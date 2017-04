Test Motorola Moto G5

Motorola Moto G5 Størrelse: 14,43 x 7,3 x 0,95 cm

Vekt: 145 gram

Skjerm: 5 tommer, IPS LCD, 1920 x 1080 piksler, Gorilla Glass 3

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 430, åtte kjerner, Cortex A53@1,4 GHz, Adreno 505 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB (drøyt 10 GB tilgjengelig), plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7 Nougat

Teknologi: Fingeravtrykksleser

Kamera: 13 MP, f/2.0, fasedeteksjonsfokus, HDR, 1080p

Batteri: 2800 mAh

Pris: Fra rundt 1900 kroner

Få andre serier har slått an så godt i budsjettmarkedet som Moto G-telefonene. Produsenten har gjennom flere mobilgenerasjoner klart å treffe blink på kompromissene som skal til for å lage en god og rimelig telefon. Og nå har de jaggu prøvd seg igjen, med Moto G5, eller Moto G i femte generasjon, om du vil.

Telefonen ble lansert for en måneds tid siden i Barcelona, og dukket opp til test omtrent samtidig med at vårsolen den ble lansert under dukket opp også her til lands. Den er ikke fullt så rimelig som flere av dens forgjengere var ved salgsstart, men den er heller ikke dyr, med sin prislapp på knappe 2000 kroner.

Vesentlig lekrere ytre

For 2000 kroner får du altså Motorola Moto G5, med oppdatert design og funksjonalitet. Sammenliknet med generasjonen før er det mye som er nytt her. For eksempel har Moto G5 fingerleser, det måtte du opp i Plus-modellen av Moto G4 for å få. Tidligere G-modeller har strengt tatt ikke har hatt voldsomt med designelementer, de var svarte rektangler uten særlig staffasje rundt. Det er tross alt den enkleste måten å bygge en telefon. Men her er det tydelig at noen også har tenkt design.

Baksiden på Moto G5 er delvis dekket av metall, men det er lett å bli lurt om man tror metalldelen er selve batteriluken her. I stedet ligger metallet utenpå et større plastdeksel som omslutter hele baksiden og sidene rundt telefonen.

Årets Moto G5 ved siden av fjorårets Moto G4 Plus. Vi kan si det så enkelt som at årets G5-serie har en design, mens fjorårets G4 var pregløse rektangeltelefoner. De var ekstremt gode sådanne, men former og fiksfakserier utover det strengt nødvendige hadde de ikke. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det runde glassfeltet der kameraet bor er en tydelig heisann til Moto Z-variantene, Motorolas toppmodeller som også har kameraløsningen plassert i et glassrunding på baksiden. Kan hende sier det noe om kvaliteten fra dette mobilkameraet? Som nær sagt alle budsjettmobiler har minstemann Moto G vanligvis ikke vært velsignet med spesielt gode kamera. De har vært greie nok, tatt i betraktning at det er her kompromissene gjerne gjøres når penger skal spares. Igjen er et virkelig ålreit kamera noe man måtte opp til Plus-modellen for å få i fjorårets utvalg Moto G.

Denne G5-en virker altså noen hakk mer eksklusiv enn fjorårets motstykke. Men er den noe særlig å bruke?

Kommer med nesten ren Android

Så godt som ren Android rett fra Google pryder Moto G5. Dermed går det også ganske kjapt å bruke denne telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er ikke noe kjempemessig kraftverk som er bygget inn i Moto G5, snarere en helt kurant strikkmotor, i form av Snapdragon 430. Dette er en brikke som vanligvis bor i telefoner akkurat i dette prissjiktet, pluss minus et par hundrelapper. Men vanligvis har disse telefonene ganske mye skrot lagt inn fra produsenten. Motorola har de siste årene skydd unna å gjøre kjempestore endringer selv. I stedet har de forsynt telefonene med nesten ren Android.

Produsenten har beholdt den gode vanen med Moto G5, som kommer med Android 7 i utgangspunktet. Her er det knapt tilpasninger å se. De få som er her er en miniapp som kjører på hjemmeskjermen, og en Moto-app til å ta seg av de produsentspesifikke innstillingene på telefonen. Resten er så godt som rent, rett fra Google.

Dermed oppleves dette også som en meget rask telefon. Blant nyhetene i Android 7 er for eksempel sveipetilgang på appskuffen i stedet for egen knapp. På Google Pixel kommer denne menyen inn i en silkemykt glidebevegelse over skjermen. Stort sett gjør den det også på Moto G5, men av og til merker man at mobilen er stresset.

Men G5 løser problemet på beste mulige måte. Fremfor å beholde animasjonen og å bare la hele prosessen ta lenger tid, virker det som om den dropper deler av animasjonen, slik at appmenyen bare popper frem. Det er mye bedre enn å måtte vente på det som i praksis bare er menysminke.

Overlesset navigasjon

Legg merke til den lille fingerleseren under skjermen. Den tjener litt for mange ulike formål. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En av de første tingene du kommer til å merke med Moto G5 er at den både har berøringsfelt under skjermen, og snarveistaster på skjermen. Dette er forvalgt, av en eller annen grunn. Egentlig ønsker man jo så mye skjermareal som mulig, og det er egentlig det Motorola legger opp til. Første lille hinder her er å aktivere det i Moto-appen, og ikke i innstillingsmenyen, der disse valgene vanligvis bor.

Hvis man velger det kan samtlige navigasjonsmuligheter i Android gis til det ene berøringsfeltet under skjermen. I utgangspunktet er dette en fingerleser, men det blir fort trangt om plassen.

Litt irriterende i disse USB-C-tider er det at Motorola har valgt MicroUSB for Moto G5. Samtidig; dette er antakeligvis kabelen du har flest av fra før. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Funksjonen likner veldig på den Huawei har hatt den siste tiden. Men der det er nokså raskt og greit å venne seg til med Huawei, som bare har noen få funksjoner på knappen, blir det litt i overkant mye som er samlet på Motorolas hjemknapp. Slik skal den fungere:

Kort trykk: Til hjemmeskjermene

Sveip mot venstre: Tilbake

Sveip mot høyre: appveksling

Hold inne: Låser telefonen

Hold inne litt til: Google nå

Hele fem funksjoner på ett og samme berøringsfelt er definitivt i overkant. Hos Huawei er alle korte trykk ett hakk tilbake, mens langt trykk tar deg til hjemmeskjermen, og sveip uavhengig av vei åpner appveksleren. Ønsker du det kan du holde inne enda lenger og få Google Nå der også.

Det tar tid å bli vant til fingerleseren

Dette er en utmerket løsning når den ikke er overlesset. Det fikk vi merke i Huawei P10. Det aller beste hadde vært om man fikk velge vekk et par av funksjonene Motorola har lagt inn. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At Motorola har valgt å gjøre forskjell på sveiperetninger for å få med en ekstra funksjon er for meg litt dråpen som får begeret til å renne over. Det tar tid å bli vant til løsningen. Med mindre man er veldig tydelig på å sveipe mot venstre blir berøringen ofte lest som et kort klikk, og appen forsvinner til fordel for hjemmeskjermen. Det er mildt sagt irriterende, og det er ikke helt intuitivt at man skal måtte bruke tommelen både litt hardt og veldig tydelig på fingerleseren for at den skal gjøre riktig.

Her er det nok jeg som ikke behandler fingerleseren med nok finesse. Samtidig er dette helt grunnleggende Android-navigering.

Det skal ikke være vanskelig å gå ut av menyer man har rotet seg inn i.

Det sagt går det likevel mesteparten av tiden ganske greit. I skrivende stund har jeg hatt telefonen en ukes tid, og jeg setter meg fast er hvis jeg åpner en Facebook-post og skal tilbake.

I sveipbaserte apper som Snapchat eller i apper som også viser piler tilbake til forrige nivå er ikke dette noe problem. Men igjen risikerer man å spise av skjermplassen dersom man baserer seg på skjermnavigering.

Kjapp i bruk

Selve navigasjonen på G5 er rask og god, og de fleste vanlige apper starter også på et blunk, uten at man plages av nevneverdige forsinkelser. Dette er ikke fryktelig rask maskinvare, så veldig tunge apper gir ventetid, men apper flest gjør ikke.

Android 7, og ikke så mye mer. At Motorola behersker seg når de skal tilpasse Android er antakeligvis en av årsakene til at Moto G-serien alltid er så lynende kjapp selv om innmaten er middels. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Moto G5 er faktisk slett ikke så verst å spille på. Til tross for ganske svake ytelsesmålinger trekker den de fleste spill relativt godt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Større oppdateringsrunder av apper i Google Play går også rimelig radig. Raskere enn på vesentlig dyrere telefoner som av og til kan ta uforklarlige lange oppdateringspauser mens de venter på ... ett eller annet.

I det hele tatt er det relativt smidig å bruke Moto G5 i de fleste sammenhenger. Den korte applisten er kjemisk fri for unødvendig tull, menyene ser ut til å komme beint fra Google og alt reagerer raskt. Slik vi er vant til i Moto G-serien altså.

En liten ulempe er det her, i form av at Motorola heller ikke har inkludert apper utover Googles grunnutvalg. Noen Office-pakke finner du ikke forhåndsinstallert her. I stedet må du hente den ned manuelt via Google Play eller Google Disk-appen.

G5 er altså et relativt uskrevet ark inntil du begynner å legge inn ting på den selv.

Hva med tyngre spill og apper?

I testperioden har jeg lagt inn flere spill som normalt regnes blant noen av de mest krevende for Android-plattformen. Need For Speed- og Asphalt-spillene ser ut til å fungere helt greit på telefonen, til tross dens magre maskinvare. Det er også greit å få med seg at mange av dagens mobilspill tilpasser seg ytelsen på en gitt enhet idet de installeres, slik at grafikkvaliteten justeres innenfor det mobiltelefonen klarer å drive.

Det finnes sannsynligvis ett og annet spill som denne telefonen ikke får til å drive der ute. Men på dette punktet har faktisk vesle Moto G5 fungert over forventningene.

Som du får se i ytelsesmålingene litt lenger ned er det dog ikke allverden til tall den disker opp med i ren målt ytelse, så du burde likevel tenke deg om to ganger før du kjøper denne hvis du liker mobilspill med heftig grafikk.

Målt ytelse: svak, som forventet

Dekselet på baksiden av telefonen ser ut som et vanlig aluminiumsdeksel som sitter fast, helt til ... Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I denne prisklassen forventer vi ikke allverdens av de rene ytelsesmålingene. Og det leverer heller ikke G5. Men når den opplevde ytelsen er såpass god og disse målingene heller ikke er fryktelig dårlige for en budsjettmobil er det ingen stor krise.

Det du bør lese ut av disse stolpene er at dette ikke er en fremtidssikret telefon helt på samme måte som en dyrere toppmodell er. Og dersom du er ivrig gamer som liker å se litt raff grafikk på mobilskjermen når du ikke er hjemme bør du antakeligvis også se etter noe annet enn G5. Hvis du da ikke sparer penger til gamingriggen hjemme ved å kjøpe en rimelig telefon som du ikke skal spille tyngre titler på.

Uansett er det en litt tøysete øvelse å drive statiske ytelsestester av en slik telefon. Den drives (naturligvis) av en strikkmotor, men den er kraftig nok til det folk flest kommer til å bruke G5 til.

Som telefon

To samtidige SIM-kort og minnekort kan settes inn. Og du kan skifte batteriet selv. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lyden under samtale er høy nok og meget bra. Dette er en helt kurant telefon å ringe med, slik vi også forventer. Selv det i disse apptider gjerne ikke er talekvaliteten som er hovedfokuset til alle mobilprodusenter eller i testene.

Ringeapp og meldingsapp er det Google som har tatt seg av, så her er alt ved det vante. Også tastaturet er det vanlige Gboard-tastaturet fra Google. Antakeligvis ett av de greieste mobiltastaturene for Android-plattformen. I hvert fall om man synes Swiftkey, Swype og Touch Pal blir for omfattende i funksjoner og salgsmas.

Skulle du behøve det er det også støtte for to samtidige SIM-kort her. En trivelig egenskap med G5 er at du ikke er nødt til å forsake minnekortplassen for SIM-kort nummer to. Det er spesielt utmerket ettersom denne telefonen ikke har allverdens med intern lagringsplass.

Batteriet på 2800 mAh virker helt tilstrekkelig til denne telefonen, som skulle vare mellom ett til to døgn per lading avhengig av hvor hardt du bruker den. En mulig ulempe er at ladingen fortsatt besørges av MicroUSB her. Hvis husholdningen forøvrig har byttet til enheter med USB-C må du altså huske på å ta med deg din egen lader på ferie. USB-C-standarden har blitt vanlig såpass fort at det ikke lenger er noen stor fordel å ha den gamle standarden med tanke på tilgjengelig utstyr i butikkene, men kanskje har du et traktorlass av disse gamle kablene liggende fra før?

Til film og musikk

Hodetelefonkontakt: check! Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som nevnt er det nesten utelukkende Google-programvare på denne telefonen. Det betyr at de to videoavspillerne du får er Google Play Movies og Youtube. Musikkspilleren er ... du gjettet det; Google Play Music. Alt dette fungerer som på en hvilken som helst annen telefon, altså rimelig bra. Selv om appene er litt enklere enn medieavspillerne som gjerne lages av mobilprodusenter selv.

De fleste vil nok ha én eller flere strømmetjenester de ønsker å legge til, og telefonen har heller ikke noen problemer med å drive de vanlige mistenkte, så som Spotify eller Netflix.

Hodetelefonkontakten er fortsatt mer her, og leverer finfin og tilstrekkelig høy lyd. Der er det altså ikke stort å utsette, men telefonen kommer uten øreplugger i esken, så hodetelefoner må du ha fra før.

Overraskende bra kamera

Kameraet har blitt ganske så bra i Moto G5, og det skal være enda bedre i Plus-modellen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vanligvis er mobiltelefoner rundt 2000 kroner ikke allverden når det kommer til kamerakvalitet. Kameraet er gjerne det første som lider når det skal spares penger. Moto G5 kan nok ikke konkurrere med de aller heftigste kameratelefonene, men i sin prisklasse leverer den meget godt.

Bildene blir stort sett alltid skarpe. De store problemene med bevegelsesuskarpheter og tregheter under fotografering ser man ikke noe til her. HDR aktiveres automatisk ved behov, og telefonen bruker tilsynelatende ikke noe lenger tid på å knipse bildene når funksjonen er aktivert.

Innendørs blir det tydelig at bruset tar bittelitt overhånd, men langt de fleste bildene blir likevel helt brukbare til vanlig nettposting eller om man krymper dem litt før en eventuell utskrift. Dette er rett og slett veldig bra! Men vær obs på at en Plus-modell av Moto G5 er på vei, og kameraspesifikasjonene der er svært like de du får i selveste Galaxy S7 fra Samsung. Den ventes imidlertid å koste en del mer, og ligger på rundt 2800 kroner i prissøketjenestene.

Helt til slutt

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Moto G5 er på mange måter en vellykket videreføring av fjorårets G4-serie. Strengt tatt er den en slags mellomting mellom G4 Play og G4 Plus fra i fjor. Dermed er det også helt greit at prisen har steget litt siden sist.

Den er lynende kjapp i bruk, og beviser nok en gang at innmaten ikke trenger å være bjørnesterk om bare programvaren er god nok.

Som vanlig for Motorolas enheter tåler den også regn på grunn av et belegg som brukes på elektronikken. Flott skjerm, god brukeropplevelse og et langt penere ytre enn før er ting som ikke er selvsagt i de lavere prisklassene. Men aller mest imponerende er kvaliteten på kameraet Motorola har dyttet inn her. Det er uvanlig kompetent for sin prisklasse.

Det eneste som er virkelig irriterende med Moto G5 er at man ikke selv kan bestemme hvilke funksjoner som skal være aktive for fingerleseren. Her blir det litt for mye som skal presses inn på ett sted, og telefonen tar titt og ofte feil når man trykker eller sveiper over fingersensoren. Dermed må man enten konsentrere seg litt om å være presis, eller så må man ha snarveiene på skjermen, men det igjen spiser av skjermarealet.

Med unntak for den lille ripen i Moto G5-lakken er dette fryktelig godt blåst av Motorola. Nok en gang. Knallgode budsjettmobiler begynner nærmest å bli en tradisjon for produsenten.

