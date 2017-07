Test Motorola Moto E4

Motorolas Moto G-modeller har tatt budsjettmarkedet med storm. De har faktisk vært så konsekvent gode på fantastiske mobilkompromiss at man nesten ikke behøver å tenke seg om. De har stort sett variert mellom å være blant de beste, og å være flerfoldige steg foran konkurrentene. Dermed blir man ikke skuffet om man velger Moto G. Men hva med Moto E?

Enda en Moto i denne prisklassen?

Motorola Moto E4 Størrelse: 14,47 x 7,23 x 0,93 mm

Vekt: 151 gram

Skjerm: 5 tommer, IPS LCD, 1280 x 720 piksler,

Maskinvare: MediaTek MT6737, firekjernet mobilprosessor, 4 x Cortex A53@1,3 GHz, Mali-T720 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB (rundt 11 ledig), plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 7.1.1 med noen Motorola-tilpasninger

Teknologi: Fingerleser

Kamera: 8 megapiksler, f/2.2, HDR, 720p-video, 5 MP frontkamera

Batteri: 2800 mAh

Pris: Omtrent 1500 kroner

Det merkeligste med denne telefonen her er at den i det hele tatt finnes. Motorola er så suverene i prisklassen mellom 1000 og 2800 kroner at de knapt har noen andre å konkurrere med enn seg selv. Og når Motorola alt har telefoner som koster rundt det samme som Moto E4 fortoner modellen seg som litt mystisk.

Kanskje er det designen det handler om?

Fjorårets Moto G4 fantes nemlig i tre modeller, med billige G4 Play som inngangsbilletten til serien. En så billig inngangsbillett finnes ikke til Moto G5-serien. Den starter på rundt 2000 kroner, så Moto E4 blir altså rundt en femhundrelapp billigere. Et ganske stort hopp når vi snakker om såpass rimelige telefoner.

TEST: Moto G5 Plus: Godt under 3000 kroner for superkamera og fantastisk brukeropplevelse

Yter greit, men ikke mer

Fra venstre: Moto G5, Moto E4 og Moto G4 Plus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Rent ytelsesmessig gjør du et mye bedre valg om du går for fjorårets Moto G4 Plus, som koster akkurat det samme. Men den er bygget i plast, og er vesentlig større enn Moto E4, som mer eller mindre deler design med Moto G5. Forvirret? Vel, det begynner å bli trangt mellom Motoene i denne prisklassen nå, så det er naturlig.

Moto E er relativt kjapp å bruke, men i likhet med Nokia 3, som deler viktige deler av maskinvaren, blir det litt treigt til tider. Den har en tendens til å stoppe opp litt hvis mye skjer på skjermen samtidig, og da kan den bruke litt tid på å våkne til live igjen.

Problemet er ikke fullt så irriterende som i Nokia 3, men irriterende nok til å bli lagt merke til også i Moto E4.

Det sagt er den kapabel nok, og jeg har ikke støtt på apper som har budt på store problemer på Moto E4 i testperioden. Selv relativt enkle spill med 3D-grafikk kjører nokså smertefritt på den. Det må tas et lite forbehold her; dette er ikke en spilltelefon, så ikke kjøp den om det er det du primært skal bruke mobilen til. Men til tross for sine magre spesifikasjoner er altså muligheten der.

TEST: Nokia 3: Første Nokia ut med kliss rein Android

Grei nok skjerm for sin prisklasse

Det er ikke den mest lyssterke skjermen dette, men i sin prisklasse er den helt kurant. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen er god nok til at de færreste vil reagere på kvaliteten her. Vi kunne ønsket oss full-HD-oppløsning og litt mer baklys når det er sol ute, men i denne prisklassen er dette slett ikke så verst likevel.

Motorola har for første gang på en god stund tuklet litt med Android-designen her. Heldigvis har de ikke rørt selve strukturen eller gjort noe storveis, men ikonpakken her er ny. Og ikke spesielt pen, med sine fargevifter bak de kjente logoene. Det hele minner litt om bokhylle-ikonet fra gamle iOS-versjoner, eller temaet Huawei la som standard på P10 tidligere i år. Det føles bittelitt som å gå tilbake i tid.

Nuvel, ikonpakker påvirker heldigvis sjelden ytelsen. Så her seiler nok skuta så kjapt som den kan gå med maskinvaren som er inni.

Fin batteritid ...

Telefonen ser i utgangspunktet ut som den er i ett stykke, men bakdekselet kan tas av, og batteriet byttes enkelt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fingerleser er ikke obligatorisk i prisklassen, men følger med her likevel. Den fungerer fint som en kjapp og enkel sikkerhet, men oppleves bittelitt tregere enn i andre modeller. Det som derimot irriterer med den er at den blir overlesset med funksjonalitet om man også ønsker å bruke den som hjemknapp. Den har en tendens til å lese feil handling når den berøres. Den skal tross alt holde styr på fem samtidige snarveier i samme knapp.

Kombinert med treghetene som oppstår ender jeg som regel opp med å rive meg litt i håret, når alt jeg skulle gjøre var å gå tilbake ett hakk i menyen, men i stedet tas helt ut av appen jeg var i. Jeg endte med å skru av navigasjon via fingerleseren, men ulempen med det er at litt av skjermplassen spises opp av Android-snarveier.

Moto E4 tar stort sett fine bilder tatt prisen i betraktning. Den jukser litt for å oppnå skarpheten, og den forsøker så godt den kan å gjemme en del støy. Men det er bare unntaksvis vi finner bedre mobilkamera enn dette i prisklassen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I denne prisklassen er det fort gjort å ende opp med telefoner som ikke lader så fort som de bør heller. Denne er ganske kvikk å lade opp. Selv om det ikke helt er Quick Charge-tider vi snakker om, rekker batteriprosenten å gjøre et realt byks på en times tid. Akkurat hvor lang tid den bruker fra null til hundre er jeg usikker på, selv om telefonen har vært i bruk en ukes tid. Batteriet er nemlig stort nok til at det varer og varer, og det er som regel en god slant igjen på det når den kobles til.

... og ålreit kamera

Ellers er det viktig å få med at denne, som alle Motorolaer, har et belegg som skal hindre at den tar skade av fuktighet. Det anbefales overhodet ikke å senke disse dingsene i vann, for tette er de ikke. Men blir du overrasket av et regnskyll mens du snakker i telefonen skal det gå helt fint.

Mobilkamera i denne prisklassen er litt opp og ned. Mest ned. Men Motorola har vist seg gode på kompromiss før, og gjør det faktisk igjen. Selv om oppløsningen er på skarve 8 megapiksler tar denne lille tassen helt ålreite bilder. Det er forholdsvis lite sjenerende støy her, selv om du ser støyen hvis du ser litt ekstra godt etter. Dessuten er ikke tregheter og bevegelsesuskarpheter et såpass stort problem som det er i enkelte rimelige Android-telefoner.

Alt i alt hadde jeg nok ikke blitt misfornøyd med Moto E dersom jeg ga 1500 kroner for den, men Motorola er sin egen verste konkurrent her. Fjorårets Moto G4 Plus gir deg ytelse som ikke er langt unna dagens Moto G5 Plus, og mens årets Plus-modell koster 2700 kroner, er G4 Plus i salg for akkurat det samme som Moto E. Jeg vet hvilken jeg hadde valgt.

