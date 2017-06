Telia lanserte i går sin nye tjeneste Svitsj – en tjeneste som lar deg delbetale en mobiltelefon over 24 måneder – med mulighet for å skifte den ut med en ny mobil etter 12 måneder.

Telenor var første ute med sin tilsvarende SWAP-tjeneste, og ved første øyekast kan disse tilbudene virke enkle og billige.

Men tilbudene er slett ikke billige over tid. Mobilen du betaler på vil ikke være din før det har gått 24 måneder. Skulle du bytte denne inn i en ny telefon etter 12 måneder, vil du få en ny periode på 24 måneder å betale på.

Du kan altså ende opp med å ha flere telefoner over flere år uten at du noen gang eier noen av dem.

En av forutsetningene for både SWAP og Svitsj er også at du har abonnement hos den respektive leverandøren, og de er er ikke blant de billigste på markedet. Trenger du for eksempel et abonnement med 5 GB data, kan det skille over tre tusen kroner mellom de billigste alternativene og abonnementene fra Telenor og Telia. Det blir det mange penger av gjennom de 24 månedene du også betaler på telefonen.

Taper penger allerede etter 12 måneder

I våre eksempler har vi tatt utgangspunkt i at du trenger et abonnement med minst 5 GB data. Telefonene som selges på ordningen er tross alt blant de dyreste på markedet, og for å få full nytte av dem bør du ha en grei datakvote å bruke.

Ut i fra dette har vi lagt sammen kostnadene for selve telefonen, samt abonnementet under den tiden du betaler på telefonen. Merk at du får med forsikring mot knust skjerm når du benytter deg av SWAP eller Svitsj, men de krever en egenandel hver gang du skulle være uheldig. Egenandelen stiger betraktelig for hver gang du er nødt til å bruke forsikringen. Det er med andre ord ikke gratis å bytte skjerm, men i skadeøyeblikket det er ganske mye billigere enn det ellers ville vært.

Vi har sammenliknet prisene med det du må betale for en telefon fra de billigste nettbutikkene, samt kostnadene for det billigste, tilsvarende mobilabonnementet. I dette tilfellet er det Telio som har det billigste produktet.

Pris i løpet av 12 måneder Telenor SWAP

12 mnd + 5 GB

399 kr pr mnd* Telia Svitsj

12 mnd + 6 GB

399 kr pr mnd Billigste løsning

5 GB fra Telio

258 kr pr mnd Samsung Galaxy S8 9096 kr 8976 kr 10 286 kr Apple iPhone 7 (128GB) 9456 kr 9336 kr 10 319 kr HTC U11 8856 kr 10 286 kr Sony Xperia XZ Premium 8856 kr 8736 kr 10 586 kr Apple iPhone 6S (32GB) 8496 kr 8376 kr 8473 kr Samsung Galaxy S7 Edge 8376 kr 8256 kr 8486 kr

Et av eksemplene som skiller seg ut i tabellen ovenfor er Apple iPhone 6S med 32 GB lagring. Denne koster deg totalt 8496 kroner med Telenor SWAP i 12 måneder.

Velger du heller å kjøpe telefonen fra en nettbutikk, samt et billigere abonnement over samme tidsperiode, vil du spare 23 kroner. Det høres kanskje ikke mye ut, helt til du tenker på at du med denne løsningen eier mobiltelefonen, som i seg selv har en bruktverdi.

Et raskt søk på Finn.no viser at denne telefonen ligger mellom tre og fire tusen kroner som pent brukt. Denne verdien vil trolig synke en del siden telefonen om 12 måneder vil være eldre enn hva tilfellet er i dag, men fortsatt vil den ha en god bruksverdi.

Du står altså igjen med de 23 kronene du sparte på selve kjøpet og bruken, samt nok penger i salgsverdi til å kjøpe deg en ny og ganske fin telefon et år senere.

Velger du heller å kjøpe deg en Sony Xperia XZ Premium, vil du isolert sett betale 1850 kroner mindre med Telia Svitsj, men igjen vil verdien på telefonen være høyere enn dette beløpet etter et år.

Mange tusen dyrere over 24 måneder

Så hva om du velger å betale delbetalingen fullt ut, slik at du eier telefonen når avtaletiden for SWAP eller Svitsj er fullført?

Som du ser i tabellen under lønner ikke dette regnestykket seg i det hele tatt.

Pris i løpet av 24 måneder Telenor SWAP

24 mnd + 5 GB

399 kr pr mnd* Telia Svitsj

24 mnd + 6 GB

399 kr pr mnd Billigste løsning

5 GB abb fra Telio

258 kr pr mnd Du kan spare Samsung Galaxy S8 18 192 kr 17 952 kr 13 382 kr 4810 kr Apple iPhone 7 (128GB) 18 912 kr 18 672 kr 13 415 kr 5497 kr HTC U11 17 712 kr Har ikke 13 382 kr 4330 kr Sony Xperia XZ Premium 17 712 kr 17 472 kr 13 682 kr 4030 kr Apple iPhone 6S (32GB) 16 992 kr 16 752 kr 11 569 kr 5423 kr Samsung Galaxy S7 Edge 16 752 kr 16 512 kr 11 582 kr 5170 kr

Kjøper du deg en Apple iPhone 7 med 128 GB lagring vil denne koste deg hele 18 912 kroner innen 24 måneders perioden er over. Til sammenligning vil du betale 5 497 kroner mindre dersom du kjøper telefonen via den billigste nettbutikken og bruker det billigste abonnementet.

Altså vil du i alle tilfellene vi har sjekket ende opp med å betale mer over tid med enten SWAP eller Svitsj. Telia sitt alternativ er noe billigere over hele fjøla enn Telenors SWAP-tjeneste.

Med mindre du ikke bryr deg om annet enn å enkelt kunne skifte telefon hver 12 måned, vil du spare mye penger på å kjøpe ut telefonen og skaffe deg et billig mobilabonnement ved siden av.