Test Nvidia GTX 1080 SLI

Vi har lenge ønsket å teste Nvidias revolusjonerende GTX 1080 i SLI-oppsett, og nå som vi har fått tak i både det nødvendige ekstra GTX 1080 FE-kortet, samt en SLI-HB-bro for å knytte de to sammen, er det endelig klart for å se hva tospannet får til på vår testbenk.

Når vi snakker om grafikkort vet vi allerede at to er bedre enn ett når det kommer til ytelse. Men, nøyaktig hvor mye mer kraft er det mulig å hente ved å koble sammen to villhingster som GTX 1080? Vil de dra i samme retning, eller går mye av potensialet vekk i mer varme og kommunikasjonsproblemer?

Hvem er egentlig GTX 1080 i SLI for, og lønner det seg å kjøpe to GTX 1080 fremfor et Titan X?

Dette gir de detaljerte målingene våre svaret på over de neste tre sidene, men du kan allerede nedenfor se vår sammenfattede tabell som forteller deg hvor mye verdi for pengene SLI-oppsettet gir deg, samt lese vår oppsummering.

Husk også å få med deg vår ferske test av SLI-broer. Med GTX 10-serien lanserte Nvidia en ny SLI-bro kalt «SLI HB», for «High Bandwidth». Denne skal ifølge Nvidia gi optimal ytelse ved sammenkobling av to kraftige GTX 10-baserte grafikkort ved å doble den teoretiske båndbredden i forhold til tidligere SLI-broer. Den koster imidlertid en del hundrelapper ekstra, og som vår test viser vil mange gjøre lurt i å ikke kaste sine eksisterende SLI-broer ut vinduet riktig enda.

Oppsummering

Det første som slår oss er hvor mye bedre to GTX 1080 i SLI yter over et enkelt Titan X (Pascal)-kort. For begge disse oppsettene må du ut med nøyaktig samme pris, og nettopp derfor er det artig å se at førstnevnte oppsett gir deg 19 prosent høyere snittytelse i 1440p-oppløsning og hele 31 prosent bedre snittytelse i 4K-oppløsning. Du kan selv se sammenligningen per spill og for flere grafikkort på side 3.

Vi knyttet våre to GTX 1080 FE sammen med en av de nye SLI HB-broene. Stor takk til Digital Impuls Oslo for lånet! Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når det kommer til kraften to GTX 1080 sammen gir deg, mot bare ett alene, viser våre målinger at ytelsen øker med 55,5 prosent i 1440p-oppløsning og med 73 prosent i 4K-oppløsning. Dette er en betydelig forbedring som får oss til å undre oss over hva en enda kraftigere prosessor enn vår i7-6700K kunne bidratt med. I alle fall for 1440p-oppløsningen.

Det er også tydelig at to GTX 1080 blir å smøre vel tykt på for dere med Full HD-skjermer, med ytelse mellom 110 og 180 FPS. Dette oppsettet er heller myntet på kravstore 1440p-spillere som ønsker å utnytte 120- eller 144Hz-skjermene sine, samt dere som prioriterer oppløsning men fortsatt ønsker å legge seg godt over den magiske 60 FPS-grensen selv ved 4K-oppløsning.

Ofte står grafikkortene tett sammen i et SLI-oppsett. Dermed kan en kjøleløsning som blåser overskuddsvarmen ut i bakkant, slik som Nvidias Founders Edition, være å foretrekke. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det er intet mindre enn imponerende å se hvilken bildeflyt to GTX 1080 leverer sammen, med i snitt henholdsvis 122 FPS for 1440p-oppløsning og 90 FPS i 4K-oppløsning.

Når det kommer til ytelse per krone kommer det ikke som noen overraskelse at et enkelt GTX 1080 gir flere FPS per krone, men med nevnte ytelsesøkning ser vi helt klart at enkelte vil falle for fristelsen til å unne seg et ekstra kort. Spiller du i 4K-oppløsning med et SLI-oppsett betaler du 144,7 kroner per FPS, noe som bare er omtrent 15 prosent mer enn for et enkelt GTX 1080-oppsett og dets 125,2 kroner per FPS.

Vi måler noe høyere temperatur, og følgelig et relativt høyt samlet energiforbruk ved SLI-kjøring mot et oppsett med et enkelt GTX 1080. Likefullt trekker ikke to GTX 1080 veldig mye mer strøm enn et enkelt R9 390X fra AMD, noe som forteller hvor langt fremme Nvidia og deres Pascal-arkitektur er på den fronten. Et SLI-oppsett bør videre være fullt oppnåelig med en 600-watt strømforsyning, noe som ikke er verst med tanke på at vi har å gjøre med to toppmodeller i GTX 10-serien.

Støymessig finner vi også lite å klage på under vår SLI-testing. Mens tredjepartskort fra Asus, MSI, Gigabyte og lignende støyer mindre enn Nvidias Founders Edition, som vi har testet, kan FE-kortene være å foretrekke i et SLI-oppsett. Disse sender nemlig overskuddsvarmen effektivt rett ut bakveien fra kabinettet, mens tredjepartskort oftest har vifter som blåser denne videre inn i kabinettet og dermed fører problemet videre til de øvrige viftene. Med to grafikkort stående tett inntil hverandre kan dette tenkes å gå ut over temperatur, og på sikt ytelsen til samtlige komponenter i maskinen din om ikke ventilasjonen her er tilfredsstillende.

Alt i alt koster et SLI-oppsett dobbelt så mye, men du vinner potensielt inntil 73 prosent høyere ytelse med en 15 prosent merkostnad per FPS på investeringen din. Med et akseptabelt støynivå, forsvarlig energiforbruk og en temperatur som er «innafor» mener vi et GTX 1080 SLI-oppsett enkelt kan forsvares hos den som allerede har en kapabel skjerm til å vise de ekstra bildene de to kraftkarene sammen vil levere.