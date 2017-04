Test MSI RX 580 8GB «Gaming X»

Tidligere denne uken lanserte AMD sin nye grafikkortserie kalt RX 500. Om du ventet deg et like stort ytelsessprang over forrige generasjon som vi så med fjorårets Polaris-baserte RX 400-serie må du imidlertid skru ned forventningene først som sist. RX 500-serien byr nemlig verken på en ny arkitektur eller produksjonsprosess, og er først og fremst en «oppusset» RX 400-serie i ny navnedrakt.

For det er bare å slå fast én ting med det samme: RX 500-serien er ikke for deg som allerede har et grafikkort i RX 400-serien. For det vil forbedringene være altfor moderate. Snarere skal du som sitter på et to til tre år gammelt mellomklassekort – altså fra R9 200-serien eller tidligere, kunne gjøre et godt kjøp, ifølge AMD.

Gå til ytelsestest »

RX 500-serien er nemlig fortsatt basert på den mye omtalte Polaris-arkitekturen som AMD introduserte i fjor, og bygget med 14-nanometers FinFET-produksjonsprosess.

Nå lanserer selvsagt ikke AMD en ny serie grafikkort uten å ha noen nyheter å komme med, noe som fører oss inn på hva som faktisk gir RX 500-serien livets rett.

På det snaue året som har gått siden Polaris først så lyset har AMD pusset på arkitekturen, og Global Foundries – som står for produksjonsprosessen – har forbedret denne. Slik kan AMD nå lansere RX 500-serien med andre generasjon Polaris (såkalt «Polaris Enchanted»), bygget på tredje generasjon 14nm-FinFET-prosess.

Sammen skal blant annet disse optimaliseringene bidra til at samtlige brikker i RX 500-serien kan nå høyere arbeidsfrekvenser enn brikkene i RX 400-serien.

Toppmodellen RX 580 8 GB

I dag skal vi kikke nærmere på toppmodellen i RX 500-serien, RX 580 8 GB, og da nærmere bestemt MSIs tolkning, som går under navnet «Gaming X». RX 580 8 GB er selvsagt arvtakeren til RX 480 8 GB, og ifølge AMD erkerivalen til Nvidias GTX 1060 6 GB-kort. Det vitner også prisen om. Mens MSI skal ha omtrent 3000 kroner for sin RX 580 8 GB Gaming X, finnes andre varianter fra 2650 kroner og oppover. Det er i dette prisleiet vi også finner GTX 1060 6 GB.

Så er selvsagt det store spørsmålet hvordan ytelsen til RX 580 8 GB er i forhold til RX 480 8 GB, men ikke minst også i forhold til nevnte konkurrent fra Nvidia. Dette kommer til syne i vår oppsummering nedenfor, mens du finner detaljene på side to og tre, hvor vi måler henholdsvis den syntetiske ytelsen og den faktiske spillytelsen.

Av spesifikasjonssammenligningen nedenfor ser vi hvilket grep AMD har tatt for å øke ytelsen til RX 580. Hvilket, i entall, ettersom det først og fremst er grafikkbrikkens klokkehastighet som har fått seg en oppjustering i denne runden. AMD garanterer nå at grafikkbrikken som ligger til grunn for RX 580, kalt «Polaris 20 XTX» arbeider raskere enn «Ellesmere XT», den (også) Polaris-baserte grafikkbrikken som lå til grunn for RX 480.

Basefrekvensene er for eksempel skrudd opp fra 1120 MHz til 1257 MHz som standard. AMDs kort opererer imidlertid oftest på de såkalte Boost-frekvensene, og her er hastigheten skrudd opp fra 1266 til 1340 MHz, en økning på 5,8 prosent. Vi legger også merke til at RX 580 har en noe høyere TDP enn RX 480 og at det kommer med en åttepinners strømkontakt fremfor en sekspinners, som var standard for RX 480.

«Gaming X»

Vår testeksemplar er som nevnt levert av MSI, og stiller for anledningen i Gaming X-drakt. MSI er en av mange produsenter som har utstyrt AMDs oppdaterte grafikkbrikke med sin egen kjøleløsning, og bygget et eget kretskort rundt denne. Alt med det formål å sørge for at grafikkbrikken yter så godt som mulig samtidig som selve kortet gjør så lite ut av seg som mulig hva gjelder støy og varme. Noen av de MSI-eksklusive egenskapene er blant annet Torx 2.0-viftene og Twin Frozr-kjøleren som du kan lese om like under.

Ellers er det verdt å merke seg at MSI har fabrikkoverklokket sitt Gaming X slik at Boost-hastigheten kommer opp i 1393 MHz og minnehastigheten når 8,1 GHz. Dette er en ganske moderat økning i forhold til frekvensene AMD garanterer for, på henholdsvis 4 og 1,3 prosent. Vårt testede MSI RX 480 8 GB Gaming X fra i fjor sommer opererte på sin side med en Boost-frekvens på 1316 MHz og den samme minnehastigheten på 8,1 GHz. Det skiller dermed 5,8 prosent klokkehastighet (og nesten et år) på våre to MSI Gaming X-kort som skal få utfolde seg i dagens test.

De to Torx 2.0-viftene måler 95 millimeter. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nå er nok den stilige bakplaten i sort anodisert aluminium mest til pynt, men en viss effekt har den nok også når det kommer til fordeling av overskuddsvarme. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Torx 2.0: Det første en legger merke til hos MSI Gaming X, annet enn den knallrøde fargen på plasthuset, er de to store viftene.

Disse har fått navnet Torx 2.0, og skal ifølge MSI være spesialkonstruert for å øke lufttrykket og transportere bort varm luft raskt fra GPU-en.

I forhold til for eksempel et typisk referansedesigns éne og relativt kompakte vifte – som «skyter» varmluften direkte ut av maskinen – brer Gaming X sine to 95-millimeter brede vifter virkelig om seg.

Tilkoblingene er som vi er vante med.To Displayport 1.4, to HDMI 2.0-porter og en DVI-DL-utgang. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dette skal gjøre sitt til å senke støynivået fra Gaming X, og i tillegg er det gjemt et sett doble kulelager inne i viftene, noe som skal bidra til redusert motstand og gi en jevnere, mer stabil rotasjon. I tillegg hevder MSI bruken av kulelagre sikrer viftene en svært lang levetid. Sistnevnte er dessverre ikke noe vi får testet her.

Zero Frozr: En annen fordel MSIs grafikkort har i forhold til et typisk referansedesign er at de to Torx 2.0-viftene helt stopper å rotere når du ikke belaster kortet og temperaturen ligger under 60 grader celsius. Hvor godt dette fungerer finner vi ut på side fire.

Twin Frozr VI: Kraftige kjølerør på åtte millimeter, kalt Twin Frozr, er som alltid på plass. Disse skal sørge for at varmen som genereres under spilling får størst mulig overflate å fordele seg på før den fraktes bort av viftene.

Kraftige kobberkjølerør og kjølefinner sikrer transport og jevn distribusjon av overskuddsvarme slik at den forlater grafikkbrikken så raskt som mulig. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Slik er ytelsen

Se detaljerte målinger på side to og tre »

I anledning denne testen har vi hentet ut nye ytelsestall fra MSIs 480 8 GB Gaming X etter å ha installert nyere drivere enn vi hadde sommeren 2016, da det først ble testet av oss. Slik kan vi presentere mer presise data på hvor stor forskjell det egentlig er mellom de to generasjonene grafikkort. Vi presenterer ikke forskjellen driveren anno juni 2016 og april 2017 utgjorde for oss i noen graf, men kan fortelle at vi så en gjennomsnittlig ytelsesøkning på et par FPS i de fleste av testspillene våre. Om du vil ha en idé om forskjellen ny driver alene utgjorde kan du kikke på ytelsestallene til Sapphire RX 480 4 GB Nitro+ og sammenligne med oppdaterte tall for MSI RX 480 8 GB Gaming X enten i den sammenfattede ytelsesgrafen nedenfor eller i de detaljerte grafene på side tre. Med gammel driver lå nemlig disse to kortene svært nær hverandre i ytelse.

Når det kommer til ytelsesforbedring fra RX 480 8 GB Gaming X til RX 580 8 GB Gaming X, på samme driver, ser vi av sammendraget vårt like under at sistnevnte tar ledelsen over alle kortene i mellomklassesegmentet. Avstanden fra dagens testkort ned til GTX 1060 6 GB er likevel helt marginal, og RX 480 8 GB er alt annet enn forbikjørt med bare 3,5 prosent svakere ytelse i 1440p-oppløsning.

Vi er skuffet over å se kun 3,5 prosent forskjell, særlig ettersom økningen i klokkefrekvens fra RX 480 til RX 580 alene ga forhåpninger om en gevinst nærmere 5,8 prosent.

Merk at ytelsestallene våre for GTX 1060 6 GB er innhentet fra Nvidias referansemodell, eller Founders Edition. En modell med tredjepartskjøler og fabrikkoverklokking ville med stor sannsynlighet ha vippet kortet et stykke forbi dagens RX 580 8GB Gaming X.

I vår «Kroner per FPS»-graf nedenfor har vi delt gjennomsnittytelsen for våre testkort med prisen for den per dags dato rimeligste modellen i hver grafikkserie ifølge Prisguide.no.

Det rimeligste RX 580 8 GB-kortet ligger i dag på omtrent 2650 kroner, noe som gir AMDs nyeste ut en nest sisteplass. Om vi tar med i ligningen at MSIs Gaming X-kort (som er det vi har hentet inn de faktiske ytelsestallene med) er 350 kroner dyrere enn dette, ser det enda litt verre ut.

4 GB-versjonen av RX 480 kommer som så mange ganger tidligere også denne gang ut som det smarteste kjøpet i mellomklassen.

Test: Sapphires RX 480 4GB Nitro+ er mest for pengene »

Oppsummering

AMDs RX 580 8GB-brikke skiller seg ikke fra konkurrenten, GTX 1060 og tross en god kjøler fra MSI havner kortet mellom barken og veden. Vi har mer tro på 4GB-modellen til prisen. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Hva tenker vi om akkurat MSIs Gaming X-versjon av RX 480 8 GB? Vel, at det er et svært solid bygget kort med overbevisende kjøling og lavt støynivå. Vi har egentlig ingenting å utsette på det, kanskje med unntak av prisen, som ligger omtrent 350 kroner høyere enn de rimeligste RX 580 8 GB-modellene.

AMD hevder RX 580 8 GB er en perfekt partner dersom du er på på utkikk etter god ytelse i 1440p-oppløsning. De, eller MSI med sitt Gaming X, er imidlertid ikke er i nærheten av å nå den magiske 60-FPS-grensen med RX 580 8 GB.

Vi vil derfor anbefale deg å legge en god tusenlapp ekstra på bordet først som sist for et mye kraftigere GTX 1070 hvis du har denne oppløsningen i tankene. Likevel ser vi også at du fint kan spille i 1440p med RX 580s 44 FPS i snitt, eller flere om du ikke må ha nesten samtlige innstillinger på «Ultra», slik som vi har i våre tester. Vit bare at et RX 580 8 GB ikke er særlig fremtidsrettet ved denne høye oppløsningen.

Vi ser først og fremst på RX 580 8GB og dens Polaris 20 XTX-brikke som passende for Full HD-spilling.

Bør du oppgradere fra et RX 480 til et RX 580? Definitivt ikke – forskjellen er med snaue 3,5 prosent ikke merkbar i praksis, og mindre enn hva økningen i klokkehastighet (på 6,5 prosent) kunne gi forhåpninger om. Dessuten – som vi skrev under ytelse – så lenge du sørger for å holde driverne dine oppdatert oppnår du omtrent samme ytelsen med ditt eksisterende kort.

Mer interessant er det å svare på om du bør oppgradere til et RX 480 8 GB eller et RX 580 8 GB fra et eldre kort. For eksempel fra R9 200-serien eller tidligere. Her er svaret at du kan få svært mye høyere ytelse å glede deg over, og at du takket være omtrent like god ytelse per krone like gjerne kan hoppe rett til RX 580 8 GB som RX 480 8 GB med en gang. Det betyr imidlertid ikke at det er det smarteste valget for deg.

En anbefaling får RX 580 8 GB nemlig ikke, til tross for MSIs gode jobb.

Ytelsesforskjellen mellom RX 480 8 GB og RX 480 4 GB var omtrent ikke-eksisterende da vi sjekket dette i fjor. I all den tid hvor minnemengden (og minnehastigheten) er eneste forskjell også mellom RX 580 8 GB og RX 580 4 GB vil sistnevnte kort, takket være lavere pris, antakelig være det smarteste valget for mange.

Der vi synes 8GB-modellen ikke har så mye for seg med tanke på ytelse per krone og med lite som skiller det fra Nvidias GTX 1060 6GB (annet enn et høyere energiforbruk), er det heller blant RX 580 4GB-modellene vi tror du kan gjøre noen virkelig varp.

Ettersom vi ikke har noe særlig å klage på når det gjelder selve Gaming X, kan vi dermed driste oss til å anbefale deg å se nærmere på MSIs 4 GB-variant til 2600 kroner. Dette kortet bør gi omtrent samme ytelse i Full HD- og 1440p-oppløsning, til tross for noe lavere minnehastighet og halvert minnemengde. Øvrige RX 580-kort med 4GB minne koster ifølge vår kommersielle partner, Prisguide.no, fra 2350 kroner og oppover.

Vi håper å komme tilbake med en test av RX 580 4 GB i løpet av de neste ukene.

På jakt etter nytt grafikkort i en høyere klasse?

Vi kan anbefale Zotacs GTX 1070 AMP! Extreme Edition »



Prisguide.no er en kommersiell partner til Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »