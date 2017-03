Test Oculus Touch

Da vi testet Oculus Rift i fjor var det ikke lett å skjule at vi var ganske skuffet. Vi hadde ventet på VR-brillene i årevis og Oculus Rift skulle være det virkelige startskuddet for VR, men produktet var ikke det vi hadde håpet. Programvaren satt ikke, sporingen virket ikke helt ferdigjustert og mangelen på skikkelige VR-kontrollere gjorde at Oculus Rift føltes mer som en kul gimmick fremfor revolusjonen vi hadde blitt lovet.

Rett før jul ble endelig VR-kontrollerne Oculus Touch klare for salg, og de skal fikse mange av irritasjonsmomentene vi klagde på i fjor. Men kan to små kontrollere virkelig gjøre en så stor forskjell? Ja, er det korte svaret. Ja, det kan de.

Har du ikke lest testen vår av Oculus Rift? Gjør det før du leser resten av denne testen!

Oser kvalitet

Ringen rundt fungerer godt som beskyttelse for hånda når du veiver rundt. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Akkurat som med VR-brillene kommer Oculus Touch i en fabelaktig innpakning, hvor tilsynelatende hver eneste lille detalj er tenkt på. I tillegg til de to kontrollerne følger det også med enda en infrarød sensor for å spore bevegelsene dine. Sensoren er identisk med den som følger med Rift-brillene, men nå som vi er utstyrt med to stykker vil de gi bedre sporing enn tidligere på et større område. Men, som vi oppdaget i løpet av testperioden vår er Oculus' sporingssystem fortsatt ikke på nivå med det HTC Vive kan by på.

Kontrollerne ser ut som en slags futuristisk styrespak, men kablene er byttet ut med håndleddsstropper, så du ikke mister dem i bakken. Hver hånd har to trigger-knapper på baksiden – én til langfingeren og én til pekefingeren. Tommelen hviler på toppen av kontrolleren hvor du enten kan styre en analog stikke, eller trykke på et par knapper. Rundt hånden strekker det seg en plastbue, som tildels fungerer som beskyttelse for hånden når du spiller, men som også skjuler en rekke sensorer. Dette er den samme typen sensorer som befinner seg på framsiden og baksiden av Oculus Rift-brillene, som lar systemet forstå hvor i rommet du befinner deg.

Noen sensorproblemer

Oculus Touch-kontrollerne blir umiddelbart gjenkjent av Oculus' programvare på maskinen, men må likevel kalibreres og synkroniseres før du kan kaste deg inn i spillverdenen med dine virtuelle hender. En del av av oppsettet er å "tegne" spillområdet ditt ved å føre én av kontrollerne langs veggene rundt deg, slik at du ikke plutselig løper inn i en vegg eller en skrivepult mens du spiller.

Oculus-sensoren liker ikke når ting er for langt borte eller altfor nærme. Bilde: Oculus

Dette fungerer på mange måter som oppsettet til HTC Vive, i hvert fall i teorien. Forskjellen er at Oculus Rift i utgangspunktet anbefaler deg å sette begge sensorene på pulten foran deg, begge vendt fremover. Dette oppsettet gjør umiddelbart at Oculus Rift ikke kan spore bevegelsene til kontrollerne dine så godt hvis du snur deg vekk fra pulten, noe vi la merke til allerede da vi "tegnet" veggene til rommet. Sporingen hoppet ut til tider enten lengst bak i rommet, da sensorene ikke klarte å fange opp posisjonen til håndkontrollerne, eller lengst framme ved sensorene når kontrollerne kom for nærme. HTC Vive-oppsettet har også bare to sensorer, men setter dem opp i hvert sitt hjørne av spillområdet for å dekke så mye som mulig.

Nøyaktig hvilke sensorer som er best er vanskelig å si definitivt, men i våre tester hvor vi har hatt to sensorer til hver av de to plattformene, har HTC Vive hatt færre problemer enn Oculus Rift.

Det jeg derimot liker bedre med Oculus Rift-oppsettet enn HTCs er at det aksepterer alle slags størrelser på rom og alle slags fasonger. Du er ikke begrenset til et helt firkantet spillefelt, og hvis du har noen møbler som stikker litt ut i rommet ditt kan du lage en virtuell vegg rundt dem.

Hendene legger seg naturlig rundt håndtaket, og det føles utrolig naturlig å knytte dine virtuelle hender i spillet, eller å late som du skyter en pistol. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vi får se våre virtuelle hender for første gang

... gjør underverker for innlevelsen

Når alt er kalibrert og spillefeltet er merket, er det på tide å lære seg å kjenne de nye kontrollerne. VR-brillene skal på, og jeg blir bedt om å stelle meg midt i spilleområdet. Jeg ser ned på kontrollerne, som nå har blitt helt usynlige bak VR-sløret. I stedet ser jeg bare ned på et par virtuelle, åpne hender. VR-hendene er nesten en perfekt representasjon av hendene mine i virkeligheten. Bortsett fra at de er blå og litt gjennomsiktige, da. Gir jeg tommel opp i virkeligheten, ved å løfte fingeren opp fra den analoge spaken, gjør VR-hånda mi det samme. Knytter jeg fingrene sammen, og dermed trykker inn den ene «trigger»-knappen på kontrolleren, knytter VR-hånda seg også. Veldig enkelt og helt genialt.

Det kan virke som en gimmick, men en fungerende representasjon av hendene dine i et spill gjør underverker for innlevelsen. Forskjellen fra tidligere opplevelser med Oculus Rift, da vi styrte rundt på ting med en Xbox-kontroller, er som natt og dag. For det første får kontrollerne meg opp av stolen og ut på gulvet, noe jeg aldri gadd å gjøre ettersom jeg uansett styrte med en Xbox-kontroller. Og siden jeg allerede står opp gir VR-hendene meg lyst til å bevege meg rundt i VR-verdenen. Bare ved å ha VR-hender er det fristende å strekke ut hånden for å ta på ting, løfte dem opp og kaste dem rundt.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Dette kommer frem allerede i den aller første demoen fra Oculus, hvor jeg befinner meg i en avlangt rom, omringet av duppedingser og en glad liten robot. Pulten rundt meg er full av ting jeg kan plukke opp og kaste, og roboten gir meg stadig forskjellige kassetter jeg kan putte inn i en maskin. Maskinen viser seg å være en avansert 3D-skriver, som lager forskjellige objekter jeg kan leke meg med. Enten er det en pistol jeg kan plukke opp og skyte med (hvor jeg trykker med pekefingeren på kontrolleren for å skyte), eller fyrverkeriraketter jeg kan avfyre ved å holde dem i den ene hånden og dra i snoren med den andre. Helt banale ting blir moro i VR-verdenen, bare fordi du faktisk fysisk utfører dem med hendene, og ikke ved hjelp av knappekombinasjoner. Det er utrolig oppslukende.

Herlig spillopplevelse

Men demoen var bare begynnelsen, og det finnes mange flere spill der ute. Allerede da Oculus Touch-kontrollerne ble lansert i desember 2016 var det over 50 titler som hadde støtte for håndkontrollerne, og nå i februar har det dukket opp enda flere.

Super Hot VR er helt fantastisk. Dette er dessverre ikke et klipp av meg spille (jeg er ikke så flink), men fra en spiller kalt Azelous.

Da vi først testet Oculus Rift i fjor følte vi at mange av spillene føltes mer ut som demoer enn ferdige spill, men dette har gradvis bedret seg. Selv om noen av dem kanskje er litt enkle i formen, og noen litt repetitive, er de i hvert fall såpass underholdende at de holdt meg engasjert i mange timer.

Last ned Robo Recall hvis du kjøper deg Touch-kontrollerne. Takk oss senere.

Det første favorittspillet i løpet av testperioden var nok Super Hot VR, som både fungerer som en utmerket demo for Oculus Touch, men også som et helhetlig og engasjerende spill. Reglene er enkle: Du blir angrepet av fiender, ofte fra alle forskjellige kanter, som enten er utstyrt med sverd, kniver, pistoler eller maskingevær. Du skal drepe dem. Men spillet har en ganske finurlig twist: Tiden går bare hvis du beveger på deg. Kanskje ligger det en pistol foran deg du kan skyte med, eller en ninjastjerne du kan kaste. I tillegg kan du ta våpnene fra fiendene dine så fort de er drept.

Du får med en ekstra sensor når du kjøper Touch-kontrollerne. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det høres veldig banalt ut, og det ser egentlig ganske repetitivt ut fra utsiden, men tro meg: Når du gjør ting riktig får spillet deg til å føle at du er tidenes actionstjerne. Du slår til en mann som kommer løpende mot deg, dukker ned for å unngå et pistolskudd, men vrir deg tidsnok opp for å ta tak i pistolen som flyr mot deg. Du strekker armen ut, tømmer magasinet på de to neste mennene som kommer mot deg, og bøyer deg ned akkurat før neste skuddsalve kommer mot deg. Med et kjapt kast av en vase som ligger ved siden av deg tar du ut sistemann i rommet, og du har vunnet. Klar for neste rom! Denne følelsen er nesten verdt VR-investeringen på tusenvis av kroner alene.

Konklusjon

Med de nye virtuelle håndkontrollerne Oculus Touch har ekte VR endelig kommet til Oculus Rift-eiere. Dette er ikke bare en liten oppgradering fra Xbox-kontrolleren vi satt med tidligere – dette er et helt nytt kapittel i en stadig mer spennende VR-historie. Oculus Rift med Touch-kontrollerne er slik VR-opplevelsen fra Oculus skulle ha vært fra starten av, noe Oculus åpenbart er enige i. Nå er det nemlig umulig å kjøpe et nytt Oculus Rift-par uten å også kjøpe Touch-kontrollerne.

Hvis du allerede har Oculus Rift er kjøpet åpenbart: Kjøp dem. Selv om du kanskje ikke er interessert i noen av spillene eller appene som støtter Touch i dag kan vi nesten garantere at det vil komme noe interessant i tiden fremover. Det virker som en «no-brainer» å legge inn støtte for Touch-kontrollerne i alle kommende apper, og mange utviklere har allerede oppdatert tidligere lanserte apper med Touch-støtte.

Hvis du ikke har kjøpt deg et VR-headset ennå, og skal velge mellom HTC Vive og Oculus Rift med Oculus Touch-kontrollerne, blir det vanskeligere å gi et endelig svar. Nå som prisen for Oculus Rift og Oculus Touch har gått ned og koster rundt 700 euro for både Rift med Touch-kontrollerne, er vi fristet til å anbefale Oculus Rift fremfor HTC Vive. Sporingen er imidlertid ikke helt på nivå med HTC Vive, og har du et gigantisk rom du kan avse til VR-bruk kan du få et større (stabilt) spillerom med HTC Vive. Spill- og innholdsutvalget er vanskelig å si noe om uten at det blir utdatert i løpet av veldig kort tid, men inntrykket så langt er at veldig mange av titlene som slippes til HTC Vive via Steam også har Oculus Touch-støtte, mens flere spill lages eksklusivt for Oculus-plattformen. Hadde prisen vært lik på de to pakkene fra Oculus og HTC, hadde vi anbefalt Vive, men nå er altså prisen såpass mye lavere for Oculus Rift at det gir deg mest moro for pengene.