Test Logitech Craft

Det er vel knapt noen blant oss som husker en tid da Logitech ikke var en av mus- og tastaturmarkedets sterke spillere. Og de har hatt det meste, fra de helt streite flate, til de der merkelig «bølgete» medietastaturene og enkelte i overkant påpakkede spilltastaturer.

Men frem til nå (såvidt vi kommer på i alle fall) ingen tastaturer med samme premiumpreg som Apples Magic Keyboard eller Microsofts nye Surface-tastaturer.

Frem til nå, altså. For Logitech ser ut til å ville endre på dette med Logitech Craft - et trådløst premiumtastatur med en egen vri. Bokstavelig talt.

Design, funksjoner og pris

Hvis du har PC-en stående fremme kan estetikken være viktig for deg, og Craft er slettes ikke noe stygt tastatur. Foto: Kristoffer Møllevik

Tastaturet veier rett i underkant av kiloen, med en topplate av metall (den blanke delen) og finteksturert plastikk rundt tastene. Den metallgrå estetikken vil stå seg godt til både Mac, Surface og andre stilrene alt-i-ett og bærbare PC-er. Tyngden gjør at det ligger godt på skrivebordet, men det er ikke ideelt hvis du planlegger å ta det med på skole eller jobb sammen med for eksempel en bærbar PC eller et nettbrett. For all del overkommelig, men det er ikke ideelt.

Det som stikker seg mest ut (igjen, bokstavelig talt) er det spesielle kontrollhjulet oppe til venstre på tastaturet. «Kronen», som de kaller den. Denne har litt ulike funksjoner i ulike programmer, og vi skal komme tilbake til den lenger ned i testen.

En annen unik funksjon (sammenlignet med Magic Keyboard og Surface Keyboard) er at tastaturet kan kobles til 3 enheter samtidig, og kjapt veksle mellom dem med egne knapper til akkurat det. Noe som kan være fint hvis du for eksempel bruker et nettbrett som skjerm nummer 2, og tar notater på det mens du gjør noe annet med hovedskjermen.

Bærbarhet og ergonomi

Siden det fungerer så godt på flere enheter, er det desto mer synd at Logitech ikke har gjort tastaturet mer transportvennlig. For eksempel ved å levere det med en egen beskyttelsesmappe for å passe på at ikke det store kontrollhjulet hekter seg opp i noe på vei inn eller ut av sekken.

Og enda bedre hadde det vært hvis tastaturet kom med ekstern numpad og var såkalt «tenkeyless». Apples Magic Keyboard kommer i en slik utgave, og Microsoft har en ergonomisk utgave i Surface-serien som kort sagt ser ut som en Surface-versjon av Sculpt. Slike mer kompakte tastaturer er ergonomisk bedre hvis du bruker musa mye under PC-jobbingen, og tar dessuten mindre plass på skrivebordet. De fleste av oss klarer seg uten numpaden 90 prosent av tiden likevel, og når vi trenger den er det jo ikke noe problem hvis den ikke sitter fast i resten av tastaturet.

Med mindre vi bygger under det med superlim og kronestykker (for eksempel), kan vi ikke justere høyden eller vinkelen på tastaturet. Dette er ikke noe vi har opplevd som et problem, vinkelen er behagelig og vi liker at tastaturet er lavt, men det er for lavt til å komfortabelt brukes med en rollermouse. Så hvis du bruker slike verktøy i datahverdagen kan det være du må bygge opp under Craft for å få det til å fungere for deg.

Taster og bruksopplevelse

Tastene bruker såkalte scissor-switcher, og er ifølge Logitech utviklet for «stabilitet, effektivitet og presisjon». Og til å begynne med imponerte de veldig. Den konkave utformingen til hver tast gjør det enkelt å finne frem i «blinde», de har et ikke-lineært nedtrykk som gir taktil tilbakemelding under bruk, men er ellers ganske så lydløse av seg. Nedtrykket er tungt nok til å gi en følelse av presisjon, men likevel responsivt og lett å skrive med. Det er ganske likt Microsoft Sculpt, som er undertegnedes foretrukne skrivetastatur, men kvalitetsintrykket er et like hakk høyere siden det virker som om tastene her er enda litt «strammere».

En kul funksjon er at baklyset slår seg på automagisk bare vi tar hendene nær tastaturet, og skal justere lyset etter lysforholdene i rommet. Noe som betyr at det må være en lyssensor et sted, men etter et halvt minutts forsøk på å lure den med en lommelykt har vi fortsatt ikke funnet den. Men så lenge det fungerer hører du ikke oss klage.

Men, det er et veldig stort men. Vi har hatt tastaturet i aktiv bruk i litt over et par uker nå, men uten å bruke det som eneste tastatur. I praksis har det kanskje fått en fartstid tilsvarende én uke som fulltidstastatur, til skriving i kontortiden og en del spilling på kveldstid. Og allerede etter så kort tid ser vi tydelig beleggsslitasje på mellomromstasten (space), og den har dratt på seg en irriterende knirkelyd som du kan høre i videoen på siden her. At slike svakheter dukker opp etter så kort tid går på kraftig bekostning av det helhetlige kvalitetsinntrykket, ikke minst med tanke på tastaturets høye pris.

Til spilling

Vi finner ikke noe informasjon om signalforsinkelse eller noe slikt, men har testet tastaturet til spill som Battlefield 1 og Playerunknown's Battlegrounds uten å merke noen problemer med det. En litt mer halvvitenskapelig måte å teste forsinkelse på er å teste reaksjonstiden vår med tastaturet. Ved å endre funksjonen på F1-tasten til å fungere som venstre museknapp, kunne vi teste Logitech Craft mot det kablede spilltastaturet Logitech G Pro og se om en eventuell forsinkelse fra Craft fikk utslag på reaksjonstiden vår. Vi brukte Human Benchmark.com sin reaksjonstest.

Med det kablede spilltastaturet hadde jeg (beste av tre sett med fem trykk) en gjennomsnittlig reaksjonstid på 258 millisekunder (ms), og raskeste reaksjonstid var 235 ms. Med Logitech Craft fikk jeg en gjennomsnittlig reaksjonstid på 262 ms, og beste tid var 240. En veldig liten forskjell som også kan være innafor den menneskelige variablen.

Dette er selvsagt veldig positivt for de som også spiller en del på PC-en, men mer at tastaturet ikke ser ut til å kunne registrere mer enn fem til seks taster på en gang, noe som kan være et problem i noen tilfeller.

Kronen på verket

Så det store spørsmålet: Har kontrollhjulet noe for seg? Vi kommer frem til at det kan ha det, for noen. Det største problemet med det er at det bare fungerer i ganske så få programmer. Vi kan gjøre ting som å endre linjeavstand i InDesign, justere børster i Photoshop, bla i tidslinja i Premiere Pro, endre skriftstørrelse i Word og lignende ting. Ganske enkle greier som først og fremst er kjekke for dem som jobber mye i akkurat de programmene det gjelder. Hvis du for eksempel jobber mye i Photoshop kan det hjelpe arbeidsflyten din litt, men vi hopper ikke akkurat av begeistring, og savner flere muligheter. I Premiere Pro hadde det for eksempel vært veldig fint å kunne bruke hjulet til å justere lydvolumet på de ulike klippene.

Liste over programmene som støttes av kontrollhjulet per nå. Foto: Kristoffer Møllevik

De fleste av disse programmene er jo allerede designa for å være enkle å bruke med mus og vanlige tastatursnarveier, så vi kan egentlig ikke si dette kontrollhjulet direkte fikser et problem. For vår del havner det litt bak i «kjekt å ha»-kurven, men kanskje det blir mer matnyttig etterhvert hvis de bygger ut funksjonaliteten eller åpner det opp for at andre kan gjøre det.

Batteritid

Prisen for ytelse og funksjonalitet (i tillegg til prisen i kroner og øre, altså) er forholdsvis kort batteritid. Ifølge Logitech skal tastaturet klare omtrent en uke mellom ladingene, men det vil nok variere veldig med bruken. Kjøper du det for jobb og kun bruker det 8-16 mandag til fredag tipper vi det vil gå fint, men hvis det brukes omtrent 24-7 på familiens felles-PC ser vi for oss at man må lade litt oftere. Noe som sikkert går fint for de fleste, men litt kjedelig hvis man som undertegnede er vant til Microsoft Sculpt som drives i månedsvis på to AAA-batterier.

Konklusjon: Litt opp til deg og lommeboka di

Prisen på herligheten er satt til omtrent 2000 kroner, noe som gjør det til det dyreste tastaturet i sin kategori med god margin. Microsoft Surface Keyboard koster rundt 900 kroner og Apples Magic Keyboard får du for rundt 1000-lappen. Noe vi synes var dyrt nok den gang.

Det er et pent tastatur, men det tok ikke lang tid før vi fikk slitasje på belegget. Gjett hvilken tommel undertegnede bruker på mellomrom-knappen liksom... Foto: Kristoffer Møllevik

Om det er verdt det er helt og holdent opp til deg. Du får et pent, trådløst tastatur som yter bra til både jobb og spill, som enkelt kan brukes til flere datamaskiner eller nettbrett, med en overkommelig batteritid og et potensielt veldig smart kontrollhjul. Men siden funksjonaliteten på det siste foreløpig er såpass begrenset, må du nesten selv se om de funksjonene som er der kan gjøre akkurat din datahverdag enklere. For undertegnedes del for eksempel, som jobber mest med tekstskriving og bildebehandling i Adobe Camera RAW istedet for Photoshop, er svaret nei. Foreløpig, i alle fall, det kan jo (og bør egentlig) komme nyttige oppdateringer.

Ulyden i mellomromstasten er litt vanskelig å forholde seg til. Vi har ikke funnet andre som har nevnt det, hverken i tester eller på Amazon. Det kan være fordi det er en sjelden feil som har påvirket vår enhet, eller det kan være fordi andre testere ikke har brukt tastaturet nok til at feilen oppstod. Men vi mistenker at siden det ikke er en funksjonsfeil, kan det være at butikkene ikke vil bytte enheten dersom det oppstår i din enhet, så vi ville snakke med dem og forsikra oss om det først. For til 2000 kroner forventer vi egentlig at alt skal være komplett knirkefritt.