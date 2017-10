Test Marshall Stanmore Multi-Room

Den tradisjonsrike høyttalerprodusenten Marshall er kanskje mest kjent for å produsere svære og bråkete forsterkere og annet utstyr for musikere, men lager også ting til hvermannsen.

Eller, rettere sagt: de får noen andre til å lage Marshall-produkter til deg, meg og naboen. Disse «andre» heter Zound Industries, og har basen sin i noe så, eh, hjemlig som Stockholm.

Og, ja, forresten – det er Marshall Stanmore det skal handle om i dag. Dette er Marshalls mellomstore høyttaleralternativ i den stasjonære klassen, altså en høyttaler som først og fremst skal forbli innenfor husets fire vegger og som må være plugget i veggen for å fungere.

«Marshall Stanmore har da vært på markedet lenge!», vil noen kanskje påpeke. Jepp, det er korrekt. Årets modell er imidlertid splitter ny, selv om den ikke ser sånn ut på utsiden. Foruten enkelte, små endringer i toppen er det lite som vitner om at dette er andre generasjon Stanmore.

Den store nyheten av året er at høyttaleren nå har fått multiromsstøtte, og dermed kan kobles til hjemmenettet ditt. Dermed kan du bruke både Google Chromecast, Spotify Connect og Apple AirPlay for å sende musikk til Stanmore, samt synkronisere den med – i teorien – så mange andre likedan utstyrte høyttalere du måtte ønske.

Zound står også bak Urbanears' strømmehøyttalere: Dette er vår test av Baggen og Stammen »

Design – Nostalgi og modernitet i ett

Stanmore er den typen høyttaler du sannsynligvis vil finne stående et sentralt sted i stua, og med mindre du har null estetisk interesse vil det nok dermed være av betydning hvor godt den tar seg ut. I undertegnedes øyne er det i stor grad en smakssak.

Nostalgifaktoren er skyhøy, det skal være sikkert – men de samme elementene kunne gjerne også fått stempelet «gammeldags». Stanmore ligner aller mest av alt på det Marshall produserte for både 50 og 60 år siden, mer enn de teknisk likere konkurrentene for eksempel Sonos eller Urbanears lager. Sistnevnte er forresten også laget av svenske Zound, og burde dermed dele mye DNA med Stanmore.

For mange vil dette være utelukkende positivt, men uten nostalgifilteret påskrudd kan man finne småting å plukke på. For eksempel sitter logoen foran på den vevede grillen litt løst festet på, og gullsømmen langs utsiden av fronten følger ikke rammen med millimeterpresisjon. Har du smårollinger, hyppige fester eller en hang til å dra med deg høyttaleren rundt mye, er det dermed ikke gitt at disse delene blir værende i samme posisjon over tid.

Det halvmyke, sorte kunstlæret som omgir nesten hele Stanmore gir imidlertid en god kvalitetsfølelse, og er både nøytralt for øynene og behagelig å ta på. Det er heller ingen synlige sømmer i kunstlæret, så der har Zound/Marshall gjort en god jobb. Tre andre ting som inngir god kvalitetsfølelse: fire solide gummiføtter i bunnen, en stor, børstet metallplate i toppen og skikkelig tyngde i konstruksjonen.

Ingen mangel på knotter og tilkoblinger

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Hva angår tilkoblinger og fysiske knotter og knapper å tukle med, så er Stanmore begunstiget med mye snadder. På baksiden finner vi to RCA-tilkoblinger til platespillere, samt en Micro-USB-tilkobling vi aldri ble helt klok på. Kanskje til diagnoseformål?

Uansett: det er i toppen vi finner mest å tukle med. Her er det for det første hele fire, solide metallknotter i skikkelig retro-stil, hvorav den ene kan klikkes ned. I tillegg er det tre flate, små knapper i samme materiale: to for å bytte spor og én for å bytte mellom singel- og multihøyttaleroppsett. Og til sist: den uforglemmelige minijacken vi alle er blitt så glad i.

Knottene og knappene har nå fått LED-indikatorer, som flytter seg ettersom man tukler og vrir på dem. Snasent, moderne og veldig, veldig nyttig.

Lyd og funksjonalitet – Mye å glede seg over

Marshall Stanmore er ikke portabel, og må stå tilkoblet med denne strømkabelen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Men nok om design og knotter – det viktigste er jo definitivt lyden. Stanmore burde historisk sett levere varene, ikke bare fordi Marshall har mye lydarv å være stolte av, men også fordi høyttalerne vi tidligere har testet fra den kanten har vært svært vellydende.

Marshall kan buldre skikkelig: Woburn er en av de største høyttalerne vi har testet »

Og Stanmore leverer definitivt varene. Fra den nøkterne og nære vokalen til Odd Nordstoga, til klassiske koralstykker som den skotske «Loch Lomond», til det hakket mer syntetiske lydbildet i Galantis' «Peanut Butter Jelly» er opplevelsen alltid den samme: Stanmore låter skikkelig trivelig.

Det er lett å henfalle til rockemetaforer og fraser som «...men det er til litt rocka og rå låter denne passer best...» når høyttalere som Stanmore står på bordet. Men i bunn og grunn spiller Stanmore mer eller mindre på samme måte som den svært nært beslektede Urbanears Baggen. Det vil si: fokus i bunnen, og jevnt over god kontroll selv høyt opp i volum.

Du skal dra på fryktelig kraftig før noe faller ut noe sted her, og da er det først og fremst toppen man merker det i. Og den kan man jo alltids justere et knepp ned med knotten på toppen. Bassen går – størrelsen tatt i betraktning – helt ned i kjelleren, spesielt om man skrur bassknotten den veien.

Mer imponerende er det at man får et visst stereoperspektiv ut av denne boksen, som man først mister ved stort volumpådrag. Merk dog at den i likhet med sin mindre slektning Kilburn burde stå litt unna, om enn ikke like langt.

Disse to spiller fint i tospann, og det burde alle andre Chromecast-høyttalere gjøre også. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Og apropos volum: det er rett og slett helt enorme mengder volum du får ut av denne boksen, størrelsen tatt i betraktning. Det kommer strengt tatt ikke som noe sjokk, i og med at Zound har syslet med dette lenge – men det er hyggelig å høre at det fortsatt er på plass. Den er heller ikke veldig plasseringsutsatt, men vil naturligvis låte noe bedre inntil en vegg eller i et hjørne enn midt på en åpen plass. Men uansett plassering: Stanmore fyller uten problemer en middels stor stue med godlyd.

Kan kobles til alle Google Chromecast-enheter

En annen fiffig ting med denne høyttaleren er at den kan kobles til andre Chromecast-aktiverte høyttalere – uavhengig av merke. Undertegnede har fremdeles testmodellen vi for en stund tilbake fikk fra Urbanears stående, og kan bekrefte at dette fungerer sømløst.

Via Google Home-appen kan du enkelt sette opp en egen hjemmegruppe, og legge inn både Stanmore og en Urbanears Baggen. Dermed kan du «caste» lyd til begge to synkront. Vi skulle gjerne hatt en annen Chromecast-høyttaler av et annet merke her, gitt at Urbanears og Marshall har samme produsent og nøyaktig samme programvare innebygget. Men, det har vi ikke. Gitt at det er Google som står bak standarden, så har vi imidlertid ingen grunn til å mistro påstanden.

Foruten Chromecast-tilkoblingen, har du også både Apple AirPlay og Spotify Connect direkte innebygget. I likhet med førstnevnte spiller også begge disse to over Wi-Fi-tilkobling, og vil altså ikke ha hverken rekkeviddeangst eller tukle med volumstyringen på selve telefonen din. Nettopp det siste er noe av det undertegnede liker best med strømmehøyttalere. Du kan for eksempel sjekke Snapchat-videoer uten å få lyden derfra inn i hele festen, eller ta en telefon uten å få vedkommende kringkastet i stua. En kjekk idiotsikring for ikke å begå jevnlig sosialt selvmord, altså.

Foruten dette har du også Bluetooth og minijack som muligheter. Mer spennende enn dette er imidlertid appen som følger med (som for øvrig er en blodkopi av Urbanears' sin), der du både kan stille inn intensiteten på LED-lyset på toppen, justere equalizeren (hvorfor bruke knappene liksom, duh!) og aktivere de 7 presettene til hovedknotten på toppen.

Du kan velge mellom både nettradio, lokalt lagret musikk og – ikke minst – spillelister fra Spotify. Dette er fryktelig kjekt, ettersom du da enkelt kan smelle opp treningslista med ett trykk, eller på samme måte få festen i gang med riktig spilleliste direkte på høyttaleren. Appen i seg selv er en ryddig og lett navigérbar sak, der du også kan styre mastervolumet og enkelt dempe alle høyttalere i huset. Og mye, mye mer.

Konklusjon – Mange gode argumenter for å kjøpe

. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er liten tvil om at Stanmore kommer inn i et marked som de siste årene har blitt stadig tettere, og der multiromsstøtte i seg selv ikke er noe som skiller deg så fryktelig mye fra konkurrentene. Marshall er rett og slett litt seint ute her, men det betyr ikke at de gjør noe galt når de først kommer på banen.

Tvert i mot er Stanmore noe av det raffere vi har hørt, og liker du en litt rocka lydprofil med mye god og lun dyp mellomtone og rivende vokal er dette definitivt en innertier. Og bøttevis med volum, ikke minst. En annen ting som helt garantert er en innertier for mange, er designet. Det er rett og slett ingenting som er Marshall som Marshall selv, og bare det at høyttaleren fortsatt ligner mest på en gitarforsterker i miniatyr kan nok være nok for å rettferdiggjøre et kjøp for noen.

Noe annet som får i alle fall undertegnede til å heve begge øyenbrynene er prisen. Stanmore har rett og slett en liten eim av «svindyr» ved seg, med en utsalgspris på 4 490 kroner i skrivende stund. Det er nesten en dobling fra versjonen uten multiromsfunksjonalitet, og langt mer enn mange konkurrerende alternativer. Ja, spesielt merkbart er det at den også Zound-produserte Urbanears Baggen koster nøyaktig like mye, har omtrent nøyaktig lik funksjonalitet og dessuten er både mye større og til dels både bedre og desidert kraftigere lyd.

Det blir dermed et spørsmål om designet og de analoge bryterne er viktige nok til at du kan rettferdiggjøre et kjøp av Stanmore. Og kan du dét, ja, da blir du garantert superfornøyd med Stanmore.

Anbefalte alternativer til Marshall Stanmore: