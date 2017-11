Test Logitech MX Master 2S

Det finnes kanskje ingen annen produsent i dag som er like kjent for sine mus og tastatur som Logitech er. Og den nye musen MX Master 2S skal være den heftigste modellen til vanlig arbeidsbruk du kan kjøpe. Den har en forholdsvis høy prislapp på rundt 1000 kroner.

Kan det være en fornuftig pris, gitt at dette ikke er en superavansert spillmus?

Det vanlige - og det uvanlige

Det er forholdsvis få knapper her, tatt i betraktning prissjiktet. Master 2S har naturligvis høyre og venstre knapp foran, slik nesten alle mus har i en eller annen form. Et rullehjul i midten, og en knapp oppå ryggen. I tillegg har den frem- og tilbakeknapper på siden.

Alt standard så langt, med andre ord. Men et ekstra sidemontert hjul ved siden av sideknappene er ikke fullt så vanlig. Det tar seg av sidelengs rulling, slik at midthjulet ikke trenger «krengemuligheter», slik det vanligvis har på mus med mulighet for sidelengs rulling.

Originale MX Master i kledelig svart ved siden av en hvitbeige utgave av MX Master 2S. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det som aldeles ikke er vanlig er lovnaden om å kunne bruke samme mus på tvers av to PC-er. I hvert fall ikke uten et visst arbeid med enten avkobling og gjenoppkobling av Bluetooth eller Logitechs Unified-løsning, eventuelt fysisk ned- og oppkobling til ny PC.

MX Master 2S skal kunne være tilkoblet to PC-er samtidig, og den behandler i utgangspunktet begges skrivebord som ett enormt skrivebord, der muspekeren hopper fra skjerm til skjerm, og fra maskin til maskin, helt sømløst.

Mus er vanligvis ikke mitt felt

Først må en liten ansvarsfraskrivelse ut. Jeg er veldig opptatt av tastaturene mine, men mus datamus er jeg ikke så kresen på. Derfor har jeg svært sjelden beveget meg opp i de absurde prisklassene til ekstreme spillmus, og jeg er stort sett fornøyd med en mus om den sporer godt og har tilbakeknapp.

Jeg er kanskje ikke den åpenbare testeren av Logitechs flaggskip. Men siden ingen rakk opp hånda da testproduktet dukket opp, lot jeg meg lett overtale av meg selv til å prøve Logitechs luksusmus i noen dager.

Det skal sies at jeg har vært gjennom mange ulike musevarianter opp gjennom, inkludert Logitechs aller første Bluetooth-baserte mus, MX900.

(Herregud, er det femten år siden alt? Red. anm.)

Bill mrk: Høyrehendt, med store labber

Logitechs Unifying-mottaker passer med de fleste nyere Logitech-mus og koster relativt lite å erstatte. MX Master 2S kan bruke en slik liten plugg, eller Bluetooth-funksjonen som er bygget inn i PC-en din. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som innehaver av riktig store labber er jeg også partisk til mus med litt størrelse på, slik som Logitechs MX-serie. Ikke alle liker disse, for de kan fort bli ubehagelig store og kronglete å bruke om hånden knapt når fra stavn til akter på musa. I tillegg er det en kjensgjerning at disse musene er utformet for å være ergonomiske for oss høyrehendte. Det finnes ikke egentlig noen god måte å bruke MX Master 2S med venstre hånd.

Ergonomien fungerer bra for meg, men å venne seg til plasseringen av navigasjonsknappene på siden er en liten utfordring. De to ligger plassert over og under hverandre, slik at det kreves en litt velkoordinert tommel for å finne frem. Etter noen dager fungerer dette likevel ganske greit, selv om jeg foretrekker å kunne smelle tommelen ned på tilbakeknappen, uten å måtte tenke meg om eller vite hvor den er. Foran og bak hverandre passer bedre til såpass tankeløs bruk som jeg liker.

Men hjulet som ruller sidelengs er perfekt plassert, og selv om jeg aldri har hatt et sånt hjul å rulle på før, tok det meg bare én hel dag å bli så vant til det at jeg savnet det på musen hjemme. Den er altså både praktisk og lett å bruke.

Evighetsrulling

Sideskrollhjulet er muligens den nyttigste enkeltdelen på MX Master 2S. Nede til venstre på musen ser du forresten batteriindikatoren som lyser opp idet du bruker musen etter at den har stått i ro en stund. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Logitech har syslet med varianter av det vanlige rullehjulet sitt i lange tider. Den vanligste varianten har vært en løsning der man enten trykker på selve hjulet, eller en knapp ved siden av hjulet, for å fristille det. Dette er nyttig om man for eksempel skal til bunns i eviglange tabeller eller på internettfora.

MX Master 2S har en litt annen vri. Til vanlig er hjulet klikkbasert, og går de sedvanlige tre linjene i slengen for hvert klikk. Men bruker du litt mer kraft på musehjulet spinner det fritt. Så langt har jeg ikke vært borti at det har frikoblet i utide, og spinningen virker også utmerket når man trenger den.

Du kan uansett skru av funksjonen, eller styre følsomheten selv, hvis du plages av at den aktiveres ufrivillig.

Denne løsningen oppfatter jeg som best tenkelige variant av konseptet, men jeg er også ørlite grann spent på hvor holdbar den er. Krøll med musehjulet er ikke en helt uvanlig feil på mus.

En annen kjekk funksjon er de mange sveipemulighetene kombinert med tommelknappen nede på musa. Trykk tommelfeltet ned, og trekk musen i én av de fire standardretningene for å skru opp eller ned volumet, eller vise og skjule skrivebordet. Det er et utall slike valg og de fungerer relativt bra.

Presisjon

Musen oppleves som svært presis til kreativt arbeid og vanlig jobbing på PC. Det innebærer sjelden de frenetiske museflyttingene nettspilling tidvis krever, men det er likevel viktig at muspekeren sporer presist og at den tåler litt rask flytting i blant.

Den beveger seg svært jevnt og fint nesten uansett underlag. Men på veldig skrukkete underlag, eksempelvis en sofa, blir sporingen nødvendigvis litt mindre nøyaktig. En god musematte er alltid en fordel, men hvis du har plant underlag er det ikke en nødvendighet.

En ting som støtt irriterer meg med andre mus, er at det kan være vanskelig å oppnå en god kombinasjon av hastighet til hverdags, og presisjon når man trenger det. Ofte går det litt for tregt til vanlig bruk, men med god presisjon til detaljpirk i for eksempel Photoshop. Eller så flytter musepekeren seg kjapt og fint til vanlig, mens det kan være irriterende vanskelig å treffe pikselen man sikter på når man redigerer bilder.

MX Master 2S oppnår begge deler samtidig uten problemer. Det er nesten litt påfallende hvor direkte og presis den føles. Med fare for å bli litt høytflyvende i beskrivelsene her; det føles tidvis litt som om det ikke er maskinvare mellom meg som bruker og pikslene jeg flytter. Som om jeg flyttet dem direkte med egne fingre.

Det kan jo også fort tenkes at en såpass påkostet mus som dette vil bli brukt litt til spilling på si, selv om det strengt tatt er andre varianter som er bedre egnet for slikt.

Bluetooth eller Unified om hverandre

De to generasjonene MX Master ser omtrent kliss like ut - enten man ser dem ovenfra eller fra undersiden. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

MX Master 2S kan veksle mellom flere tilkoblinger relativt sømløst. En knapp under musen gir deg mulighet til å velge mellom disse. Som et ekstra lite tegn på at Logitech har tenkt på det meste her, lyser en indikator opp og viser hvilken tilkobling som er aktiv om du løfter musen.

Vekslingen fungerer meget bra og det går ganske fort å bytte dersom man for eksempel har en stasjonær med Unified-tilkobling og en laptop med Bluetooth-tilkobling.

Du kan også bruke MX Master 2S med to samtidige maskiner gjennom løsningen Logitech Flow. Min erfaring er at løsningen kan være litt krøkkete å sette opp om ikke forholdene er optimale, og Logitechs instrukser tar ikke særlig stor høyde for uoptimale oppsett.

En vanlig fallgruve er godt sikrede kontornett, der PC-ene i nettverket ikke uten videre får lov til å se hverandre, selv om de ellers ville gjort det om de var på et vanlig hjemmenett.

De to PC-ene må kobles opp og ha mulighet til å finne hverandre i samme lokalnettverk før funksjonen vil virke.

Når funksjonen først er satt opp virker den tålelig godt, men musen forsøker å bytte modus idet pekeren tar borti skjermkanten. Så om du jobber en del også i kantene av skjermbildet ditt kan funksjonen være rimelig irriterende - ved at musen stopper opp, og byr på en ganske lang pause før pekeren faktisk flytter seg igjen.

Hvis du ikke jobber på denne måten, og tenker å bruke musen med flere datamaskiner i hjemmenettet ditt er det imidlertid en nyttig funksjon.

Tre ulemper, men ...

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

MX Master 2S har bare to viktige ulemper. Den ene er opplagt. Dette er en forholdsvis dyr mus om vi sammenlikner med andre «arbeidsmus». Med en startpris på 1000 kroner er den rundt fem ganger så dyr som en helt enkel trådløs mus. Men så er den til dels betydelig bedre utstyrt på knappefronten, og sidescrollhjulet kan alene by på effektiviseringer som sparer inn museprisen for deg som jobber med bred grafikk eller store regneark.

Den andre ulempen burde strengt tatt Logitech hatt alle muligheter til å gjøre noe med i en såpass stor dings som dette. Batterilevetiden er nemlig ikke allverden, og i min bruk tar det et par uker mellom hver gang musen varsler om at den trenger lading. For all del - det er ikke hver dag, men de fleste andre trådløse batterimus kan vare i seks måneder eller mer på ferske batterier. Du må ha en kabel i nærheten nesten hele tiden om du skal være sikker på å få brukt musen. Og i disse USB-C-tider er det Micro-USB som passer i MX Master 2S - altså ikke nødvendigvis en kabel du får brukt til så mye annet.

Samme opplevelse har vi forøvrig også med den originale MX Master-modellen, og kompaktutgaven MX Anywhere 2 som kom samtidig med originale MX Master.

I redaksjonen er det også flere som synes MX Master-modellene blir for store til å være skikkelig ergonomiske. Den forutsetter altså litt voksne labber for å være på sitt beste - som alltid ved innkjøp av slikt utstyr lønner det seg å prøvekjøre bittelitt i butikk for å se om hånden passer godt over musen.

Alt i alt er dette likevel en klar anbefaling for MX Master 2S for deg som vil ha et presist og nyttig verktøy til å jobbe med. For både sporing og ergonomi er meget bra, og det er tross alt det som er viktigst med disse produktene.

