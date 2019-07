TEST: Nokia 4.2

Telefoner til rundt 2000 kroner er det mange av for tiden, men ikke alle er gode. Noen få er virkelig kurante og gir deg mye for pengene, men på det verste kan de være katta i sekken.

Så hva med nye Nokia 4.2? Den lille tassen lover å være noenlunde fullt utstyrt for en pris ned i 1900 kroner.

Vår testmobil kommer i rosa utførelse og har glass både foran og bak. Rammen rundt telefonen er i plast.

På baksiden har telefonen to kamera, LED-lampe og fingerleser.

Nokia 4.2 Størrelse: 14,9 x 7,13 x 0,84 cm

Vekt: 161 gram

Skjerm: 5,7 tommer, IPS LCD, 1520 x 720 piksler

Maskinvare: Snapdragon 439 - åtte kjerner, 2x Cortex A53@ 2 GHz + 6 x Cortex A53@ 1,45 GHz, Adreno 505 GPU

Lagringsplass: 32 GB + MicroSD-plass

Operativsystem: Android 9 (Android One)

Teknologi:

Kamera: 13 MP f/2.2 + 2 MP bokeh-sensor

Batteri: 3000 mAh

Pris: 1900 kroner

Forsiden domineres av en skjerm på 5,7 tommer. Den har kamerasøkk og en ganske stor hake under skjermen. Langs kantene prøver den å se noenlunde rammeløs ut, men i realiteten er det rundt tre millimeter fra skjerm til ytterkant hele veien rundt.

Strengt tatt kunne nok Nokia 4.2 nesten like gjerne vært en telefon med tradisjonell rammedesign og uten skjermhakk. Men det er viktig å passe inn i motebildet.

Stilig varslingslys

Noe av det første du legger merke til hvis du legger fra deg denne mobilen er låseknappen. Den har et pulserende lys bygget inn og fungerer som varsellampe. Løsningen tilfører kanskje ikke så mye som ikke en vanlig varsellampe over skjermen kunne gjort. Men det er den tydeligste og mest inuitive måten jeg har sett en mobil si «vekk meg, du har meldinger» på.

Sammenliknet med andre varsellamper er ulempen med Nokias løsning at lyset i tasten ikke kan bytte farge avhengig av hvor varslene kommer fra. Forøvrig kan du skru av varsellampen om du vil, men når telefonen lader lyser den hele tiden.

Skjermen er ikke blant de verste, men den er et godt og synlig stykke unna de beste. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Litt middels skjerm

Skjermen er en LCD IPS-skjerm, som burde borge for helt ålreit bildekvalitet. Dette er hakket bedre teknologi enn de dårligste skjermene i mobiler, som typisk er LCD TN-skjermer, med blasse farger og elendig innsynsvinkel.

Så den er bedre enn de dårligste skjermene, men samtidig er den en av de svakeste IPS-skjermene jeg har sett. Den er relativt blass til IPS å være og det som burde være jevne overganger mellom farger får synlige felt med overganger mellom nyanser - såkalt «color banding».

Det ser likevel noenlunde greit ut, og til under 2000 kroner vil de fleste telefoner ty til kompromisser her og der. Men det er relativt sjelden mobilprodusentene gjør det på et såpass synlig sted som skjermen for tiden. Vanligvis er disse kompromissene å finne i enda billigere telefoner.

Ellers er dette en ekstra bred skjerm med 720p-oppløsning. Det holder til å vise HD-video, men ikke mer.

Treeeeeig

Noen ganger kan det ta opp til ti sekunder å starte for eksempel Facebook-appen. Her går det ikke spesielt raskt i svingene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det som er vanskeligere å tilgi er hastigheten på det som foregår på skjermen. Det er ren Android som kjører her, og i likhet med andre Nokia-telefoner får den stadige oppdateringer rett fra Google.

Nokia sier til og med at oppdateringene ikke skal gjøre telefonen tregere - et lite spark til enkelte andre mobilprodusenter.

Men det er strengt nødvendig for Nokia 4.2 - for hvis den ble stort tregere var den en bokstøtte. Vi har sett Nokia ha vekslende hell med Android One-mobilene sine. I det siste har de vært langt flinkere, men akkurat denne telefonen utløser en anelse deja vu til noen av de tidligste modellene som ble plaget av treg og uferdig programvare.

Menyene fine og oppdaterte. De er enkle å bruke og designmessig er alt her akkurat som på en Google Pixel.

Det er nokså uvanlig å støte på rene Android-menyer som oppleves som så sirupstreige som disse. Men Nokia 4.2 er ganske svakt utstyrt både med prosessor og RAM, og selv om vi har sett tilsvarende mobiler oppføre seg raskere ville det uansett ikke vært mye å gå på her.

Så kanskje blir ytelsen bedre med en oppdatering eller tre. Men akkurat nå er Nokia 4.2 rammet av gå-sakte-aksjon.

De litt insisterende hjelpeboblene som dukker opp overalt kan imidlertid være irriterende - det er ikke noen enkel måte å avvise dem på bortsett fra å adlyde det de ber deg om. Det er en X i hjørnet på boblen, men trykker du på den dukker boblen opp neste gang du bruker funksjonen.

Rene Android-menyer hjelper tilsynelatende ikke så mye på hastigheten i Nokia 4.2. For her kan det ta ganske lang tid å gå rundt i menyene. For et par år siden hadde vi kanskje tilgitt det for en telefon i denne prisklassen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Målt ytelse

Som du kanskje forstår er ikke ytelsen her noe stort å skrive hjem om. I hvert fall ikke hvis du ikke skal sutre litt, slik jeg gjør. Det betyr at heller ikke ytelsestestene imponerer. Her ligger nivået et stykke bak fjorårets midterste Moto G6. Den var heller ikke var noen ytelsesbombe, fikk likevel menyene til å gå bedre rundt enn denne Nokiaen.

Spillmessig er ikke Nokia 4.2 noe særlig å satse på til annet enn helt enkle spill - men der fungerer også de fleste noenlunde greit. Fortnite- og PUBG-spillere bør se etter noe annet.

Som telefon

Telefonen har 3000 mAh batteri. Det er nok til å holde den i drift i en dag og litt til, men du skal bruke den relativt forsiktig hvis den skal holde til to dagers bruk. På den positive siden holder den godt på strømmen ved hvilemodus, så om den ligger i lomma mesteparten av dagen kan den potensielt holde i to-tre dager per lading.

Lyden under samtale er også helt ålreit og kan bli ganske høy.

Det er forresten en forholdsvis treg gammeldags lader som følger med, og ladeporten er også av det eldre slaget - Micro USB. I en verden der også rimelige telefoner etter hvert har USB-C er dette et trekk.

Hvorfor Micro-USB i 2019? USB-C har for lengst gjort sitt inntog blant billigmodellene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den lynraske fingerleseren er et pluss for denne telefonen. Men det er litt irriterende at telefonen ganske hyppig og litt uforutsigbart mener at det må tastes kode for å slippe inn. Normalt er dette en tidsbestemt funksjon som dukker opp når telefoner har ligget i ro en bestemt periode - vanligvis ett døgn eller mer. Her virker det som om den er kortere.

Nokia 4.2 vil også gjerne at du skal sette opp ansiktsgjenkjenning når du setter den opp første gang. Men det er ikke spesielt nyttig, så dårlig som funksjonen virker her. Den bruker alltid lang tid på å gjenkjenne deg og på å åpne opp. Vi snakker flere sekunder, mot fingerleseren som virker umiddelbart.

Og ganske ofte åpner den ikke opp i det hele tatt.

Hodetelefonkontakten er imidlertid et kjekt tillegg som ikke alle telefoner har for tiden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamera

Det første jeg merker når jeg bruker kameraet på Nokia 4.2 er at treghetene som gjennomsyrer resten av telefonen er like merkbare her. Det tar noen sekunder å komme i gang med appen og knipse det første bildet med denne telefonen. Men det tar også svært lang tid å vente på at telefonen skal bli klar til å knipse et nytt bilde. «Skuddtakten» ligger en plass mellom hvert femte og hvert tiende sekund - lenge nok til at situasjonsfoto bør sitte på første forsøk, for innen du får prøve på nytt er gjerne situasjonen over.

Nå er ikke dette telefonen du bør ta bilder av raske hendelser med uansett. Det har lett for å oppstå bevegelsesuskarpheter, og ... bildene blir liksom ofte ikke helt skarpe samme hva jeg gjør.

Selv ganske godt belyste bilder bærer noen ganger preg av disse kvalitetsproblemene. Men det er også vanskelig å få noenlunde fornuftig og jevn eksponering av bildene - og appen hjelpes ikke av den litt blasse skjermen der himmelen ganske lett ser utbrent ut på bilder der andre skjermer viser detaljer.

Samtidig er telefonen helt grei på ting som bokeh-funksjon og selfier.

Varslinger vises på en god måte ved at låsetasten pulserer. Den kan imidlertid ikke vise ulike farger for ulike typer varsler, slik enkelte andre telefoner kan. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Nokia 4.2 er en sjarmerende liten tass. Den ligger godt i hånden, den ser bra ut og den er vesentlig billigere enn budsjettsprengerne til 10.000 kroner. Og i 2019 er det sånn at du kan få en god telefon til samme pris som Nokia 4.2 - men dessverre er det i så fall en annen modell vi snakker om.

For denne Nokiaen er slitsomt treg å bruke. Det gjennomsyrer hele telefonen. Det er plagsomt enten den bruker ti sekunder på å tenke seg om når Facebook eller Snapchat skal åpnes eller det tar så lang tid å gjøre ferdig det første bildet at det andre, med riktig innramming av motivet, aldri lar seg ta.

Telefonen har noen fine egenskaper. Varslingslyset i strømknappen er den stiligste formen for varslingslys jeg har sett så langt - og soleklart en egenskap som hadde vært tøff i dyrere modeller. Hodetelefonkontakten er fin, og av de billige er det ikke alle som har høyoppløst Bluetooth-lyd. Men Nokia 4.2 er såpass treg at hvis den overrumples av en appoppdatering i Google Play klarer den ikke alltid å spille av uten avbrudd i Spotify samtidig.

Dette er en telefon det går helt greit å leve med. Og det er fortsatt temmelig lang vei ned til de dårligste mobilene i prisklassen. Dessverre er det også ganske lang vei opp til de beste. Hvis derimot du får «road rage» av trege telefoner er det bedre å se på én av modellene under:

PS! Du kan også få toppmodellytelse til godpris hvis du ser på forrige generasjons telefoner. Gå hit for å få en oversikt over utvalget »