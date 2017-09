Test Nest Protect

Det er snart gått to år siden vi sist skrev om den «smarte» røykvarsleren Nest Protect. Da hadde undertegnede dratt med seg et eksemplar fra USA, og brukt den i én måned.

Nå har Google-eide Nest også kommet til Norge, med overvåkningskameraer og den nevnte røykvarsleren – eller «røyk- og karbonmonoksidalarmen» – Protect. Da er det på sin plass å få ut en skikkelig test.

Modellen som har blitt sluppet her på berget hører til andre generasjon Protect, som også var den vi skrev om for to år siden.

Norsk språk, selvfølgelig

Nå også på norsk! Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Det er altså ingen ny funksjonalitet å snakke om, så du får unnskylde om vi låner noen avsnitt fra nevnte test. Den store forskjellen er at den du nå finner i norske butikker har fått CE-godkjenning og norsk (samt dansk) skrift. I pakken følger det også med norsk hurtigveiledning og bruksanvisning.

Røykvarsleren kommer i en ren batteridrevet utgave, samt i en versjon som skal kobles til strømnettet. Sistnevnte kan også fungere på ren batteridrift i kortere perioder.

En ting vi dog ikke fikk sjekket ut med én røykvarsler i bruk var hvordan flere fungerer sammen, så vi har nylig benyttet anledningen til å skru opp en ekstra varsler i kåken.

Å sette den opp krever dog at du logger inn på Nests egen app, så det første vi måtte gjøre var å nullstille det hersens passordet som vi naturligvis ikke husket. Og det sier jo sitt om hvor lite du egentlig trenger å styre med Protect når du først har fått den til å fungere.

Nest sender nemlig ut månedlige rapporter via e-post som forteller om status og eventuelle hendelser. Nighty Promise-funksjonaliteten får varsleren til å lyse grønt i et par sekunder når lyset slukkes, slik at vi selv kan se at alt er i orden uten å måtte sjekke appen.

Nest Protect sjekker seg selv.

Teste varsleren? Daglig kjører den selvtest av sensorer, batterier og trådløs tilkobling, samt lydsjekker hver måned. Jepp, røykvarsleren har en mikrofon som registrerer at hornet virker, og det lille (men høye) tutet som kommer kan settes opp til å skje på tidspunkter du vanligvis ikke er hjemme.

Og skulle du være det, dukker det opp en advarsel på mobilen noen minutter i forveien, med mulighet for å utsette det hele.

Så når Nest Protect først henger i taket, er det veldig lite du egentlig trenger å tenke på. Nest anbefaler riktignok å tørke støv av den av og til, men hvor mye støv er det egentlig der oppe?

Ganske vanlig utenpå, moderne inni

Fysisk sett er ikke produktet så veldig annerledes enn en tradisjonell røykvarsler, men foruten røyk vil den også reagere på høye konstentrasjoner av karbonmonoksid – også kjent som kullos. Sånn sett er den to varslere i ett.

Alt du trenger til montering følger med i pakken, med unntak av appen. Den må du laste ned til din smartmobil eller nettbrett. Etter at du har brukt skruene til å feste bakplaten på et egnet sted i taket, vrir du ganske enkelt varsleren på plass.

Den store knappen er omkranset av en LED som bruker forskjellige farger for forskjellige situasjoner. Eller den kan bare lyse veien for deg. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Nest Protect er kun utstyrt med én knapp, men denne er til gjengjeld langt større enn de vi finner på dens «dumme» varslerfettere. Du kan fint trykke den inn med et kosteskaft eller noe slikt dersom du ikke rekker opp.

Knappen kan brukes til å teste eller slå av alarmen, men Nest gir deg også muligheten til å gjøre dette fra deres app.

Å ta bilde av det grønne lyset viste seg å være vanskelig – her ser det jo nærmest blått ut. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Rundt den store knappen sitter en LED-ring som til vanlig ikke synes. Dennes hovedoppgave er å gi et visuelt signal om eventuelle problemer. Gult lys betyr at det brygger opp til trøbbel. Rødt betyr alarm. I tillegg kan den altså lyse grønt når du slukker lyset for kvelden.

Dette kalles som nevnt Nightly Promise, som er en del av Nest Sense, og er blant flere ting som virkelig gjør Nest Protect til noe annet enn en vanlig røykvarsler. Andre Nest Sense-egenskaper er Pathlight, Steam Check og Heads-Up – og alle kan i likhet med Nightly Promise slås av dersom du ønsker å spare mest mulig på batteriet eller ønsker deg en så «vanlig» røykvarsler som mulig.

Men hvis du går inn for å skru av all ekstrafunksjonaliteten, kan det kanskje være like greit å heller gå for en rimeligere modell.

Vi har dog slått av Pathlight, en funksjon som gjør at Protect reagerer på bevegelser, og LED-ringen da kan fungere som nattlys når noen for eksempel går gjennom en mørklagt gang. Men den er veldig følsom, så det er ikke noe du for eksempel kan bruke på soverommet – med mindre vil ha lys så fort du snur deg i senga.

Nightly Promise, Steam Check og Heads-Up har vi dog hatt mer nytte av. Steam Check er smarte algoritmer som sørger for at den i større grad ser forskjell på damp og røyk, mens Heads-Up er en slags advarsel før alarmen slår inn.

I appens logg er beviset: Heads-Up virker! Røyk, men ingen ild.

Heads-Up er kanskje et av de største salgsargumentene for å gå til innkjøp av en Nest Protect. Ved siden av lysvarslinger og varsler på mobil eller nettbrett via Nests app, kan også røykvarsleren prate til deg – noe den da gjerne gjør før alarmen begynner å tute.

Dette gjør at du ideelt sett vil kunne forhindre fremtidig uling og uvesen – eksempelvis under matlaging. Ved å si ifra før de kritiske verdiene nås, kan du rekke å skru på vifta, hente ned varsleren eller åpne et vindu før alarmen kjører i gang for fullt.

At dette faktisk fungerer er noe undertegnede ufrivillig har testet ut i forbindelse med tvilsomme kokkekunster. #Mild panikk

Forteller deg hvor

Det at alarmen prater gjør det også langt enklere å stedfeste hvor problemet er. Har du flere Nest-røykvarslere i kåken, vil de nemlig kommunisere med hverandre direkte, og skulle det oppstå en situasjon vil samtlige fortelle deg hvor du må gripe inn. Er det røykutvikling på soverommet vil du få beskjed om nettopp det: «Det er røyk på soverommet».

Og da spiller det ingen rolle om du er et annet sted i huset – den samme beskjeden vil bli gitt over samtlige varslere.

Med Nest i norske butikker, er nå språket satt opp med norsk bokmål som standard. Nå synes vi riktignok engelsk klinger bra også, men likevel har vi nå latt den britiske damestemmen i stua vike plass for en like høylytt norsktalende «kvinne».

Klar! I stuen. Trykk for å teste! fikk vi vite da knappen fikk et lite trykk.

Stuen? Det var da veldig så fin hun skulle være på det. Men det jo flere språk å velge mellom nå: dansk, finsk, fransk, italiensk, nederlandsk, spansk, svensk og tysk. Samt amerikansk og britisk engelsk. Og altså norsk bokmål.

Selve Nest-appen er dog ikke tilgjengelig i norsk språkdrakt, i hvert fall ikke i skrivende stund, og vi kommer til å måtte nøye oss med engelsk i de månedlige statusrapportene også. Men dette vil nok ikke være noe stort hinder for de fleste.

Brukervennlig og enkelt

I Norge har Nest Protect fått en veiledende pris på 1390 kroner. Det er ikke akkurat rimelig, med tanke på at du kan få godkjente «el cheapo»-røykvarslere til en drøy femtilapp. Men selv om begge disse trolig vil ule ved sterk røykutvikling, er det langt fra samme stil- og kvalitetsinntrykk vi snakker om.

Nest Protect under utpakking. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Ifra det øyeblikket du begynner å pakke opp Nest Protect, blir du minnet på at det er tidligere Apple-folk som står bak. Røykvarsleren er forseggjort pakket inn, og selv folk som ikke er spesielt glad i å lese bruksanvisninger bør kunne få med seg hvilken rekkefølge ting skal gjøres i.

Nests app hjelper også til med installasjonen.

Foruten å være både røyk- og karbonmonoksidvarsler, betaler du ekstra for funksjonaliteten. Det inkluderer altså talevarsling og tidlig varsling via Heads-Up, selvsjekking, app-styring, at alarmene kommuniserer med hverandre og en relativt problemfri installasjon.

Da vi skulle sette opp den nye varsleren, kunne faktisk nykommeren koble seg til den som allerede er på nettverket og hente ut nødvendig Wi-Fi-informasjon fra denne. Kjapt og enkelt.

Holder i flere år

Utgaven som går på batteridrift bruker seks vanlige AA-batterier. Akkurat hvor lenge dette holder vil nok variere etter hvor mye de forskjellige funksjonene benyttes, men ifølge Nest er røykvarsleren designet for å kunne holde i «flere år» på ett sett batterier.

Nest Protect drives av AA-batterier, som skal holde i «flere år». Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Vårt eksemplar har nå i hvert fall klart seg i to år uten å mase om påfyll.

En annen ting verdt å merke seg, er at selve røykvarsleren har en levetid på ti år, og vil begynne å mase om utskifting når dette nærmer seg. Altså har den en faktisk utløpsdato, som da er nøyaktig ti år etter at den ble produsert.

Dette er dårlig nytt for deg som gjerne har ting til de ramler fra hverandre, men så er det nå engang slik at flere eksperter mener at brannvarslere uansett senest bør skiftes ut etter ti års tjeneste.

Vi ser altså ikke dette som noe stort problem, ettersom det jo er greit å være på den sikre siden når det kommer til brannsikkerhet. Og med farten teknologien utvikler seg i dag, vil vi nok kunne bytte den ut med en ny og bedre modell når de ti årene er omme.

Konklusjon

Nest Protect er en røyk- og karbonmonoksidvarsler med flere smarte funksjoner – den kan styres med en app og fungere som nattlys i mørket – og vi trenger egentlig aldri å tenke på om den virker eller ikke.

Det er av naturlige grunner viktig å funksjonsteste røykvarsleren av og til, men svært få av oss tar oss bryet – eller orker bråket. Protect gjør den jobben selv, med sjekk av sensorer, batterier og Wi-Fi-tilkobling hver dag, og test av lydhornet hver måned.

Den andre store fordelen med Protect er stemmevarslingen – som forteller deg nøyaktig hvilken enhet som har utslag – og Heads-Up-funksjonaliteten, der du får et varsel om at det kan komme en alarm i nær fremtid.

Er du da litt rask, kan du slippe å oppleve at alarmen går av i det hele tatt.

Det største aberet med Nest Protect er nok prisen. Vi følte at det var nær smertegrensen da vi for to år siden ga drøye 800 kroner for den i USA, og nå har den altså fått en veiledende pris på nesten 1400 kroner her til lands. Det er ganske drøyt.

Men samtidig er det ingen tvil om at det er et veldig godt produkt, og sett over et perspektiv på 10 år – altså varslerens fulle levetid – blir det jo ikke så veldig galt. Men vi hadde nok likevel ventet på et godt tilbud – spesielt hvis vi skulle kjøpt flere av dem.

Liker du å snakke med elektronikken din?

