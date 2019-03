TEST: Motorola Moto G7 Plus

Det er nesten opplest og vedtatt. Vi nordmenn kjøper ikke billige mobiltelefoner. Vi kjøper iPhoner og Galaxy S-er og Mate 20 Pro-er.

Bortsett fra når vi kjøper Moto G.

For Motorolas rimeligste modeller har klart å skape seg en liten nisje blant de prisbevisste mobilbrukerne som vet hva de vil ha, og ikke vil betale for mye. Moto G-serien har servert noe av det beste du får i den klassen gjennom flere år.

I år serverer Motorola en litt forbedret utgave av Moto G-serien, den sjuende i rekken. Men på overflaten er den veldig lik forrige generasjon. Blant e-postene vi har fått med spørsmål om telefonen er en mild undring over hva som egentlig er nytt et fellestrekk.

Fire viktige forbedringer

Kort fortalt er det seks ting som er nye her. De viktigste fire i tjukk skrift:

Bedre skjerm enn i Moto G6 Plus

Sveipebaserte menyer

Fingerleser på baksiden

Optisk stabilisert kamera

Stereohøyttalere

Raskere prosessor

Designmessig er telefonen fortsatt svært lik fjorårets. Den er bygget i glass, den har en relativt voksen rund kamerahump på baksiden. Selve kameradelen ser litt annerledes ut enn i fjor, men det er mest om du ser nærmere på selve øynene i den. Under den finner du den sedvanlige Motorola-M-en.

Moto G6 Plus Moto G7 Plus

Xiaomi Mi A2

Skjerm 5,9", Full HD+ (18:9) Gorilla Glass 3 6,2", Full HD+ (19:9) Gorilla Glass 3 6", Full HD+ (18:9) Prosessor Snapdragon 630 2.2 GHz octa-core (A53) Snapdragon 636 4x 1.8 GHz + 4x 1,6 GHz (A73 & A53) Snapdragon 660 4x 2,2 GHz + 4x 1,8 GHz (A73) Operativsystem Android 8.0 Oreo Android 9.0 Pie Android 9.0 Pie Minne 4 GB 4 GB 4 GB Lagring 64 GB innebygget, MicroSD 64 GB innebygget, MicroSD 32/64 GB Hovedkamera 12 MP & 5 MP ƒ/1.7 Dual Pixel 16 MP ƒ/1.7 & 5 MP ƒ/2.2 12 MP & 20 MP ƒ/1.8 Frontkamera 8 MP med blits 8 MP, skjermblits 20 MP, med blits Batteri 3200 mAh 3000 mAh 3000 mAh Ladesystem TurboPower / hurtiglading (15W) TurboPower / hurtiglading (27W) Qualcomm Quick Charge (18W) Fingeravtrykksleser Under skjerm Bak Bak Hodetelefonkontakt Jepp Jada Nope Værsikret Belegg Belegg & tetting Nei Pris 2500,- 3000,- 2000,-

Den største irritasjonen er borte

Å navigere med sveipemenyene i Moto G7 Plus er en fryd sammenliknet med å bruke den overlessede fingersensoren i Moto G6-serien.

I fjorårets Moto G6 Plus var det en relativt tykk stripe over og under skjermen, selv om vi også den gang snakket om en nær heldekkende skjerm. I år er det en litt smalere stripe under skjermen, mens stripen over skjermen har blitt borte.

Det betyr at en av Moto Gs mest irriterende egenskaper er vekk.

Fingerleseren som før var under skjermen er nå på baksiden av telefonen, og skjuler seg under Motorola-M-en. Problemet med den var de mange funksjonene Motorola hadde bakt inn i leseren. Nå som fingerleseren er på baksiden er den fritatt for overlessingen den før måtte slite med. I stedet har vi fått sveipemenyer om vi ønsker å bruke hele skjermen. Det fungerer betydelig bedre enn fjorårets løsning.

Faktisk er sveipeløsningen med en liten bar nederst på skjermen én av de beste i sitt slag på Android-telefoner. Den er hakket mindre forvirrende enn Samsungs, men kanskje ikke fullt så intuitiv som Huaweis.

Moto G7 Plus (venstre) og Moto G6 Plus foran og bak. Fingerleseren er flyttet vekk fra forsiden og har landet bak M-logoen på baksiden på 7 Plus. I tillegg har skjermen fått smalere kant oppe på den nye, men det stikker et kamera ned i den. Kamerabumpene på baksiden har fått ny innmat som gjør dem bedre i noen situasjoner, men ikke i alle. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bedre skjerm

Bedre skjerm og stereohøyttalere er blant nyhetene i Moto G7 Plus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En av de litt mindre irritasjonene med fjorårets Moto G var skjermene. De var litt blasse i alle modellene. Det handlet ikke om mye nok til at vi kalte dem dårlige, men nok til at telefoner som Mi A2 fra Xiaomi og Nokia 7 Plus ga en mer tiltalende opplevelse.

Det er det i hvert fall slutt på for Plus-modellen i årets utvalg. Den er ikke like blek som sine forgjengere. Den er dessuten blitt litt lenger og har nå et aspekt på 19:9 mot fjorårets 18:9. Men den ekstra lengden lyver litt. I toppen er det nemlig kommet en utskjæring for frontkameraet.

Utskjæringen er bittelitt tykkere enn slike utskjæringer flest. Her har Moto klart å gjemme de andre frontsensorene også, og ikke bare kameraet.

Der forgjengeren bare hadde monolyd med én høyttaler i bunnen av telefonen blir nå også samtalehøyttaleren brukt for å gi stereolyd. Hoveddelen av lyden kommer imidlertid fortsatt fra bunnen av telefonen, mens toppen bare bidrar. Vi snakker altså ikke fullverdig stereo her, slik du kan forvente fra HTC-er og nyere iPhoner.

Uansett er lyden mer enn god nok til å fungere for litt spilling, noen Youtube-klipp eller enklere Netflix-innhold. For å få den litt dypere film- eller serie-opplevelsen hadde jeg nok villet ha på meg hodetelefoner. I den sammenheng er det greit å nevne at Moto G7 Plus både har hodetelefonkontakt og Dolby-forbedring av lyden.

Her er det forresten støtte på plass for HD-kvalitet fra Netflix.

Helt ålreit kamera

På sitt beste leverer kameraet helt ålreite bilder. Men jeg hadde ikke oppgradert fra G6 Plus for bildekvalitetens del. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Siden Moto G6 Plus har kameraet fått optisk stabilisering og høyere oppløsning. Blenderen er fortsatt f/1.7. Den ekstra linsen på baksiden brukes bare til å sanke dybdeinformasjon, og er ikke en zoom- eller vidvinkelløsning.

Slik vi kanskje forventet ser det ut til at telefonen plages litt mindre av bevegelsesuskarphet i dårlig lys enn sin forgjenger. Men det handler først og fremst om objekter som står i ro. Landskapsbilder blir hakket kvassere, men motiver i bevegelse er omtrent like vanskelige som før å få skarpe i dårlig lys.

Totalt sett er Moto G7 Plus en beskjeden oppgradering på kamerafronten over G6 Plus. Begge telefonene gir svært ålreit bildekvalitet med tanke på prisen, men de slås faktisk av vesentlig rimeligere Mi A2 fra Xiaomi. Foruten den skal du likevel lete litt før du finner bedre mobilkamera i prisklassen.

Rask og fin i bruk

Bitteliten busslomme eller litt tykkere rammer? G6 Plus foran G7 Plus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Systembrikken på innsiden av Moto G7 Plus er i samme generasjon som den du fant i fjorårets Moto G6 Plus, men den er ett hakk lenger opp i ytelse. I menyene spiller den ekstra ytelsen ikke så stor rolle - vanlig sveiping rundt i menyelementer går fort nok i år som i fjor.

Men til spillytelse, mer krevende apper og veksling mellom apper er den kvassere ytelsen viktig. Per dags dato kan du kjøre det aller meste av apper og spill uten å bli overrumplet av laber ytelse. Sannsynligvis burde den holde et par år før den oppleves som treg.

Batteritiden her skulle være tilstrekkelig for en hel dags bruk og litt til, men dette er ikke en telefon folk flest vil lade annenhver dag.

Som vanlig for Motorola minner menyene sterkt om Googles egne. Men i motsetning til konkurrentene fra Nokia og Xiaomi er ikke dette en Android One-telefon. Og Motorola inkluderer stadig mer av sin egen programvare i miksen. Men det hele fungerer ganske godt likevel.

Ålreit målt ytelse

I ytelsestestene ser vi at Moto G7 Plus ikke helt når opp til Mi A2 eller Nokia 7 Plus. Men i praksis er det heller ikke så mye som skiller dem. Veien opp til de rimeligste telefonene som gir vesentlig bedre ytelse er imidlertid forholdsvis kort. Enkelte av fjorårets toppmodeller begynner på rundt 4000 kroner i dag.

I grafene under tar vi med de mest aktuelle konkurrentene og noen av fjorårets toppmodeller. Vi tar med Apples nyeste iPhoner for å vise den maksimale målte ytelsen du kan forvente fra en ny mobil.

PS! Grafene ser ikke ut til å fungere med Firefox i skrivende stund. Hvis ytelsesoversikten ikke laster prøv en annen nettleser.

Sømløse oppdateringer

Vi noterer oss at Moto G7 Plus støtter sømløse oppdateringer. Det betyr at den fikser hele oppdateringen i bakgrunnen mens du bruker telefonen som vanlig. Når den er ferdig starter du bare telefonen på nytt og fortsetter. Du slipper at oppdateringen tar inntil tjue-tretti minutter, slik store oppdateringer kan på andre telefoner.

Så må det sies at oppdateringer er én av Moto Gs få svake sider. Først i disse dager blir forgjengeren oppdatert. Enkelte tidligere Moto G-telefoner har ikke fått oppdateringer i det hele tatt etter slipp. Motorola lovet bot og bedring ved G6-generasjonen, men det går fortsatt relativt sakte.

Til SMS og ringing fungerer Moto G7 Plus forøvrig upåklagelig.

Til slutt

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Moto G7 Plus er atter en knallmobil i det som er en eneste lang tour de force for Motorola. Den bekrefter det som har vært en sannhet i flere år. Hvis du vil være sikker på å få en god telefon i den rimelige enden av prisstigen er Moto G-telefonene bankers.

Moto G7 Plus tar igjen konkurrentenes forsprang. Den er alene i prisklassen om å være nær vanntett. Den har relativt mye lagringsplass og minnekort attåt. Den har et solid kameraoppsett og god skjerm. Den er rask og god å bruke og har oppdatert Android.

Men Moto G-serien får stadig mer konkurranse. Både Xiaomi og Nokia har meldt seg på i kampen om å gi fantastisk ytelse til lavpris. Dermed er ikke Moto G den eneste du bør vurdere hvis du skal ha ny telefon til under 3000 kroner.

Det som er virkelig skummelt for Motorolas del er at Moto G7-seriens skarpeste konkurrent er fra i fjor. Xiaomi Mi A2 er snart moden for en oppdatering den også.