Test Nokia 5

Nokia 5 Størrelse: 14,97 x 7,25 x 0,8 cm

Vekt: Ikke oppgitt

Skjerm: 5,2 tommer, 1280 x 720 piksler, IPS LCD

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 430, åtte kjerner, Cortex A53@1,4 GHz, Adreno 505 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB, plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 7.1.1 Nougat - ren utgave rett fra Google, månedlige sikkerhetsoppdateringer er lovet av Nokia/HMD Global. (1. juni-oppdatering levert, foreløpig ingen juli-oppdatering)

Teknologi: Mangler hurtiglading

Kamera: 13 MP, f/2.0, fasedeteksjonsfokus

Batteri: 3000 mAh Pris: Omtrent 2000 kroner

Nokia-navnet er godt og vel tilbake, etter noen turbulente år. Nye Nokia 5 er kanskje tenkt å være «folke-Nokiaen» i det nye utvalget telefoner, med en akkurat passelig stor skjerm på 5,2 tommer og en akkurat passelig pris på rundt 2000 kroner.

Litt rufsete ytelse

Men så langt har ikke Nokias telefoner helt levd opp til forhåpningene. Nokia 3310 virket aller mest som en fordyret utgave av eksisterende knappetelefoner(Prisguide.no, kommersiell partner), mens rufsete ytelse og sparebluss i hvert et hjørne gjorde at Nokia 3 ikke imponerte, tross det som burde være effektiv og kjapp ren Android på skjermen.

Nokia 5 har også ren Android. Den er sågar bittelitt nyere. Men selv om du får litt kraftigere maskinvare i denne telefonen, føles brukeropplevelsen også her litt stykkevis og delt. Telefonen er for det meste kjapp og fin, men den tar seg små kaffepauser i løpet av en dag, og de har en tendens til å ramme på irriterende tidspunkt.

Så som når det er umulig å få skjermen til å gå på mens man helst skulle tastet tall til en automatisk kundeservicetjeneste.

Rene menyer og stilren design

Den er ganske pen å se til, nye Nokia 5. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her burde ytelsen være mer enn tilstrekkelig til å sørge for en god brukeropplevelse. Likevel dukker det opp tregheter her og der. Men at den for det meste er fin å bruke, og at apper man laster ned og kjører oppfører seg helt fint antyder at det er programvaren som trenger seg en finpuss, mens maskinvaren virker som den skal.

Siden det er omtrent helt rene Android-menyer som kjører her, får du veldig lite utenomsnakk i menyene. Her er det du trenger, og ikke mer. Hvis du er vant med mer tilpassede Android-telefoner kan det hende du faktisk ikke finner noe du oppfatter som en nødvendighet her. Men det kan også hende at de ryddige menyene faller i vesentlig bedre smak enn dem du kom fra.

Vi ble ikke helt enige i redaksjonen da Nokia 5 ble testet. Undertegnede liker designen her godt. Det er i praksis en veldig enkel videreføring av Lumia-designen, uten for mye staffasje rundt. Pent og stilrent, etter min mening. Mens andre i redaksjonen ikke likte de litt store antennebåndene i plast.

Design er og blir en smakssak. Og selv om jeg ikke synes Nokia 5 ser spesielt billig ut, kan jeg forstå det om enkelte synes designen er litt kjedelig.

Kuttlisten:

Ved siden av den av og til rufsete ytelsen, er følelsen av at det er spart på alle kanter her tidvis påtrengende.

Kameraet er godkjent, men litt tregt i innendørs belysning. På sitt beste leverer det veldig gode bilder, men det sliter av og til i innendørsbelysning. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet tar ålreite, men ikke fantastiske bilder. Det finnes vesentlig bedre i samme prisklasse og billigere. Noe enormt utvalg er det ikke, så Nokia 5 får likevel godkjent for kameraet sitt.

Se flere bilder fra Nokia 5 på neste side »

Den relativt lave oppløsningen i den ellers fine skjermen virker også som et sparetiltak som en del andre mobilprodusenter har klart å unngå når prisen krabber opp mot og forbi 2000 kroner.

At man ikke engang får støtte for hurtiglading, selv om maskinvaren på innsiden egentlig kan settes opp med det er også ergerlig. Spesielt når batteriet i utgangspunktet er ganske stort. Her tar det lang tid å lade.

Til sist; Nokia 5 har heller ikke noen form for værsikring.

Den foreløpige toppmodellen Nokia 6 har både hurtiglading og litt mer RAM som noen av de viktigste fordelene, ved siden av større skjerm. Mer RAM kan bety en smidigere brukeropplevelse, og hurtigladestøtte er i hvert fall noe det virker fornuftig å betale ekstra for. Den koster 500 kroner mer enn 5-ern gjør nå. Det skal sies at prisforskjellene mellom dem kan endre seg noe, ettersom Nokia-prisene foreløpig bærer preg av å være avrundede introduksjonspriser.

Det er vanskelig å utmerke seg i denne prisklassen

Konturene tegner seg stadig tydeligere, slik de ofte har i det siste. Det er Motorola som er mobilprodusenten å slå om du skal lage rimelige telefoner. Med en hel liten haug billige telefoner fra fjorårets Moto G4-serie som nå kan kjøpes fra rundtom en tusenlapp og opp til årets Moto G5 Plus, som svever mellom 2500 og 3000 kroner, har Motorola en G-modell for enhver lommebok.

Alle har værsikring og en brukeropplevelse og et kamera som bokser godt over sine respektive prisklasser. Alle føles som mer mobil enn prislappen i utgangspunktet antydet.

Med relativt rimelige modeller som til dels skiller seg ut også fra LG, Samsung og mer ukjente produsenter så som Ulefone - er det rett og slett vanskelig å utmerke seg i bunnen av prisstigen i dag. Og hadde ikke Nokia 5 hatt det ærverdige merkenavnet spørs det om telefonen i seg selv hadde vært nok til å imponere så mange.

Men hvis du tåler et avbrudd i ny og ne, kan det godt hende du setter Nokia 5s design foran de mindre nykkene den har.

