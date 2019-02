TEST: Microsoft Surface Laptop 2

For halvannet år siden lanserte Microsoft sin første bærbare maskin. Surface Laptop skulle vise at Windows-baserte bærbare kunne måle seg med Apples MacOS-baserte maskiner, og dommen den gang var at Microsoft kom farlig nærme.

Nå er de endelig klare med etterfølgeren, døpt Surface Laptop 2. Grunnen til at vi sier «endelig» er at maskinen vi akkurat har fått hit faktisk har vært tilgjengelig i USA i et halv år allerede, stikk i strid med Microsofts egne lovnader, og uten at vi noen gang fikk klarhet i grunnen til løftebruddet om samtidig lansering.

Med tanke på alle de gode bærbare som er lansert det siste halve året, og som vi vet kommer utover våren, er det derfor på sin plass å sjekke om Microsofts andre bærbare er unnskyldt ventetiden.

Flere nyheter

Microsoft Surface Laptop 2 Skjerm: 13.6" IPS, 2256 x 1504 (3:2)

Prosessor: Intel Core i7-8650U (4 kjerner @ 1,9 – 4.2 GHz, 15W)

Grafikk: Intel UHD 620

Lagring: 256 GB SSD (M.2 PCIe)

Minne: 8 GB (1866 MHz DDR3)

Batteri: 48 Wh

Vekt og mål: 1,28 kg, 1,45 x 30,8 x 23,3 cm (HxBxD)

Porter: 1x USB 3, Mini DisplayPort, 1x Surface Connect, lydinngang

Pris: 17 100 kroner. Se oppdaterte priser hos Prisjakt (annonselenke) Også tilgjengelig med en svakere i5-prosessor fra 14 500 kroner.

Det som preget originalen var at den ga deg en veldig god opplevelse ved å sette fokus på komfort og brukervennlighet. Både i form av at den kom med det særegne alcantara-stoffet på basen, at skjermen ga deg god oversikt, rask ansiktspålogging og at alle oppdateringer ble levert og kvalitetssikret for maskinen av Microsoft selv via Windows Update.

Alt dette er fortsatt på plass, sammen med et par nyheter som er verdt å nevne:

Alcantara-stoffet gjør det behagelig å hvile hendene på basen mens du skriver. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Den tydeligste endringen er at Surface Laptop 2 nå fås i sort utførelse, sammen med burgunder, platina og koboltblå fra tidligere. Vi har testet den sorte varianten, og kan skrive under på at den er skikkelig stilsikker og råtøff. Særlig imponerte er vi over hvor godt overflaten avviser både fingermerker og fettflekker, slik at den alltid ser nypusset ut.

Et par irritasjonsmomenter med forgjengeren var at startkonfigurasjonen bare hadde 4 GB minne, noe som var alt for knapt for selv vanlige programmer og apper. Nå er dette doblet til mer respektable 8 GB.

Originalt ble også Surface Laptop levert med den «amputerte» S-versjonen av Windows 10, som bare kunne kjøre apper fra Microsofts egen butikk. Dette prosjektet slo selvsagt ikke an, så Surface Laptop 2 leveres med fullversjonen av Windows 10.

Uansett hvilken av de nye maskinene du velger får du også endelig valget mellom en firekjernet prosessor av Core i5- eller i7-typen. Begge er langt raskere enn de tokjernede prosessorene som satt i forgjengeren, og er dessuten mer energieffektive.

Vi reagerer likevel på én ting, og det er prisene Microsoft opererer med. Å oppgradere lagringen til den rimeligste Surface Laptop 2-modellen fra 128 GB til 256 GB koster nemlig vanvittige 3000 kroner. Dette for et enkelt komponent som bare gir noen hundrelapper ekstra i utgifter for Microsoft. Likefullt går dermed maskinen fra å være ok priset til svært dyr. Den bør dermed levere til gull på andre områder.

Innertier for design og konstruksjon

Hele basen av maskinen er som nevnt kledd i alcantara-stoff. Dette kjenner du kanskje fra bilinteriør og møbler, og er syntetisk med en overflate som minner om semsket skinn. Alcantara-stoffet gjør det veldig behagelig å legge an håndflatene for å skrive på tastaturet, da alternativet ville være kald aluminium eller gyngende plast.

Maskinen er stort sett bygget i aluminium og føles som en av de aller mest solide vi har tatt i. At «lokket» dens kan åpnes med én hånd uten at maskinen forsvinner bakover på bordet eller blir med opp er også verdt å merke seg, og totalt sett er konstruksjonen en virkelig innertier.

Anodisert sort aluminium er rålekkert. Heldigvis er fettflekker sjelden et problem. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Skarp skjerm med god oversikt

Av en eller annen grunn (økte kostnader) er skjermen noe mange bærbarprodusenter nedprioriterer. Paradokset er at det er få områder ved en bærbar som er viktigere.

Microsoft er én av en håndfull produsenter som har forstått viktigheten av en god skjerm, og som resten av Surface-serien er også Laptop 2-panelet herlig å hvile øynene på. Panelet er superskarpt takket være en høy oppløsning på 2256 x 1504 punkter, og det er dessuten svært god kalibrert direkte fra fabrikken.

Det at fargene vises korrekt og er passe mettet er ikke bare ekstremt viktig for alle som behandler bilder og video, men gir uten unntak en bedre opplevelse for deg som bare surfer på nett og ser video også.

Skjermen er godt kalibrert. I rammen skjuler det seg et kamera med ansiktspålogging. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Akkurat som Huawei og Apple har Microsoft forlatt 16:9-forholdet på bærbarskjermer. Dette formatet passer kanskje for TV-er og film, men for produktivitet gir disse skjermene alt for lite plass i høyden. Microsoft ønsker at Surface-serien skal hjelpe deg å være produktiv, og har derfor gitt den skjermer med 3:2-forhold.

Dette merkes godt ved at nettsider kan vise mer tekst før du må rulle, at det er mer plass til vinduer på skrivebordet og at elementer i videoredigeringsprogammer eller Photoshop faktisk ikke blir liggende over innholdet ditt i like stor grad. Om du skriver kode på maskinen får du selvsagt også en helt annen og bedre oversikt.

Vi skulle dog gjerne hatt enda mer lysstyrke å guffe på med, for selv på maksimal lysstyrke opplever vi noe reflekser fra den blanke berøringsskjermen.

Se for øvrig hvordan panelet er kalibrert her.

Nesten perfekt interaksjon

Interaksjonen er super, men tastene høres kanskje litt godt og passer neppe i en lesesal. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når det kommer til tastene holder vi fast på kritikken fra forgjengeren: de støyer litt mer enn vi liker. Likevel er de langt fra verst i klassen, og totalt sett er de komfortable å skrive på, med lang vandring og passelig motstand. Overflaten er dessuten glatt, slik at fingrene dine ikke «henger fast» og du får en fin rytme over skrivingen. Takket være et tre-trinns hvitt baklys slipper du også å fomle etter riktig tast om du bruker maskinen i mørket.

Vi trekker ofte frem at ingen slår Apples berøringsflater, men Surface Laptop 2-pekeplaten holder på kvalitetene fra forgjengeren og kommer nesten helt opp til Apples gull-standard.

Både responsivitet, presisjon og friksjon scorer pekeplaten svært høyt på, og flerfingerbevegelser som forstørrelse, rulling eller panorering går også silkemykt. Da kan vi leve med at det høres et svært tydelig knepp når du trykker platen fysisk ned, for det trenger du strengt talt aldri å gjøre.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Når vi måler batteritiden får vi demonstrert en av fordelene ved at Microsoft står for både maskinvare og programvare. Maskinen bygger nemlig videre på det imponerende resultatet fra forgjengeren og øker med en time, til totalt 14 timer videoavspilling. Under mer blandet bruk kan du ikke forvente det samme, men vi tør påstå at du skal ha en heftig PC-bruk for at denne maskinen ikke holder koken en arbeidsdag sammen med deg.

Det er gledelig å se at Microsoft fortsatt fokuserer på elementer som støy og varme, som for ofte kommer i annen rekke i kappløpet om å tilby best ytelse. Vi mener Microsoft har funnet en god balanse med Surface Laptop 2, selv om vi aller helst skulle sett den med dedikert grafikk også, slik at du kunne spilt noen enkle spill på den.

Ytelsesmessig er det nemlig hastigheten til prosessoren som er i fokus, og du kan fortsatt ikke spille på maskinen. Vi kan ikke sammenligne direkte mot forrige Surface Laptop ettersom vi testet en rimeligere i5-konfigurasjon tilbake i 2017, men det er likevel ingen tvil om at samtlige Surface Laptop 2-modeller er signifikant raskere enn originalen.

Som du ser av grafen overfor er ikke Surface Laptop 2 den aller raskeste under tidsbegrenset hard belastning (målingen «Alle kjerner»), men prosessoren holder et jevnere arbeidstempo slik at den takler lengre arbeidsøkter godt, noe videokonvertering-testen vår demonstrerer.

Interessert i SSD-ytelsen? Sjekk den her.

«Fremtidsporten» mangler – fremdeles

Den magnetiske Surface Connect-ladekontakten, som minner om Apples gravlagte MagSafe-kontakt, hindrer at maskinen går i bakken hvis du snubler i ladeledningen. Vi liker den godt, men skulle gjerne sett at den var enklere å plugge inn, for eksempel med sterkere magneter eller en ladeport som guidet den mer på plass enn den eksisterende. Nå må vi rote og søke rundt med kontakten til den til slutt smetter på plass.

Den magnetiske Surface Connect-kontakten kan bli en livredder for maskinen, men faller sjelden på plass uten en del fikling. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Surface Connect lar deg også koble til Surface Dock, som er ekstrautstyr og som byr på ekstra porter. Til prisen frister den svært lite, men takket være et elendig portutvalg i selve maskinen kan det være du må bite i det sure eplet og bla opp for en.

For selv om en USB-port og en Mini DisplayPort er på plass i selve maskinen savner vi sårt en fremtidssikker USB-C-kontakt, og gjerne en med Thunderbolt 3-støtte også. Dette ville latt deg overføre både strøm, lyd og bilde, samt eventuelt hente ekstra «FPS» fra eksterne grafikkforsterkere.

Vi klaget på mangelen av begge deler da vi testet forgjengeren for halvannet år siden, og i mellomtiden har situasjonen bare blitt enda mer prekær. USB-C har vært standard på de aller fleste bærbare i mange år nå, og det er ingen god grunn til at ikke Microsoft skal servere det samme.

Uten USB-C fremstår Surface Laptop 2 som lite fremtidsrettet, og det er ikke ordet du vil høre om maskinen du vurderer å legge ut minst 14 500 kroner for.

Hvorfor i all verden lanserer Microsoft en bærbar uten USB-C eller Thunderbolt 3 i 2019? Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon

Den første bærbare maskinen fra Microsoft gjorde seg fortjent til en sterk åtter her hos oss for halvannet år siden. Ingen dårlig prestasjon, men det stoppet seg altså her av to årsaker: den høye prisen og særs lite fremtidsrettede tilkoblingsporter. Begge disse elementene er noe vi fortsatt er bekymret over.

Det hjelper at den billigste Surface Laptop 2 nå er ok priset i forhold til sammenlignbare maskiner og kommer med nok minne, men maskinene med mer enn 128 GB lagring er vanvittig priset. Det er vanskelig å se det som noe annet enn et slag i trynet å måtte punge ut 3000 kroner bare for 128 GB ekstra lagring, noe mange vil føle er nødvendig. Særlig ettersom Windows alene stjeler omtrent 45 GB.

Dessuten er det enda mer alvorlig å lansere en maskin uten verken USB-C eller Thunderbolt 3-porter i 2019 enn det var tilbake i 2017 da originalen dukket opp. Dette er tilkoblingsporter som i lang stund allerede har vært standard på andre maskiner for tilkobling av skjermer og annet utstyr.

Når det er sagt er det fortsatt begrenset hvor mye vi vil trekke en ellers utmerket maskin for en tilkoblingsport. For Surface Laptop 2 har en av de mest solide konstruksjonene og stiligste designet vi har sett. Samtidig er den helt super å bruke for alt av produktivitetsarbeid takket være god interaksjon og en brilliant skarp 3:2-skjerm med flotte farger.

Bare se opp for den sterke rivalen Huawei MateBook X Pro, som vi har skrevet en snutt om rett under her. Den kan nemlig matche og overgå Laptop 2 på mange områder.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Alternativ

Huawei MateBook X Pro Huawei MateBook X Pro i7 16GB 512GB MateBook X Pro troner suverent øverst på topplisten vår for bærbare og fortjener fremdeles alle superlativene vi ga den, åtte måneder etter testen. X Pro er en kompakt og lett 14-tommer som byr på nok av kraft fra prosessoren og overlegent god spillgrafikk som får Surface Laptop 2 til å blekne. Tastaturet er fantastisk, samtidig som pekeplaten også er stor og god. Akkurat som hos Surface Laptop 2 får du dessuten en høyoppløst 3:2-skjerm med mer plass i høyden, og X Pros skjerm er mye mer lyssterk. Byggekvaliteten eller det minimalistiske designet står ikke tilbake for noe, og mens batteritiden kanskje ikke er helt på par med Surface Laptop 2 er den absolutt ikke noe å skamme seg over. Og forresten: MateBook X Pro kommer med både en fremtidssikker USB-C og Thunderbolt 3-port. Les testen av Huawei MateBook X Pro her »

