TEST: Nokia 9 PureView

Du har kanskje sett bilder av Nokia 9 PureView i en liten evighet. Telefonen med hele sju «øyne» på baksiden, der fem av dem er kamera.

Ryktet dukket opp i januar i fjor, men telefonen ble offisiell i februar i år. Da viste det seg at alle ryktene hadde stemt, og at de fem kameraene var på plass. Vi fikk også bekreftet det mange hadde spekulert i en stund; telefonen er et samarbeid med kameraselskapet Light.

De sju øynene på baksiden får telefonen til å se ganske annerledes ut. Det er ingen typisk kamerahump her, så optikken er plassert under det samme glassdekselet som dekker resten av telefonens baside.

Ulempen med en slik design er at du har omtrent dobbelt så god sjanse for å sette igjen fingermerker på ett av objektivene som du har med andre telefoners kamera.

Fingerleseren er bygget inn i skjermen på Nokia 9 PureView. Men den fungerer ganske dårlig. Ansiktslåsen er bedre, og uansett relativt sikker. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du finner ingen synlig fingerleser på telefonen. Den er i stedet gjemt i skjermen, slik det har blitt populært å gjøre det for tiden. Like fullt er det forholdsvis store rammer både over og under skjermen, men du slipper unna kamerahakket mange telefoner har.

Spesielle kamerafunksjoner

Nokia 9 PureView Størrelse: 15,48 x 7,58 x 0,8 mm

Vekt: 180 gram

Skjerm: IPS LCD, 6,18 tommer, 2280 x 1080 piksler, Gorilla Glass

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 710, 8 kjerner (2x Kryo Gold@2,2 GHz + 6x Kryo Silver@1,7 GHz), Adreno 616 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB (48 GB ledig)

Operativsystem: Android 9 Pie

Teknologi:

Kamera: 12 + 13 MP (vidvinkel + 2x zoom), f/1.75 + f/2.4 (Zeiss), Dual Pixel, optisk stabilisert

Batteri: 3500 mAh

Pris: 6 500 kroner ( 15,48 x 7,58 x 0,8 mm180 gramIPS LCD, 6,18 tommer, 2280 x 1080 piksler, Gorilla GlassQualcomm Snapdragon 710, 8 kjerner (2x Kryo Gold@2,2 GHz + 6x Kryo Silver@1,7 GHz), Adreno 616 GPU, 4 GB RAM64 GB (48 GB ledig)Android 9 Pie12 + 13 MP (vidvinkel + 2x zoom), f/1.75 + f/2.4 (Zeiss), Dual Pixel, optisk stabilisert3500 mAh6 500 kroner ( Oppdaterte priser fra Prisjakt.no

Light er fra før kjent for L16, et kompaktkamera med 16 linser og kamerasensorer. Dessverre har L16 fått ganske kjølige kritikker, og det ser ikke ut til at Nokia 9 klarer å nyttegjøre seg teknologien stort bedre.

HMD Global, selskapet bak Nokia-telefonene, skryter av to ting; mulighet til å stille på dybdeskarpheten i bildet og mulighet for svært god dynamikk i bildene – der kameraet kan håndtere både svært lyse og svært mørke områder på en god måte.

For det er ikke zoom eller vidvinkel de ekstra øynene på baksiden bidrar med. Her har alle sammen 28 mm brennvidde, men tre av dem er svart-hvitt-kamera som sanker lys og to av dem fotograferer i farger. De kan samle inn ulike eksponeringer og ulike fokus som du siden kan bruke når du redigerer bildet.

Til en viss grad fungerer det også. For bilder med skarpt solskinn og mørke partier, eller mange ulike farger og skygger, kan Nokia 9-kameraet ha noe for seg. Her blir bildene noen ganger synlig bedre enn fra konkurrerende toppmodeller.

Dybdeinformasjonen telefonen samler kan brukes til endre fokus i bildet etter at det er knipset.

Et dårlig bytte

Men løsningene fungerer ikke så godt. Det er ofte steder i bildet som er utelatt fra refokusløsningen, slik at vi ikke kan få skarpt fokus på dem. Det hjelper ikke så mye at vi kan gjøre den opprinnelige forgrunnen uskarp. Hvis den bedrede dynamikken skal bli synlig må det være spesielle lysforhold. En lysstråle inn vinduet eller en mosaikk badet i sola er optimalt. I de fleste tilfeller merker vi ikke stort til dynamikkfordelen.

Tross sine mange linser har ikke Nokia 9 PureView imponerende zoom, hverken optisk eller digital. Alle sensorene knipser i 12 megapiksler, så ulikt Lumia 1020 har du ikke en dullion megapiksler i bakhånd som kan kastes bort på digital zoom.

Du kan til en viss grad sette fokus etter å ha tatt bildene. Men jeg opplevde at fokuskartet telefonen lager ikke alltid fungerer helt etter forventningene. Det er alltid noen områder i bildet som det er vanskelig å gjøre skarpe. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jeg hadde håpet at de mange objektivene skulle bidra med massive mengder lys, i det minste. Men nei. Det skal ingenting til før telefonen gir bevegelsesuskarpheter i bildet. Den virker dårligere enn de fleste toppmodeller vi har brukt de siste par årene på lysfølsomhet.

Nokia 9 tegner bilder du av og til kan endre fokuset i, som noen ganger har høyere dynamikk enn andre og som lider mindre under digital oppskarping enn bildene du får fra Galaxy S10 eller Huawei P30 Pro. Men den fungerer ikke etter skumring, den fungerer ikke til brede motiver som trenger vidvinkel og den kan ikke zoome nevneverdig.

Vi snakker altså om en telefon som bytter en rekke «må ha»-funksjoner i «kjekt å ha»-funksjoner. Det er et dårlig bytte.

Se for øvrig flere testbilder fra Nokia 9 helt nederst i saken.

Kameraappen er enkel å bruke, men tidvis litt treg. Den bruker en stund etter at et bilde er knipset på å behandle dybdekartet som lagres sammen med bildet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sikker ansiktslås, dårlig fingerleser

Nokia 9 har fingerleser i skjermen, men jeg mistenker at de fleste som bruker Nokia 9 PureView heller vil aktivere ansiktslåsen, som skal være en av de aller sikreste i Android-verdenen. Den er også relativt kjapp og god å bruke.



Til tross for at Nokia 9 bare har ett frontkamera er den faktisk sertifisert av FIDO-alliansen. De brukes fra tid til annen til sertifiseringer av slike løsninger. Sist du hørte navnet kan ha vært da Samsung skulle skryte av fingerleseren i Galaxy S10.

Fingerleseren er plassert relativt høyt opp sammenliknet med andre varianter over samme tema. Og den også ganske vanskelig å bruke.

Den er først og fremst blant de tregeste skjermskjulte fingerleserne vi har prøvd. Og akkurat som med Samsungs S10-modeller er det veldig ofte at indikasjonen for hvor man kan trykke ikke dukker opp når telefonen er i bevegelse. Dermed blir det til at jeg må trykke på låseknappen eller dobbeltappe skjermen for å vekke telefonen før jeg kan låse den opp med fingeren.

Det er også forvirrende at fingerleserindikatoren legger seg oppå annen skjermgrafikk eller kodelåsen. Ganske ofte tror skjermen at jeg prøver å trykke på tallet fem fremfor å vekke den med fingeravtrykket.

Det er litt vanskelig å forstå seg på bakgrunnen for at en så svak fingerleser er lagt til i en telefon der produsenten skryter av å ha en så sikker ansiktslås. Den bidrar ikke positivt til inntrykket.

Ellers er den ... en Nokia

Menyene er kjappe og enkle, slik de er på Nokia-telefoner flest. Noen flere bugs enn i de andre må påregnes. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ellers opplever jeg Nokia 9 PureView som en litt mer ustabil variant av selskapets andre telefoner. Den rene Androiden er knall å bruke, men akkompagnert av noen nykker som muligens skyldes at det er kameraet som jobbes mest med.

I testperioden har vi for eksempel opplevd at installasjoner fra Google Play har blitt avvist, men så til slutt fungert etter flere forsøk. Ved ett tilfelle viste telefonen en times feil klokkeslett etter å ha blitt vekket fra dvale, helt til den ble låst og låst opp igjen.

Selv ren Android fra Google kan trenge litt finpuss, med andre ord.

Enkelte vil kanskje reagere på at telefonen kjører fjorårets maskinvare, men Snapdragon-prosessoren på innsiden her er fortsatt mer enn kjapp nok til å gi en ålreit brukeropplevelse. Og stort sett gjør den det i Nokia 9 PureView.

Til meldinger og samtaler funker den fint - 4G-tale er støttet på Telia i dag, men kommer senere for Telenor, lover produsenten. Og batteriet på 3300 mAh er tilstrekkelig til at telefonen klarer seg med en drøy dags bruk mellom hver lading.

Så alt i alt ...

Så er vi fremme ved den uunngåelige konklusjonen. Nokia 9 PureView har et fantastisk sært kamerakonsept. Det er vanskelig å ikke glede seg over galskapen, men for at det skal være verdt å betale for må det nesten fungere bedre enn dette - og by på flere fordeler.

Telefonen i seg selv er svært god. Det har ikke kommet en dårlig Nokia-telefon omtrent siden det første halvåret etter at merket på nytt ble introdusert. Men Nokia 9 PureView klarer ikke å innfri forventningene, og andre telefoner leverer bedre der skoen for mobilfoto trykker. Den er på sett og vis en 2500 kroner dyrere Nokia 8.1. Og da kan det for svært mange være like greit å spare pengene og gå for Nokias supre mellomklassetelefon først som sist.

Men hvis kameraet virkelig er viktig for deg, og ytelse i mørket eller på avstand er mer avgjørende enn dynamikkomfang og mulighet til å refokusere bildene, er det lurt å ta en titt på telefonene under.

PS! Vi har holdt denne testen i noen uker, gjennom to Nokia 9 PureView-enheter og en manuell oppdatering med kommende programvare rett fra HMD.

HMD Global har lovet at noen av buggene som har vært i begge programvareversjonene vil bli borte i en fremtidig oppdatering. Men den viktigste årsaken til at denne telefonen ikke når helt opp er uansett de mange kameraene som hverken produsent eller samarbeidspartneren Light ser ut til å ha fått det beste ut av.