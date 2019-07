Test Meizu 16s

NB: Artikkelen har blitt oppdatert etter prisjustering, og karakteren hevet fra 7,5 til 8,0

Sist gang vi testet en Meizu var, vel, faktisk ikke spesielt lenge siden. I april dumpet nemlig mellomklassemobilen Meizu X8 inn på undertegnedes testbenk, og gikk ut med en solid anbefaling.

Kan Meizu gjenta bragden med dagens utkårede, Meizu 16s? Dette er en fullblods toppmodell, med en tilsvarende prislapp. Forgjengeren, Meizu 16, var ikke helt «all out» på alle spesifikasjoner, så dette er på sett og vis en ny vri.

Meizu 16s Størrelse: 15,19 x 7,34 x 0,76 cm

Vekt: 165 gram

Skjerm: 6,2 tommer, AMOLED, 2232 x 1080 piksler, 400 ppi, 18:5,9-forhold

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 855, 1 x Kryo 485 @ 2,84 GHz + 3 x Kryo 485 @ 2,41 GHz + 4 x Kryo 485 @ 1,78 GHz

Lagringsplass: 128 GB, ikke minnekortplass

Operativsystem: Android 9.0 Pie + Flyme 7.3

Teknologi: Bluetooth 5.0, fingeravtrykksleser under skjermen, trykkfølsom hjemknapp

Kamera: 48 megapiksler, f/1.7, OIS, fasedeteksjon + 20 megapiksler, f/2.6, fasedeteksjon hovedkamera, 20 megapiksler, f/2.2 frontkamera

Batteri: 3600 mAh, hurtiglading

De to telefonene ligner svært mye på hverandre utseendemessig. Utvendig er egentlig det eneste nye at hovedkameraet og blitsen har flyttet seg fra midten til en sideplassert variant. Ja, også har skjermen blitt enda mer heldekkende, da. Her skiller egentlig Meizu seg fra resten av markedet, som ofte påtvinger oss en eller annen form for innhugg i skjermen for å få plass til frontkamera og sensorer.

Meizu har i stedet valgt å tynne ut ramma så mye de overhodet kan både i topp og bunn, slik at du får en tilnærmet heldekkende skjerm og en helt vanlig frontkameraplassering. Sammenlignet med en Samsung Galaxy S10 er ramma i topp marginalt større, mens bunnrammen er tilsvarende. Det er egentlig et fornuftig kompromiss vi liker mye bedre enn diverse busslommer og «punch hole»-skjermer.

Skjermen er også i toppklasse hva angår bildekvalitet, gitt AMOLED-teknologien fra Samsung. Det betyr kullsvart sort, gnistrende farger og muligheten for såkalt «Always on Display».

Hva det er? Vel, en klokke og/eller et bilde som alltid vises på skjermen, slik Samsung i sin tid populariserte. Nyttig for å kjapt se hva klokka er, eller om det er kommet noen nye varsler – og med en AMOLED-skjerm trekker det nesten ikke strøm heller.

En annen fin ting med denne skjermtypen er at den viser hvor du skal holde fingeren for å aktivere fingeravtrykksleseren. For Meizu 16s har, akkurat som sin forgjenger, en optisk fingeravtrykksleser direkte under skjermen. Skjermen lyser da opp der du holder fingeren, hvorpå leseren tar et bilde av fingeravtrykket. Leseren fungerer godt og raskt, og du trenger ikke legge særlig mye trykk på skjermen for at fingeren skal oppfattes.

AMOLED-skjermen er fin til både fingeravtrykksleser og Always on Display. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Skjermen er også lyssterk nok til at du kan bruke den i sola, men den skjemmes litt av at DRM-krypteringen kun støtter sikkerhetsnivå 3 (Widevine). Dette betyr at du ikke vil få HD-oppløsning i Netflix.

Det gjelder ikke alt; YouTube og HBO Nordic vil fortsatt gi deg full kvalitet, eksempelvis.

Knallgod design og byggekvalitet

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Et sted der du får full kvalitet i massevis, er på designfronten. Her har Meizu helt tydelig latt seg inspirere av de mer kjente merkevarene på markedet, kanskje spesielt Samsung. Det synes på den kurvede baksiden og utformingen på metallrammen. Det er kun positivt ment, altså; det at Meizu har valgt et av markedets beste industrielle design som inspirasjon er flott for alle parter.

Her er det metall og glass over det hele. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Byggekvaliteten er nemlig også helt i toppsjiktet, og du føler at du holder en dyr telefon i hånden. Samtidig kan denne dyre telefonen lett bli noe mindre dyr i det sekundet telefonen knaser i bakken.

Glassbaksiden gjør 16s til et svært glatt såpestykke, som ikke ligger stille på noe som helst med mindre det er fullstendig i vater.

Apropos baksiden: ettersom det er glass her stusser vi litt over mangelen på trådløs lading. Til prisen skulle man nesten forvente at dette var implementert, og vi er litt skuffet over at det ikke er det.

Fargeutvalget og knappene er vi imidlertid veldig fornøyd med. Du kan få telefonen i sort og hvit, men også i den svært spennende blåfargen du ser i vår test. Knappene er i samme farge og i metall, og gir taktil og god tilbakemelding i bruk.

En annen ting som er verdt å nevne er at telefonen har en «nano-coating» på innsiden, som gjør den resistent mot vann. Det er altså ikke vanntetthet som mange reklamerer med i dag, men telefonen burde tåle litt regn eller en sølepytt. Dette er for øvrig noe Motorola har drevet med lenge.

På SIM-kortluken, som for øvrig kan holde to SIM-kort men ingen minnekort, ser vi tydelig at det mangler gummi som hindrer vann fra å trenge inn, så litt forsiktig bør du nok være.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Fine menyer og lynrask ytelse – men noen skavanker er det

Som en fullblods toppmodell er Meizu 16s selvsagt utstyrt med Qualcomms høvdingchip, Snapdragon 855. Dette betyr at du nær sagt aldri vil oppleve tregheter, noe Meizu-ene uansett ikke har vært plaget med før. Deres versjon av Android, Flyme, har de siste årene vært et ganske trivelig økosystem å befinne seg i, med enkle menyer og rene, flate ikoner.

Android-versjonen er forresten moderne og raske Android 9.0 Pie, noe som levner et visst håp om videre oppdateringer i fremtiden. Den kanskje største endringen Flyme introduserer kontra standard Android er mangelen på appskuff. Du kan heller ikke endre dette i innstillingene.

Grensesnittet i Flyme er pent og lett i bruk.

Dette betyr i all sin enkelhet at alle apper legges direkte på hjemskjermene, som på en iPhone – noe som fordrer litt ryddighet. Til tross for at vi liker menysystemet til Meizu har vi noen høner å plukke med 16s. Først og fremst at de prakker på oss et lite traktorlass med spill av tvilsom kvalitet, ganske sikkert hentet fra Gamelofts restekasse. Og ikke nok med det: ingen av spillene kan nytes i sin helhet uten å betale for fullversjonen.

Meizu prakker på oss litt mye ræl, synes vi.

Apropos spill, så er det en kraftig prosessor her. Snapdragon 855 er Qualcomms toppmodell, og yter svært godt i de fleste sammenhenger. PUBG Mobile kjører eksempelvis på høyeste innstillinger uten å hikke. Fortnite er det litt verre med, ettersom dette spillet krever direkte optimalisering fra Epic. Du er dermed låst til lav oppløsning og 30 bilder i sekundet.

Den opplevde ytelsen ellers har vi ingenting å utsette på – Meizu 16s er en lynrask telefon. Derimot stusset vi litt over det Meizu selv kaller mEngine 3.0, som skal være en ekstra kraftig vibrasjonsmotor til spill og musikk. Dette er noe Sony har hatt suksess med i sine siste mobiler, og vi var derfor ganske spente på dette. Dessverre kan vi melde om at vi aldri fikk noen vibrasjon i hverken PUBG eller Fortnite, og i starten heller ikke i vanlig bruk.

Det viste seg nemlig at for å i det hele tatt få «haptic feedback»-innstillingsmenyen aktivert, så måtte man først bytte navigeringssystem fra vanlige Android-knapper til det Meizu kaller «mBack». Dette er et sveipesystem a là det Apple benytter i sine telefoner, og fungerer knallbra – spesielt fordi mEngine her faktisk gjør hjemknappen trykkfølsom. Dette var noe vi ikke var klare over at Meizu hadde, og som Samsung ellers har vært alene om å implementere i sin Galaxy S8. Det er i alle fall et stort – om enn godt bortgjemt – pluss for 16s.

Brukbart toppmodellkamera

Det store spenningsmomentet i de fleste mobiltelefoner er som regel kameraet, ettersom kvaliteten tradisjonelt varierer enormt her. For fire-fem år siden var fasiten stort sett ganske enkel: Apple og Samsung hadde de beste kameraene, og slik var det. Andre prøvde seg med ulike varianter, men ingen nådde helt opp. I dag er virkeligheten en ganske annen. Både HTC, Huawei, Xiaomi, Sony, Motorola og flere andre hevder seg i dag helt i toppsjiktet i ulike kategorier, og konkurransen er med det mye hardere enn før.

Bildene fra Meizu 16s blir helt kurante.

Meizu 16s er således littegranne kjedelig på kamerafronten. Her får du mer eller mindre «basic» toppmodellfunksjonalitet a là 2019. Hvilket betyr en saktefilmmodus, nattmodus, hyperlapse og videostabilisering (men ikke i 4K). Stabiliseringen fungerer dog godt i 1080p, som du kan se i eksempelet over.

Alt det vi nettopp nevnte er sånn passe bra, men når ikke opp til de beste i klassen. Videostabiliseringen er for eksempel elektronisk, ikke optisk – til tross for at du får optisk stabilisering for vanlig bildeknipsing.

Så skal det da også sies at hovedkameraet sparker godt fra seg. Bildene vi får herfra er godt balanserte, noe vi ikke forventet fra en kinesisk telefon. Slike tenderer gjerne mot ekstreme fargepaletter og skyhøyt kontrastnivå, men 16s gir naturlige og gode bilder i retur.

Blenderåpningen på f/1.7 og de 48 megapikslene gir svært detaljrike og velbalanserte bilder, også i sterkt sollys. Legg imidlertid merke til at bildene ikke tas i 48 megapiksler; telefonen bruker den massive oppløsningen til å slå sammen flere piksler, slik at detaljnivået og lyssensitiviteten økes. Dette er en kjent metode, og det fungerer knallbra. Nattmodusen hjelper også godt på om natta, selv om du må stå mer stille her enn med Huaweis løsning.

Du finner også et zoom-kamera her, som ikke er like imponerende som hovedkameraet – spesielt i mørket. Som du kan se i eksempelet over får du imidlertid mer detaljer, og zoom-kameraet hjelper også i portrettmodus (som 16s er god på).

Frontkameraet er litt mindre imponerende.

Så, hva da med frontkameraet? Det er ikke spesielt imponerende, men heller ganske middelmådig. Oppløsningen er grei, men lyssensitiviteten er svak. Motlys liker ikke 16s i det hele tatt for selfier, og med mindre du skrur av forskjønnelseseffektene vil du automatisk se langt mer kinesisk ut enn du kanskje selv ønsker. Ja, også må du huske å skru av vannmerket, som vi lot være på for å vise hva som skjer om du glemmer det.

Konklusjon – En god telefon som burde prises lavere

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, hva er bunnlinja for Meizu 16s? Vel, det er neppe en telefon du vil bli skuffet over. At den benytter et kjent og velprøvd brikkesett fra Qualcomm er svært tillitvekkende. Det betyr ikke bare at ytelsen er knallgod, men også at telefonen støtter moderne og vanlige hurtigladestandarder. Dermed har du mye å velge mellom på ladefronten. Batteritiden er for øvrig god, og får deg komfortabelt gjennom en hel dag.

Ettersom telefonen kommer med 128 GB intern lagring som standard, skal vi ikke klage noe særlig over mangelen på minnekortstøtte. De færreste rekker å bruke så mye lagring, selv i 2019.

Totalpakka er det også vanskelig å klage over. Her får du mer eller mindre rubbel og bit av ting du kunne ønske deg i en toppmodell; fingeravtrykksleser under skjermen; AMOLED-skjerm; den beste prosessoren på markedet; glass og metall som byggematerialer.

Et aber vi vil nevne er imidlertid mangelen på støtte for Netflix i HD, som tidligere nevnt. Litt svakt frontkamera, dårlig bunnhøyttaler og en del appskrot i menyene trekker en del nedover når det tross alt er snakk om en toppmodell.

Meizu 16s koster i skrivende stund fra rundt 5.335 kroner, og er med omtrent på samme prisnivå som de mest nærliggende konkurrentene. Skavankene nevnt over gjør likevel at vi synes det er litt vanskelig å anbefale Meizu-en sett opp mot eksempelvis OnePlus 7, som ikke har disse problemene. La det ikke være tvil: du vil neppe bli misfornøyd med en Meizu 16s, og til prisen er den et godt kjøp. Men totalt sett mener vi at du burde ta en titt på alternativene under før du bestemmer deg:

Et litt tryggere kjøp OnePlus 7 128GB OnePlus 7 deler mange viktige egenskaper med Meizu 16s, og har tilnærmet samme innmat. Ytelsen er likevel noe bedre, og menysystemet renere. Det viktigste er imidlertid at prisen er omtrent en tusenlapp lavere. Fingeravtrykksleseren bor også her i skjermen, men det gjør også selfie-kameraet som stikker ned som en dråpe fra toppen av telefonen. Dermed spiser den litt av skjermen, noe du unngår helt i Meizu-en. Likevel ville vi nok valgt OnePlus 7 over Meizu 16s, om vi måtte velge. Til prisen er totalpakka rett og slett bedre. Hva med en roterende telefon? Asus Zenfone 6 Asus Zenfone 6 er en av de merkeligste mobilene på markedet, med et frontkamera som ikke eksisterer. Eller, det finnes, bare ikke separat; her roterer nemlig hovedkameraet frem for å fungere som frontkamera. Det betyr at du med Zenfone 6, akkurat som med Meizu 16s, får en tilnærmet heldekkende skjerm uten noen innhugg, og et helt vanlig frontkamera. Innmaten er også her nesten kliss lik som hos Meizu-en, men igjen er prisen langt lavere. Rundt 5.000 kroner må du ut mer en Zenfone 6; da blir det vanskelig å anbefale Meizu 16s over denne. Best kamera under 5.000 Huawei P20 Pro Dual SIM Hvis du vil ha prisklassens beste kamera er det stadig Huaweis P20 Pro som melder seg til tjeneste. Traveren nærmer seg halvannet år gammel, men er ikke vesentlig forbigått av andre enn Huaweis egne nyere modeller. Her får du en helsprø nattmodus som funker godt etter at solen har forduftet. Du får også en flott mobildesign med gradert farge på baksiden og vanntett konstruksjon i glass og metall. Nå som fremtiden fortoner seg en del tryggere for Huawei er det ingen spesiell grunn til å være skeptisk til P20 Pro - selskapet har også bekreftet at den vil få neste storoppdatering av Android.

