Test Logitech G433

«Gaming-hodetelefoner», eller hodetelefoner laget for dataspilling har i en stund nå enten hatt et tydelig «gaming-preg», eller bare vært store og kjedelige. Gjerne med mikrofoner som sitkker rett ut eller rett opp. Men vi begynner å se en motkultur. Først med SteelSeries nye Arctis-hodetelefoner, og nå med G433, hvor det ser ut til at Logitech tar det enda et hakk lengre.

Design og komfort

G433 er i grunn en «pimpa» versjon av G233, som på sin side i stor grad er en kablet utgave av G533. For mange G-something 33? Skyld på Logitech. Vi gjør vårt beste, og har jo ikke engang nevnt G633 og G933.

Når mikrofonen tas av er det bare et lite mini-jack-hull som vitner om at den kunne vært der. Foto: Kristoffer Møllevik

Uansett, det som skiller G433, altså hodetelefonene vi tester nå, fra de andre to, er i stor grad at G433 kommer i flere farger og at selve klokkene er kledd i et slags grovvevd mesh-stoff. Eller noe slikt. Våre testeksemplarer er blå, men de finnes også i rød, sort og blå kamo. Som på «lillebror» G233 kan mikrofonen tas av når du ikke bruker den, slik at hodetelefonene ikke har noe nevneverdig gaming-preg utover Logitech-gaming-logoen.

Med avtakbare kabler og egen transportpose er ikke transportvennligheten så aller verst, men det er ikke sammenleggbart på samme måte som for eksempel Bose QC25.

Det ser ut til å ha gått mye plast med i produksjonen, noe som bidrar til å holde vekta nede på drøyt 260 gram. Og det er fint for bærekomforten, men hodetelefonene er litt strammere enn undertegnede foretrekker på sitt normalt store herrehode (hjelmstørrelse 58-60). Erfaringsmessig pleier dette å bedre seg etterhvert som hodetelefonene tøyes litt under bruk, men undertegnede synes konkurrenten SteelSeries Arctis 5 er hakket mer behagelig å ha på.

For PC-spill, pendling og pugging

I pakken med hodetelefonene får vi én kabel for PC-en og én kabel for mobiltelefonen.

PC-kabelen er som seg hør og bør omtrent 2 meter lang, og har volumhjul og en knapp for å slå av mikrofonen. Vi får også en splitter som deler mikrofon- og hodetelefonsignalet i to, hvis PC-en din ikke har begge i én inngang.

Vi forstår egentlig ikke hvorfor telefonkabelen ikke også har volumknapp. Det er jo ikke krise, men virker som en enkel måte å tilby litt mer funksjonalitet på. Foto: Kristoffer Møllevik

Telefonkabelen er litt kortere, har én knapp og mikrofon. Med knappen kan vi svare eller avslutte telefonsamtaler, spille av eller pause musikk, og skifte lydspor fremover eller bakover. Hvorfor ikke telefonkabelen også har volumkontroll er ikke så godt å si, men vi skulle ønske den hadde det.

Til nå er det helt likt som på «lillebror» G233, men G433 skiller seg ut ved at det også følger med et USB-adapter som fungerer som lydkort. Dette gjør at G433 kan by på de samme funksjonene som vi finner på trådløse G533, nemlig mer avanserte justeringsmuligheter og virtuell surroundlyd.

Summen av designet og disse funksjonene kan gjøre G433 svært aktuelle for de som vil ha ett par hodetelefoner til å klare omtrent alt. Vi tenker at dette kan være særlig aktuelt for elever og studenter, som gjerne vil ha noe som fungerer til dataspill på fritiden, til å ha på bussen på vei til skolen, og for å overdøve lyden av medstudenter på lesesalen.

Så blir jo spørsmålet om det fungerer godt nok til det da. Det skal vi se på i den neste delen av testen, og vi begynner med lydkvaliteten.

Lydkvalitet for musikk

Første spørsmål: Er de bedre enn et par «standard» øreplugger? Sammenlignet med Apples «gamle» epleplugger (de som fulgte med telefonene før de fjerna minijacken) er svaret ja. Når vi tester dem mot hverandre på et lite knippe låter fra Spotify på undertegnedes iPhone 5s, opplever vi lyden fra G433 som varmere, med klarere diskant og fyldigere mellomtoner. Men kvalitetsforskjellen er ikke så stor som man kanskje skulle tro, og den største fordelen med G433 kommer nok av den isolerende effekten fra de heldekkende øreklokkene.

Et herlig stykke musikk som virkelig fortjener godlyd!

Også sammenlignet med Bose QuietComfort 25 (som med støydempingsfunksjonen sin er veldig fine til pendling og studier) synes vi at vi får bedre lyd med G433. På Queens Killer Queen er vokalen til Freddie klarere og gitaren tydeligere tilstede, og åpningstemaet fra TV-serien Westworld oppleves frustrerende dempet på Bose-hodetelefonene når vi sammenligner dem med G433.

Men når vi sammenligner G433 med et par andre aktuelle spillhodetelefoner, nemlig Logitech G933 og SteelSeries Arctis5, er det tydelig at G433 ligger bakpå. Når vi kjører åpningstemaet fra Westworld med G933 etter G433, er det som om vi løfter enda et lag med lyddemping fra ørene. Lyden fra G933 oppleves som både åpnere og klarere, og med mer driv og tilstedeverelse i bassen og de nedre mellomtonene. Arctis5 er etter vår mening ikke helt på høyde med G933, men sammenlignet med G433 gir de oss likevel en fyldligere og mer definert bass når vi tester på låter som Katy Perrys Dark Horse, og et åpnere, klarere lydbilde på Storm Weather Shanty Choirs mer vokaltunge Maid of Coolmore.

Lydkvalitet for dataspill

Spillet Ghost Recon Wildlands gir deg en stor, åpen sandkasse å leke deg i, men spillets Echo-system gjør at det allerede er nok klang fra før av, og vi trenger ikke mer fra G433.

Som på «storebror» G533 får vi kun virtuell surroundlyd fra DTS, og ikke Dolby Digital som med for eksempel G933. Dette er veldig synd, for DTS-lyden gir oss en veldig unaturlig klang som vi rett og slett ikke liker. DTS-lyden virker å være noe tydeligere enn Dolby Digital, som kan være fint hvis du skal høre på musikk med surroundeffekten på, men når vi får såpass mye romklang med på kjøpet er i alle fall ikke undertegnede interessert. Derfor er lydkvaliteten ellers vurdert uten surround.

Sammenligner vi G433 med toppmodellen G933 i skytespillet Battlefield 1, opplever vi at de tyngre våpnene har merkbart mer trykk og slagkraft («punch», om du vil) i bassen med G933, og at som på musikken, er de høyere tonene klarere og tydeligere. Som for eksempel den mer høyfrekvente lyden av murstein som knuser når et Mark V Landship knuser seg gjennom en murvegg, eller «plinget» som meddeler at vår SMLE III må lades på ny.

Tunge lyder, det være seg en Madsen MG eller en stortromme, får ikke det samme trykket som hos storebror G933. Foto: Skjermbilde, Battlefield 1

Men vi må påpeke at dette merkes først og fremst når vi hører etter det. Da undertegnede først tok på hodetelefonene og spilte litt forskjellige spill, var det ikke slik at jeg umiddelbart tenkte at «her var det mindre slag i bassen enn på G933, gitt». Og når spillopplevelsen blir mer oppslukende, som det har lett for å bli i spill som for eksempel PlayernUnknown's Battlegrounds (PUBG), glemmer man det raskt bort.

Mikrofonen

Mikrofonen kan tas av når den ikke er i bruk, og passer perfekt i pennelommen i sekken din. Foto: Kristoffer Møllevik

De færreste mikrofonene fra spill-hodetelefoner gir særlig god lyd, og derfor ser du ofte mer seriøse YouTube-ere bruke større mikrofoner som Razer Seiren og Yeti Blue. Og G433 er ikke noe unntak, men det er slettes ikke det verste vi har hørt. Lyden er som vanlig litt tørr og telefonlyd-aktig, og ikke noe å lese inn lydbøker med, men helt fin og tydelig nok til kommunikasjon.

Hodetelefonene har også en god egenlyttingsfunksjon, som gjør at vi kan høre vår egen stemme når vi snakker. Dette vil de du bor sammen med sette pris på, siden de fleste ellers har lett for å snakke veldig høyt når de har hodetelefoner på.

Mangler chatmix, knapper og kompressor

Dette er de tre tingene som holder G433 tilbake som spillhodetelefoner. Vi tar det punktvis:

Med Arctis 5 får du en egen chatmixer, som er utrolig fin å ha for deg som spiller mye sammen med venner. Foto: Kristoffer Møllevik

Chatmix er en funksjon som lar oss justere lyden fra spillet og kommunikasjonsprogrammer (som Skype og Discord) uavhengig av hverandre. Altså, underveis i spillet kan vi justere lyden fra de vi snakker med høyere, uten at spillyden blir høyere. Og omvendt. Dette er veldig fint for spill som krever et visst samarbeid, men der lydnivået fra spillet varierer mye, for eksempel på grunn av høye motorlyder fra kjøretøy i spillet. Dette finner vi på hodetelefoner som SteelSeries Arctis og Astro A50.

Med knapper tenker vi på ekstra kontrollknapper på hodetelefonene, som kan brukes til å for eksempel skru surroundeffekten av og på, eller veksle mellom ulike EQ-innstillinger. Det siste kunne kompensert for at chatmixen mangler, for eksempel ved å veksle til et EQ-oppsett som demper bassen og fremhever frekvensene til kommunikasjonslyden mer.

Hvis du har spilt PUBG kjenner du deg sikkert igjen i situasjonen der du skrur volumet på maks for å høre hvor fienden er, og da er en kompressor fin å ha. Foto: Skjermbilde, PlayerUnknowns BattleGrounds

En kompressor presser lydbildet sammen slik at alle lydene blir omtrent like høye, avhengig av hvor hard kompressor du bruker. Det blir ikke noe pen lyd av det, men det er en effektiv måte å kunne skru opp lyden for å høre skrittlyder fra fienden, uten at den påfølgende skuddvekslingen blåser ørene inn i skallen på deg.

Men disse tingene er nok først og fremst for deg som spiller skytespill som CS, Battlefield, Overwatch eller PUGB, særlig hvis du spiller med venner. Hvis cinematiske enspilleropplevelser er mer din greie, har nok disse funksjonene mindre verdi. Men da er jo lydkvaliteten i seg selv desto viktigere.

Konklusjon: Det finnes bedre alternativer der ute

I klassen «spillhodetelefoner som også passer på farten» er det ikke så veldig stor konkurranse, og den eneste selvsagte motkandidaten vi kommer på i farten er nettopp SteelSeries Arctis 5. I alle fall så lenge du planlegger å ha noe som ikke ser ut som et par Peltor fra fremtiden. I skrivende stund er prisen omtrent akkurat den samme, men med Arctis 5 får vi bedre lyd og litt mer avansert funksjonalitet i form av chatmix og justerbar kompressor.

Logitech G433 til venstre, SteelSeries Arctis 5 til høyre. Begge er kablede, men vi har tatt kablene av for bildet. Foto: Kristoffer Møllevik

Men hvis du først og fremst skal ha hodetelefoner for dataspilling, er vi ikke et sekund i tvil om at vi heller ville valgt Logitechs trådløse toppmodell G933. Til tross for at de er trådløse, mer avanserte og har betydelig bedre lyd enn G433, er de for tiden bare 30 kroner dyrere (se oppdaterte priser i boksene under). Ulempene med disse er at du ikke får chatmix, og designet er fra den perioden hvor Logitech trolig lot seg inspirere litt overkant mye av Crysis-spillene. Du gjør selvfølgelig som du vil, men du ser ikke meg med dem i offentligheten utenom på LAN.

Og hvis dataspill kommer i andre rekke, ville vi enten vurdert et par hodetelefoner med aktiv støydemping, som er superfint på fly, tog og lesesal, som for eksempel noen av disse. Og hvis det er så som så med støydempingsbehovet, er det penger å spare og mange gode alternativer blant i vår test av trådløse hodetelefonene til under 2000 kroner. Spesielt med tanke på at de to på topp i den testen er billigere enn G433.

