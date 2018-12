TEST: OnePlus 6T

Hvis du krysser en gneldrete chihuahua med en relativt velvokst golden retriever får du muligens det OnePlus er i mobilverdenen; en utfordrer til de virkelig store som det er helt umulig å ignorere.

OnePlus 6T er mobilprodusentens siste telefon så langt, og her får du teknologi giganter som Samsung og Apple ikke har i sine telefoner - i en telefon til halve prisen. Akkurat det er et kjent refreng fra den kinesiske mobilprodusenten. De sørger alltid for å lokke med gode spesifikasjoner - og vanligvis også en god brukeropplevelse.

Men samtidig har de en tendens til å overse småting som de større produsentene har god kontroll på, og av og til merker du at den rimelige prislappen skyldes at ingeniørene har gjort kompromisser.

En ganske typisk OnePlus

OnePlus 6T Størrelse: 15,75 x 7,48 x 0,82 cm

Vekt: 185 gram

Skjerm: 6,48 tommer, OLED, Gorilla Glass, 2340 x 1080 piksler

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 845, åtte kjerner (8 x Kryo 835), Adreno 630 GPU, 6/8 GB RAM

Lagringsplass: 128/256 GB, ikke plass for SD-kort

Operativsystem: Android 9 + Oxygen OS

Teknologi: Fingerleser i skjerm, nattmodus (kamera)

Kamera: 20 MP f/1.7 + 16 MP f/1.7, optisk stabilisert, fasedeteksjonsfokus (PDAF)

Batteri: 3700 mAh

OnePlus 6T er en ganske typisk telefon fra produsenten. Som vanlig får du masse maskinvare. Her er prosessor og RAM fra øverste hylle, og du trenger aldri å bekymre deg for at appene dine skal starte nevneverdig tregere enn på en konkurrerende og dobbelt så dyr mobiltelefon.

At disse tingene skal være på stell er strengt tatt OnePlus' varemerke. I deres spede begynnelse var det først og fremst mobilnerdene de appellerte til - og da er gigahertz og gigabytes viktig. Nå er det strengt tatt litt mindre viktig, og OnePlus er uansett i ferd med å kjempe seg inn i hjertene til folk flest - der få bryr seg så veldig om telefonen har seks eller ti gigabyte RAM. De sparer uansett ikke på kruttet i denne avdelingen.

Designmessig ser OnePlus 6T veldig ut som forrige utgave - altså OnePlus 6, uten T. Den mangler fingerleser bak og denne gangen er den iPhone-aktige busslommen krympet ned til bare en liten dråpe ned fra toppen av skjermen. Strengt tatt ser det ikke så verst ut, og det kan fort hende dette er en bedre løsning enn et kamerahull på et mer tilfeldig sted i skjermen.

Og mens vi snakker om gode løsninger; den fysiske skyvebryteren på siden av telefonen er det fortsatt omtrent bare OnePlus og Apple som driver med. Som vanlig for OnePlus har den tre posisjoner i 6T-modellen; vanlig/bråkete modus, vibrasjon og stille. En kjapp, synlig og følbar måte å stille dette på, uten å måtte begå en hel prosess mens man ser ned i skjermen, er faktisk ganske nyttig.

Legg fingeren på skjermen

En viktig fordel mot konkurrentene ligger i skjermen på OnePlus 6T. Her får du en fingerleser bygget rett ned i en utmerket OLED-skjerm. Dermed trenger du ikke fingre rundt etter leseren på baksiden av telefonen, og du slipper at fingerleseren tar opp stor plass nederst under skjermen.

Leseren fungerer bra og er en av de raskeste vi har testet. Vi må ta et forbehold om at det er flere slike løsninger på vei inn i markedet det kommende året, og at vi foreløpig kun har testet fire av de fem mest kjente løsningene for dette.

Vår testvariant har en matt bakside, men du får OnePlus 6T også i blank utførelse, der én av variantene er en raff lilla variant med det slående navnet Thunder Purple. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Masse krutt under panseret og en oppdatert Android-utgave betyr for øvrig at OnePlus 6T er en rask telefon å bruke på nesten alle vis. Menyene er enkle og raske. Enkelte steder er de svært like rene Android-menyer fra Google, mens andre steder har OnePlus sitt tydelige egne preg. De kaller også menyløsningen for Oxygen OS.

Forskjellene blir uansett aldri så store at funksjonene blir vanskelige å bruke. Iallfall ikke om du kjenner Android fra før.

Et relativt stort batteri gjør av OnePlus 6T holder ganske lenge med vanlig bruk. Beregn en full dags tung bruk eller halvannen til to dagers moderat bruk. Forutsatt at du ikke sjekker telefonen ved hver ledige anledning, altså.

Når du går tom for strøm lader telefonen uansett lynraskt med den medfølgende hurtigladeren.

Kameraet er fortsatt ulempen

Kameraet i 6T er det samme som i forrige modell. Det har fått ny programvare, og her er det både en opptur og en nedtur. Oppturen er at OnePlus har lagt til en nattmodus som minner om den du finner i Pixel 3-telefonene. Det gjør den langt mer anvendelig for de stillestående bildene der du kan ta deg litt tid når du fotograferer.

Nedturen er at appen oppfører seg ganske tregt. Det kom oppdateringer i testperioden som ikke kurerte dette, og vi konstaterer at treghetene er bemerket også i andre tester.

Nattmodus har forbedret OnePlus-kameraet, men vanlige innebilder er stadig litt utfordrende. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som tidligere yter kameraet godt når det er store mengder lys til rådighet, men det skuffer i vanlig innendørs belysning. Der oppfører det seg ekstra tregt, og bevegelsesuskarpheter er vanskelige å unngå.

Det hjelper ikke så veldig at du får fine bilder på lyse dagen og etter skumring, takket være nattmodusen, om den vanligste fotosituasjonen ikke er dekket godt nok.

OnePlus eller toppmodell på tilbud?

Er OnePlus 6T riktig for deg? For svært mange er det fristende å svare ja. Selv dens dårligste egenskap, kameraet, kan ikke omtales som verre enn «helt greit». På sitt beste er OnePlus en fabelaktig telefon, og ytelse, design og byggekvalitet er flott.

Men OnePlus 6T kom til verden i interessante tider. Apple og Samsung utfordres fra alle kanter, uten å egentlig ha levert dårligere produkter. De har bare vært ganske dyre innledningsvis, når konkurrentene er rimelige og omtrent like gode.

Galaxy S9 kostet for eksempel 8800 kroner i april, mens den nå, åtte måneder senere er mulig å oppdrive hele 4000 kroner billigere. Riktig nok på tilbud. Huawei er en av Samsungs sterkeste utfordrere om dagen - men de har ikke helt lagt av seg en tendens til å konkurrere med seg selv. Dermed har vi også sett fantastiske P20 Pro såvidt under 5000 kroner, etter at Mate 20 Pro har tatt over som toppmodell fra kineserne.

Disse telefonene koster vanligvis et par tusenlapper mer enn OnePlus 6T, mens OnePlus-modellene sjelden rekker å synke noe særlig i pris før en ny er i salg. Har du tid til å vente noen uker på at en toppmodell fra Samsung eller Huawei passer mobilbudsjettet ditt får du en mer gjennomført telefon.

Men hvis du absolutt vil ha fingerleser i skjermen er det uansett veldig få telefoner å velge i.

