TEST: Nokia 7.1

Da Nokia 7 Plus kom tidligere i år falt en nær samlet teknopresse for den flotte mobiltelefonen. Så mye batteritid, hastighet og kamera for såvidt under 4000 kroner var nær uhørt. Forhåpningene står dermed i taket for slektningen Nokia 7.1.

Menyene og funksjonene i de to telefonene er så like at vi denne gangen kjører bare en kort gjennomgang av forskjellene. For deg som vil gå mer i dybden viser vi til Nokia 7 Plus-testen som ligger her »

Rent fysisk er ikke de to telefonene så nært beslektet som navnet kanskje antyder. Der 7 Plus var en metallkledt og ganske diger telefon, er Nokia 7.1 en vesentlig mer kompakt tass laget i glass. For å gjøre forvirringen komplett finnes det også en Nokia 7.1 Plus som er større, men som ikke er lansert i Norge ennå.

Nokia 7.1 Størrelse: 14,97 x 7,12 x 0,8 mm

Vekt: 160 gram

Skjerm: IPS LCD, 5,84 tommer, 2280 x 1080 piksler, Gorilla Glass

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 636, 8 kjerner (Kryo 260@1,8 GHz), Adreno 509 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB

Operativsystem: Android 8.1 Oreo, oppgraderes til Android 9 Pie

Teknologi:

Kamera: 12 + 5 MP dybdekamera, f/1.8 + f/2,4 Zeiss, Dual Pixel

Batteri: 3060 mAh

På forsiden har den Samsung-aktige rammen øverst på skjermen blitt byttet ut med skjerm helt ut i kantene, avbrutt av en busslomme ala iPhone X. Under skjermen har en svart fullbredderamme forblitt. Dette er altså en langt fra like symmetrisk telefon som sin «forgjenger». Men det er et langt større irritasjonsmoment å melde om; denne telefonen er så glatt at den glir av kjøkkenbenken om du ikke passer på.

Lett å trykke feil

Den eneste andre telefonen jeg har opplevd som er glattere er fjorårets Huawei Honor 8, som ikke hadde den lille motstanden kameratuten i Nokia 7.1 byr på.

Selv om glassdesignen er flott å se til, bør du strengt tatt ha på et deksel som ikke er like glatt hvis du ikke vil at telefonen skal gå i bakken og knuse.

Etter den fantastiske brukeropplevelsen Nokia 7 Plus bød på hadde jeg i grunnen veldig lyst til å like Nokia 7.1. Men ergonomien byr på utfordringer her. Rammekrympingen har nemlig gjort 7.1-varianten ekstremt følsom for feiltrykk langs kantene. Jeg kommer ikke på noen telefon det siste året jeg har trykket like mye feil på som Nokia 7.1. Feiltrykkene skjer rundt de tre kantene der rammen er smalest.

Ikke like god som Nokia 7 Plus

Brukeropplevelsen er ellers noenlunde god, men heller ikke her føles telefonen like god som den vi opplevde i Nokia 7 Plus, men så er det også litt forskjell i maskinvaren på innsiden. Nyheten Nokia 7.1 er nemlig ikke fullt så kraftig.

Denne telefonen er ekstremt glatt, så hvis du legger den fra deg vil den kunne skli av nær hva som helst. Det til tross for kameratuten på baksiden. Legg forøvrig merke til hodetelefonkontakten på toppen av telefonen - den blir stadig sjeldnere vare. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sammen med at det er altfor lett å komme borti knapper på skjermen, gjør den av og til litt nuppete ytelsen at jeg fortsatt hadde valgt Nokia 7 Plus foran 7.1-Nokiaen. Det er ikke snakk om mye, men forskjellen på klokkeren og akkurat ikke klokkeren ytelse oppleves som ganske stor.

Så skal det også sies at som del av Android One-programmet får Nokia 7.1 oppdateringer i lang tid fremover, og det er større sjanse for at de sporadiske stoppene ligger gjemt i programvaren enn i maskinvaren, som tross alt er ganske kraftig til prisen. Det er naturlig å anta at brukeropplevelsen blir bedre med tiden.

Men akkurat nå er altså Nokia 7 Plus en bedre telefon å bruke. På flere vis.

Mye mindre batteri

Dette er en Android One-mobil. Det betyr at den får menyene sine rett fra Google, uten masse fiksfakserier fra mobilprodusenten. Likevel oppleves den som noen hakk mindre responsiv enn Nokia 7 Plus, som er del av samme program og bare har litt kraftigere maskinvare. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Også kameraet kunne vært et lite hakk eller to bedre i Nokia 7.1. Hovedkameraene i de to mobilene er veldig like, men det er store forskjeller på ekstrakameraet, der 5-megapikseløyet i 7.1 bare er til for å sanke dybdeinformasjon, mens den ekstra 13-megapiksellinsen på Nokia 7 Plus er en tele. Litt flere muligheter med Nokia 7 Plus, altså. Og selv om hovedkameraene er så å si like, har jeg inntrykk av at 7 Plus var mer treffsikker i vanskelige situasjoner som etter skumring.

Men Nokia 7.1 er absolutt ikke så verst, og gjør likevel en god jobb i de fleste situasjoner.

Det står ett siste punkt på menyen når vi sammenlikner disse to telefonene. Batteritid og størrelse. Nokia 7 Plus har et batteri på hele 3800 mAh, mens Nokia 7.1 må klare seg med såvidt over 3000 mAh. Begge har grunnleggende sett samme generasjon og type prosessor, selv om Nokia 7 Plus har en litt raskere skrudd utgave av brikken. Dermed forbruker de strøm omtrent like kjapt, og et mindre batteri betyr kortere tid mellom hver lading for deg og meg.

USB-C og hurtiglading følger med, men batteriet kunne gjerne vært litt større. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Taper mot sin egen forgjenger

Alt i alt har Nokia 7.1 kommet ut i en veldig urettferdig eksistens. Den er dyrere enn Nokia 7 Plus, og på nær alle punkter er den fra litt til forholdsvis mye svakere enn heltemobilen fra i våres.

I hovedsak er den et godt valg for deg som vil ha mye av det Nokia 7 Plus byr på, men i en mer kompakt formfaktor. Hvis du synes glass er lekrere enn metall og ikke bryr deg om at den er litt mer knuselig hjelper det også på. Men det er greit å huske at den må håndteres litt forsiktigere enn telefoner flest om du skal unngå feiltrykk på skjermen. Det finnes også en rekke gode alternativ i samme eller lavere prisklasse.

Den nye telefonen er altså svært god, men prisen gjør at det blir svært vanskelig å ikke sammenlikne den med forgjengeren. Som gir vesentlig mer for pengene.

Alternativ til Nokia 7.1

Fantastisk kineser Xiaomi Mi A2 64GB Xiaomi har virkelig blitt gode på budsjettmobiler de siste par årene. Reisen startet med Mi A1, som viste ekstremt gode takter, før årets A2 faktisk tukter budsjettstorheten Moto G fra Motorola. Her får du knall skjerm, bra kamera, stort batteri, god ytelse og programvare og ... vel, det er vanskelig å finne noe den ikke er god på. Til 2500 kroner er det oppsiktsvekkende. Fantastisk kineser Xiaomi Mi A2 64GB Sjekk prisen her

I samarbeid med Xiaomi har virkelig blitt gode på budsjettmobiler de siste par årene. Reisen startet med Mi A1, som viste ekstremt gode takter, før årets A2 faktisk tukter budsjettstorheten Moto G fra Motorola. Her får du knall skjerm, bra kamera, stort batteri, god ytelse og programvare og ... vel, det er vanskelig å finne noe den ikke er god på. Til 2500 kroner er det oppsiktsvekkende. Originalen Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB Kjappere, med mye større batteri og bygget i aluminium. Her får du en stor 18:9-skjerm som du slipper å trykke feil på, og hvis du misliker busslommer øverst på skjermen har den i likhet med Xiaomi-alternativet en smal heldekkende ramme over skjermen. Prismessig koster den omtrent det samme som Nokia 7.1 og er fortsatt et fantastisk mobilvalg, selv om Mi A2 er svært lik og gir litt mer valuta per investert krone. Originalen Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB Sjekk prisen her

I samarbeid med Kjappere, med mye større batteri og bygget i aluminium. Her får du en stor 18:9-skjerm som du slipper å trykke feil på, og hvis du misliker busslommer øverst på skjermen har den i likhet med Xiaomi-alternativet en smal heldekkende ramme over skjermen. Prismessig koster den omtrent det samme som Nokia 7.1 og er fortsatt et fantastisk mobilvalg, selv om Mi A2 er svært lik og gir litt mer valuta per investert krone. Fjorårets beste Samsung Samsung Galaxy S8 Galaxy S8 var en fantastisk toppmodell da den kom i fjor. Og det er ingen grunn til å unngå den i år heller - i hvert fall ikke når den kan kjøpes fra 4500 kroner. Det er rundt 700 kroner mer enn Nokia 7.1 koster, men da får du kvassere kamera, bedre skjerm, vanntett mobil og Samsungs voksende økosystem av dingser og tilbehør som du kanskje vil sette pris på å kunne plukke fra. For et drøyt år siden kostet denne dobbelt så mye som Nokiaen vi har testet her. Nå er det bare litt som skiller dem. Fjorårets beste Samsung Samsung Galaxy S8 Sjekk prisen her

I samarbeid med Galaxy S8 var en fantastisk toppmodell da den kom i fjor. Og det er ingen grunn til å unngå den i år heller - i hvert fall ikke når den kan kjøpes fra 4500 kroner. Det er rundt 700 kroner mer enn Nokia 7.1 koster, men da får du kvassere kamera, bedre skjerm, vanntett mobil og Samsungs voksende økosystem av dingser og tilbehør som du kanskje vil sette pris på å kunne plukke fra. For et drøyt år siden kostet denne dobbelt så mye som Nokiaen vi har testet her. Nå er det bare litt som skiller dem.

