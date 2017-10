Test Motorola Moto Z2 Force

Moto Z2 Force er en spennende telefon av flere grunner. For det første er den helt vanvittig tynn, bare drøyt 6 millimeter tykk. For det andre er den både vanntett og utstyrt med skjerm som Motorola garanterer ikke skal knuse. Det er høyst uvanlig for en lekker topptelefon i dag.

Det betyr også at Moto Z2 Force i praksis konkurrerer mot spesialmodeller fra Cat og Sonim. I hvert fall for deg som kan klare deg med en mellomting mellom tradisjonelle mobiler og anleggsmobiler.

Lite batteri - i år også

Motorola Moto Z2 Force Størrelse: 15,58 x 7,6 x 0,61 cm

Vekt: 143 gram

Skjerm: 5,5 tommer, P-OLED, 2560 x 1440 piksler, ShatterShield (uknuselig)

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4xKryo@2,45GHz + 4xKryo@1,9 GHz, Adreno 540, 6 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for Micro-SD

Operativsystem: Android 7.1.1

Teknologi: Bluetooth 5.0 (aktiveres v. Android 8)

Kamera: 12 MP + 12 MP, f/2.0, laser + fasedeteksjonsfokus, mulighet for refokusering

Batteri: 2700 mAh

Pris: 8 000 kroner

Men Moto Z2 Force har et handicap allerede fra start. I år som i fjor har Motorola valgt å lage en tynnest mulig mobil, fremfor å øke batteristørrelsen fra fattige 2700 mAh. Sammen med Android 7, som ikke gjør den samme strømmagien som Android 8, betyr det forholdsvis mager batteritid. Z2 Force klarer seg en dag, men ikke særlig mye mer. Flere både toppmodeller og anleggsmobiler klarer seg vesentlig lenger.

Denne ekstremt tynne pakken domineres av en stor 5,5-tommers OLED-skjerm av ålreit kvalitet og svært høy oppløsning. Skjermen egner seg meget godt til underholdningsbruk, men virker tidvis å ha litt mindre presis berøringsrespons enn andre telefoner. Det kan være plastmaterialet den er laget i.

Hva med en annen Moto? Godt under 3000 kroner for superkamera og fantastisk brukeropplevelse

Tåler støt, liker ikke slitasje

Baksiden av Moto Z2 Force. Den kan brukes «naken» eller med et tynt magnetisk plastdeksel som følger mer i esken. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og her kommer enda en liten dose malurt. Bruker du Z2 Force rett ut av esken uten å sette skjermfilm på, vil skjermen bli stygg ganske så fort. Skjermen består nemlig av Motorolas hemmelige oppskrift basert på flere lag med plast, og har fått navnet Shattershield. Den tåler støt svært godt, men underkaster seg nøkkelknippet ditt for et godt ord.

I løpet av bare noen dagers testing og bruk er det flere store og synlige riper i det øverste laget i skjermen. Dette reklamerte Moto for at skulle gå an å bytte, men såvidt vi vet er det ikke enkelt (mulig?) å få fatt i erstatninger til topplaget på mobilen. Dermed må du ha plastfilm oppå hvis du vil ta vare på den.

Kameraet tar svært gode bilder i de fleste tilfeller. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Når vi er inne på holdbarhet. I løpet av de få dagene telefonen har vært i bruk har det også kommet synlige hakk i lakken på metallrammen rundt. Disse oppsto da telefonen ble tatt bilder av og lagt relativt forsiktig på stein. Dette er altså en telefon som tåler mye uten å dø helt, men holdbarhetsfaktoren utover det virker å være i svakeste laget.

Superdupert kamera

Kameraet er en av de beste delene av Moto Z2 Force. Det funker utmerket enten det er godt eller dårlig lys, og det gjengir farger meget godt. En løsning for å ta bilder der bakgrunnen er uskarp følger også med, men automatikken er ikke så veldig god til å avgjøre hva som er motiv og hva som er bakgrunn. Mest en gimmick, altså.

Foruten en egen ikonpakke er Androiden som kjører her så å si ren, rett fra Google. Men hvorfor er det fjorårets utgave når flere Android 8-mobiler alt er i salg? Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et like supert frontkamera med eget totonelys hører til. To LED-lys fremfor ett gir bedre gjengivelse av hudtoner når lyset rundt er dårlig.

God brukeropplevelse - gammel Android

Som vanlig for Motorola-mobiler er brukeropplevelsen svært, svært god. Telefonen er lynende rask og stopper ikke for noe. Siden sist har Motorola endret ikonpakken sin, men ikke gjort stort mer. Dette er fortsatt nesten en Pixel-mobil med tanke på at lite er endret i programvaren, men det er skuffende at den stadig henger fast på fjorårets Android-versjon og ikke har tatt spranget til Android 8. Det burde vært enkelt når programvaren er så nært Googles originale.

Hekter du på TurboPower-modulen får telefonen mer enn dobbelt så mye strøm med seg. Men den blir også en del tykkere. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi må også ofre noen ord til det faktum at dette er en telefon med modulstøtte. Du kan hekte på tilleggsutstyr for alt mellom himmel og jord. Det finnes projektorer, 360-kamera og spillkontrollere for å nevne noe. Men det aller mest nyttige for Moto Z2 Forces del er ekstrabatteriet på 3500 mAh. Det mer enn dobler batteritiden på telefonen, samtidig som dekselet som hektes på baksiden av telefonen ikke er så tykt. Hele pakken går uten problemer i lomma.

Med batteripakken på kan vi begynne å snakke fire-fem dagers batteritid ved forsiktig bruk, og fort tre døgn med ganske tung bruk.

Til ringing, meldinger og mer tradisjonell telefonbruk fungerer Moto Z2 Force utmerket. Den har en svært bråkete ringehøyttaler som du hører i de fleste situasjoner. Lyden under samtale er god nok og kan bli svært høy, men oppleves kanskje som ørlite grann boksete. Googles eget tastatur er forhåndsinstallert. Det er etter vår vurdering det skjermtastaturet som passer flest best.

Moto Z2 Force faller mellom stoler

Hvis du hverken setter moduler eller deksel på er Moto Z2 Force syltynn. Høyst uvanlig for en telefon som skal overleve knall og fall. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men når alt kommer til alt koster Moto Z2 Force 8000 kroner. Det er en heftig pris som du nesten kan velge og vrake i konkurrenter for. Dermed faller Moto Z2 Force mellom flere stoler.

Den er en toppmodell som skal tåle knall og fall, men den tåler ikke daglig omgang med nøkler. Du skulle kunne bytte øverste skjermlag på den, men erstatningslag finnes ikke å få kjøpt. Den skal være så tynn at den imponerer sammenliknet med andre mobiler, men gjør det ved å forsake batteritiden konkurrentene byr på. Den har modulstøtte, som er litt stilig, men de fleste av modulene er for store, dyre og dårlige til å være særlig nyttige.

I praksis vil nok mange ende opp med å hekte på batterimodulen, og sjelden bytte til noe annet.

Hadde bare Moto Z2 Force vært like tykk som fjorårets Moto Z Play, hadde de fått plass til et skikkelig batteri. Kan hende skulle også lakken på rammen rundt vært erstattet med noe litt mer holdbart. Og planen om å selge skjermlag i løsvekt skulle vært skrotet, til fordel for en rekke utskiftbare, enkle og billige folier oppi eska. Da hadde Force-navnet begynt å gi litt mer mening for denne telefonen.

Det er en mektig god telefon å bruke, men vurderingene som ligger bak den er ikke så enkle å forstå. Dermed når den heller ikke helt til topps.

Alternativ til Moto Z2 Force