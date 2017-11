Test Motorola Moto X4

Hvis du synes mobiltelefoner er uholdbart dyre i disse dager, er Motorola kanskje mobilprodusenten for deg. Med G5-serien deres leverer de rimelige telefoner som føles som toppmodeller i vanlig bruk. Men hva skjer når Motorola dobler prisen og kaller telefonen Moto X4 i stedet?

Kort fortalt er dette super Moto G-en. Her får du en pen og vanntett glassdesign, du får litt raffere innmat og du får et ekstra påkostet kamera sammenliknet med Moto G5-serien.

Motorola Moto X4 Størrelse: 14,84 x 7,34 x 0,8 cm

Vekt: 163 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1920 x 1080 piksler, IPS LCD, Gorilla Glass

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 630, 8 kjerner, Cortex A53@2,2 GHz, Adreno 508 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for Micro-SD

Operativsystem: Android 7.1

Teknologi: Bluetooth 5.0 (aktiveres ved Android 8-oppdatering) + mulighet for inntil fire samtidige BT-tilkoblinger

Kamera: 12 MP (f/2.0) + 8 MP ultravidvinkel (f/2.2), fasedeteksjonsfokus, Spot Color, frontkamera på 16 MP med LED-lys

Batteri: 3000 mAh

Pris: Omtrent 4000 kroner

Hvis du tok en toppmodell fra tre-fire år tilbake, og pakket den inn i de siste par års designtrender ville du nok endt opp med noe som liknet veldig på Moto X4.

Og den lever uten problemer opp til begge beskrivelsene.

Pent bygget og lynrask

Vårt testeksemplar er den blå varianten, men X4 finnes også i svart. En pen klokkeaktig ramme rundt kameratuten på baksiden er det tydeligste designelementet her. Ellers er det avrundet glass på baksiden, og flatt glass som såvidt har avrunding ytterst langs kantene på forsiden - kjent som 2,5D-glass. Telefonen virker solid bygget.

Menyene er svært nærme Googles originale Android. Dette har også Motorola vært kjent for en stund, og det virker å være forklaringen på hvordan de får så fantastisk ytelse ut av telefoner med relativt svak innmat. Også her flytter innholdet på skjermen seg i et sabla tempo, og du skal være særdeles utålmodig for at Moto X4 skal klare å irritere deg.

Brukeropplevelsen Moto X4 byr på er upåklagelig. Menyene går lynraskt omtrent uansett hva du gjør. Legg også merke til at fingersensoren omtrent går i ett med forsiden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Maskinvaren her er litt oppgradert sammenliknet med det du finner i Moto G-modellene. Telefonen er forøvrig rask nok til å drive noen av toppspillene fra Google Play.

Svært godt kamera

Kameraet på baksiden innfrir også. Det er i praksis samme type kamerateknologi her som du finner i både Moto G5 Plus og i Samsungs Galaxy S7. Det virker noenlunde bra i dunkle omgivelser, men har ikke så lyssterk optikk. Så når det begynner å virkelig bli mørkt må denne telefonen gi tapt mot Samsungs «original».

Med ålreit batteritid og flotte telefonfunksjoner er også dette en fin telefon når du bare skal ringe. Her er det eksempelvis mulighet til å sette inn et ekstra SIM-kort, og volumet fra telefonen under samtale kan bli svært høyt.

Den ruglete låsetasten har lett for å bli skitten, men lakken sitter heldigvis godt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ting som er vesentlig bedre i denne telefonen enn i mange Motoer er muligheten for å bruke fingersensoren som hjemknapp og navigasjonstast. Det skyldes noe så enkelt at sensoren her går nesten i flukt med forsiden av telefonen, der den på andre varianter ofte ligger dypere senket.

Den er altså mye mer presis her og fungerer bedre. Dette er muligens noe som rammer folk med store tomler hardest, så det kan hende du ikke merker så stor forskjell. Men om du har slitt med løsningen før er den bedre i denne utgaven. Det er likevel ganske mange funksjoner på ett og samme sted her, så det krever noe tilvenning. Når funksjonen er på har du ikke snarveisfelt nederst på skjermen, slik du ellers ville hatt.

Få irritasjonsmomenter

Det er i praksis bare et par ting å irritere seg litt over på denne telefonen. Den har ikke den nyere designtrenden med rammeløs design, og Motorola ser ut til å jobbe seg litt bort fra den rene Android-looken de tidligere har hatt.

Tidligere i år ble Googles ikonpakke byttet ut med en variant som er mer Motorola-spesifikk, og i Moto X4 inkluderes også appene Outlook og LinkedIn, som ikke alle har bruk for. Siden ren Android er noe av det folk forbinder med Moto-telefonene, skal ikke produsenten fjerne seg så mye mer fra dette idealet før det kan påvirke både ytelse og oppfatning av telefonene.

Alternativene til Moto X4

Det er ganske sterk konkurranse som møter Moto X4. Men den klarer seg likevel noenlunde bra, gitt den forholdsvis lave prisen, den utmerkede brukeropplevelsen og kameraet. Få konkurrenter kan stille med alt det Moto X4 tilbyr, samtidig som de byr på noe som gir dem vesentlige fortrinn. Modellene vi foreslår under spriker dermed litt i hvordan de har prioritert en kjøpesum på mellom fire og fem tusenlapper.

Vurderer du andre alternativ? Ta en titt på vår liste over de aktuelle toppmodellene eller på listen over sammenliknbare modeller i omtrent samme prisklasse som X4.