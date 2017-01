Test Nvidias SLI-broer

Vi har lenge ønsket å teste hvordan Nvidias kraftkar, GTX 1080, oppfører seg når det får selskap av en tvilling. Det har vi også akkurat gjort, men som et plaster på såret for at det har tatt tid, og selvsagt fordi vi selv syntes tanken var spennende, har vi utvidet den vanlige SLI-testen vår med et ekstra element.

Her setter vi derfor tre ulike typer SLI-broer på prøve for å se om vi kan finne noen signifikant ytelsesforskjell mellom dem.

Det finnes nemlig ikke lenger bare én type SLI-bro for deg som skal koble sammen to eller flere kort til et SLI-oppsett.

Ved introduksjonen av GTX 10-serien lanserte Nvidia en flunkende ny «SLI HB»-bro som kom i tillegg til den originale, bøybare, SLI-broen vi kjenner så godt allerede. I tillegg hadde mange tredjepartsprodusenter laget sin egen SLI-bro, i denne testen kalt SLI LED-bro, som ifølge dem selv skulle gi hakket bedre resultater enn den fleksible originalen.

– Gir deg maksimalt utbytte

Vi fikk denne advarselen (i midten av bildet) da vi brukte en standard SLI-bro for å koble sammen våre to GTX 1080.

Nvidia mener den nye SLI HB-broen er nødvendig for å få maks utbytte fra de kraftigste kortene deres, være seg GTX 1070, GTX 1080 eller Titan X (Pascal).

Dette kommer til uttrykk både på deres egne produktsider, men ikke minst også om du forsøker å holde et par GTX 1080 koblet sammen ved hjelp av den originale SLI-broen, som vist på bildet til høyre.

Ifølge Nvidia skal faktisk den originale, fleksible, SLI-broen slutte å fungere optimalt når skjermoppløsningen din overstiger 1440p med 60Hz. Tilsvarende anbefaler de også å oppgradere fra en SLI LED-bro om skjermen din støtter høyere enn 4K-oppløsning, hvor SLI HB-broen altså virkelig skal kommer inn i bildet.

SLI-broens oppgaver

Du må velge én, eller maks to, SLI-broer for ditt SLI-oppsett. . Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som eksisterende SLI-broer er det SLI HB-broens oppgave å sørge for at de to grafikkortene i maskinen din kan kommunisere med hverandre for blant annet å avtale hvilket av dem som lager det neste bildet og når det skal sendes til skjermen for å unngå at det kommer ut av synk. Broen styrer også arbeidsfordelingen mellom kortene, slik at ikke et kort simpelthen surfer på det andres harde arbeid. Med SLI HB-broen dobles den dedikerte teoretiske båndbredden de to kortene kan bruke til å kommunisere med hverandre uten å spise av kapasiteten til PCIe-bussen, til 1 Gb/s. Signalene som overføres er også skjermet, noe som ikke er tilfelle for den originale SLI-broen. Om dette har en effekt i dagens spill, på dagens mest benyttede oppløsninger, finner vi straks ut av.

Fire SLI-oppsett testes

Nå går følgende ulike SLI-broer i felten for å se hva som egentlig ligger i Nvidias påstander:

Standard SLI-bro – Gratis med støttede hovedkort eller 75 kroner kjøpt løst

SLI LED-bro – Omtrent 300 kroner

SLI HB-bro – Omtrent 350 kroner

I tillegg til nevnte broer vil vi også teste effekten av to standard SLI-broer sammen for å se om disse klarer å dra nytte av hverandre.

Våre SLI-oppsett: Standard SLI-bro, Standard SLI-bro x2, SLI LED-bro og SLI HB-bro. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Saken fortsetter under grafene.

SLI HB-broen gir bedre resultater ved oppløsninger høyere enn 1440p. For Full HD og 1440p-oppløsning er det doble standardbroer som er det smarteste og billigste valget. En LED-SLI-bro (i midten) kan også fungere ved 1440p-oppløsning samt som et kompromiss mellom kostnad og ytelse ved 4K-oppløsning – men bare om du allerede eier den. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon

Ved maks Full HD – bruk standard SLI-bro MSI SLI-Bridge Connector (2-way) Ved å kikke på hver av grafene over ser du raskt at det er enkelte forskjeller mellom de fire testede SLI-konfigurasjonene våre. Det første som er verdt å merke seg er at en standard SLI-bro begynner å slite straks oppløsningen jekkes opp til 1440p eller høyere. Den gir også enkelte artefakter ved høyere oppløsninger enn Full HD. Å bruke en enkelt standard SLI-bro er dermed kun å anbefale hvis du spiller på en Full HD-skjerm.

Ved maks 1440p – bruk to standard SLI-broer MSI SLI-Bridge Connector (2-way) Om du har en skjerm med høyere oppløsning enn Full HD betyr dette likevel ikke at du skal kaste den originale SLI-broen din riktig enda. For, ved å pare opp to standardbroer kan nemlig disse jobbe sammen for å i mange tilfeller matche ytelsen til både SLI LED-broen og SLI HB-broen. Spesielt gjelder dette for 1440p-oppløsningen. Kanskje har du et par standardbroer liggende, eller du må kjøpe inn en en ekstra for 75 kroner, men denne løsningen er uansett langt rimeligere enn alternativene som ikke tilbyr vesentlig bedre ytelse i denne oppløsningen.

Ved 4K-oppløsning – Bruk en SLI LED-bro eller SLI HB-bro EVGA PRO HB SLI-Bridge 2 Slot Gap (2-way) Ved 4K-oppløsning blir det vanskeligere å ikke gå for en oppgradert SLI-bro. Her ser vi at et standard SLI-bro-oppsett, også et med doble standardbroer, melder om problemer i spill som Rise of the Tomb Raider og Deus Ex: Mankind Divided. Her vil det komme litt an på hvilke spill du spiller om det er verdt å bruke penger på en bro-oppgradering, men om du allerede har øst ut mer enn 10 000 kroner for et SLI-oppsett med to GTX 1080 kan vi vel også anbefale deg å legge de ekstra hundrelappene på bordet for å sikre deg maksimal ytelse. Du kan bruke en SLI LED-bro om du allerede har en liggende, men om du uansett skal kjøpe en ny SLI-bro bør du absolutt gi den ekstra femtilappen for en HB-bro først som sist.

HB-broen har, etter vår oppfatning, bevist sin funksjon når oppløsningen heises over 1440p eller ved spilling over flere høyoppløste skjermer, som Nvidia selv hevdet. Enn så lenge vil imidlertid de fleste av oss, som sitter på 1440p-skjermer eller lavere, være tjent med å spare de 350 kronene den nye SLI HB-broen koster og heller investere i en ekstra standard SLI-bro til 75 kroner.

Takk til Digital Impuls Oslo for lån av en SLI HB-bro.

