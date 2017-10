Test MTO Active Noise Cancel BT

Produktinnsalg fra PR-rådgivere tar vi som regel imot med en stor klype salt, men når Europris tilbød trådløse, støykansellerende hodetelefoner til under 600 kroner som de gjerne "ville ha testet mot for eksempel Bose", kunne vi strengt tatt ikke si nei.

Merket er det relativt ukjente MTO, så vi antar det dreier seg som et typisk Kina-produkt som Europris har importert og selger med et visst påslag. Når det er sagt har vi tidligere sett at det kan være en rimelig vellykket strategi. Bare se på Amadeus-hodetelefonene til Power, som også Biltema selger under egen merkevare.

Svart plast

MTO-hodetelefonene sammen med Boses QC35. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

MTO-hodetelefonene ser helt kurante ut, relativt anonyme i utformingen som de er. Matt, svart plast dekker selve øreklokkene, mens myke kunstskinnputer klemmer forsiktig om ørene. Byggekvaliteten er ikke akkurat til å hoppe i taket over. Spesielt virker hodebøyla som om den er laget av en tynn pappskive, og den er det sikkert ikke umulig å bøye ut av form selv uten å prøve veldig hardt.

Den lille gummiluka som dekker for micro-USB-inngangen som brukes til lading har heller ikke sittet ordentlig på plass siden vi fikk hodetelefonene. Det kan selvfølgelig være vi som var uheldige med testmodellen, men akkurat denne luka virker veldig slarkete i utgangspunktet, og ikke noe vi ville stolt på at holdt stand veldig lenge.

Komforten er likevel relativt god. De klemmer akkurat passe hardt om ørene, og den nevnte hodebøyla virker å være godt polstret. Det blir imidlertid veldig tett inni der når du har dem på, og det gjør at det fort føles klamt, spesielt om det er varmt ute.

Det følger med ladekabel og minijack i pakken. Du får imidlertid ingen bæreveske. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ullen lyd

Lydkvaliteten er også middels. Europris-hodetelefonene er stort sett velbalanserte gjennom registeret, uten noe som tar enormt stor plass på bekostning av noe annet. Vår største innvending er at lydbildet er lite og trangt, uten noe stereoperspektiv å skryte av. Det låter litt som om det ligger et lite lag med ull mellom deg og lyden, eventuelt at du lytter gjennom en lukket dør.

Diskanten og den øvre mellomtonen mangler en del oppløsning og definisjon, og selv om det er mye bass å finne her, gjør det at totalopplevelsen ikke blir den helt store. Med litt equalizer-hjelp til å åpne opp i toppen blir det en del hakk bedre, men helt unna det trange lydbildet kommer du aldri, selv om de faktisk ikke låter så ille, prisen tatt i betraktning.

Om du ikke har noen stor erfaring med virkelig gode hodetelefoner – og bruker litt tid på å justere lyden i en equalizer – tror vi faktisk du kan bli rimelig godt fornøyd med disse.

Lekker mye lyd

Ingen tvil om hvilken vei hodetelefonene skal bæres. Komforten er også god, selv om det kan bli litt tett og klamt inni der. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

De nevnte Amadeus-hodetelefonene koster riktignok bare en drøy hundrings mer enn disse, og vi ville langt heller valgt dem – ikke minst også fordi MTO-hodetelefonene lekker veldig mye lyd. Om du skrur opp volumet i det åpne landskapet på kontoret, er du nærmest garantert klager fra sidemannen.

De lekker nemlig som om de skulle vært nærmest helt åpne hodetelefoner, noe som er litt overraskende med tanke på hvor tett det føles når du har dem på. Vi har gjentatte ganger blitt tappet på skulderen av kolleger med forespørsel om å skru ned.

For øvrig må du ikke finne på å bruke dem uten støykanselleringen aktivert, for denne aktiverer tilsynelatende også en god del lydforbedringselektronikk. Uten den blir alt til en tjukk saus hvor bass og nedre mellomtone dominerer fullstendig.

Svak støydemping

Støydempingen er adskilt fra selve musikkavspillingen, så du kan bruke én uten den andre. Vi vil dog ikke anbefale å spille musikk uten støydempingen aktivert. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dessverre er heller ikke den aktive støydempingen voldsomt mye å skryte av, men til denne prisen synes vi ikke det er noe enormt minus. Vi har for eksempel et møterom på kontoret som har et rimelig aggressivt ventilasjonssystem, med en litt mer høyfrekvent vifte enn hva som kanskje er vanlig i kontorlandskap. Støyen fra denne klarer for eksempel Bose QC35 å kansellere helt fullstendig vekk.

Det gjør ikke MTO-hodetelefonene. De demper selvfølgelig ventilasjonen noe, men den mest høyfrekvente susingen slipper fortsatt gjennom, og de introduserer samtidig en viss elektronisk susing selv. Vi har ikke hatt anledning til å teste dem på fly foreløpig, men vil tro det samme gjelder der: De reduserer nok den verste støyen noe, men har absolutt ingenting å stille opp med mot klasselederne Bose og Sony. Samtidig er ikke sammenlikningen helt rettferdig, ettersom de koster fem-seks ganger så mye, men det var nå en gang det vi ble oppfordret til.

Det lille dekselet som dekker USB-inngangen kunne de kanskje bare ha spart seg for. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Batteritiden er oppgitt til 12-18 timer, og i testperioden virker det som om det bør stemme bra. Om du spiller på middels volum bør du kunne nå i alle fall 15 timer. Samtidig skal det sies at MTO-hodetelefonene ikke spiller allverdens høyt uansett. Undertegnede er glad i volum, men selv maks volum her er ikke så høyt at det ikke lar seg lytte til.

Konklusjon

Tidligere erfaringer med litt obskure merker fra langt avgårde har vært litt blandet. I noen tilfeller kan du få langt mer enn du strengt tatt betaler for sammenliknet med mer kjente merker, andre ganger ikke. Med disse hodetelefonene fra MTO havner vi vel et sted innimellom.

De låter faktisk ikke så aller verst om du klarer å skru til lyden på riktig måte, men for undertegnede gjør det faktum at de lekker såpass mye som de gjør at de ville vært uaktuelle uansett.

Støydempingen er heller ikke spesielt imponerende. Den er omtrent på nivå med Amadeus-klokkene til Power (og Biltema), men de gjør stort sett alt annet bedre.