Test Multicom Talisa U230

Multicom Talisa U230-INFB2 Skjerm: 13.3" Full-HD LED, 1920x1080, 16:9, Matt IPS-skjerm

Prosessor: 6. generasjons Intel Celeron N3450-prosessor, 1.1GHz ~ 2.2GHz, 4 kjerner

Grafikk: Intel HD Graphics 500, DirectX 12 kompatibel

Lagring: 32GB eMMC SSD

Minne: 4GB DDR3L SO-DIMM RAM Størrelse: 315.7 x 208.7 x 13,5 mm (BxDxH)

Vekt: 1.49 kg

Operativsystem: Windows 10

Pris: 2390,-

Multicom er en norsk nettbutikk som i en årrekke har produsert laptoper under eget merke.

Nå har de lansert en tynn og lett ultrabook, Talisa U230, som kommer i to varianter: Én til såvidt under 2000 kroner med 2 GB RAM og 32 GB SSD, og én til 2390 kroner med 4 GB RAM og 32 GB SSD – begge med plass til å sette inn mer SSD.

Vi har testet sistnevnte modell, og som forventet er det en del kompromisser Multicom har måttet inngå. Mer om det etter hvert.

Lett og nett – med en del begrensninger

Multicom har gått for en 6. generasjons Intel Celeron N3450-prosessor, som medfører at maskinen er vifteløs – noe som igjen gjør at designerne har kunnet boltre seg litt mer fritt. Den er også derfor svært tynn i utformingen – bare 13,5 millimeter tar den opp av plass vertikalt.

Chassiset er også utført i aluminium. Den er følgelig også ganske så lett, med sine 1,45 kilogram, hakket mer enn en Macbook Air, som veier 1,35 kilo. I praksis er det likevel en rimelig lett sak å ha med seg i veska.

Det gylne chassiset fremstår som solid og elegant. Byggekvaliteten til kroppen er det heller ikke så mye å si på.

Tilkoblingsmulighetene er ganske begrensede, med kun to USB-porter, henholdsvis 2.0 og 3.0 – ingen USB-C. Det er altså ingen USB C-innganger, noe som er litt snodig å ikke inkludere i en bærbar PC i det Herrens laptop-år 2017. Det er i det minste gjort plass til en micro-HDMI.

Det gylne aluminiumschassiset er elegant utformet. Den lille utstikkeren foran som man bruker til å åpne laptopen med, er litt vrien å få åpnet. Man må bruke to hender for å få åpnet maskinen. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Maskinen har i utgangspunktet bare 32 GB eMMC-lagring, en relativt treig variant av SSD-formatet. En lett tilgjengelig luke på undersiden av maskinen, samt inngang for Micro SD, åpner imidlertid for oppgradering av lagringsplassen.

Med tanke på maskinens spesifikasjoner hadde vi ikke enorme forventninger til ytelsen, men vi må fortsatt si at vi er litt skuffet

På neste side kan du lese detaljer om hvordan denne innmaten klarer å yte i testene vi har kastet på den. Vi kan avsløre så mye som at det er ikke akkurat er imponerende tall vi har fått – faktisk i det aller laveste sjiktet av det vi har testet.

Krever en viss tålmodighet

Noe kort fortalt er for eksempel lese- og skrivehastigheten til eMMC-disken av de laveste vi har sett, og prosessoren ser vi også at yter svært svakt, noe som gjør maskinen treg når det kommer til å håndtere større oppgaver eller mange mindre oppgaver samtidig.

I faktisk bruk opplevdes helt grunnleggende systemnavigering som helt greit. Å for eksempel få opp start-menyen ved å trykke Windows-tasten med påfølgende søk i filer og maskiner gikk i grunn overraskende kjapt.

Å surfe på nett er imidlertid en litt mer tålmodighetskrevende affære, spesielt om du har mange faner åpne samtidig. Å åpne nye faner tok et par sekunder for lenge – i hvert fall i undertegnedes bok – og ved veksling mellom seks eller flere åpne faner må du også smøre deg med littegrann tålmodighet – særlig hvis en av fanene laster innhold som for eksempel mange bilder eller streamer en film.

Noen form for nymotens spill kan du også bare glemme.

Maskinen er som nevnt vifteløs – og dermed lydløs, som er å forvente i maskiner med denne typen lavt-ytende prosessor. Den holder seg stort sett ganske kjølig, men kan bli litt varm på undersiden ved intensiv bruk over lang tid.

Ikke akkurat en cinematisk opplevelse

Skjermen, en full-HD LED-skjerm i 16:9-format, har relativt blasse farger – og er av de mest lyssvake vi har testet, som du kan lese mer om i dypdykk- og ytelsesdelen av denne testen. Det er såvidt det går å bruke denne utendørs i dagslys, men innendørs går det greit nok – så lenge den ikke er eksponert for direkte lys.

Vi kjører vanligvis batteritestene våre på 150 nits, noe som vanligvis er en relativt middels lysstyrke. På denne maskinen var 150 nits tilsvarende 100 prosent baklys, og den holdt ut kun i 5 timer og 33 minutter. Når vi satte lysstyrken til 50 prosent, landet dog batteritesten på 7 timer og 18 minutter.

Hvis du ikke er avhengig av en lyssterk skjerm kan du altså få en hel arbeidsdag ut av batteriet. Om du planlegger å ha Netflix-maraton med strømuttaket i andre enden av rommet, kan det bli problematisk at skjermen er såpass mørk, men det kan til nøds gå om du stenger alle sluser og slukker alle lys.

Dette er overraskende lavt med tanke på hvor lite kraft maskinen krever. Laderen til maskinen er også kun 120 centimeter lang, så du bør belage deg på å ha et strømuttak svært nærme om du har planer om å bruke denne jevnt og trutt gjennom en hel arbeidsdag. Den er imidlertid veldig liten, så den legger til minimalt med vekt i veska.

Lysstyrken på skjermen er ikke all verden å skryte av. Her er skjermen satt til full lysstyrke. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Godt tastatur – men med visse unntak

Tastaturet er også i utgangspunktet svært godt, med matte taster med veldig komfortabel dybde, samt god avstand mellom tastene.

Valget om å plassere Delete-tasten rett over en forminsket Enter-knapp er derimot svært frustrerende, og fører til mange feiltastinger – og krever nok en god del tilvenning.

Når resten av maskinen er i såpass god utforming byggkvalitetsmessig, blir det desto større kontrast når man tar i bruk pekeplaten.

Pekeplaten virker nemlig til å være utformet i plast, og er frustrerende upresis – og støyende når man trykker den ned.

Litt for mange svakheter

Vi kan ikke nekte for at Multicom Talisa U230-INFB2 er en fryd for øyet, lett og nett å bære på, god å skrive på og til å bruke til grunnleggende surfing og dokumentbehandling.

Svakhetene stiller seg dessverre opp på rekke og rad, og vi får ikke disse helt til å veie opp for fordelene.

Talisa U230 kan sikkert fungere greit om du ønsker en PC til å bare surfe litt på og drive med andre lettvekteraktiviteter på når du er på farten. Men du bør ikke bli borte for lenge av gangen, i hvert fall ikke uten et strømuttak i umiddelbar nærhet.

Maskinen er for øvrig også et greit nok alternativ til en Chromebook for deg som veldig gjerne ønsker å bruke Windows 10.