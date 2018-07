Test Oppo Find X

Oppo Find X likner neppe på noen annen mobil du har sett. Den mangler tilsynelatende kamera foran og bak. Skjermen dekker hele forsiden og telefonen er dekket i et glassdeksel som får hele greia til å minne vagt om et blankpolert sukkertøy.

Men kameraene er her, selv om du ikke ser dem ved første øyekast.

Oppo har bare gjemt dem på en motorisert del, slik at de ikke skal ta opp plass på forsiden eller baksiden. Dermed kan skjermen dekke hele forsiden av telefonen.

Frontkameraet brukes også til ansiktslåsen på telefonen. Dette er en relativt avansert ansiktslås som skanner også konturene i ansiktet ditt, slik Apples iPhone X gjør. Når du skal låse opp telefonen kommer kameraene opp på en motorisert del, før telefonen lynende raskt fotograferer deg og slipper deg inn hvis du er riktig eier.

Oppo Find X Størrelse: 15.67 x 7,42 x 0,94 cm

Vekt: 186 gram

Skjerm: 6,42 tommer, AMOLED, 2340 x 1080 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 845, åtte kjerner (8 x Kryo 835), Adreno 630 GPU, 8 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, ikke plass for MicroSD

Operativsystem: Android 8.1 + ColorOS 5.1

Teknologi: O-Face (ansiktsgjenkjenning), skjult og motorisert kameradel, 3D Emoji, hurtiglading

Kamera: 16 MP, f/2.0, fasedeteksjon, optisk stabilisering + 20 MP, f/2.0 Selfie: 25 MP, f/2.0, med 3D-forbedrede effekter

Batteri: 3730 mAh

Pris: Drøyt 7000 kroner i hjemmemarkedet, antatt norsk pris rundt 10 000 kroner hvis den kommer i salg her.

Rask ansiktslås og diger skjerm

Løsningen er rask nok, selv om den motoriserte delen ikke flytter seg så fort. Hvis det er ett enkelt ankepunkt her så er det at telefonen ikke selv starter opplåsingen på veien fra lomme og opp i bruksposisjon, slik iPhone X gjør. Det kunne økt inntrykket av hurtighet.

Kameraene som sitter i den bevegelige delen er forresten av det helt ålreite slaget. Find X henger ikke med de beste telefonene ned til de dunkleste omgivelsene, men den klarer seg bra både i dagslys, solsteik og dempet innebelysning.

Den voldsomme AMOLED-skjermen er trekkplasteret her. Telefonen er så godt som rammeløs, og det lille som er igjen av en svart strek rundt skjermen er akkurat nok til at du slipper å holde telefonen etter selve skjermen.

Selve menynavigasjonen minner forresten også mye om nevnte iPhone X. For å gå ut av en app på Find X trekker du bare fingeren oppover fra bunnen av skjermen, akkurat som Apples telefon. Hvis du vil se listen over kjørende apper trekker du fingeren opp fra bunn og holder den der en liten stund. Igjen, akkurat som på den heftigste iPhonen. Men sveipegrensesnittet er ikke spesielt gjennomført her. Det er i praksis bare bunnsveipet som har fått bli med, mens sidesveipene man bruker for å navigere inni appene på iPhone i begrenset grad er med.

I testperioden har jeg hatt forsvinnende få problemer med uheldig trykking langs sidene. Det virker som om den lille streken som tross alt går rundt skjermen enten er nok til å holde unna vådetrykk, eller så har telefonen god programvare for å unngå det. Uansett har det ikke vært noe problem i testperioden.

Trenger litt bearbeiding

Telefonen settes enkelt opp på engelsk, men mengden apper og skrot som primært er for kinesere her er overveldende. Med Find X i kinesisk variant starter bekjentskapet med en ryddesjau. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du må uansett forberede deg på litt kronglete oppsett av telefonen hvis du skal bruke denne som en hvilken som helst Android-telefon. For foreløpig finnes den ikke i en utgave som har Google Play-butikken forhåndsinstallert. De kinesiske utgavene kommer med Oppos egen appbutikk som standard i stedet. Her må du altså tilpasse litt for å få telefonen til å fungere optimalt.

En pussighet som er verdt å nevne er at selv om du gjør jobben og får på plass Google Play, er ikke alle apper like enkle å finne umiddelbart. Netflix måtte jeg eksempelvis installere med løs fil nedlastet fra internett. Det fungerte utmerket, men det er også et godt eksempel på at du i skrivende stund bør være litt teknisk for å vurdere denne telefonen. Så fort den globale utgaven blir klar burde dette problemet forsvinne.

Find X er ikke bare en enorm underholdningsskjerm. Den fungerer faktisk utmerket som telefon også. Den har god batteritid, god lyd under samtale og god støtte for norske mobilnett. Det den tilsynelatende ikke har er støtte for samtaler over 4G - da kobler den seg ned til 3G før den mottar eller starter anropet.

Har ikke alt en toppmodell bør ha

Slik ser baksiden på Find X ut når kameratuten er fremme. Så fort du er ferdig å bruke kameraet trekker den seg tilbake igjen i telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samtidig som det meste som er inkludert her fungerer rimelig bra, i en kjapp og brukervennlig telefon, er det en del ting som mangler her. Det er ikke nødvendigvis ting vi hadde reagert på for en telefon til halve prisen, men når vi snakker oppunder 10 000 kroner stiger kravene.

Det viktigste, sett med norske vær-øyne er at Find X ikke er vanntett. Vi hadde også ønsket oss hakket bedre kamera i mørket og stereolyd rett fra telefonen. HDR-støtte for skjermen og bedre strømmestøtte skulle også vært med.

Konklusjonen om Oppo Find X blir altså litt delt. På det den gjør og kan er den nær suveren. Det er veldig lite i Find X-pakken som ikke gjør akkurat det som står på merkelappen. Men samtidig har den soleklare mangler mange gjerne ønsker seg i en toppmodell akkurat nå.

Dette er mest sannsynlig en elsk-/hat-telefon, der designen og hele futurismen over dingsen vil appellere til noen, mens andre heller vil ha en mer komplett pakke. Og i denne prisklassen kan du stort sett velge og vrake blant gode konkurrenter, inkludert iPhone X, Galaxy S9 og Huawei P20 Pro.

... men er lett å få lyst på likevel

Den enorme skjermen uten busslomme øverst er faktisk vanedannende, med eller uten både HDR og Netflix i HD. Har du først brukt en Find X en stund, blir alle andre mobilskjermer en liten nedtur enkelt og greit på grunn av det vanvittige arealet i en relativt kompakt pakke.

Vi velger å ikke anbefale Find X på generelt grunnlag, ettersom du her må holde tunga rett i munnen for å få på plass Google Play og tilpasse menyene, som i utgangspunktet er fulle av apper og funksjoner rettet mot kinesiske brukere. Slikt er ikke like relevant for oss fjellaper.

Alternativer til Oppo Find X

Apples toppmodell Apple iPhone X (10) 64 GB iPhone X er den første telefonen fra Apple som har byttet ut fingerleser med ansiktslås. Det er også en av de mest avanserte ansiktslåsene på markedet. Dette er Apples så langt eneste telefon med tilnærmet rammeløs skjerm, og telefonen som har gjort sensorleppen øverst i skjermen kjent. Her får du både vanntetting, stereolyd og HDR-skjerm, for å nevne noe. Du får ikke noe radikalt bedre kamera, men enkelte av morofunksjonene som utnytter FaceID-kameraet foran på telefonen fungerer vesentlig bedre enn Oppos tilsvarende. Samsungs nyeste Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965F 64GB Galaxy S9+ blir Samsungs nærmeste modell til Oppo Find X, og det er også telefonen som likner mest på Oppoen. Her får du også avrundede skjermkanter på langsidene, og hjørnene er også avrundet. Men Samsung har vesentlig tykkere rammer over og under sin skjerm enn det Oppo har. Til gjengjeld får du en fantastisk HDR-kapabel AMOLED-skjerm som fungerer nesten som arbeidslampe når den lyser for fullt. Telefonen har dessuten svært rask innmat og et fantastisk kamera. Samsungs Galaxy S-modeller har vært vanntette i flere generasjoner nå. Ved siden av Apples iPhone-modeller må dette sies å være folketoppmodellen, hvis noe slikt finnes. Det beste kameraet Huawei P20 Pro Dual SIM Huaweis P20 Pro har høstet skryt for kamerakvaliteten fra en nær samlet teknopresse. Ikke bare har den hele tre kamera på baksiden - ett av dem har også vanvittige 40 megapikslers oppløsning. Sammen med litt kløktig programvare sørger løsningen for at du kan ta omtrent uslåelige bilder i mørket, og den høye oppløsningen gjør dessuten at du kan få fem ganger zoom ut av telefonen - her brukes en kombinasjon av optisk og digital zoom. Så kan vi legge til at P20 Pro har et digert batteri som varer og varer, og rask og fin maskinvare slik at menyene aldri stopper opp.

