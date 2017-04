Test MyKronoz ZeFit3 HR

Det kan ikke være enkelt å være aktør i markedet for aktivitetsarmbånd i dag. Fitbit har fått et grep om markedet som likner det Google har for nettsøk og Xerox for kopiering - hvor selve merkenavnet er gjort til symbol for hele produktsegmentet.

En rekke av undertegnedes bekjente - og ikke rent få kolleger i mediehuset - har sagt at de gjerne skulle hatt seg en Fitbit, når de egentlig bare mente et aktivitetsarmbånd. Og det er forsåvidt ikke så rart, ettersom Fitbit, tross litt problemer med byggekvaliteten, jevnt over har levert de beste produktene de siste par årene.

MyKronoz Zefit3 Hr Festemåte: Armbånd

Innebygd pulsmåler: Ja

GPS: Nei

Vanntett: Ja

Skjermoppløsning: 160 x 64

Skritteller: Ja

Søvnmåling: Ja

Kalorimåling: Ja

Høydemåler: Nei

Barometer: Nei

Hastighetsmåler: Nei

Smartfunksjoner: Ja

Kompass: Nei

Værbestandig: Ja

Vekt: 30 g

Farge: Blå, Sort, Sølv, Hvit, Rosa, Brun

Batterilevetid (standby): 5 dager

24/7 Aktivitetsmåler: Ja Pris fra: 729,- ( 729,- ( Oppdaterte priser fra Prisguide.no

Men Fitbit er priset som et premiumprodukt, og derfor det alltid interessant å prøve ut konkurrenter i lavere prissegmenter, spesielt når de har en spesifikasjons- og funksjonsliste som gjør at de likner veldig på markedslederen. Møt Zefit 3 fra sveitsiske MyKronoz, et merke vi gjentatte ganger har sett på elektronikkmesser rundt omkring, men aldri hatt noe med å gjøre.

Kanskje det peneste gummibåndet?

En ting MyKronoz virkelig har fått til, er designet. Selv om det dreier seg om plast og gummi, ser den rett og slett veldig elegant ut, noe vi også har fått høre fra andre gjennom testperioden. Om du ikke synes den brune testutgaven er din farge, fås det også i fem andre mer eller mindre diskré farger. Selve gummibåndet er ikke spesielt avansert, men det sitter likevel godt fast mesteparten av tiden.

Skjermen er også helt kurant, om enn med ganske synlige piksler. Du kan bestemme selv hvilken retning informasjonen skal vises, i tillegg til å velge blant en rekke forskjellige klokkeskjermer. Skjermen er også ganske lyssterk, iblant på grensen til det irriterende. Spesielt gjelder det om du våkner om natten og er så uheldig at armbåndet lyser opp foran øynene. I sovemodus burde den ha hatt vett til å dimme ned baklyset, i det minste.

Selve båndet er en slags klokkereim. Det fungerer helt fint, selv om det kan være litt knotete å feste mekanismen med én hånd. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.n

Båndet har ingen fysiske knapper, og da skjønner du sikkert at skjermen har støtte for berøring. Du dobbelttapper for å skru skjermen på, noe som nå virker litt gammeldags, siden for eksempel Fitbit Charge 2 har sensorer som skjønner at du løfter på armen og skrur på skjermen. Du sveiper så opp og ned for å se de ulike skjermene, og armbåndet oppleves stort sett som responsivt og fint.

Grensesnittet er vi litt middels begeistra for - skjermene med informasjon om steg, kalorier og slikt er helt kurante, men å taste seg inn i undermenyer med litt kryptiske symboler på en bitteliten touchskjerm er ikke å foretrekke.

For å lade båndet må du koble til en liten knott som gir tilkobling for mikroUSB. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Håpløs app

Det er likevel for pirk å regne, men det er ikke resten av kritikken vår. For det første er det ett eller annet riv ruskende galt med appen, i alle fall på undertegnedes iPhone 7 Plus. Den bruker rett og slett noen helt enorme mengder batteri, og det er ikke uvanlig at appen er oppført med over 70 prosent av batteribruken siste 24 timer i telefonens oversikt. Det er hinsides, og gjør nærmest i seg selv produktet rimelig ubrukelig.

Spesielt er det også all den tid sanntidssynkronisering ikke eksisterer for ZeFit 3, altså er det ikke slik at appen kontinuerlig snakker med selve båndet i bakgrunnen. Og det hjelper heller ikke å skru av bakgrunnsoppdatering, batteribruken er like vanvittig uansett.

Selve appen er også veldig enkel, med lite annet å by på enn helt grunnleggende funksjoner. Du kan selvfølgelig se steg, distanse, kalorier og søvn og sette individuelle dagsmål for disse, men ellers er det lite annet å vise frem. Båndet og appen gjør heller ingenting annet for å dytte deg til å fullføre målene enn å gi deg bevegelsespåminnelser om du sitter i ro for lenge, så du må ha en viss evne til selvdisiplin for å øke bevegelsesnivået ditt med denne.

Pulsmåler er på plass, men den mangler treningsfunksjoner for å være spesielt nyttig. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Du kan sette opp inntil seks alarmer, og også velge å gjenta kun på enkelte dager i uken. Påminnelsene kan deles i seks ulike kategorier - sport, søvn, spise, medisin, våkn opp og møte, men optimalt sett burde vi nok fått lov til å skrive inn tekst selv for hver alarm. Båndet vil vibrere når alarmen går, og dermed kan det fint brukes til å vekke deg på en måte som gjør at en eventuell partner ikke vil våkne.

Ellers har appen en funksjon som gjør at du kan bruke båndet som fjernkontroll til kameraet, men det gjelder kun om du har kamerafunksjonen i Zefit-appen åpen. Det fungerer fint, uten nevneverdig forsinkelse, uten at vi kan se det helt store bruksområdet. Appene til de fleste av de store produsentene fremstår uansett for oss som langt mer velutviklede og funksjonsrike enn denne.

PS: Det kom en app-oppdatering like før testen ble ferdigskrevet, så vi vil oppdatere testen om det skulle vise seg at det hjelper på batterisluket. Det står imidlertid ingenting om det i oppdateringsbeskrivelsen.

ZeFit-appen er ikke spesielt veldesignet eller funksjonsrik, men verst av alt: Den suger batteri som ingenting annet. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Greit batteri, semiproprietær lading

Denne beskjeden har blitt velkjent for oss i testperioden: Båndet er fullt, vennligst synkroniser. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Batteritiden for selve båndet virker å være hakket snauere enn en del andre bånd vi har testet tidligere, men likevel ikke fryktelig ille. Vi snakker om rundt fire-fem dager før det ber pent om lading, noe som oppleves som helt greit.

Ladeløsningen er en liten knott du fester til selve tracker-enheten med en magnet, og så plugges en mikroUSB-kabel til den igjen. Ikke like praktisk som å ha en USB-kabel rett i båndet, men vi antar det er gjort for å holde båndet noenlunde vanntett. Det har nemlig IP67-rating, og skal dermed overleve både dusjing og kjappe turer under vann, men det anbefales ikke at du bruker det til å svømme med. Det er dessuten ytterst vanskelig å bruke touchskjermen til noe i vann.

Et annet stort minus er at det interne minnet virker å være veldig magert. Det går ikke mer enn en tre-fire dager uten synkronisering før båndet viser "Minne fullt"-ikonet, og vi har ved et tilfelle opplevd at båndet da har kastet ut alle dataene det har samlet inn, og vi endte opp med 0-0-0-0 da vi prøvde å synkronisere.

Pulsmåler, men hva skal vi med den?

30-minuttersintervaller gir ikke akkurat veldig finkornede pulsdata. Den laveste innstillingen du kan velge er fem minutter. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Modellen vi har testet er Zefit 3 HR, og som navnet tilsier betyr det at den også har sensor for pulsmåling. Det er i og for seg fint, men ettersom appen ikke har noen form for treningsfunksjonalitet blir bruken litt begrenset. Pulsmålingen er heller ikke kontinuerlig, men du kan i det minste konfigurere båndet til å måle med jevne mellomrom, alt fra 5 til 60 minutter. Dette kan så logges i en graf, men i alle fall for undertegnede har bruksområdet og den potensielle læringen av dette vist seg ytterst begrenset.

Stegmålingen virker å være innenfor akseptabel feilmargin, men i motsetning til Fitbit-båndene, som gjerne tenderer til å være litt overoptimistiske på antall skritt, overser ZeFit3 HR en del. I vår relativt uhøytidelige test, hvor vi rett og slett går 200 skritt og ser hvor mange båndet fanger opp, talte Zefit-båndet henholdsvis 187 og 190 skritt, og det virker å sammenfalle godt med vår høyst subjektive oppfatning etter noen ukers bruk.

Båndet har også støtte for å vise en del varslinger fra telefonen, men det er begrenset til samtaler, SMS og "Hei, du har en kalenderoppføring". Det fungerer omtrent som det er ment, men det er litt irriterende at kalenderoppføringen bare vises som et ikon, og ikke viser hva oppføringen faktisk er.

Det føles også veldig 2012 at du enten må fortelle båndet når du vanligvis sover eller manuelt aktivere sovemodus om kvelden. Litt algoritmetuning burde ha gitt en eller annen form for autodetektering av når vi legger oss, og flere andre produsenter har fått dette helt fint til.

Konklusjon

MyKronoz ZeFit 3 HR har vært et skikkelig frustrerende produkt å teste. Selve iPhone-appen bruker så mye av batteriet på telefonen at det er uaktuelt å ha den kjørende mer enn ytterst nødvendig. Og når båndet kun har lagringsplass til noen få dager med aktivitetsmåling, gir det en kombinasjon som mildt sagt ikke er heldig.

Båndet er pent å se på og gjør seg godt rundt håndleddet, men en relativt rik funksjonsliste til tross: Dette ville vi tenkt oss nøye om før vi betalte 700 kroner for. Om du er på jakt etter et aktivitetsarmbånd som faktisk kan motivere deg til å bevege deg mer eller som kan lære deg noe om egen aktivitet og form, så er det ikke til å komme unna at de ekstra hundrelappene du må ut med for eksempel for en Fitbit Charge 2 er verdt hver krone. Forrigegenerasjons Charge HR koster dessuten ikke mer enn en femtilapp mer enn ZeFit 3 HR.

Konklusjonen blir dessverre for MyKronoz' del ganske enkel: Styr unna.

Prisguide.no er en kommersiell partner til Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »