Test Nvidia GTX 1080 Ti «Founders Edition»

Etter at Nvidia i fjor sommer lanserte sin Pascal-arkitektur, med GTX 1080 i spissen, har selskapet totaldominert entusiastmarkedet for grafikkort.

Mens vi lot oss heftig begeistre over hvilken råskap som hadde fått hus i GTX 1080, visste vi at det på et tidspunkt ville komme et enda kraftigere kort. Ryktene om at en Ti-versjon nærmet seg begynte for alvor å versere på senhøsten i fjor, men når det ble kjent at konkurrenten AMD hadde null og niks å slå tilbake med selv mot GTX 1080, var det slett ikke nødvendig for Nvidia-leiren å slippe sitt monsterkort riktig enda.

De sopet jo allerede godt inn på å ha markedets råeste grafikkort.

– 35 prosent raskere enn GTX 1080

For omtrent én uke siden, 1. mars, ble imidlertid Nvidia lei av å vente på konkurrenten og på et arrangement i San Francisco annonserte de endelig det ryktede GTX 1080 Ti. Dette er altså et kort som ifølge dem selv yter inntil 35 prosent bedre enn GTX 1080, og som til og med skal kunne måle seg med det som så langt har vært verdens kraftigste grafikkort, Titan XP.

Om dette stemmer er noe vi tar sikte på å finne ut i dagens test, men selv om det ikke skulle klare å knekke titanen – bare komme veldig nær – er det likefullt svært imponerende. I skrivende stund koster nemlig Titan XP 13 000 kroner. Ikke at det er tilgjengelig for kjøp noen steder, men prisen er uansett nesten dobbelt så høy som GTX 1080 Ti, som på sin side har fått en overraskende «lav» utsalgspris på 7600 kroner for Nvidias «Founders Edition».

Den observante leser husker at dette er samme anbefalte prislapp Nvidia satte på sitt GTX 1080 FE da det kom tilbake i mai 2016. Samtidig med Ti-annonseringen fortalte imidlertid Nvidia at de droppet prisen med 100 dollar, noe som ser ut til å ha fått «dobbel» effekt i norske nettbutikker ettersom vi nå finner GTX 1080-kort ned mot 5500 kroner.

Tilbake i mai var det nemlig nettopp prislappen som stod i veien for en toppscore fra oss, og om vi nå skulle se inntil 40 prosent høyere ytelse for samme prisen kan vi kanskje hente frem en av de aller gjeveste karakterene våre.

Vi tar ingen ting på forskudd, men med tanke på at vi kunne bruke vårt GTX 1080 til å spille med høye innstillinger og 4K-oppløsning i 60 FPS er det nok ikke så risikofylt å anslå at GTX 1080 Ti kan bli det ultimate grafikkortet for deg med en 4K-monitor.

Nøyaktig hvor god ytelse GTX 1080 Ti byr på tar vi for oss over de neste to sidene. Først ser vi på syntetisk ytelse, og deretter på ytelsen i våre fem testspill. Få også med deg målingene som viser hvor mye støy og varme kortet leverer, og hvorvidt du bør oppgradere strømforsyningen din eller ei.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Som vi ser av tabellen vår har Nvidia i alle fall ikke vært gniene på kortets tekniske spesialiteter. GTX 1080 Ti er basert på den største Pascal-brikken GP102, som også ligger til grunn for det 13 000 kroner dyre Titan XP. Brikken er selvsagt noe modifisert for GTX 1080 Ti, og vi ser blant annet at det har fått noe færre rasterenheter samt en noe mindre minnebuss enn Titan XP. For å kompensere for dette har Nvidia økt klokkefrekvensen til grafikkjernen, og ikke minst har de klokket opp minnet til hele 11 GHz i GTX 1080 Ti.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

I forhold til GTX 1080s GP104-brikke gir den fysisk større GP102-brikken i GTX 1080 Ti plass til hele 66 prosent flere transistorer. Videre er antall streamprosessorer, teksturenheter og rasterenheter økt med omlag 40 prosent.

Sammen med en langt bredere minnebuss bør dette gjøre opp for den lavere klokkede kjerne- og minnefrekvensen. De to sistnevnte skal vi for øvrig forsøke å gi noen puff i riktig retning ved hjelp av MSIs overklokkingsverktøy, AfterBurner.

Selvsagt er Ti-varianten mer energikrevende enn GTX 1080, noe som slår ut i at kortet har en anbefalt TDP på 250 watt og krever strøm fra 8 + 6 strømpinner heller enn en TDP på 180 watt og en enkelt åttepinners strømkabel.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nyheter i GTX 1080 Ti

Vapor Chamber Et vapor chamber (dampkammer) er et forseglet vakumkammer delvis fylt av en flytende veske som når varmet opp går over i gassform. Dette er en fordel fordi borttransportering av varme til et kjøligere sted går langt raskere i gassform enn ved kontakt med kun metall, som på tradisjonelle (og langt rimeligere) kjølere. Når gassen finner et kjøligere sted enn den opprinnelig kom fra, gjerne i toppen av kjøleren – nær viftestrømmen – avkjøles den (doh!) noe som fører til at gassen kondenser og returnerer til væskeform slik at prosessen kan starte på ny.

Etter å ha høstet erfaringer fra GTX 1080 har Nvidia gjort justeringer på sin GTX 1080 Ti Founders Edition-design for å oppnå kjøligere operasjon og mindre støy under last. Alt annet likt rapporterer Nvidia at GTX 1080 Ti skal holde seg omtrent fem grader celsius kjøligere, eller 2,5 dBA stillere, enn GTX 1080.

Dette skal de ha fått til ved å videreutvikle kjøleløsningen fra lillebror GTX 1080. Mens dampkammerteknologien og den massive kjøleren av aluminium fortsatt er på plass, har Nvidia gitt luftstrømmen viften helt i enden av kortet skaper dobbelt så mye boltreplass som tidigere. Også avtrekket i enden av kortet, hvor det kvitter seg med den varme luften, er dermed utvidet. Som en konsekvens er DVI-D-porten som vi kjenner fra denne plassen hos GTX 1080 og Titan XP slengt på dynga. Tre DisplayPort 1.4- og en HDMI 2.0b-port er likevel på plass, og vi vil tro personer i målgruppen for dette kortet har monitorer med passende innganger uansett.

Oppsummering og konklusjon

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

– Jepp, this kicks ass.

Da vi testet GTX 1080 for 9 måneder siden hadde vi aldri i verden trodd Ti-versjonen ville by på nær 35 prosent høyere ytelse. For samme pris.

Men, det er jo akkurat det GTX 1080 Ti leverer.

Det gjør oss faktisk direkte opprømte å se ytelsen til den nye sjefen i GTX 10-serien. Det er kanskje ikke noe nytt at vi i Tek liker kraftig maskinvare, men alt for ofte – om vi lar oss rive med – henter en stiv prislapp oss raskt nok tilbake til realiteten:

Med GTX 1080 Ti er imidlertid situasjonen den at vi har fått et steike rått grafikkort som vi også kan anbefale deg å kjøpe uten at du løper noen risiko for å føle en viss uro i sjelen etterpå.

Det har seg nemlig slik at GTX 1080 Ti ikke bare sparker langt hardere enn GTX 1080, det gir deg også mye bedre ytelse per krone – selv etter det nylige prisskredet. Faktisk leverer GTX 1080 Ti til 7600 kroner tilnærmet like god ytelse per krone som GTX 1070, noe som er intet mindre enn imponerende.

GTX 1080 Ti utmerker seg som det soleklare valget for deg med en 4K-skjerm, der det i snitt leverer 70 FPS i denne oppløsningen. For 1440p-oppløsning leverer GTX 1080 Ti i snitt 105 FPS, noe som for øvrig er 33,4 prosent mer enn GTX 1080. Ved overklokking kan du også tjene mellom 5 og 15 FPS, litt avhengig av spill og oppløsning.

Med unntak av noe «Coil Whine» i 3DMark-målingene våre, og etter vår smak alt for høye temperatur- og støymålinger ved overklokking, finner vi lite å plukke på.

Nvidias GTX 1080 Ti, eller verdens ubestridt kraftigste grafikkort, får dermed vår varmeste anbefaling.

PS: Når Nvidia nå har vist frem sitt GTX 1080 Ti har de gjort det uten at de klarte å syne AMD først. Sistnevnte selskap er ventet å komme på banen med sin Vega RX-serie mot sommeren. Vi tolker ikke prissenkningen av GTX 1080, eller lanseringen av GTX 1080 Ti som et tegn på at vi nå har å gjøre med et Nvidia som er usikker på fremtidig konkurranse, men det er nok ikke mange ukene igjen før de første håndfaste detaljene om Vega RX-serien dukker opp. Da vil det vise seg om Nvidia får fortsette å regjere uforstyrret i entusiastmarkedet eller ei.

Husk også at markedet innen få uker, april etter hva vi erfarer, vil oversvømmes av GTX 1080 Ti-modeller fra tredjepartsprodusenter som Asus, MSI, Gigabyte, Zotac, EVGA med flere. Disse vil nok bli noen hundre kroner dyrere, men for deg som har noen ekstra lapper å brenne for mer lydløs kjøling og det som gjerne er enda mer forseggjorte kretskort, strømstyringskretser og annet, kan det være verdt tiden på gjerdet.