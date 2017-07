Test Nokia 3

Nokias smarttelefoner er tilbake i handelen, og Nokia 3 er først ut. Den lille tassen koster rundt 1500 kroner, og kjører helt ren Android. I utgangspunktet luktet Nokias nye plan av suksess - for rene Android-telefoner er ofte gode telefoner, uansett prisklasse. Så hvordan gikk det da Nokia 3 kom til test?

Designen minner sterkt om de gamle Lumia-modellene fra Nokia. Det gjør i utgangspunktet ingenting. Lumia-designen var i utgangspunktet godt mottatt.

Nokia 3 Størrelse: 14,3 x 7,14 x 0,85 cm

Vekt: 141 gram

Skjerm: 5 tommer, 1280 x 720 piksler, IPS LCD

Maskinvare: MediaTek MT6737, fire kjerner, Cortex A53@1,4 GHz, Mali-T720 MP2 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7.0 Nougat uten endringer

Teknologi: LTE Cat4 (inntil 150 Mbit/s)

Kamera: 8 MP, f/2.0, autofokus, enkel LED-blits

Batteri: 2650 mAh, ingen hurtiglading Pris: Fra 1500 kroner

På sitt beste er Nokia 3 veldig god

Designen er uvanlig enkel og elegant til en rimelig telefon å være. Og den likner mye på Nokias eldre Lumia-modeller. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nokia 3 føles solid i hånden med sin metallramme og bakside i polykarbonat. Det er rett og slett en rimelig god design, dette, for en telefon til rundt 1500 kroner. Med en skjerm som er på relativt forsiktige fem tommer er den dessuten ganske fin å håndtere, også for deg som ikke har enorme labber.

Skjermen har kun HD-oppløsning (720p) og ikke full HD (1080p). Men du skal se ganske hardt på den før du eventuelt plages av det.

Det som skjer på selve skjermen er strengt tatt det vi var mest spente på. Ren Android pleier å kjøre raskt og effektivt, selv på ganske svake spesifikasjoner, som her.

Mesteparten av tiden flyter også menyene meget bra. Normalt sett åpner den også apper lynende raskt. På sitt beste er Nokia 3 omtrent som å håndtere en Google Pixel, fordi brukeropplevelsen flyter så bra.

Helt på grensen

Helt ren Android gjør at Nokia 3 er relativt rask mesteparten av tiden. Det er også lovet hyppige oppdateringer til de nye Nokia-telefonene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Uheldigvis har også medaljen en liten bakside. Det virker som om Nokia 3 er helt på grensen av hva man kan få til å flyte godt, selv med ren Android. Flekkvis opplever man tregheter som gjør telefonen frustrerende å ha med å gjøre. Det kan gå lynende raskt til du prøver å trykke på en knapp ... og ingenting skjer.

Et par sekunder senere tar Nokia 3 igjen etterskuddet, og knappen aktiveres på skjermen. Denne typen små stopp opplever man fra tid til annen, og de er svært irriterende. Sammenliknet med Moto G-serien fra Motorola treffer altså Nokia på generell ytelse, men ikke helt på stabilitet. Nokia 3 har ikke den samme konstante flyten som Moto G5 kan vise til.

Men så kan det hende du liker Nokia 3-designen bedre enn Moto G5-designen? Er avstanden i ytelse liten nok til at det gir mening å velge Nokia 3 foran Moto G5? Ikke for meg. Det er veldig få ting som er like frustrerende som at mobilen stopper opp.

Kameraet krever mye lys

Om lyset ikke er tilstrekkelig sliter kameraet med å unngå lange lukkertider. Bevegelsesuskarphet er i det hele tatt noe man må jobbe litt for å unngå med Nokia 3. Flere bilder fra telefonen ser du på neste side. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På kamerafronten er det alltid spennende å se hva disse rimelige tassene kan diske opp med. Det er ofte her ett av de viktigste sparejafsene tas, og det er unntaksvis at så rimelige telefoner som dette tar gode bilder. Igjen er Moto G5 en hard konkurrent.

For hard, skal det vise seg. Der Moto G5 treffer nokså konsekvent med sitt kamera på 16 megapiksler, er Nokia 3s øye hakket mindre treffsikkert. Bildene blir åtte megapiksler store, og på mobilskjermen ser nesten alle gode ut. Men henter man dem ut til større skjerm, eller deler dem på sosiale medier, viser det seg fort at resultatene sjelden blir optimale. Telefonen bruker ganske lang tid på å fotografere, og dermed sniker det seg inn bevegelsesuskarphet både her og der.

Man må holde Nokia 3 svært rolig mens man fotograferer inne. Utendørs og i flombelysning blir bildene stort sett gode uansett.

Litt varierende batteritid

En batteritid som svinger litt i opplevd ytelse, der telefonen kan finne på å spise opp 50 prosent strøm over natten uten at den blir brukt, er enda et lite punkt der Nokia 3 ikke når helt opp. Selve oppladingen tar inntil tre timer, selv med kraftigere lader enn det som følger med i esken. Igjen en frustrasjon, dersom man er vant til hurtiglading som gjør at et kort stopp innom laderen er nok til å vare dagen ut.

Som telefon og SMS-maskin er Nokia 3 imidlertid helt fin. Du kan putte inn to SIM-kort samtidig som et minnekort, hvis du vil. Tastaturet er naturligvis Googles eget, og dermed ett av de bedre du kan installere på en Android-telefon. Lydkvalitet og volum under samtale er også innafor.

Til slutt

Nokia 3 er en liten skuffelse. Kanskje først og fremst fordi Motorolas Moto G-serie har skrudd opp forventningene til hva vi kan få for under 2000 kroner. Det skal åpenbart noe til å oppnå fullt så gode kompromiss som det Motorola har klart, og Nokia er ikke helt i mål.

Motorolas Moto G-serie er bedre både på opplevd og målt ytelse, og den tar bedre bilder. At Moto G5 har høyere skjermoppløsning, og støtter hurtiglading hvis du har en kraftig lader liggende, er vanskelig å overse.

For hvert av smertepunktene Nokia 3 har, ligger løsningen altså der i Moto G5 som ligger i samme prisklasse. Alternativt fjorårets Moto G4 Plus, som også starter på 1500 kroner.

Det den ikke har, er det ærverdige Nokia-navnet og den stilrene designen. De to momentene kan være nok til å lokke mange over i Nokia-leiren, men det er neppe telefonen for deg som vil ha kompromissløs ytelse til lavest mulig pris.

