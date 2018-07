TEST: MacBook Pro 13 med Touch Bar (2018)

Det er omtrent et år siden sist Apple oppdaterte MacBook Pro, men nå er de på banen med en ny modell igjen.

Som forrige gang får vi ikke noe nytt design, men heller langt mer fart sammen med flere nye funksjoner.

Nyheter i 2018-modellene:

Apple MacBook Pro 13 m/TB (2018) Skjerm: 13,3" IPS, 2560 x 1600 (16:10-format)

Prosessor: Intel Core i7-8559U

(4 kjerner @ 2,7 – 4,5 GHz, 28W)

Grafikk: Intel Iris Plus 655

Lagring: 512 GB PCIe-SSD

Minne: 16 GB (2133 MHz LPDDR3)

Batteri: 50 Wh

Vekt: 1,37 kg

Mål: 1,5 x 30,4 x 21,3 cm (HxBxD)

Porter: 4x Thunderbolt 3 USB-C, Minijack

Operativsystem: MacOS High Sierra

Pris testmodell: Fra 27 700 kroner Konfigurerbar fra 20 000 kroner » (Annonselenke til Prisjakt.no)

Først og fremst kommer 2018-modellene nå med nye firekjernede Intel-prosessorer. Disse erstatter de gamle tokjernerne fra fjorårets modeller og skal ifølge Apple gjøre MacBook Pro inntil dobbelt så rask som tidligere.

På plass er også en ny støtteprosessor, kalt Apple T2. Denne brikken gjør MacBook Pro-en både sikrere og mer funksjonell. Blant annet gir den mulighet for beskyttet oppstart, hvor bare programvare som er digitalt signert får lov å starte, samtidig som den sørger for effektiv kryptering av systemdisken med alle filene dine. Brikken sikrer og godkjenner også fingerpålogging med Touch ID, som alle MacBook Pro med Touch Bar har. I tillegg kan du takke «T2» for at alle nye MacBook Pro-modeller setter deg i kontakt med taleassistenten Siri om du hoier på henne.

Ved siden av dette har skjermen fått støtte for såkalt True Tone. Dette er en funksjon iPhone- og iPad Pro-eiere har hatt en stund allerede, hvor panelets hvitbalanse automatisk tilpasses basert på omgivelseslyset. Slik oppleves fargene komfortable uansett hvor du befinner deg.

Møter hard konkurranse

Alle disse nyhetene tar vi med oss når vi dykker ned i den nye Mac-en, men enn så flott det er med nye funksjoner må det poengteres at Apples konkurrenter virkelig har spisset sablene sine siden den forrige modellen kom på markedet. Dagens MacBook Pro møter altså enda hardere motstand enn tidligere, og den maskinen som har seilet opp som den skarpeste rivalen er uten tvil Huaweis MateBook X Pro som vi nylig tildelte vår første toppkarakter på fire år (!).

Særlig spennende blir det derfor å se hvordan den nye MacBook Pro-en klarer seg målt mot det vi mener er dagens aller beste bærbare, en tittel som for få år siden stort sett endte hos det som kunne krype og gå av Apples ulike bærbare.

Prisene Apple har satt på nykommerne hjelper imidlertid ikke stort i jakten på å ta tronen tilbake. Den rimeligste nye MacBook Pro-en koster nå nemlig 20 000 kroner. Da får du en potent 2,3 GHz i5-prosessor med fire kjerner, men må klare deg med bare 8 GB minne og ganske sparsom lagringsplass.

Skal du ha en MacBook Pro som tåler aldring trenger du modellen med 16 GB minne og 512 GB lagringsplass til 24 400 kroner. Da er det greit å minne om at MateBook Pro X, med et langt sprekere dedikert grafikkort og ellers relativt like spesifikasjoner, koster 5400 kroner mindre.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Samme enkle og elegante design

Du finner to Thunderbolt 3-porter med USB-C-grensesnitt på begge sider av maskinen, i tillegg til en minijack-inngang. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

På designfronten har ingenting endret seg siden 2016, da alle Pro-modellene ble slankere, fikk en tynnere skjermramme, en enorm pekeplate og et nytt grunnere tastatur med Touch Bar, i tillegg til å bli utstyrt med (kun) Thunderbolt 3-porter.

Det at lite har skjedd på utsiden er ikke nødvendigvis negativt, selv om vi fortsatt skulle ønske at designerne hadde tilgodesett en plass til en mer tradisjonell USB-port og en minnekortleser, og ikke bare USB-C-kontakter med den nye (og lynraske) Thunderbolt 3-standarden.

Designet er likevel fortsatt så flott som man forventer fra Apple og oser av kvalitet. Dette understrekes også av en fabelaktig byggekvalitet som bare et fåtall av rivalene når opp til. Men apropos rivaler, Huaweis MateBook X Pro veier faktisk hakket mindre og er et lite knepp tynnere, uten at den går på kompromiss med materialene. Denne maskinen får dessuten rammen rundt MacBook Pros retina-skjerm til å se tykk ut.

Nå er skjermen enda bedre

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

MacBook Pro-skjermen får alltid skryt og denne gangen er intet unntak. Lysstyrken er svært god med 500 nits, fargene på skjermen er akkurat passe mettet og takket være den høye skjermoppløsningen og Apples gode anti-refleksjonsbelegg er dette en sikker vinner. Ikke minst er det en fryd å bruke 16:10-skjermen til å jobbe på, da den gir bedre oversikt i høyden enn typiske, smalere, 16:9-skjermer.

Nyheten i årets MacBook Pro-er True Tone-sensoren, som kan deaktiveres fra innstillingsmenyen. Etter å ha brukt en Mac med funksjonene noen dager, for så å skru den av, er det imidlertid vår klare anbefaling å la den være aktiv. Denne justerer nemlig hvitbalansen i bildet basert på omgivelseslyset og gir ofte et mer naturlig og behagelig bilde. Driver du med bilde- eller filmproduksjon, hvor riktige farger er kritisk, bør du selvsagt styre unna funksjonen ettersom den endrer kalibreringen.

Som tidligere støtter panelet utvidet fargerom (P3), noe som bidrar til at særlig rød- og grønntoner vises på en mer realistisk måte. Sammen med den alltid like presise fabrikkalibreringen (se måling her) gjør dette sitt til at MacBook Pro-skjermen fortsatt er en overlegen kandidat for profesjonelle video- og bildebehandlere.

Skjermrammen er absolutt ikke tykk, men konkurrentene lager langt smalere rammer. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Den eneste skjermen vi mener kommer i nærheten av MacBook Pro-skjermen er den til (du gjettet det) MateBook X Pro. Sistnevnte er imidlertid ikke like presis og støtter ikke det utvidede fargerommet – noe som er viktig for profesjonelle fotografer og lignende – men neppe like viktig for andre i det daglige.

Litt mindre støy fra tastaturet

Da Apple presenterte sitt nye MacBook Pro-design i 2016 ble også tastaturet nytt. Tastene gikk fra å by på lang vandring og god demping med perfekt skrivefølelse til å gi nesten ingen vandring eller demping. Tastaturet ble raskere og mer kontant, men uansett om man er av typen som foretrakk dette var det nok ikke mange som omfavnet det mye høyere støynivået som fulgte med.

Nå er det ikke slik at Apple har tatt til seg så mye kritikk for akkurat dette, men de har i alle fall nå gjort noen små justeringer på tastene for å gjøre dem mer motstandsdyktige mot sand og smårusk som kan lure seg under dem. Som en konsekvens av dette er tastene til nye MacBook Pro kvitt den aller mest høyfrekvente delen av støyen, dog uten at de kan ansees å være «stille».

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Undertegnede foretrekker fortsatt tastaturet på den gamle 2014-modellen av MacBook Pro som er min arbeidshest i det daglige, men det blir helt feil å påstå at det nye tastaturet er dårlig. Det er kontant, presist og raskt med store og stabile taster, dog fortsatt med lite vandring og noe støy. Tastaturet er så viktig at du bør prøve det før du bestiller en MacBook Pro til minst 20 000 kroner.

Det begynner å bli en gjenganger i teksten, men vi «bare nevner» at MateBook X Pro har et mer tradisjonelt tastatur med dypere og bedre dempede taster for den som foretrekker disse. Artig nok får Huawei dette på plass uten at det går ut over andre deler av maskinen, som tykkelse eller batteritid.

Når det kommer til pekeplaten er Apple fortsatt kongen. Presisjonen og funksjonene denne byr på er det ingen som overgår, og selv om konkurrentene nærmer seg føles det alltid ekstra godt å «komme hjem» til denne med alle sine integrerte sveipemuligheter som er så godt bygget inn i MacOS.

Som alltid liker vi også at du kan trykke ned pekeplaten også i den øvre halvdelen, noe ingen annen PC-produsent lar deg gjøre. Ingen annen kan dessuten skryte av en så stor pekeplate som Apple kan her, og om du bruker de ulike fingersveipene i utstrakt grad kommer den faktisk til sin rett.

Touch Bars ess i ermet er fortsatt Touch ID

Du kan legge dine mest brukte snarveiene på Touch Bar. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Berøringsstripen Touch Bar fremstår to år etter lansering fortsatt mest som en «nice to have»-funksjon. Den gir deg i hovedsak alternative måter å nå funksjoner som ellers ligger i skjermmenyer og må velges med musen eller tastekombinasjoner, og tilbyr en viss grad av tilpasning om du har noen favorittsnarveier du vil ha der nede. Dog skulle vi sett at den var enda mindre begrenset og lot det legge inn snarveier til programmer, makroer og lignende.

Vi synes likevel Apple er inne på noe med måten de utnytter Touch Bar i programmer som Bilder, Safari og Meldinger. Å sveipe mellom ulike emojis når du sender melding er ganske artig, og hopping mellom faner i nettleseren eller rotering av bilder går nemlig superraskt.

Sveip gjennom emojis når du skriver meldinger. Disse byttes ut med en oversikt over favorittnettsteder eller faner i Safari, og bilderedigeringsmuligheter i Bilder, for å nevne noe. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Touch ID lar deg droppe inntasting av passord og kan utføre kjøp med Apple Pay. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det store salgsargumentet for en MacBook med Touch Bar mener vi likevel er Touch ID-sensoren som ligger til høyre for den.

Denne lar deg logge inn på kontoen din, installere programmer, gjøre systemendringer og foreta kjøp i iTunes Store eller fra nettsider som støtter Apple Pay med et enkelt fingersveip, akkurat slik vi kjenner det fra iPhone.

Windows-baserte konkurrenter har sin Windows Hello med enten ansikts- eller fingerautentisering, men foreløpig er Touch ID integrert med flere tjenester i Apples økosystem.

En av hovednyhetene i de nye MacBook Pro-ene er at de har nye firekjernede prosessorer fra Intels siste 8. generasjon Core i-serie. Dette er en dobling av antall kjerner fra forrige års modell, og første gang på svært, svært mange år at antallet prosessorkjerner øker. Ifølge Apple skal de nye prosessorene være inntil dobbelt så raske som forrige generasjon.

I vårt testeksemplar sitter en i7-8559U som har en basefrekvens på 2,7 gigahertz og en turbofrekvens på 4,5 gigahertz. Sistnevnte hastighet kan oppnås når bare én prosessorkjerne kjører, og denne frekvensen faller etter hvert som flere av de inntil fire prosessorkjernene tar sin del av jobben.

Rett etter lanseringen av de nye MacBook Pro-ene fikk Apple kritikk for at maskinene ikke klarte å kjøre de nye prosessorene på full hastighet. Faktisk nådde ikke engang prosessorene alltid den vanlige basehastigheten. Apple kom imidlertid raskt på banen med en oppdatering, og når vi gjorde våre prosessormålinger etter å ha installert denne så vi ikke noe til nevnte problemer.

Under videokonverteringstesten vår, som utnytter alle kjernene i prosessoren over lengre tid, fant vi for eksempel at prosessoren i MacBook Pro-en vår ikke hadde noe problem med å yte jevnt mellom 3,8- og 4,1 GHz med alle kjerner i bruk. Det er som forventet av en prosessor av typen som sitter i maskinen.

Apple lanserer nye skinnmapper som beskytter MacBook-en. Disse er imidlertid ekstrautstyr. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Resultatet, som du kan se over, er også svært godt. Vi testet aldri den forrige modellen av MacBook Pro med den beste tokjernede i7-prosessoren. Dermed kan vi ikke direkte sammenligne den beste prosessoren fra forrige generasjon og den nye generasjonen, men resultatet fra forrige generasjons beste i5-prosessor og den nye generasjonen i7-prosessor er uansett uvanlig stort.

En dobling av ytelsen kan vi garantere at du neppe vil oppleve, men ytelsesøkningen vil uten tvil være svært merkbar under intensive oppgaver som behandling av store bilder og video.

Om vi titter bort på Windows-verdenens svar på MacBook Pro, MateBook X Pro, ser vi at denne blir forbikjørt så det holder av den kraftigere prosessoren i Apples proffmaskin. Vi ser også at der flere av sammenligningsmaskinene, som Dells XPS 13 og Microsofts Surface Book 2, leverer like god ytelse på kortere syntetiske tester i Cinebench (kalt «Alle kjerner» og «Én kjerne» i grafen vår), er det bare MacBook Pro-ens sterkere og mer strømkrevende prosessor som står løpet ut i den tøffeste videokonverteringstesten vår.

Dårlig til spill

Når det kommer til 3D og spill blir vi imidlertid svært skuffet. Selv om Apple forteller at de har doblet mengden med lynraskt eDRAM (type bufferminne) og oppgradert fra Iris Plus 650-brikken til Iris Plus 655, er ikke den integrerte grafikken noe å skryte av. Selv ikke når den hjelpes frem av den nye og sprekere prosessoren.

I Talos Principle måler vi 42 FPS på gammel MacBook Pro, mens den nye bare øker bildeflyten marginalt til 44 FPS. Poengsummen i Futuremarks 3DMark Fire Strike er overraskende nok også dårligere enn hos den forrige modellen. Sammenligner vi med den rimeligere MateBook X Pro, som har skikkelig dedikert grafikk, ser vi nesten en dobling av grafikkytelsen i forhold. I praksis er grafikkytelsen på MacBook Pro altså så svak at du ikke kan fylle ledig tid med annet enn små indie-perler eller mange år gamle spill, eventuelt esport-spill på svært lave innstillinger.

På grunn av pris er det ikke en løsning for alle, men takket være Thunderbolt 3-portene er én mulighet for deg som bare må ha Mac og liker å spille å koble til en ekstern grafikkakselerator for høyere bildeflyt.

Selv om nye MacBook Pro er langt sprekere enn forgjengeren holder den like lenge på batteriet. Du kan forvente omtrent 10,5 timer på en opplading ved lett/moderat bruk, og det er jo absolutt godkjent.

Vi merker for første gang på mange år at viften på maskinen har blitt litt mer aktiv under last. Tidligere har vi ikke alltid klart å plukke opp støyen fra den, men dette endres med årets modell. Heldigvis er aldri støyen plagsomt høy og viftene produserer en jevn lyd. Viften er heller aldri aktiv med mindre du spiller eller holder på med store tunge prosjekter som videobehandling, og kanskje viktigst: den har ingen problemer med å holde temperaturen i sjakk.

Ytelsen til PCIe-SSD-en kan du se her.

Konklusjon

MacBook Pro-designet ligger fast siden sist, så har du prøvd en MacBook Pro og likt den vil du ha sansen for nykommerne også. MacBook Pro tilbyr ikke lenger så mange unike løsninger foruten MacOS, og følelsen av at den ikke er verdt alle pengene Apple ber om blir stadig større for hver generasjon.

MacBook Pro er ærlig talt ikke noe selvsagt valg lenger slik det var for den som ville ha det aller beste for bare få år siden. Særlig Huawei skal ha mye skryt for å ha laget en maskin med like høy kvalitetsfølelse, et mer moderne og like stilsikkert design som evner å holde på om ikke like mye krefter, så i alle fall mer enn nok ytelse for folk flest.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi er glade for høyere ytelse, men under normal bruk duger vitterlig fortsatt fem-seks år gamle MacBook Pro-er godt, og om du likevel bare surfer på nettet, skriver oppgaver og behandler noen bilder eller lignende vil du aldri merke forskjell på to og fire prosessorkjerner. Foruten på lommeboka, selvsagt.

De nye funksjonene som økt sikkerhet, bedre Siri-integrasjon og True Tone-panelet er gode oppgraderinger, men neppe verdt prisen av en ny Mac dersom du har en som fungerer og ikke trenger mer datakraft.

Et tips om du vil ha en ny Mac, men ikke trenger mest mulig punch fra prosessoren for tunge oppgaver, er å velge modellen med 2,3 GHz prosessor med 16 GB minne og 256 eller 512 GB lagring. Du betaler fortsatt mye penger for maskinen, men du betaler i alle fall ikke for noe du ikke kommer til å ha bruk for.

Om du ikke må ha en Mac er alternativet vårt klart nedenfor.

Alternativ

Luksusbærbar som gjør det viktigste like bra og langt billigere Huawei MateBook X Pro i7 16GB 512GB «En av årets mest gjennomførte bærbare», konkluderte vi om Huaweis MateBook X Pro da vi testet den for en måneds tid siden. Vi kunne imidlertid like gjerne skrevet «Den beste bærbare på flere år», for det er minst like illustrativt for alle kvalitetene denne byr på. Om MateBook X Pro hadde kommet med MacOS ville Apple slitt «big time». For deg som ikke har noen preferanse på operativsystem og liker deg i Windows er rett og slett Huaweis nyeste nemlig overlegen på nesten alle punkter som virkelig betyr noe for de fleste av oss. MateBook X Pro er kanskje ikke like sprek til virkelig prosessorintensive oppgaver og har en skjerm som er mindre egnet for profesjonelle grafikere og bildebehandlere, men resten av maskinen ser ut som og oppfører seg som Mac-en Apple foreløpig har på tegnebrettet. Grafikkytelsen er i en helt annen liga, slik at du faktisk kan spille selv nyere titler på maskinen, tastaturet er mer behagelig enn det grunne tastaturet på MacBook Pro-en, og når man tenker på at maskinen verken støyer mer eller holder kortere på en opplading er det smått utrolig at MateBook X Pro koster 5000 kroner mindre. Men det sier kanskje mer om Apple enn om Huawei. Les testen vår av Huaweis MateBook X Pro her »

