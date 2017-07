Test OnePlus 5

OnePlus-telefonene har vært favoritter blant mobilentusiaster i noen år nå, og nye OnePlus 5 er et beist av en telefon på papiret. Og med en prislapp på mellom seks og syv tusenlapper koster den deretter også, uten å være fullt så absurd dyr som Apples og Samsungs heftigste modeller. Men lever egentlig OnePlus 5 opp til sitt rykte?

OnePlus 5 Størrelse: 15,42 x 7,41 x 0,73 cm

Vekt: 153 gram

Skjerm: 5,5 tommer AMOLED

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4x Kryo@2,45GHz + 4x Kryo@1,9 GHz, Adreno 540, 6 eller 8 GB RAM

Lagringsplass: 64 eller 128 gigabyte, ikke plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.1 / Oxygen OS

Teknologi: Bluetooth 5.0, plass for to SIM-kort, 8 GB LPDDR4X-RAM i topputgaven

Kamera: 16 MP vidvinkel + 20 MP tele (1,6x zoom), f/1.7 og f/2.6, EIS (elektronisk stabilisering av video), fasedeteksjonsfokus, dobbel LED-blits

Batteri: 3300 mAh

Pris: Rundt 5500 kroner

De par ukene som har gått siden lansering har OnePlus 5 fått et litt delt rykte. Enkelte har oppdaget både at telefonen lyver litt når den ytelsestestes, og at skjermen har en litt uvanlig effekt når man ruller innhold opp og ned på den.

I praksis virker begge disse to «problemene» å være storm i sine respektive vannglass. Ytelsesjukset er det ikke så lett å se noe til i våre målinger - OnePlus 5 plasserer seg omtrent helt likt med Xiaomi Mi6, som har samme innmat, og effekten som gjør at innhold trekker seg litt sammen når det dyttes på under skrolling må man i utgangspunktet se litt etter før man oppdager.

Så er det et vesentlig større spørsmål om man synes det er et problem og i så fall klarer å overse det når man først har oppdaget effekten. I min bok når det ikke opp som et problem i utgangspunktet, men her er meningene delte, så om du er svært kresen på skjerm kan det hende OnePlus 5 ikke er for deg.

Umulig å fremprovosere tregheter

Telefonmenyene ser ut som ren og pen Android, men det skjuler seg mange flere valgmuligheter her enn de Google selv har lagt til i menyene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For resten av oss er dette en flaggskipmobil det svinger av. Ytelsestester til side; her er det omtrent umulig å fremprovosere tregheter. Mobilen besvarer ethvert trykk med den største selvfølge, og man må aldri vente. Dette er brukeropplevelse i absolutt toppklasse.

Det skal sies at samtlige modeller med samme type innmat vi har vært innom har vært ganske like på denne fronten, så enten telefonen heter Sony Xperia XZ Premium, HTC U11 eller OnePlus 5 får du en brukeropplevelse som er hinsides god.

Telefonen har en ren og pen design med lite staffasje å henge seg opp i. Noen vil kanskje irritere seg over at kameraet stikker litt ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Designen er avmålt og lekker. Det er ingen store skrikende detaljer her - bare en pent avrundet og velbygget telefon i matt svart metall og glass.

Skjermen er også helt fin å bruke enten det er dunkelt på kveldstid eller høylys dag. Den kunne hatt høyere oppløsning, men i daglig bruk skal du se relativt godt etter før pikslene blir plagsomme. Full-HD er skarpt nok for de fleste i denne skjermstørrelsen.

TEST: Motorola Moto G5: Det er ganske utrolig hvor mye mobil du får for bare 2000 kroner

Pass på! Dette er en mobiltelefon som ikke selges gjennom større forhandlere i Norge, i likhet med mange andre «Kina-mobiler». Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid. Prisene vi vurderer ut fra kan være vesentlig høyere enn de laveste i utlandet.

Nesten ren Android og mange valg

Det som foregår på skjermen er til forveksling likt ren Android, men i praksis er det relativt stor forskjell fra det OnePlus' kaller Oxygen OS og Googles original. Det handler først og fremst om valgmuligheter og brytere når du kommer et lite stykke inn i menyene. Kinesiske mobiltelefoner er helt ekstreme i å tilby valgmuligheter for alt mulig, og OnePlus 5 er intet unntak. Vil du ha sekundvisning på klokka i toppen av skjermen? Selvsagt går det fint!

Mer nyttige løsninger som å kunne velge om mobilen skal skru seg av og på automatisk ligger også her. En del OnePlus-spesifikke apper også, men når du har satt opp telefonen slik du vil ha den og er over i daglig bruk er dette en telefon som føles langt nærmere helt rene Android-modeller enn telefoner fra for eksempel Samsung og Huawei som har store endringer i selve menygrafikken.

En egen fysisk stille-knapp er kjempehendig, og lar deg veksle mellom vanlig modus, «ikke forstyrr» og stillemodus. I midterste plassering vil kun de anropene du spesifiserer slippe gjennom, mens vekkerklokken slipper gjennom uansett hva du gjør med telefonen.

TEST: Xiaomi Mi 6: Anonym på utsiden, men på innsiden matcher den de aller beste mobilene

Kameraet holder akkurat til godkjent

I en telefon som er så lynende rask og god å bruke som denne her er det et par skuffelser å notere seg. OnePlus 5 er ikke spesielt fuktbeskyttet på noen måte, og kameraet kunne vært noen knepp bedre.

Det tar greie bilder innendørs, og rimelig gode bilder utendørs, så det er godkjent for en toppmodell. Men det er heller ikke så veldig mye mer enn det. Her gjør nesten samtlige aktuelle toppmodeller en bedre innsats, og det skyldes to ting. OnePlus 5 har det med å ta med en del støy i bildene sine, og av og til sliter den med eksponering. Vil du se den største forskjellen sammenlikner du bildene med de man kan få fra Samsungs Galaxy S8 eller HTCs U11.

Vil du oppnå tilsvarende eller bedre bildekvalitet på litt strammere budsjett er Motorolas Moto G5 Plus eller fjorårets Galaxy S7 gode alternativ.

Er ikke kamera og vanntetting det du prioriterer aller høyest? Da finner du knapt en bedre brukeropplevelse enn det OnePlus 5 kan by på. Kombinasjonen av hurtighet og valgmuligheter som serveres her er ganske sjelden.

Prisen som starter på rundt 5500 kroner i Norge er også den laveste for noen telefon med ytelse og spesifikasjoner på dette nivået. Dermed er den, selv med de litt høyere prisene i Norge enn andre steder, et kupp for deg som er litt ekstra mobilinteressert.

Gode alternativ til OnePlus 5