne i app-butikken så er det lite å velge mellom sammenlignet med andre alternativer på markedet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fjernkontrollen er stor og litt kjedelig, men gjør en god jobb. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Henger etter på interaktivitet

Panasonic har de siste årene brukt Firefox OS som sin plattform på TV-er. Er du en av mange som liker å bruke apper via flatskjermen vil du raskt oppdage at utvalget er ganske snevert sammenlignet med andre plattformer.

Riktignok finner du flere kjente apper som for eksempel Netflix, YouTube, Viaplay og TuneIn, men det er fortsatt mange vi ønsker oss.

For eksempel hadde det vært greit å hatt på plass appene til NRK, HBO, TV 2 eller Facebook, men ingen av disse er å finne. Mange vil kanskje si at Facebook på TV-en er unødvendig, men poenget er at alle de andre plattformene har dette. Bare ikke Firefox OS.

Er du ikke så opptatt av apper så er resten av plattformen grei å forholde seg til. Brukeropplevelsen er gjennomgående enkel, hvor store ikoner og høy tydelighet bidrar til at TV-en er enkel å bruke.

Det er heller ikke noe å utsette på hastigheten til TV-en når du blar deg rundt i menyene eller bruker de appene som finnes. For eksempel starter denne TV-en opp Netflix-appen i det samme forrykende tempoet som de beste konkurrentene på markedet.

Fjernkontrollen som følger med er av det tradisjonelle slaget. Den er stor og robust, og har god respons i knappene. Da vi testet OLED-modellen til Panasonic fulgte det med en tilsvarende kontroll som hadde metall på oversiden. Denne har kun farget plast, og har med dét ikke helt det samme kvalitetsinntrykket som kontrollen til OLED-en.

God bildekvalitet ut av esken – om du velger riktig modus

En av tingene som imponerte oss da vi testet Panasonics nye OLED-TV var hvor gode forhåndsinnstillingene av bildet var. Mye av det samme gjelder for denne modellen.

Normal-modusen er ikke den beste du kan velge. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ekte Kino er den beste modusen du kan velge ut av esken. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Riktignok er det fortsatt moduser du bør styre unna. Spesielt gjelder dette modusen Dynamisk, som er det dårligste alternativet du kan velge. Lysstyrke og kontrast er helt på ville veier, og fargene har et kraftig blåstikk. Mye av det samme resultatet som vi opplever på de aller fleste TV-er vi tester med denne modusen.

Normal-modusen hjelper litt, men fortsatt tenderer hvitbalansen noe mot blått. Forskjellen fra Dynamisk er at lyset og kontrasten ikke er fullt så overdrevet. Likevel finnes det bedre alternativer du kan velge.

Den beste modusen heter Ekte Kino, en modus som gir deg langt mer nøyaktighet i alt fra farger til lys og kontrast. Denne er rett og slett imponerende god til å være en forhåndsinnstilling. Det er muligheter til å forbedre resultatet noe, men er du allergisk mot menyer og justeringer så er dette en modus du fint kan leve med.

Enkel å kalibrere

Skal du ha det beste ut av denne TV-en må du ta deg jobben med å finjustere bildet. Du kan fint starte med Ekte Kino-modusen, som gir deg et godt utgangspunkt å jobbe med. Noe av det første vi må gjør er å finjustere lys og kontrast slik at gamma-kurven legger seg flatt rundt 2,22. Det er ikke snakk om store endringer, men først og fremst å heve gamma-verdien fra 2,4 til 2,2 i menyen, samt justere opp lyset noe.

Videre må vi ta fatt på hvitbalansen. Her går vi rett på en 10-punkts-justering, som etter at jobben er gjort gir en meget nøyaktig gråskala over hele spekteret. Blant det mest presise vi har sett fra en LCD-skjerm noen gang.

Så til slutt tar vi en siste justering av fargene. De fleste ender opp med å bli meget presise, bortsett fra rødt, som gjerne kunne vært noe bedre.

Hvilke innstillinger vi endte opp med finner du i bildekarusellen nederst i artikkelen.

Panasonic skal ha honnør for å lage en forståelig meny som gjør det enkelt for brukerne å gjøre justeringer. Ofte kan disse menyene være litt forvirrende og knotete, med ulike problemer som filtre som legges på skjermen når du henter frem menyen. Et stort irritasjonsmoment for en som prøver å kalibrere en TV, hvor du ikke får opp reelle målinger før menyen er tatt vekk igjen. Panasonic finner ikke på noe slikt, og gjør denne skjermen til en fryd å justere.

Knakende god bildekvalitet – med noen unntak

Ferdig kalibrert er resultatet meget bra. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Da vi testet Panasonics nyeste OLED ble vi overrasket over knakende gode farger. EX780 er også god på dette, selv om resultatet ikke er fullt så overveldende som med OLED-skjermen. Presisjonen er ikke fullt så god på enkelte farger, som spesielt rødt.

Sortnivået er heller ikke like dypt som på en OLED, men til LCD å være må vi si at dette noe av det bedre du får. Det er for eksempel minst like bra som for eksempel Samsungs Q7-modell.

Panasonic har en god bildebehandling som tar sikte på å reprodusere og servere signalene så nøytrale som mulig. Med andre ord får du ikke lagt på for mye farger, lys eller andre parametre, noe som bør gjøre dette til en favoritt blant filmelskere. Samtidig så har den gode evner både når det gjelder oppskalering og skarphet. Her blir selv de slappeste signalene behandlet slik at resultatet blir langt bedre enn man skulle tro.

Baklyset på denne skjermen gjør ellers en god jobb med å spre lyset til panelet på en jevn måte. Det er ingen synlige problemer med såkalt clouding, slik at presisjonen er akkurat slik man forventer av en TV i denne prisklassen. Dette setter prikken over I-en når du ser TV i et vanlig format.

Skal vi utsette noe på Panasonic-TV-en er det at skjermen ikke et like kraftig fyrverkeri når det kommer til HDR som en del av konkurrentene. Fargene er det lite å utsette på, men lysstyrken er ikke like imponerende.

Bildekvaliteten på strømming blir ganske så god Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Her har for eksempel Samsung og Sony modeller som fint passerer 1000 nits lysstyrke på enkelte deler av bilder over korte perioder. Dette klarer ikke EX780. Her viser måleren vår rett over 500 nits. Det er langt fra like imponerende som konkurrentene, og er mer på nivå med OLED-TV-er. Disse kan på sin side vise til et perfekt sortnivå som kompensasjon, noe EX780 ikke har mulighet til. Til denne prisen hadde vi ventet litt mer futt.

Samtidig er skjermen i overkant blank i overflaten, uten antirefleksbelegg. Ergo må du være bevisst på hvor du plasserer denne skjermen med tanke på gjenskinn fra omgivelsene.

Fullverdig spill-TV

Som med mange andre TV-er, har også denne modellen en egen spill-modus. Uten denne er det nemlig ikke så mye å hoppe i taket over, hvor vår måler viser en inputlag på nærmere 100 millisekunder med Normal-modusen aktivert. Det er et tall som gir en aktiv spiller frysninger på ryggen.

Heldigvis kan du bøte på problemet ved å finne frem til spillmodusen i menyen. Da ramler inputlagen drastisk, og vårt måleinstrument viser rett i underkant av 22 millisekunder. Det som er blant det bedre vi noen gang har sett.

Baksiden av skjermen er enkel og ren i linjene. Men det er ikke presset inn noen flere eller større høyttalere for å gi bedre lyd. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Altså er denne TV-en et godt alternativ for deg som vil spille på en stor skjerm - bare du passer på at riktig modus er aktiv.

Trenger et eksternt lydanlegg til filmkvelden

EX780 er langt fra den tynneste LCD-skjermen vi har testet, og da skulle man kanskje tro at det ga bedre plass til høyttalere. Men nei.

Lyden som kommer ut av denne TV-en er ikke håpløst dårlig, men er for tannløs til at du får noe stor glede av den når du skal se film. Her mangler det rett og slett krefter nok til at for eksempel bassen rister fra seg nok i de heftigste scenene.

Med andre ord er et ekstern anlegg et must.

Konklusjon

Panasonic har lenge laget meget gode LCD-TV-er, hvor den beste av dem alle er DX900. I år har det ikke dukket opp noen ny 9-serie, så derfor er EX780 den beste LCD-en selskapet kan by på. Og den har mange av de samme egenskapene som sin storebror DX900, men ikke alle.

Er du på jakt etter en TV som er sylslank og nett, er ikke EX780 et alternativ for deg. TV-en er ganske stor og robust, med en herlig børstet overflate i metall. Foten er en av få som lar deg dreie en 65 tommer stor skjerm.

Bildemessig har denne skjermen mange gode egenskaper. Blant annet er fargegjengivelsen meget nøyaktig etter kalibrering. Den er til og med ganske så habil ut av esken om du velger riktig modus. Sortnivået er det heller ikke mye å utsette på. Det er rett og slett imponerende godt til en LCD å være – selv om det er et stykke opp til resultatet en OLED gir deg. Problemet ligger derimot i den andre enden av skalaen.

Blant LCD-TV-er er det nå ganske vanlig at skjermer klarer opp mot 1000 nits lysstyrke på deler av skjermen over korte perioder i denne prisklassen. Såkalt HDR-innhold er laget med utvidet dynamisk rekkevidde, men denne får du ikke utnyttet fullt ut med EX780. Våre målinger viser nemlig at den kun klarer rundt 500 nits, noe som blir beskjedent sammenlignet med de argeste konkurrentene.

Alt i alt er EX780 en god TV. Den gjør seg ikke helt bort på noe, men den er fortsatt et stykke bak de beste konkurrentene på ting som app-støtte, lysstyrke og gjenskinn. På andre områder, som fargegjengivelse, sortnivå og bevegelse, er den fullt på høyde med de aller beste.

Alternativer

Bedre på lys og apper Samsung QE65Q7FAMTXXC EX780 har mange gode egenskaper, men må se seg slått av modeller som denne fra Samsung. Her får du en lysstyrke opp mot 1500 nits når du ser HDR-innhold, og ikke minst langt bedre brukervennlighet med drøssevis av flere apper å velge blant. Dessuten kan du i skrivende stund spare rundt 5000 kroner i tillegg. Penger du heller kan bruke på andre ting som et eksternt lydanlegg.