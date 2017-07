Test Logitech Z906

Når det kommer til dataspill og lyd, har vi først og fremst hatt fokus på hodetelefoner den siste tiden. Nærmere bestemt trådløse hodetelefoner med virtuell surroundlyd. Trådløs for bevegelsesfriheten, og virtuell surround fordi effekten skaper et mer «tredimensjonalt» lydbilde som gjør spillverdenen et hakk mer omsluttende og oppslukende.

Og vi synes flere av hodetelefonene gir oss både gode lyd- og spillopplevelser, men hvordan er de sammenlignet med et dedikert surroundanlegg?

To enkle spørsmål

Det begynner å bli en stund siden vi sist vi testet PC-høyttalere så vel som surroundanlegg, og vi må innrømme at vi ikke har det beste sammenligningsgrunnlaget. Så istedet for å forsøke å finne frem til det beste surroundanlegget på markedet, skal vi stille oss selv to spørsmål:

1. Har et surroundanlegg noe for seg, eller kommer du like langt med hodetelefoner?

2. Eller skal du kanskje heller legge pengene i en litt mer fancy skjerm?

For hvis vi ser for oss at målet med det vi kjøper til PC-en, er å sette oss opp for en så oppslukende opplevelse som mulig, er i stor grad lyd og bilde det går i. Men vi lurer på om ikke de fleste vil prioritere et sterkere grafikkort og en raskere skjerm med bedre oppløsning, lenge før de går løs på lyden. Men er det der du får mest innlevelse for pengene?

Etter litt leting fant vi frem til Logitech Z906 som den beste kandidaten for testen. (PS: Vi har ikke testet på TV-en, men på PC - det var bare lettere å få plass til alt foran TV-en når vi skulle ta bildet). Foto: Kristoffer Møllevik | Bilde på TV: YouTube/JackFrags

Derfor endte vi opp med Logitech Z906

Å si at surroundanleggenes tid er forbi blir å ta for hardt i, men det er ikke tvil om at lydplanker og multiroom-høytalere har fått større plass i mange husholdninger den siste tiden. På nettet finner et greit utvalg hjemmekinoanlegg, og nettbutikkene har Gaming-ditt og gaming-datt, men ikke «Gaming-høyttalere». Er surround for PC-spilling nær utdødd siden undertegnede kjøpte sitt gamle anlegg, for en 10-12 år siden?

De fem høyttalerene er like store, men senter-høyttaleren er horisontalt orientert. Foto: Kristoffer Møllevik

Det er en god del 2.1-anlegg (to høyttalere og en subwoofer), men vi finner bare en håndfull 5.1-alternativer. Svært mye av dette ligger i prisklassen under 1000 kroner, noe som (dere må unnskylde snobberiet) gjør oss svært misstenksomme til lydkvaliteten. Det vi sitter igjen med som den beste kandidaten er Logitech Z906.

Her får vi fem 65 Watts høyttalere, en subwoofer på 165 Watt, en «kontrollkonsoll» og en fjernkontroll. Kanskje ikke nok til sommerens lovedans, men absolutt nok til å plage naboene, og mer enn nok til heftige spilløkter på datarommet. Logitechs veiledende pris er på 3999 kroner, men den laveste vi finner er på 2390 kroner - mindre enn de dyreste hodetelefonene fra hodetelefontesten, og slettes ikke galt for et surroundanlegg. Men hvordan klarer de seg mot hverandre? Hva er egentlig fordelene og ulempene?

Vi starter med starten

Installasjon, oppsett og mobilitet

Hvis vi bruker vinneren fra testen av spill-hodetelefoner, Astro A50 som eksempel, så er det en av de mer omfattende hodetelefonene å sette opp. Men så fremt du har optisk lydutgang fra lydkortet eller hovedkortet, bør du kunne få det gjort på under en halvtime, inkludert utpakking. Den store basen gjør det forholdsvis lite mobilt, men fortsatt helt overkommelig å ta med på LAN, eller bare til stua hvis du skal bruke det til å se på film.

Man trenger kanskje ikke være lydtekniker for å forstå at hodetelefonene er mobile og forholdsvis enkle å sette opp. Foto: Kristoffer Møllevik

Surroundanlegget er et helt annet dyr. Med fem høyttalere, en forholdsvis stor subwoofer, en kontrollenhet på størrelse med basestasjonen til Astro A50, samt en haug med kabler. Bare utpakkingen er en jobb i seg selv.

Monteringstiden avhenger litt av hvor komplisert du gjør det selv - skal du henge høyttalere på veggen og legge kablene pent, tar det litt lengre tid enn hvis du ikke skal gjøre det. Foto: Kristoffer Møllevik

Så må høyttalerne plasseres riktig, slik at lydbildet blir korrekt og du får sweet spot-en sånn omtrent der du planlegger å ha ørene dine. Hvor mye montering dette medfører kommer litt an på hvordan du skal sette det opp, og hvor fint du vil gjøre det. Hvis noen/eller alle høyttalerne skal monteres på veggen, i tillegg til at ledningene skal skjules i kabellister, tar det nok fort et par timer.

Vi har ikke en god totaltid på hele prosessen, for halvveis under oppsettet oppdaget jeg at hverken høyttalerne selv, eller høyttalerfestene jeg kjøpte på Clas Ohlson, hadde den nødvendige ¼-tomms skruen som trengs for å feste høyttalerne på veggen eller i taket. Disse imperiske tulleskruene viste seg overraskende vanskelige å få tak; redningen ble disse høyttalerfestene fra Digital Impuls, hvor passende skruer (som seg hør og bør) fulgte med.

Legg så til at undertegnede ikke har lydkort med surroundutgang, så leveranse- og montasjetiden på et slikt kom på toppen av det hele. Hvis du har alt på plass før du begynner, tipper vi at du kan ha et ganske pent oppsett klart på et par, tre timer, alt etter hvor effektiv du er.

Herlig, enda flere kabler å rydde i... Foto: Kristoffer Møllevik

Mobiliteten er naturlig nok i bånn. I teorien kunne vi kanskje lagt opp passende kabler og høyttalerfester i stua, men selv da hadde det sikkert vært en god halvtimes monteringsjobb å flytte det over. Kanskje greit nok for å flytte det sånn «helt kjapt» den helga du skal ha Band of Brothers-maraton med gutta, men det er ikke spesielt praktisk hvis du skal gjøre det hver helg.

Vinner: Hodetelefonene, uten tvil.

Virtuell surround mot ekte surround

Brukeropplevelse

Er det noen på utsiden? Hvor? Er de på vei opp? Kan jeg gå ut? God lydposisjonering kan besvare mange av disse spørsmålene, og redde livet ditt samtidig. Foto: Skjermbilde, Playerunknowns Battlegrounds

Hodetelefonene har en støydempende effekt som kan være fin hvis det er mye lyder rundt deg, enten det er veiarbeid, familiemedlemmer eller vifta på grafikkortet som truer med å spinne seg ut av kabinettet. Da opplever i alle fall undertegnede at hodetelefonene har en isolerende effekt som gjør det enklere å konsentrere seg om arbeidsoppgaver, og ikke minst høre dempede lyder i spillet vi spiller, som for eksempel skrittlyder i PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

Men lyden fra surroundanlegget omgir oss på en helt annen måte enn lyden fra hodetelefonene, og lydopplevelsen kan knapt sammenlignes. Der vi med hodetelefonene (selv med virtuell surround) kan gjette med nokså stor presisjon sånn omtrent hvor lyder kommer fra, trenger vi ikke gjette med et skikkelig surroundanlegg. Skikkelig som i 5 faktiske lydkanaler, ikke bare to kanaler som gir seg ut for å være fem ved hjelp av litt fancy programvare. I spill som tidligere nevnte Battlegrounds, hvor situasjonsforståelse er alfa og omega, kan presis lydposisjonering ha mye å si, og det har reddet mitt digitale liv mer enn én gang i testperioden.

Ingen har vel noen gang beskyldt Michael Bay for å ha for lite på gang i filmene sine.. Foto: Skjermbilde, Transformers: Revenge of the Fallen

Subwooferen gir også de dype skuddlydene og andre store, tunge lyder et helt annet trykk. Den kan spille av dype frekvenser som rett og slett forsvinner når hvis lyden skal gå via hodetelefonenes forholdsvis små elementer. Vi kjører for eksempel en heller fartsfylt scene fra en av de etterhvert så mange Transformer-filmene (si hva du vil om Michael Bay, men han lager et herlig bråk), først med hodetelefoner, så med surroundanlegget. Lydbildene kan knapt sammenlignes. Når ulike deler av lydmiksen ikke trenger å konkurrere i samme kanal, men kan spres utover et de forskjellige høyttalerne, blir resultatet en et lydbilde som føles både større og åpnere, og som i praksis for en større dynamikk å spille på. Lyden fra hodetelefonene blir direkte tam i sammenligning.

Vinner: Surroundanlegget, uten tvil.

Storslagent og bredt, mot konsentrert, intimt og isolert

Lydkvalitet

La oss forsøke oss på en litt mer objektiv sammenligning. Vi kjørte Z906 mot Astro a50, og tester dem opp mot de samme låtene og lydklippene vi brukte til hodetelefontesten. Og for å være helt ærlig, så er forskjellen mindre enn hva man kanskje kunne tro.

Ett av musikkstykkene vi har brukt til å vurdere lydkvaliteten

Størst er den selvsagt i den nedre delen av frekvensspekteret, spesielt under 80Hz. Subwooferen bidrar naturlig nok til at tunge bassriff og generell stortromme-banking får et trykk som hodetelefonene ikke kommer i nærheten av. Med surroundanlegget kjennes Rage Against The Machines låt Killing in the Name på kroppen, slik som du kan på en live-opptreden. Altså, ikke med samme trykk, men det er i det minste på samme skala; det er sammenlignbart. Hodetelefonene er gode i sin kategori, men i forhold til surroundanlegget blir de rett og slett kjedelige her.

Men på mindre basstung musikk, som når vi tester dem med hovedtemaet fra HBO-serien Westworld, er forskjellen mindre. Surroundanlegget gir både fyldigere bass og mellomtoner, men klarheten oppover i frekvensskalaen er ganske lik. Høyttalerne lager naturlig nok et større lydbilde, men hodetelefonene byr også på en intimitet og isolasjon som vi ser at mange kan foretrekke når det virkelig skal lyttes og nytes. De er heller ikke «sweet-spot»-avhengige, og påvirkes ikke av hvordan lyden reflekteres i rommet. Lydbildet vil være det samme enten du legger deg i sofaen, flytter deg over i en lenestol eller går på kjøkkenet for å rydde etter middagen. På den måten vil lydkvaliteten oppleves som mer konsistent med hodetelefonene.

Vinner: Uavgjort? Det er en ligning med for mange variabler til å gi et entydig, bombastisk svar.

Konklusjon: Surroundanlegg eller hodetelefoner? Lyd eller bilde?

Åpne spillverdener føles mer levende, og actionsekvensene blir heftigere med surroundanlegg. Foto: Skjermbilde, Fallout 4

Hvis du har råd til å kjøpe et fett surroundanlegg, et par fete hodetelefoner, og en skikkelig fet skjerm å spille på, så for all del, gjør det. Men de fleste av oss må velge, gjøre kompromisser og oppgradere litt etter litt. Men én ting er sikkert, hvis målet er å få en oppslukende spillopplevelse, skal i alle fall undertegnede gå til innkjøp av et surroundanlegg før jeg oppgraderer skjermen.

Og sammenlignet med hodetelefoner, er det faktisk ikke et like klart valg som jeg først hadde trodd. Til krigs- og eventyrspill og actionfilmer, spiller surroundanlegget klokkene av hodetelefonene. Det tunge basstrykket, det store lydbildet og retningsbestemt flerkanalslyd bidrar til en mye heftigere spillopplevelse. Dette gjelder spesielt i actionfylte spill som PUBG, Battlefield 1, Dark Souls III, og enda mer når vi blir plassert i en åpen verden, som i GTA V, The Witcher 3 og Fallout 4.

I sanntidsstrategispillet Total War Rome II (som fortsatt er min favoritt i serien) fikk vi noe mindre glede av anlegget, og det samme vil nok sikkert gjelde lignende RTS-spill, samt simulatorspill som Sims, Tropico og lignende. Men hei, hvem vet, dette gjelder kanskje ikke deg.

Men hvis du først og fremst spiller på nett, med venner, vil jo hodetelefonene være et selvsagt valg. Samt hvis du a) trenger lyd som ikke forstyrrer andre, eller b) trenger å stenge andre lyder ute, er det også hodetelefonene som gjelder. Dessuten vil du få hodetelefoner av høy kvalitet til en langt hyggeligere pris enn et surroundanlegg.

Vi liker kontrollenheten som kjapt lar oss veksle mellom lydkilder, sette på «3D-stereo» (en slags frekvensstyrt, virtuell surround), og enkelt justere volum på de ulike høyttalerne for seg. Foto: Kristoffer Møllevik

Logitech Z906 gir mye spillglede for pengene, og er et godt bidrag til spill-rommet. Foto: Kristoffer Møllevik/Tek.no/YouTube

Mer isoloert sett, synes vi at Logitech Z906 kommer godt ifra det. Det er mye trykk og fylde her som bidrar til en stor spillopplevelse, og lydkvaliteten er god sett opp mot den relativt lave prisen på rundt 2300 kroner. Prishistorikken hos Prisguide.no (komersiell partner) avslører at anlegget er på tilbud med halvjevne mellomrom, og hvis det nok en gang dukker opp til 1500 kroner vil vi kalle det en «no-brainer». For å si det på godt norsk. For audiofile lyd-nytere kommer det nok til kort, da lyden ikke er riktig så klar og detaljert i de høyere frekvensene som mange nok vil ønske. Men for den jevne PC-spiller, film-seer og musikk-lytter tror vi det vil holde i massevis.

