Test Master & Dynamic MW60

Master & Dynamic er et merke vi har blitt stadig bedre kjent med her på Tek.no.

Vi var relativt begeistret både for de helt trådløse MW07 og MW50+, som hadde den spesielle egenskapen at de kunne være både «on-ear»- og «around-ear»-hodetelefoner.

Nå går vi enda et hakk opp på Master & Dynamic-stigen, der vi finner MW60, den foreløpige toppmodellen (som riktignok langt fra er en ny modell, siden den har vært på markedet i flere år allerede). Merket har imidlertid ikke vært bredt tilgjengelige i Norge før i den senere tid.

Prismessig ligger MW60 i landskapet til Bang & Olufsen H9i, altså like under 5000 kroner. Det er mye penger, og spesielt siden MW60 ikke har noen form for aktiv støydemping, slik H9i har.

Oser luksus

I eska: Hodetelefoner, mykt etui, ladekabel, minijackkabel og en liten pose til å oppbevare kablene i. En liten raritet er at det står at minijackkabelen er to meter lang på eska, mens den som ligger inni bare er en meter lang. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Utvendig er det imidlertid mye som skriker luksus ved MW60. Hodetelefonene kan fåes i mange fargevarianter, men vi synes kanskje den blå og sølvfargede utgaven vi har til test er den aller lekreste. Faktisk vil vi si at dette er noen av de aller peneste hodetelefonene vi har vært borti, helt på nivå med de meget lekre Bowers & Wilkins PX.

Det er solide, eksklusive materialer som er brukt, som kuskinn utvendig og lammeskinn rundt øreputene og rustfritt stål og aluminium i resten av konstruksjonen. Det er i det hele tatt svært lite plast å finne her, og det gjør også at vekten er på solide 345 gram. Vi har i det hele og store sett mange betraktelig dyrere hodetelefoner som ikke er i nærheten av disse i kvalitetsfølelse.

Vekten, kombinert med at MW60 nok klemmer litt i overkant hardt på ørene når du pakker dem ut av eska, gjør imidlertid sitt til at komforten ikke er helt på nivå med for eksempel Bang & Olufsen eller Bose. Strammingen slipper noe etter hvert som du bruker hodetelefonene, men vekten kan vi ikke gjøre så veldig mye med. Det gjør likevel ikke at de er vonde å ha på, men du merker definitivt at de er der.

Byggekvaliteten fremstår på sin side som svært god, uten slark i noen ledd. Gitt at ikke elektronikken innvendig tar kvelden bør dette være hodetelefoner som kan motstå mange år med bruk. De er for øvrig sammenleggbare, og det følger med en liten tøypose til oppbevaring, i tillegg til en liten boks til kabler og liknende.

Fysiske knapper

Tre små knapper tar seg av kontrollfunksjonene. Det fungerer godt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

MW60 har tre knapper under den venstre øreklokka som fungerer som fjernkontroll. Disse fungerer som enhver fjernkontroll på hodetelefoner, med spill/pause og taleassistent i midten og volum opp/ned på de to andre knappene. Bytte låt kan du gjøre med begge, enten ved å holde inne opp/ned-knappene eller dobbel- og trippeltrykke på midtknappen.

Knappene er tydelige å føle seg frem til med fingrene og gir fra seg et meget tilfredsstillende klikk når du trykker på dem, men vi hadde nok foretrukket at de var plassert litt lenger bak. Slik det er nå må du vri hånda i en ganske merkelig posisjon for å nå knappene. En bagatell, selvfølgelig, men vi snakker heller ikke om hodetelefoner til noen få hundrelapper her.

På andre siden finner vi for øvrig en knott som skrur hodetelefonene av og på, samt setter dem i paringsmodus. Den fungerer upåklagelig.

Lyden forundrer oss

Lydmessig er vi litt forundret over MW60. Ved begge de to tidligere anledningene vi har testet produkter fra Master & Dynamic, har vi notert at de har vært betraktelig mer fokusert på de øvre delene av registeret enn av bass og moro.

Master & Dynamic MW60 er middels store hodetelefoner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Denne gang er det diametralt motsatt. På eska heter det at MW60 har en «rich, warm sound profile», og det må sies å være helt riktig. Det er varmt, det er svært fyldig og har høy morofaktor, med masse bass og en litt i overkant avrundet diskant som innbyr til å spille høyt, høyt.

Vi tar oss imidlertid i å savne oppløsningen og skarpheten fra de tidligere M&D-produktene. Der noen vil kanskje vil mene at de var tunet litt vel mye mot glassklar diskant på bekostning av bassgjengivelsen, går MW60 litt for langt i motsatt retning. Dette er veldig langt fra nøytralt og analytisk, i alle fall. Mer tidlig Beats enn Sennheiser.

Vi savner også den voldsomme luftigheten Bang & Olufsen byr på i H9i. MW60 låter litt mer innelukket, med en nedre mellomtone som er så fyldig at den til en viss grad overdøver resten. Enkelte låter med dramatiske startpartier gir oss for eksempel veldig store forventninger til at selve vokalen skal komme inn i bildet, men så blir vi rett og slett skuffet når det endelig skjer.

MW60 mangler rett og slett definisjon i øvre mellomtone, og det er synd, for det er ellers mye å like her. Litt equalizer-flikking åpner noe opp, men det blir likevel aldri helt slik vi vil, uten at dette betyr at det er dårlig. Det låter fortsatt godt, bare ikke så godt som vi kanskje forventer av hodetelefoner til denne prisen. Lyden er for øvrig tilnærmet lik på iOS og Android, og MW60 støtter både Apples AAC- og Androids Aptx-kodek.

16 timers batteri

Finn Jarle mener: Har du noen gang hatt lyst til å kle på deg lyden fra en svært påkostet russebuss? Litt sånn er Master and Dynamic MW60. Det er ikke sånn at lyden er dårlig her, men nær alt fokuset havner på en dominerende bass som setter resten av lydbildet i skyggen. Det første settet hodetelefoner jeg tenkte på da jeg spant på meg MW60 var originale Beats Studio-hodetelefonene fra 2008. Det jeg håpet på var noe mer i nærheten av den spretne og engasjerende lyden flere av Denons kablede klokker presterer. Det er gøy med litt bass og engasjement, men det kan absolutt bli for mye. Master and Dynamic kan også vesentlig bedre enn dette - flere av de andre modellene i utvalget låter meget bra, men akkurat dette gir meg følelsen av å ha en russebuss på hodet, og det liker jeg rett og slett ikke så godt. Bassen står i veien for den krispe diskanten de kunne hatt og den fløyelsmyke mellomtonen man håper på i så kostbare hodetelefoner. I samme prisklasse finner du Bang & Olufsen H9i - som kanskje har litt mindre av den spretne og engasjerende bassen, men som jevnt over låter betydelig bedre. - Finn Jarle Kvalheim, journalist Tek.no

Batteritiden er ellers oppgitt til det samme som på MW50+, altså 16 timer med trådløs avspilling, som er et helt greit tall. Du kan også bruke dem med kabel, skulle du ønske det. Det følger med en to meter lang minijack-kabel, i tillegg til en 6,3 mm-adapter.

Litt finurlig er det også at lyden fremstår noen små hakk bedre ved bruk av kabel fremfor å kjøre trådløst, med en litt mer balansert og nøytral fremtoning.

Master & Dynamic hevder at bluetooth-antennen som brukes her skal gi tre ganger så lang rekkevidde som normalt, men det er nok en påstand som må taes med en klype salt. Vi opplever at rekkevidden er relativt god, men på ingen måte revolusjonerende. De støtter også bare Bluetooth 4.1.

I likhet med MW50+ er MW60 ganske dårlig isolert, i alle fall utover. Spiller du høyt på kontoret eller på bussen må du derfor regne med stygge blikk fra kollegaen eller medsitteren.

Konklusjon

Hodetelefoner som koster 5000 kroner og ikke kan noe annet enn å gjengi lyd gir oss naturligvis store forventninger til nettopp lyden.

Dessverre innfrir ikke Master & Dynamic MW60 helt på dette området. De er rett og slett så basstunge at det til en viss grad overdøver resten og skaper en litt grumsete gjengivelse av spesielt vokaler. Det er overraskende, all den tid selskapets andre hodetelefoner er betraktelig mer lyse og veloppløste, med betraktelig mindre bass.

Til 5000 kroner forventer vi topp lyd, selv trådløst. Det får vi altså ikke her, og det gjør at det lekre utseendet og de solide og eksklusive materialene blir litt underordnet.

Komforten er heller ikke helt på topp, og til sammen gjør at det at det er flere andre par vi heller ville sett på om du har så mye som 5000 kroner å bruke på hodetelefoner.

Bang & Olufsen H9i er det åpenbare førstevalget, og da får du aktiv støydemping på kjøpet. Om du kan leve med kabel er også Beyerdynamics DT1770 Pro helt fabelaktige.