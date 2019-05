Test Master & Dynamic MW65

Det har vært mye nytt i markedet for trådløse hodetelefoner med aktiv støydemping i det siste.

Vi var relativt fornøyde med Denons AH-GC30 og storfornøyde med Jabras Elite 85h, og nå er det Master & Dynamic som står for tur.

Det New York-baserte selskapet har vi etter hvert blitt godt kjente med her på Tek.no, med både trådløse øreplugger og stadig mer påkostede hodetelefoner. MW65 er deres foreløpige toppmodell, og den første som har fått aktiv støydemping, hvor hodetelefonene spiller motlyd for å redusere støyen fra omgivelsene.

De utvendige likhetene med MW60, som vi testet for ikke lenge siden, er slående, men det er spesielt to vesentlige ting som er annerledes med MW65. Nykommeren er først og fremst hele 100 gram lettere – 245 gram mot 345, men den har til gjengjeld mistet muligheten til å bli felt sammen.

Tre små knapper på den høyre øreklokka fungerer som fjernkontroll. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

En kostbar fornøyelse

Master & Dynamic bruker fortsatt meget solide og eksklusive materialer i sine hodetelefoner, noe vi også forventer når prisen er som den er her. 5490 kroner skal Master & Dynamic ha, noe stivere i Norge enn vi kanskje hadde håpet når veiledende pris i USA er 499 dollar og i Europa 499 euro.

Innholdet i eska: Hodetelefonene, ladekabel, minijackkabel, USB-C-til-USB-A-adapter, flyadapter og bæreetui i skinn og tøy. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er aluminium og skinn som gjelder, og i likhet med småbrødrene i serien føles MW65 både meget solide og ikke minst påkostede, i tillegg til at de ser lekre ut. Det er egentlig en liten bragd å lage hodetelefoner med støydemping i aluminium som veier under 250 gram. Selv Sonys WH-1000XM3 i plast veier 255 gram, Jabras Elite 85h 295 gram og Bang & Olufsen H9i 285 gram. Boses QC35 er den eneste av de «store» som sniker seg under, med sine 234 gram.

Utvendig har amerikanerne holdt seg til konvensjonelle kontrollmekanismer med fysiske knapper for volum og låtkontroll og en egen knott som styrer av, på og paringsmodus. Knappene avgir et fint og responsivt klikk når man trykker dem ned, og midtknappen er dessuten uthevet, noe som gjør det litt lettere å finne frem til knappen man er ute etter.

Kontrollerne fungerer ellers som vanlig, med ett trykk for volum og å holde inne for å bytte låt. Å holde inne midtknappen er dessuten dedikert Google Assistant, men det krever eget oppsett på telefonen om du benytter iOS. Master & Dynamic tilbyr ellers ingen egen app eller nymotens funksjoner utover aktiv støydemping og Google-assistenten.

Du kan også bytte til taleassistenten på telefonen ved å holde inne stydempingsknappen og knappen midt på fjernkontrollen i fem sekunder.

Denne røde knappen lar deg bytte mellom full støydemping, lav støydemping og ingen støydemping. MW65 har ingen «ambient»-modus. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ingen støydemping i toppklasse

Støydempingen er dessuten høyst middels. Master & Dynamic hevder at de har holdt igjen på å lage hodetelefoner med aktiv støydemping til de hadde en støydemping klar som ikke gikk utover lydkvaliteten. Det har de i og for seg fått til, for det er ingenting ved støydempingen som tilsynelatende har noen innvirkning på lyden.

Uheldigvis er den også langt bak de beste når det gjelder støydemping. Vi hadde ved ett tilfelle med oss fire sett hodetelefoner på fly for å sammenlikne direkte – MW65, Jabra Elite 85h, Sony WH 1000XM3 og Denon AH-GC30 – og av disse var MW65 de svakeste.

Master & Dynamic bruker langt mer påkostede materialer enn for eksempel Bose gjør. Men så koster de også nesten dobbelt så mye. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

De demper riktignok motorduren en god del, men de levner en betydelig del av den mest høyfrekvente delen av støyen. MW65 slipper også gjennom mer av den litt mer ujevne støyen enn de øvrige, spesielt stemmer, klirring fra bestikk, glass og liknende. Det er også merkbart på kontoret: Selv med støydempingen på maks gjenstår merkbart mer av den typiske kontorstøyen enn hos for eksempel Sony og Jabra.

Den første testutgaven vår hadde for øvrig en feil hvor støydempingen førte til en ganske fæl ulyd i hodetelefonene om du bevegde på hodet litt for brått eller gikk nedover gata med tunge steg. Vi ba derfor Master & Dynamic om å få tilsendt et nytt par for å utelukke at dette var et problem kundene kan risikere å treffe på, men uheldigvis oppfører det nye paret seg på akkurat samme måte.

Lyden høres ut som om det er noe fysisk som flytter på seg inne i hodetelefonene, men den er kun der når støydempingen er aktiv. Du hører den ikke om du sitter stille, men om du kommer i skade for å riste litt på hodet eller snur deg litt for brått, så er den der med en gang. Det gjelder også hvis du har for vane å synge med til musikken.

Støydempingen er altså uansett ikke topp, men denne lyden gjør det veldig, veldig vanskelig å anbefale MW65. At feilen kun inntreffer med støydempingen aktiv gjør at det kanskje er mulig å tenke seg at dette er mulig å fikse med en programvareoppdatering av noe slag, men det kan vi ikke ta for gitt.

En liten knott tar seg av strøm og bluetooth-tilkobling. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Treffer på en prikk lydmessig

Som hos Bang & Olufsen er altså ikke støydempingen det fremste kjøpsargumentet for MW65. Hva så med lyden? Jo, her er det betraktelig mer å hente. MW65 byr på den beste lyden vi har hørt fra Master & Dynamic så langt – og jammen ikke langt fra den beste trådløse lyden vi har hørt, punktum.

Som vi skrev i vår kjappe sniktitt ved lansering har produsenten tilsynelatende endelig funnet balansen mellom den litt for skarpe diskanten i enkelte av produktene sine og den litt overveldende bassen i MW60, og resultatet er meget, meget solid.

MW65 (venstre) har noe smalere øreklokker enn for eksempel Bose QC35 og Sony WH-1000XM3. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

MW65 klarer det kunststykket det er å både være detaljert, luftig og ikke minst engasjerende på én og samme tid. Balansen mellom de ulike delene av registeret er så nært perfeksjon som det går an å komme og alle bestanddelene har luft og plass til å puste.

MW65 er kanskje ikke like enormt luftige som Bang & Olufsen H9i, men de har til gjengjeld en fullstendig fløyelsmyk måte å gjengi diskant og øvre mellomtone på – som rett og slett er fryktelig flott å lytte til.

Bassen er samtidig strammet inn betraktelig fra nevnte MW60, og også her er resultatet meget godt. Bassgjengivelsen i H9i føles nok «større» enn i MW65, men bassen i MW65 er uansett både stram, presis og ikke minst tilstede i massevis – uten å være overveldende på noe vis. Om du er et skikkelig basshode er det dog mulig at du vil finne større glede fra andre hodetelefoner.

Totalt sett vil vi plassere MW65 helt der oppe med H9i, og hvilken som er best handler nok mest om personlig preferanse. H9i gir en litt større konsertfølelse, mens MW65 nok er hakket mer behagelige å høre på.

Elendige til samtaler

Finn Jarle mener: Da jeg først hørte lyden av disse fikk jeg lyst til å smelte ned i en dam på gulvet. De spiller så pent og oppløst samtidig som de har så god styring på bassen og bunnen at jeg ble dypt imponert. Spillestilen minner veldig om det man får fra dyre, åpne hodetelefoner fra Sennheiser i kombinasjon med gode hodetelefonforsterkere. På den trådløse fronten minner de kanskje mest om Bang og Olufsens H9-varianter. Men støydempingen er ikke særlig god. Etter å ha prøvd MW65 både hjemme, ute i det fri og på fly endte jeg helst opp med å bruke dem uten demping i det hele tatt. De klarte ikke å dempe vekk lyden av en vanlig gulvvifte hjemme. Og på flyet føltes det mest som om hodetelefonene bare flyttet støyen en oktav opp. Verst av alt er det at støt og bevegelser forplanter seg inn gjennom støydempingen og blir til høye smell på innsiden av hodetelefonene. Disse ulydene forsvinner når støydemping skrus av. Jeg kunne også tenke meg noe høyere volum fra disse. Lyden er likevel så god at MW65 er knallgod for sin pris med eller uten støydemping inkludert. - Finn Jarle Kvalheim, journalist

Batteritiden er oppgitt til 24 timer, og plasser seg med på øvre halvdel blant hodetelefonene med aktiv støydemping. Vi setter også pris på at Master & Dynamic har gått for USB-C i denne omgang, og med det får vi også støtte for hurtiglading - nærmere bestemt lader de til 50 prosent på et kvarter.

Dette er blitt stadig mer vanlig, men Denonene vi testet nylig bruker eksempelvis fortsatt microUSB og har ingen form for hurtiglading, så et lite pluss er det for M&D.

MW65 har doble mikrofoner, og Master & Dynamic hevder selv at de skal være gode på å filtrere bort støy slik at du høres godt i andre enden. Dessverre er ikke dette tilfelle. Selv innendørs i relativt stille omgivelser høres vi ut som om vi er langt unna mikrofonen, og når vi beveger oss ut i travle Oslo-gater hører vi stort sett ikke mye mer fra motparten enn «Hæ?».

MW65 er nemlig ikke spesielt flinke til å filtrere bort støy i det hele tatt, og de klarer heller ikke å fokusere på vår stemme på en god måte, noe som resulterer i at motparten stort sett får servert lyden fra alt som foregår på gata.

Dette er definitivt ikke hodetelefonene du velger om du har for vane å snakke mye i telefonen ute, og motparten omtalte dem som noen av de verste han hørt i bråkete omgivelser. Ikke bra, men dette er også noe mange av disse hodetelefonene sliter med. Jabra er et hederlig unntak.

Konklusjon

Master & Dynamic MW65 huker av i de fleste boksene vi ser etter når vi tester hodetelefoner. Knallgod lyd, god batterilevetid, lekkert design og lav vekt er blant punktene som teller for amerikanerne, som vi også synes leverer sitt beste sett hodetelefoner til nå.

Hadde vi kun bedømt dem for lydkvaliteten, komfort og design hadde vi ikke vært veldig langt unna toppkarakteren her.

MW65 har meget god lyd, men den irriterende feilen med støydempingen gjør at vi foreløpig må utstyre dem med en liten advarsel. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtidig er ikke støydempingen all verden å skryte av, så for typiske «frequent flyers» er det definitivt andre sett som gir mer ro i sjela på langturer i stålsylinder. Vi kommer heller ikke utenom den svært irriterende feilen med ulyden som dukker opp når støydempingen er aktiv, som altså har vist seg å eksistere på begge settene vi har til test.

De kan selvfølgelig brukes uten støydempingen aktiv, men det er ikke det vi forventer av hodetelefoner som koster mer enn 5000 kroner. Samtalekvaliteten er også under enhver kritikk.

Inntil videre må vi altså innta en litt avventende holdning og langt fra komme med noen anbefaling, til tross for at lyden i seg selv gjør at karakteren blir ganske god (og enda bedre om Master & Dynamic retter opp i støydempingsproblemet).

Det er synd, for dette er trådløs lyd som bør oppleves.

PS: Master & Dynamics direktør for produktdesign, Thomas Wilson, sier selskapet har byttet en såkalt «limiter switch» på de endelige produksjonsenhetene, og at de tror dette skal gjøre problemet med støydempingen langt mindre merkbart. De har også gjort små endringer på skummet i putene som omslutter ørene, som skal gi en bedre forsegling og også bidra til å gjøre ulyden mindre påfallende.

Om det skulle skje noe med software eller vi får tilsendt atter et eksemplar uten den irriterende feilen, så skal vi selvfølgelig oppdatere testen.