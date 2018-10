Test Master & Dynamic MW07

Stadig flere leverandører går helt trådløst, og sist ut er premiumlydprodusenten Master & Dynamic.

Hodetelefonene deres har tidligere stort sett konsekvent fått god kritikk i hifi-pressen, og det var derfor med visse forventninger vi gjøv løs på MW07, som det nye settet heter. 3000 kroner er mye å betale for øreplugger, men det er heller ikke mer enn hva Bang & Olufsen skal ha for sine E8.

Etui i stål

Det følger med en rekke ulike størrelser på gummiputer, i tillegg til ladekabel, USB-adapter og en liten bæreveske. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det mest iøynefallende når du pakker dem ut av eska er det ganske skrikende metalletuiet som skal huse ørepluggene når du ikke bruker dem. Etuiet vi fikk tilsendt hadde tilsynelatende allerede blitt pakket ut og lekt med, da det allerede hadde fått et par små riper. Kvalitetsfølelsen av metalletuiet er god, men dette kommer neppe til å se spesielt pent ut etter et par ukers bruk, spesielt om du er litt uforsiktig.

En magnet holder ellers lokket på plass, tre statusdioder i front forteller om ladestatus og det er superenkelt å sette pluggene på plass slik at de lader og alt er i orden. Det har ikke vært tilfelle med alle slike produkter vi har testet tidligere.

I esken finner vi også flere ekstra størrelser silikonputer, et ekstra sett vinger, en ladekabel med USB-C i begge ender, USB-C til USB-A-adapter og et lite bæreetui i tøy.

Kanalplugger med perfekt passform

MW07 er kanalplugger av typen som forsøker å skape full forsegling mot ørekanalen din. Slik er også de fleste andre helt trådløse øreplugger, men det finnes også unntak, som Apples Airpods og Boses SoundSport Free. MW07 kan brukes både med og uten ørevinger, og utformingen av disse er litt annerledes enn hva vi er vante med. De har først og fremst en litt ruglete utforming av selve vingen, og i tillegg festes de lenger opp i øret enn mange andre.

For undertegnede gjør vingene at MW07 sitter svært godt fast. De gnager riktignok litt etter rundt en time med bruk, men det er mulig ørene vil tilpasse seg etter en tid, siden vi ikke er vante til å ha vinger som ligger plassert slik disse gjør.

De ruglete vingene bidrar til at MW07 sitter svært godt på plass. Om du foretrekker det kan de også brukes uten vinger. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Parringen starter automatisk første gang du tar pluggene ut av etuiet, og vi har ikke opplevd noen problemer med akkurat dette. Tilkoblingen har også vært stabil i testperioden, men det skal sies at hoveddelen av lyttingen har foregått i stabile omgivelser på kontoret.

I likhet med Earin M-2 benytter MW07 såkalt nærfelts magnetinduksjon til selve tilkoblingen mellom de to pluggene, noe som skal være betraktelig mer stabilt enn bluetooth. Vi liker også at de automatisk skrur seg på når du tar dem ut av etuiet, og av igjen når du setter dem tilbake.

Små, men gode knapper

MW07 har totalt tre små knapper, en på den høyre pluggen og to på den venstre. Den høyre knappen fungerer stort sett som enhver fjernkontrollknapp på hodetelefoner: Ett trykk pauser eller starter avspillingen, to trykk hopper en låt frem, tre trykk hopper en låt tilbake og å holde inne knappen starter stemmeassistenten (eller parreprosessen om du vil bytte tilkoblet enhet). Knappene på den venstre pluggen brukes til å justere volum opp og ned.

Tastene kan brukes til å justere lyd og avspilling. De er små, men fungerer godt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Knappene er små, men plasseringen er smart og Master & Dynamic har klart å få til et konsekvent og tilfredsstillende klikk ved hvert trykk, så det er stort sett lett å oppnå det du vil. I motsetning til plugger med knappene plassert på den store flaten utvendig slipper du også å dytte pluggene lenger inn i ørene for hver gang. Det er godt.

Pluggene skal ifølge Master & Dynamic ha en autopause-funksjon, og den fungerer godt, men pluggene burde også ha startet musikken igjen så fort vi setter dem tilbake i øret. Det gjør de svært sjelden i dag – selv om en liten fanfare tyder på at de skjønner at de faktisk er i øret. Om det er et bevisst valg fra M&Ds side er det et underlig et, spør du oss.

Lyden er det minst påkostede

MW07 er rimelig diskré øreplugger. Vi har sett betraktelig mer utstikkende eksempler enn dette. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Lyden er rimelig god, men vi synes ikke den er helt god nok til å forsvare den ganske stive prislappen her.

Klangbalansen er først og fremst et lite stykke over på den kjølige og til dels metalliske siden, og inntrykket spoleres også noe av at MW07 skarper opp spesielt S-lyder litt mye, noe som i en del tilfeller føles litt som å gni sandpapir i øret. Det gjør at de nytes best på litt begrenset volum. Problemet er også ørlite større på iPhone enn Android, slik vi mange ganger tidligere har opplevd.

Bassgjengivelsen er god og balansert, og bygger fint oppunder resten av lydbildet. Det hadde nok ikke gjort noe om den gikk ørlite dypere, og ei heller om lydbildet var litt luftigere og større.

Ole mener: Disse proppene låter ikke i nærheten så godt som de ser ut. Lyden blir ganske metallisk og uengasjerende, uten noe spesielt bredt stereoperspektiv. De har en ganske potent bass, og en detaljert diskant, men helheten blir for tam og livløs. Her har produsenten fokusert og fått til et flott design som sitter godt i ørene, men lyden faller igjennom til prislappen. - Ole Henrik Johansen, journalist Tek.no

Misforstå oss rett, MW07 låter stort sett flott, men vi forventer mye når prislappen er som her, og de innfrir rett og slett ikke helt. Vi tar oss i å savne litt av varmen og raffinementet fra noen av våre favoritt-produkter, for eksempel Sennheisers Momentum In-Ear. I helt trådløs-kategorien er likevel dette i det øvre sjiktet.

Endelig USB-C

Master & Dynamic MW07 har en oppgitt batterilevetid på 3,5 timer, og så i ytterligere tre oppladinger i etuiet. Det plasserer dem omtrent midt på treet for kategorien, og vi hadde kanskje håpet på en time til fra et produkt som er såpass kostbart.

Valget av USB-C som tilkobling gir imidlertid svært rask lading av etuiet, med 50 prosent på bare 15 minutter og full lading på 40 minutter. Å lade selve ørepluggene tar rundt halvannen time, dog.

Etuiet i rustfritt stål gir en viss premiumfølelse, men er svært utsatt for både fingermerker og riper. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Helt grei til samtaler

Samtalekvaliteten er i hovedsak god, og spesielt i stille omgivelser bør du ha små problemer med å bruke disse som handsfree. Vi liker også at samtalelyden serveres i stereo, noe som er omtrent 50/50 om er tilfelle på disse helt trådløse ørepluggene.

Litt mer komplisert blir det når vi beveger oss ut i støyende Oslo-gater. MW07 forsøker så godt de kan å holde stemmen vår i fokus, og lykkes greit, men må likevel gi tapt mot trikker og lastebiler. Fint til kontorbruk, altså, men om du har for vane å gå ute og snakke bør du kanskje vurdere noe annet.

Dette er imidlertid ikke akkurat en paradegren for denne typen produkter generelt, siden mikrofonen jo i praksis sitter i øret, langt unna munnen din.

MW07 har for øvrig heller ingen modus for å slippe gjennom lyd fra omgivelsene, slik en del av konkurrentene har.

Konklusjon

Pluggene klikker enkelt på plass i etuiet. De skrur seg automatisk av og på når du setter dem inn og tar dem ut. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Master & Dynamic MW07 er uten tvil et svært velpolert premiumprodukt, og de fleste detaljer virker godt gjennomtenkt. Vårt største aber er at lydkvaliteten ikke holder følge med prislappen på rundt 3000 kroner.

MW07 makter rett og slett ikke å gi oss godfølelsen på samme måte som en del andre gjør, blant annet Bang & Olufsens E8, som ligger i samme prisklasse. Vi vil også rangere Sony WF-1000X foran, rent lydmessig.

Det er synd, for de gjør åpenbart mye annet godt. Etuiet har høy kvalitetsfølelse, pluggene klikker fint på plass og det lader lynraskt. Passformen er helt topp og samtalekvaliteten er stort sett god.

Det rekker bare ikke helt i mål når man tar pris og lydkvalitet med i betraktningen.

