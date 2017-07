Test Nokia 3310 (2017)

Nokia 3310 heter den lille telefonen som skapte det store kaoset rundt Nokias stand på den store mobilmessen tidligere i år.

Telefonen har allerede vært i salg i noen uker, og det som irriterer meg mest, nest etter selve telefonen, er at vi dessverre er sent ute til å stoppe dere. Telefonen har vært utsolgt fra de fleste butikkhyller mesteparten av sitt salgsliv, og vel - hyllene burde være tomme, men den burde ikke være utsolgt.

For Nokia 3310 er en skuffelse fra a til å, selv for de mest nostalgiske. Mobilen irriterer rett og slett fra første øyeblikk.

Nokia 3310 Størrelse: 11,56 x 5,1 x 1,28 cm

Vekt: 81 gram

Skjerm: 2,4 tommer, 320 x 240 piksler, TFT

Maskinvare: Strikkmotor av ukjent opphav

Lagringsplass: 16 MB, støtter minnekort inntil 32 gigabyte

Operativsystem: Proprietært, Nokia S30+

Teknologi: Bluetooth, 2G/Edge

Kamera: 2 Megapiksler, fast fokus, ikke frontkamera

Batteri: 1200 mAh, hviletid inntil én måned, samtaletid inntil 22 timer

Pris: Rundt 500 kroner

Den koster et sted mellom 500 og 600 kroner og for det får du et plaststykke som kan ha litt ymse farger på seg, med grått som en irriterende vanlig valør i norske butikker.

Skjermen er ikke allverden. HMD Global, eller nye Nokia om du vil, kunne godt kostet på telefonen en IPS-skjerm, i det aller minste. Slik at ikke farger og innhold ser utvasket ut om man ikke ser på den rett på. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Utsiden ser kanskje mer ut som en ekstremt kompakt Nokia 6600, for deg som husker den, enn som en kopi av originalen, som også var mye større, og, vel jeg mener iallfall at den var langt fra like pen som denne. Men hver sin smak.

Knapper skulle jo være enkelt ...

Telefonen er i grunnen ganske lekker å se til, og den er veldig kompakt. Men den er en sammenhengende frustrasjon å bruke. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men der utseendet bare skuffer litt, begynner irritasjonen så fort du faktisk begynner å bruke mobilen. For det første er Nokia 3310 naturligvis ikke en moderne smartmobil, og du er nødt til å bruke knapper for å navigere. Men navigasjonsknappene rett under skjermen er rett og slett ikke veldig gode å bruke. Her bommer den altså litt på en av de få tingene folk fortsatt minnes med glede når de tenker på de gamle knappetelefonene. Men det må sies at jeg har store hender, og at mindre labber muligens fungerer bedre.

Telefonen har kun 2G-tilkobling. Dette er sammenliknbart med en dobbel ISDN-linje og litt til, hvis du husker tiden før bredbåndet sørget for at vi alle stort sett er tilkoblet hele tiden.

Det betyr at den lille Opera-nettleseren bruker votter og vinter på å laste inn noe som helst. Og når den gjør det ser det ofte ikke helt riktig ut på den lille skjermen.

Den kan faktisk oppdatere Facebook

Så fort man har husket hvordan T9-ordlisten fungerer er det ganske greit å taste meldinger på 3310. Det skulle da også bare mangle. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Slik ser menyene ut. De er lite intuitive, gir instrukser om å bruke valg som ikke finnes og er ganske trege. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et par appbutikker lar deg laste ned grunnleggende, kjempegamle, Java-baserte spill. Men i mengden skrot og slagg ligger det faktisk en fullt fungerende Facebook-app i en av dem. Det går kjempetreigt, men om du absolutt må sjekke en oppdatering eller legge ut en selv får du det faktisk til med Nokia 3310.

Ved hjelp av litt snoking, Googling og generell appjakt ble det også mulig å legge inn en helt grei e-postklient på telefonen.

Les mer om hvordan dette foregår på neste side »

Telefonen fungerer noenlunde greit som musikkspiller for medbrakte filer. Det finnes også et par nettradioapper som muligens kan kjøre på den - jeg har imidlertid ikke fått dem til å virke skikkelig. Spotify, Tidal og Apple Music må du uansett klare deg uten.

Dårlig Bluetooth og elendig kamera

Et irritasjonsmoment er at Bluetoothen i telefonen gir tidvis laber lydkvalitet, og den har av en eller annen grunn svært kort rekkevidde. Å legge telefonen i lomma er nok til at ting begynner å hakke. Skrur du av Bluetooth-hodetelefonene dine uten å informere telefonen om det fortsetter den imidlertid å spille. Høyt.

Med vanlige hodetelefoner blir kvaliteten helt grei.

Kameraet leverer ganske horribelt dårlige bilder. Selv knappetelefonene kom betydelig lenger enn dette i sin tid. Men for all del; som små pikselerte frimerker i sosiale medier kan det jo funke. Telefonen i seg selv er filteret.

Du må forresten investere i et minnekort av relativt liten størrelse for å kunne lagre fler enn fire bilder på telefonen.

Snake er ikke nok

Nokias klassiske Snake-spill er en av de viktigste grunnene til at vi husker telefonen fra dens opprinnelige storhetstid. Nå er det en variant med farger som følger med, men igjen bærer dette litt preg av ... fravær av arbeid med selve produktet. For det er ikke Nokia, eller HMD Global som mobilprodusenten heter nå, som har laget oppdateringen som følger med her. Den er tredjeparts og kommer fra Gameloft.

Snake er imidlertid fortsatt ganske morsomt. Uansett hvem som har laget det. Antakeligvis er det den triveligste aktiviteten du kan drive med på en 3310.

Vi står igjen med en liten billig telefon, som faktisk har helt ålreit batteritid, og som fungerer greit nok til å ringe med. Tekstmeldinger går også greit nok, når man har fisket inntastingsmetoden frem fra hukommelsen igjen. T9-ordlisten fungerer på sitt vis fortsatt, men i likhet med alt annet i denne telefonen virker den ikke å ha vært oppdatert siden tidenes morgen. Selv ikke navnet «Facebook» kjenner den til, selv om den får til å stave Nokia.

Billig, men dyr om den ikke blir brukt

Kjøper du denne er det enten som éngangstelefon til festivalbruk eller andre utagerende omstendigheter, eller så er det for å ha en telefon med lang batteritid i bilen. Kjøper du den fordi det er kult å ha en 3310 igjen vil den antakeligvis støve ned i en skuff når nyhetens interesse har lagt seg.

Vil du spare miljø, lommebok og fremtidige ryddesjauer styrer du i store omveier rundt 3310. Et gjensyn med Snake er ikke verdt skuffelsen. Noen ganger bør ærverdige navn få eldes i fred.

