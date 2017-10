Test Motorola Moto G5S Plus

Motorolas muligens siste skikkelige billigmodell for i år er omsider på testbenken, etter litt om og men.

Vi snakker om Motorola Moto G5S Plus, selskapets høvdingmodell i mellomklasseserien. Den er etterfølgeren til den strålende Moto G5 Plus, og storebroren til Moto G5S som vi testet tidligere i år.

Motorola Moto G5S Plus Størrelse: 15,35 x 7,62 x 0,8 cm

Vekt: 168 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler, IPS LCD, 401 ppi, Gorilla Glass 3

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 625, 8 x Cortex-A53 @ 2,0 GHz, 4 GB RAM, Adreno 506 GPU

Lagringsplass: 32 GB intern lagringsplass + minnekortplass

Operativsystem: Android 7.1 Nougat + Motorolas tilpasninger

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, sprutsikring m/ nanobelegg, tvilling-SIM

Kamera: 2 x 13 megapiksler, f/2.0, tvillingblits, dybdefunksjon + 8 megapiksler, f/2.0, frontblits

Batteri: 3 000 mAh, hurtiglading v/ Motorola TurboBoost

Pris: Fra 2 790 kroner

Apple har gjort oss vant til at «S» som regel står for «litt oppgradert, men stort sett helt lik». Motorola ser ut til å ha tatt dette til seg, for G5S Plus er nesten kliss lik sin forgjenger.

Hovedforskjellen rent designmessig er først og fremst at telefonen nå er laget i ett enkelt stykke aluminium, og ikke sammenføyet av en ramme og en bakplate som før. Ellers er det lite som har skjedd på utsiden, foruten at en frontblits har funnet veien til forsiden av telefonen og at et ekstra kamera har funnet veien til baksiden.

Vent, hva? Et ekstra kamera? Har ikke Motorola beholdt det gode, gamle kameraet vi skrøt sånn av da vi testet forgjengeren? Nei. Det har de ikke. De har enkelt og greit skrotet Dual Pixel-løsningen med f/1.7 i blenderåpning til fordel for noe langt mer trendy: et dobbelt kameraoppsett.

Dybdeeffekt som ikke helt overbeviser

Hva man bruker et dobbelt kamera til er det muligens en del som vil lure på. Spør du Apple, vil de nok svare «zoom», mens du fra LG vil få svaret «vidvinkel» i retur.

Motorola har et annet svar: de vil bruke den ekstra kamerainformasjonen til å lage dybdeeffekter i bildene dine.

Dette er heller ikke helt uvanlig, og flere andre mobiler vi har testet tidligere har benyttet samme triks. Som regel med litt varierende hell.

Så også for Moto G5S Plus, som sliter stort med å skille bakgrunn fra forgrunn – selv med ganske enkle motiver.

Dybdeeffekt. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vi har forsøkt å bruke funksjonen ganske mye i testperioden, og greide knapt å få knipset et eneste bilde vi ble hundre prosent fornøyd med. Heller ikke portrettbilder er veldig imponerende med modusen. For å sette det hele i perspektiv, så blir resultatet bedre selv fra eksempelvis Galaxy S8, som kun har ett kamera og simulerer det hele med programvaremagi.

Bildekvaliteten ellers da? Vel, den lider av at Motorola har byttet ut det lyssterke glasset og Dual Pixel-brikken med langt mer konvensjonell optikk og bildebrikke. 13 megapiksler og en blenderåpning på f/2.0 blåser ingen av banen. Spesielt i mørkere omgivelser er dette svært tydelig:

Moto Z2 Play (i midten) har samme kameraløsning som Moto G5 Plus, og det er tydelig at årets modell (venstre) har fått en nedgradering. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Heller ikke frontkameraet er så veldig imponerende, selv om det har en fryktelig kjekk frontblits – men videostabiliseringen er nogenlunde ålreit.

I det store og det hele er det imidlertid en stor skuffelse å gå fra Moto G5 Plus i fjor til dette tvillingkameraet. Dybdeeffekten tilfører null bruksverdi i undertegnedes øyne, all den tid den ikke fungerer bedre enn den gjør nå.

En annen ting som irriterer stort, er hvor ulidelig tregt kameraet er blitt å navigere og knipse med i år. Det kan ta flerfoldige sekunder før ett bilde er ferdig knipset og prosessert, og benytter du dybdefunksjonen blir bare vondt verre. Men også det å bytte mellom moduser eller enkelt og greit til frontkameraet er en prøvelse i tålmodighet.

Moto G5S Plus (gull) er en svær telefon. Her målt mot Galaxy S8, iPhone 7 og Moto G5S. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Fortsatt knallgod på opplevd ytelse generelt

Tregheten i kameraet overrasker oss egentlig veldig, all den tid telefonen ellers er lynende rask i alle operasjoner. Å navigere rundt omkring på Moto G5S Plus er i likhet med alle andre Moto-telefoner en ren fryd, og for alle formål utenom kameranavigasjonen går det knapt an å merke at det ikke er en toppmodell vi har mellom hendene.

Mye av dette skyldes nok også at det er nærmest kliss rein Android på innsiden av telefonen, noe som i de aller fleste tilfeller vorder godt for den opplevde ytelsen i en telefon. Rent og pent ser det også ut.

Gledelig å se er det også at batteritiden som før fortsatt er knallgod, og at man uten problemer tygger seg gjennom en hel dags nokså tung bruk uten å måtte føle på batteriangsten.

Motorola gir med hurtiglader og en aktiv startskjerm som er kjekk. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Motorola leverer også med en hurtiglader i boksen, som benytter selskapets egen TurboBoost-teknologi. Denne skal visstnok være kompatibel med Qualcomm Quickcharge 2.0 (som er litt avleggs nå for tiden), men for Moto-telefoner leverer den raskere opplading enn ellers.

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Konklusjon – Super telefon, men dårligere enn forgjengeren...

Det er kanskje ikke veldig overraskende hva konklusjonen i denne saken blir. Motorola har levert en mobil som nok en gang gir knallgod opplevd ytelse, som nå også har et oppdatert og friskere design samt et par spenstige funksjoner.

Vel, spenstige og spenstige – dybdekameraet skal være esset i ermet her, men har i praksis svært liten reell bruksverdi. Samtidig har den doble kameraløsningen fortrengt det svært vellykkede Dual Pixel-kameraet vi likte så godt, slik at det du i realiteten får er:

Dårligere bildekvalitet jevnt over Funksjonalitet du egentlig ikke hverken trenger eller kommer til å bruke

Kjøp heller Moto G5 Plus enn Moto G5S Plus. Punktum. Foto: Finn Jarle Kvalheim Tek.no

Litt kjipt er det også at Motorola benytter nesten helt lik maskinvare på innsiden av telefonen som før. Dermed er også ytelsen mer eller mindre den samme, uten at det er så fryktelig negativt – for den var jo knallgod i utgangspunktet.

Sutringen vår går mer på at totalsummen av det hele blir at du må betale mer enn før for det som i realiteten er en dårligere mobil på nær sagt alle områder.

Det eneste du i realiteten får her som du ikke får med Moto G5 Plus, er følgende:

Frontblits Like solid design med «ekte» unibody

Med en pris på 2 790 kroner er imidlertid ikke totalpakken spesielt dårlig av den grunn. Snarere tvert i mot – Moto G5S Plus er en god telefon til en levelig pris. Men Motorola er sin egen verste fiende, for Moto G5 Plus er en helt himmelsk god telefon med en enda lavere prislapp.

Kort sagt: kjøp gjerne Moto G5S Plus om du vil det. Men husk gjerne på at det ikke finnes et eneste tungtveiende argument for å velge den over forgjengeren.

